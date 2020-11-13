Фрейд под кайфом, снайперы на Майдане, смерть в подвале - 5 книг, которые продержат в напряжении до последней страницы

13 ноября, 2020, 07:00

Психологическое напряжение, которое не исчезает при чтении этих книг, вызвано не только описанием событий, среди которых и апокалипсис наших дней, и диктатура будущего

Профессиональная ловкость авторов, сюжетная динамика, стилистическая изысканность - вот, что на самом деле делает из этого чтива бестселлеры, удовлетворяя любой читательский вкус.

Ганс-Мартин Ломанн. Зигмунд Фрейд. К. : Издательство Жупанского, 2020.

Биография отца психоанализа в этой книге - не просто формальное описание его жизни, но прежде всего тщательное исследование, сделанное известным немецким автором. Читая об этом, все время ожидаешь какого-то сенсационного открытия, что держит в напряжении до самого конца. Раннее детство, роль матери, отца и няни, что ее заменяла. Юношеские годы в Париже, пристрастие к кокаину, который, как писал герой повествования невесте, делает его смелым и разговорчивым, знакомство с Юнгом, первые и последующие труды. Автор освещает фигуру своего героя как через контекст эпохи и связь, в частности, литературы с психоанализом в начале ХХ века, так и через детальный анализ его научных работ. Впрочем, никаких скандальных случаев из биографии Фрейда - из-за детской ли сексуальности или же юношеской зависимости от наркотиков - в книжке не описано, поскольку все внимание уделено исключительно интеллектуальной жизни главного героя. По сути, его история воспринимается как один роман - с эпохой, наукой, жизнью.

Валентин Бадрак. Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского. К. : Брайт Букс, 2020.

История не только художественного Киева XIX века раскрывается в этом эпическом и психологическом романе совсем с другой стороны и под другим ракурсом. Рассмотренная сквозь призму философского характера и таланта провидца главного героя - польского живописца Вильгельма Котарбинского, который прожил в Киеве более тридцати лет, - история обрастает в романе множеством раскрытых тайн, тонким художественным и социокультурным анализом. Приключения в романе разворачиваются вокруг росписи Кирилловской церкви и Владимирского собора, которому главный герой посвятил восемь лет, а также мистической связи с художником Врубелем. Глазами Котарбинского мы видим и творческую атмосферу того времени, и узнаем о жизни коллег-художников - Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Павла Сведомского и других, а также оцениваем уникальную роль руководителя росписью собора - выдающегося Адриана Прахова и его жены Эмилии, в которую были влюблены и портреты которой писали лучшие художники той эпохи. Кроме того, картина тогдашнего имперского "все благоденствует" показана совсем в других, "малороссийских" цветах, и это главный герой заметил еще в Риме, в котором учился, и из которого, собственно говоря, прибыл. "...В Риме, сосредоточенный на своем созревании как творца, Вильгельм позабыл, что его Родину бесцеремонно клюет имперский двуглавый орел. Из Украины, или Малороссии, как навязывал Петербург, боль Польши виделась отчетливее и острее - сквозь призму украинской боли. Художнику вдруг со всей ясностью открылось значение того, о чем он прежде никогда не думал, - насильственная русификация Украины и Польши, Валуевский циркуляр, Эмский указ и прочее, что было спрессовано в одной емкой фразе имперского министра Петра Валуева: "Украинского языка не было, нет и быть не может, а кто этого не понимает - враг России"".

Сергей Постоловский. Диктатор. Х. : Фолио, 2020.

... Кто застрелил Политковскую в Москве? Кто жег людей в Доме Профсоюзов в Одессе? Кто убивал людей на Майдане? Кто ликвидировал бен Ладена и заложников в Беслане? Как захватили Крым и Донбасс? "Несуществующие солдаты несуществующей армии будут отдавать свои жизни, чтобы Москва радовалась победам», - констатируют в этом необычном романе, откуда мы узнаем о настоящих заказчиках всех «революций», о 2014-м и даже 2021-м годах в интерпретациях 2068-го, когда и происходят события в этой истории. Которая, добавим, до прихода Диктатора к власти, создавалась только из-за рубежа. «- У вас есть такой кандидат? - спросил Сьюти, и тишина повисла в зале. - У нас будет такой кандидат, - после длительной паузы сказал человек из Белого дома", - узнаем мы о событиях 2018 года. Таким образом продолжаются воспоминания деда главного героя, который всю жизнь был рядом с диктатором, который жил, как средний класс, которого любили бедняки, давая согласие на расстрелы и расправы, и который умел вытянуть Украину из коллапса, победив коррупцию, сплотив вокруг себя настоящую команду. Каким образом? "- Много было крови. Но только так! - сказал в тот вечер мне дед, - вспоминает рассказчик, - и сжал свой кулак, в котором еще теплилась мужская сила и мужество".

Виктория Авеярд. Багряная королева. К. : Наш Формат, 2020.

По сюжету этой популярной антиутопии, переведенной на 39 языков мира, семнадцатилетней Мари Барров всю жизнь не везет. Она родилась в радиоактивной пустоши постапокалиптического мира, да к тому же в его низшей прослойке багряных. Ее вот-вот отправят в бесконечную войну, из которой не возвращаются, а лучшему другу уже не удалось избежать этой участи. Мара не принадлежит к господствующей элите со сверхъестественными способностями, она приобрела опасных врагов, которые уверены: эта девушка может разрушить устоявшийся мировой порядок. Неожиданно для себя Мара оказывается в водовороте политических интриг и тайного движения сопротивления и вскоре понимает, что именно она может изменить ход истории. Она ни в чем не может быть уверена, кроме того, что революция неизбежна, а предать может каждый. Пылкая поклонница "Властелина колец", "Гарри Поттера" и "Песни льда и пламени», Виктория Авеярд начала писать эту книгу в 22 года, после чего "Багряная королева" почти сразу обрела бешеную популярность у молодежи, получила награды South Carolina Book Award и Lincoln Award за лучшую подростковую книгу и стала мировым бестселлером.

Роман Стех. Черт знает его. К. : Зеленый Пес, 2020.

Необычно в этом романе ужасов даже не то, как автор обращается со стандартным, казалось бы, сюжетом в этой жанровой нише, а та динамика в совершенно малоисследованных областях жанра, с которой он ведет свой рассказ. По сюжету компания друзей выбирается на отдых в Карпаты, останавливается в первом попавшемся доме, где и происходят ужасные вещи в обычном духе психологического триллера с детективом. Найденный в ящике оберег времен Трипольской культуры, смерть при загадочных обстоятельствах обладателя находки, связь с влиятельными олигархами, которые имеют к этому отношение - все это сплетается в большую интригу, обещая неистовое развитие событий. "Крест был огромным, почти на всю ладонь, - уточняет герой романа. - Присмотревшись получше, я наконец понял, что с ним не так, - на нем не было распятия. Вместо привычного тела Иисуса, умирающего от нанесенных ему ран, этот экземпляр мог похвастаться лишь какой-то мережкой непонятных линий, согнутых под прямым углом. Я взял Максову находку в руку и попытался оценить ее вес. Грамм сто, не меньше. Вероятно, серебро. И узор такой странный, что-то напоминает..."