Карантин на выживание. Как мэры берут власть в свои руки

16 ноября, 2020, 12:52

Власть пробила дно, мэры ухватились за глупости ЗЕкоманды как за спасительную соломинку для самих себя

Карантин выходного дня, или карантин на выживание, показал несколько важных моментов.

Во-первых, государственная верхушка так уверенно "лето целое пропела", что от COVID-19 слегли все.

Записывает карантинные блоги в мятой футболке на фоне президентских штандартов Владимир Зеленский.

Где-то в соседней палате в пижаме отдыхает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Болеют спикер Верховной Рады и его заместитель Стефанчук. Слегли с COVID-19 в разгар бюджетного процесса министр финансов и министр обороны.

Заразился коронавирусом даже глава Минздрава Максим Степанов, который, как оказалось, не подписал декларацию с семейным врачом. И теперь станет баловать народ личным ковидным жестким блоггингом на тему "Путь пациента".

Сарказм судьбы и высшая несправедливость в том, что за кризис государственного управления и игнорирование частью вышеназванных людей масками и антисептиками, будет расплачиваться вся страна. Все кинотеатры и спортзалы, которые без выходных теряют доходы и клиентов. Все магазины, рестораны и малый бизнес, который узнает о правительственных ноу-хау только в пятницу вечером. То есть все те, кто может просто не выжить до нового года.

И еще о карантине выходного дня. Сегодня решил поддержать заведение, которое работает рядом с моим домом. Это ... Опубликовано Ярославом Железняком в субботу, 14 ноября, 2020 года

Ни правительство, ни СНБО, ни Офис президента, ни кто-либо из Минздрава не предоставили до сих пор внятного объяснения, какова логика карантина выходного дня. Как он поможет разгрузить больницы и повлиять на статистику в несколько тысяч новых больных также.

Доказательств, что именно в выходные распространение вируса значительно больше, чем в рабочие дни, нет. Успешного опыта стран в применении карантина выходного дня - тоже. Фактически власти дали два месседжа "низам". Первый: нас вообще не волнует, что будет с экономикой, кто будет наполнять бюджет для финансирования всех этих ОПУ, СБУ, ВРУ и правительства, то есть всех тех, кто не справился с эпидемией. Второй: медикам очень четко говорят, что они сейчас - последняя линия обороны. Облегчения от этого карантина им ожидать не стоит. Карантин выходного дня - это сигнал медикам: подкрепления не будет, но держитесь. А впереди еще - длинная и тяжелая зима. Не так давно во Франции посчитали, что у них противоэпидемические меры продлятся до лета, а это значит, что по самым скромным подсчетам у нашего медперсонала минимум 8 месяцев напряженной работы.

Пока центр увяз в панике, местные власти берут ситуацию в свои руки. Точнее - очень четко показывают ЗЕ и его команде, что могут справиться и без них. А порой - что чихать они хотели на инициативы правительства Шмыгаля.

Именно так произошло с "карантином выходного дня" в ряде городов.

Где-то такое решение принимают на основании выводов комиссий по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, которые имеют соответствующую компетенцию относительно карантина.

А где-то планируют обращаться в Конституционный суд по вопросу законности такого решения правительства. Тем более что КСУ в августе признал противоправными кучу карантинных ограничений правительства еще весеннего образца. Поэтому имеют полное право.

Карантин от Зеленского и его нулевые познания в государственном управлении многим украинским мэрам просто таки подарили второй мэрский срок. Взять хотя бы мэра Тернополя Сергея Надала. Скандалы с запретом выходить из поезда на вокзале в Тернополе, весенние карантинные ограничения и публичные обращения Надала к ЗЕ помогли мэру получить 75% на выборах. А еще - стереть из памяти то истории с взяточниками из команды Надала, то неоднозначные высказывания о геях. При отсутствии здравого смысла в Киеве такие мэры, как Надал, у себя дома считаются оплотом крепкого хозяйственника и руководителя, который заботится о горожанах.

Поэтому сейчас Сергей Витальевич отказывается от карантина выходного дня - и его абсолютно поддерживают. Ведь коммуникацию там явно не Подоляк с Мендель делали:

"Ограничения просто уничтожат экономику города. В выходные дни люди имеют наибольшую сумму выручки, за счет чего имеют возможность содержать свои заведения и наемных работников. Без таких выторгов люди потеряют работу, а город утратит поступления, которые мы не можем терять".

Еще дальше пошел нынешний мэр Львова Андрей Садовый, который решил воспользоваться коллапсом центра по полной ради победы во втором туре выборов мэра 22 ноября.

Так, он сначала заявил, что городской совет готовит иск в Конституционный суд о том, могло ли правительство вводить карантин в городах.

А потом заявил, что львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям решение относительно карантина "не акцептует".

"В каждом львовском заведении, в которое придут в эти выходные со штрафом, покажут фото президента, который в июне этого года пил кофе в кафе из красной зоны в Хмельницком. Знаете, сколько штрафа он за это заплатил? Нисколько!" - пишет о своих мэрских ноу-хау Садовый в Facebook.

А чуть позже пошел дальше - и объявил все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими днями.

Таким же образом хотят выиграть выборы мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и голова Житомира Сергей Сухомлин. Там в дело пустили решения комиссий по техногенной безопасности. Также выступили против введения карантина в выходные в Ивано-Франковске, Луцке, Мукачево, Славянске и Краматорске.

Ситуация вырисовывается следующая: если в марте-апреле мэры придерживались карантина, то в ноябре против правительства Шмыгаля выступили сразу несколько городов. И сразу подкрепили заявления своих вновь избранных мэров заявлениями комиссий по техногенным катастрофам и отделами в 50 юристов, как это сейчас происходит во Львове. То есть провинция уже не слушает все, что говорит Киев, а поступает по своему усмотрению. С одной стороны, это не так плохо, потому что условный Надал или Сухомлин на фоне государственников-самоучек из "Вечернего квартала" - просто гиганты здравого смысла и государственного управления. И потому, что верить в Зеленского или Шмыгаля нет смысла, люди верят им.

Но есть и важный момент. А что как то же, что сейчас, было бы весной 2014-го? Когда центр принимал решение об АТО и мобилизации? А параллельно недоучки из Кривого Рога боролись с пандемией коронавируса? Не случилось ли так, что местные власти отказались бы и от мобилизации, и говорили жесткое "нет" чрезвычайному или военному положениям? Ведь условный Андрей Садовый теперь считает, что сопротивляться решению центра не просто круто, но и нужно. Буквально кичится тем, что обращение с обжалованием "карантина выходного дня" пойдет в КСУ. В тот Конституционный суд, который сам сейчас ходит по тонкому лезвию и погряз в скандалах с незаконным обогащением.

Я думаю, те мэры от Партии регионов, которые имели власть весной 2014 года, просто локти сейчас кусают и спрашивают себя: "А что - так можно было?" И Слава Богу, что у них не хватило ума оказывать сопротивление в тяжелую весну 2014 года решениям и. о. президента Александра Турчинова или премьер-министра Арсения Яценюка. Иначе наша реальная карта страны могла бы уже сейчас быть вдвое меньше. Просто тогда "низы" боялись, а "верхи" имели какую-то, но клепку.