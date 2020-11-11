Виталий Портников: Что предпримет Эрдоган?

11 ноября, 2020, 14:56

Портников Виталий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении договоренностей о создании совместного турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима превращения огня в Нагорном Карабахе

Эти договорённости подтверждают и в Кремле. И, вне всякого сомнения, они вызовут новый поток комментариев об ослаблении роли России и усилении роли Турции на постсоветском пространстве.

Тем не менее, непредвзятому наблюдателем нетрудно заметить, что сама идея существования центра значительно отличается от информации, которая исходила от президента Азербайджана Ильхама Алиева в первые часы после достижения договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Алиев говорил о российских и турецких миротворцах. А это все же не тоже самое, что российско-турецкий мониторинговой центр. Миротворцы – это когда на территории Азербайджана, более того – непосредственно в зоне конфликта присутствуют военные обеих стран. Мониторинговой центр – это когда турецкие офицеры вместе с российскими наблюдают за тем, как стороны придерживаются достигнутых договорённостей. А если учесть, что мониторинговый центр будет находиться вне зоны конфликта, то российским и турецким офицерам предстоит наблюдать именно за действиями азербайджанской армии, а не за карабахскими силами, если эти силы вообще теперь сохранятся.

Ильхама Алиева можно понять. Он стал первым азербайджанским президентом, который впустил на территорию страны российские войска, выведенные с территории Азербайджана при первом и последнем национал-демократическом президенте страны Абульфазе Эльчибей. Именно падение Эльчибея, происшедшее при непосредственном участии Кремля, привело к установлению в Азербайджане правления семьи Алиевых, вторым представителем которой является действующий президент. Он не может не помнить при каких обстоятельствах стал президентом Азербайджана его отец. Поэтому Ильхаму Алиеву очень хочется себя обезопасить от возможных российских провокаций. Поэтому ему и нужны были турецкие миротворцы.

Однако турецких миротворцев в Азербайджане не будет. Будут офицеры турецкого генерального штаба, позиция которых по отношению к Баку будет зависеть от того, как сработаются между собой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Более того, сам факт, что решение о создании совместного центра принято Москвой и Анкарой без участия азербайджанских представителей, уже говорит о том, как Россия и Турция на самом деле относятся к суверенитету Азербайджана. Это примерно тоже самое, как если бы Россия и Германия приняли бы решение открыть совместный мониторинговый центр в Днепре или Харькове и просто проинформировали бы об этом украинскую сторону.

При этом нужно понять, что сегодня никаких проблем с самим появлением центра у Азербайджана не будет. И Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заинтересованы в сохранении в Азербайджане правления Ильхама Алиева. Потому что это понятный им лидер, президент авторитарного толка, способный маргинализировать оппозицию и договариваться о позиции своей страны единолично, без учёта мнения общества. Проблемы начнутся, если ситуация изменится, если у Алиева возникнут сложности, если появятся предпосылки к демократизации Азербайджана. Вот тогда мы и поймём, какую реальную роль сыграют в судьбе этой страны российские миротворцы в Карабахе и российско-турецкий мониторинговой центр.