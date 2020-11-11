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Espreso.tvОбществоКретины карантина. Почему надо срочно возвращать занудных экономистов во власть?

Кретины карантина. Почему надо срочно возвращать занудных экономистов во власть?

Карантин выходного дня в интерпретации украинского правительства превратился в "кретины выходного дня"

Вводить локдаун по субботам и воскресеньям для кафе, фитнес-залов и сферы услуг на девятом месяце эпидемии коронавируса в Украине могли только самоубийцы. Ведь не весь бизнес пережил первые два месяца полного локдауна, а те кто выжил - до сих пор отхаркивают последствия вынужденного простоя. Все больше киевских таксистов - это менеджеры развития с тех фирм, которые не пережили весенний карантин.

Вместо того, чтобы сделать разумные выводы с поправкой на ужасное состояние украинской экономики, где в бюджете премьер-министра Дениса Шмыгаля уже ожидает дыра в 270 миллиардов гривен - правительство решило устроить гонки на граблях и растяжках одновременно.

Чего только стоит заявление главы Кабмина о том, что это Европа... берет пример с Украины в том, как бороться с COVID-19. Вот прямо в блокноты записывают, как проморгать все возможные начальные противоэпидемические мероприятия, когда количество больных коронавирусом считали десятками, а не десятком тысяч. Как добить несчастный малый бизнес, который здесь с горем пополам рос первые 30 лет. А еще как пустить деньги из Фонда борьбы с коронавирусом... на асфальт. Ведь смотреть на бетон приятнее чем иметь хлеб и масло в холодильнике.

И ничего, что 28 августа этого года Конституционный суд уже признал неконституционным правительственный карантин в марте-апреле. И этот карантин выходного дня в ноябре по сути является... незаконным. А значит эти все ограничения для ресторанов и магазинов накануне "черной пятницы" являются так себе конституционными. И вполне возможно, дела за нарушение карантина затем легко развалятся в любом суде.

Нет, автор этого материала ни в коем случае не призывает нарушать карантин. Хватит нам дурного примера ресторана Коли Тищенко "Велюр" и лично Владимира Зеленского и его верного попутчика Андрея Ермака, которые неоднократно нарушали масочный режим в заведениях питания, в воинских частях, магазинах, школах и университетах. Пример "верхов" породил модель поведения для "низов" - вот оттуда пошли эти маски на подбородке и разговоры о том, что коронавирус породили вышки 5G.

Но давайте посчитаем, как это ударит по украинской экономике. По тем, кто зарабатывает на себя сам и дает работу еще нескольким украинцам.

80% выручки украинских предприятий общественного питания приходится именно на выходные дни. Половина доходов брендов одежды - это тоже выходные и праздничные уикенды. Все они без клиентов и полученной выручки могут повторить печальную судьбу коллег, которые обанкротились весной и там, где пестрели яркие вывески - сейчас наклеены объявления об аренде.

Не так давно автор этих строк посещала сеанс кинофильма "Атлантида" и Национальный художественный музей Украины. Везде мерили температуру, просили надевать маски и проводили регулярную влажную уборку. Безумных очередей и ажиотажа в местах культурного отдыха не было - то есть смысла закрывать кинотеатры и музеи, по которым карантин ударил просто нещадно, смысла особого не было.

Людей там было не так много. И я думаю, что подцепить коронавирус гораздо легче в маршрутке в пробке с Левого берега на Правый в час пик. Или в поезде - где в купе несколько часов едут трое абсолютно случайных людей с неизвестным состоянием здоровья. Или во время шопинга в продуктовом супермаркете вечером, когда все массово покупают пиво и к пиву и близко стоят в очередях на кассу.

Что предлагает правительство взамен? По сути Денис Шмыгаль расписался в собственной беспомощности и абсолютном непонимании базовых медицинских норм. Коронавирус не рассасывался сам собой, когда депутаты в сессионные недели всячески игнорировали масочный режим. Когда ночные клубы после 22:00 типа не работали, а на самом деле в инстаграм можно было найти по тегам ряд фотографий с вечеринками до утра.

Так вот сейчас уникальная информация для Шмыгаля и Степанова - за выходные вирус тоже никуда не уйдет. А даже начнет атаковать вдвое сильнее. Ведь наши граждане с ударной силой будут в пятницу штурмовать рестораны, ТРЦ и кассы супермаркетов. А на выходные ограничивать себя в социальных контактах - массово посещая родственников и друзей.

Правительство, власть, Министерство здравоохранения сейчас упорно заявляют, что локдаун - это единственный выход. И так мол, делают Франция, Польша, Италия. Только вот такая схема годится для тех, у кого есть запас экономической прочности и у кого нет войны с Российской Федерацией уже седьмой год. Кому не предлагают взять на себя финансирование ОРДЛО до 2050 года. Так же локдаун годится для тех, у кого в правительствах работают занудные экономисты и аналитики, а не веселые комики и случайные кочегары с Бурштынской ТЭС.

Сейчас правительство, державшее нас всех под замком три месяца весной, вместо того, чтобы оборудовать дополнительные больницы, купить миллионы тестов, наладить систему отслеживания и изоляции больных COVID-19 и их контакты, дезинфекцию общественного транспорта - сделало ровно "ноль" и в очередной раз решает свою неэффективность и бездарность за счет украинцев.

Мы могли бы пойти по пути "Шведского варианта", но не хватило сил признаться в том, что локдауны для нас - слишком большая роскошь. Могли бы пойти по пути Словакии, но тут нет силы и ума организовать массовое тестирование, потому ковидные деньги или залиты бетоном на трассе, или миллиарды этих средств пошли на поддержку полиции.

Можно было раньше рассказать о пользе масок и ввести за их неношение штрафы, но президент и глава ОПУ Ермак сами, собственным примером подтвердили печальную истину, что игнорирование правил гигиены - обязательно привлечет к себе ковид.

Только сейчас в новостях появилась информация, что правительство - на девятом месяце появления коронавируса в Украине - постановило выделить из "ковидного" фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах за счет средств... выделенных на содержание дорог.

К весне можем получить не просто тотальный коронавирус. Не просто экономический кризис с банкротством миллионов граждан. А реальную трагедию с государственным управлением. Потому нынешние действия власти можно смело записывать в хрестоматию того, как нельзя управлять страной. Верните взрослых и умных в правительство! "Квартал" и "Слуга народа" уже не смешны и не вдохновляют.

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