Каким будет кредитование фермеров после открытия рынка земель. Экспертный опрос

10 ноября, 2020, 07:01

Запрет на покупку / продажу сельхозземель "упадет" 1 июля 2021 года. Физлица получат право покупать до 100 га земель, и только с 2024 право покупать земли получат юридические лица (а следовательно, и фермерские хозяйства)

Смогут ли фермеры получить кредит на покупку земли под залог земли? Какие оговорки по этому поводу? Готовы ли банки кредитовать таких заемщиков? Еспресо.TV поставил эти вопросы эксперту в аграрном секторе, фермеру и представителям банковской отрасли.

Олег Нивьевский, доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам:

Рынок кредитования фермеров после запуска земельной реформы будет небольшим. Поскольку сам рынок, его дизайн довольно ограничен. И довольно мало пространства для его быстрого развития. Ведь на первом этапе, до 2024 года приобретать в собственность землю сельскохозяйственного назначения смогут только физические лица. Даже фермерские хозяйства. Конечно, фермерские хозяйства могут выступать в роли поручителя, но как юридические лица фермеры не смогут покупать. В таком случае банкам это, конечно, интересно, но я не думаю, что они будут иметь особый интерес. Потому банкам все же интереснее кредитовать бизнес, а не физических лиц.

И если не будет значительной поддержки со стороны государства в части кредитования фермеров, то также особого спроса со стороны фермеров не будет. Но это будет по крайней мере какой-то шаг к тому, чтобы какие-то механизмы запускались. И когда с 2024 юрлица имеют право покупать землю, тогда рынок должен развиваться гораздо более быстрыми темпами.

Уже сейчас происходят разговоры, и это очень важный элемент земельной реформы - именно поддержка малых фермеров. Как в кредитовании, так и в диверсификации, переоснащении. Поскольку что бы ни говорили о различных предохранители на рынке земель, все равно именно возможность малых фермеров конкурировать со средними и большими - это основной предохранитель. Другие - это больше пыль в глаза. Если малые фермеры не смогут конкурировать за кредитные ресурсы для покупки земли, по переоснащение, то это будет очень плохо.

Сейчас есть несколько шагов, которые помогут мелким фермерам лучше себя чувствовать - это Фонд частичного гарантирования кредитов (законопроекты №3205 и №3205-2 в Верховной Раде, - ред.). Его основная функция - это облегчить доступ мелких фермеров к финансированию. Поскольку есть не только вопрос стоимости кредитов, процентных ставок, а то, что малые фермеры сейчас вообще не кредитуются, потому банкам не интересно с ними работать в силу размера большинства.

Однако законопроект о Фонде гарантирования кредитов еще не принят даже в первом чтении. И даже если его примут очень быстро, нужно же институт запустить. А на это потребуется не один месяц работы: надо выделить средства, нанять людей, принять уставные Кстати, запустить организацию, чтобы она работала.

В части государственной помощи будут меньше уступки. Потому установлена сейчас поддержка такая хаотичная, неэффективная, ужасная, я бы сказал. Ее нужно менять. Но маленькие шаги наблюдается. Я слышу, ведутся разговоры о программах для непосредственно малых фермеров. Не знаю, как она будет развиваться, но это достаточно позитивный сигнал.

Если все это заработает перед запуском рынка земли, то будет достаточно положительная картина. Но правительства и парламента надо спешить. Причем не просто спешить, а спешить в авральном порядке. Потому что времени остается довольно мало.

Николай Стецькив, основатель ФайнаBerry:

Приемлемые кредитные условия должны иметь критерии, по какому принципу кого кредитуют. На сегодняшний день общая картинка: кредитуем бизнес, кредитуем микропредприятия. А по факту микропредприятия не кредитуются, потому что к ним настолько большие требования, предприниматель не может их выполнить. Вопрос стартапов вообще не существует.

Микро- или малые фермеры - есть проблема, потому что нет критериев. На уровне государства до сих пор неизвестно, кто такой маленький фермер. Нет четко прописанного, например, что малый фермер - это оборот 2 млн грн / год, до 100 га земли, еще какие-то дополнительные условия, которые могли бы охарактеризовать микро- и малого фермера.

Когда озвучивается выделение 2 млрд грн на поддержку фермерства, как правило эти деньги не освоены. Потому что требования обобщены и направлены на крупных фермеров, а малые и микрофермеры не могут воспользоваться этими программами.

И пока у нас не прописано, кто такой микрофермер, малый, средний, большой, - мы не сможем воспользоваться ни программами, ни кредитам.

Например, открывается рынок земли, фермер ищет деньги. Государство говорит: мы можем дать кредит, пожалуйста, покупайте землю под залог этой земли. Но в таком случае фермер в базе банков будет фигурировать, как заемщик. Ему больше никто не даст кредит на посев поля. А фермеры обычно весной берут кредиты, чтобы засеять поля, это постоянный цикл.

По Фонду гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Я месяца два назад ходил в банк и говорил о Фонде гарантирования - с меня посмеялись. Банк имеет четкие условия по выдаче кредита. И кто бы там ни был гарантом, критерии останутся прежними.

Я более чем уверен, что должен быть Фонд страхования. Они озвучили, что он должен в следующем году заработать. Это то, что позволило бы каждому фермеру страховать свой урожай и обезопасить себя от форс-мажоров, которые являются "красной тряпкой" для банков.

В общем мне трудно комментировать тему кредитования, пока мы не имеем четкого понимания, каким образом все будет работать.

У нас многое делается непоследовательно и есть оговорка, что кредитам воспользуются те хозяйства, которые и раньше пользовались всеми программами для фермеров.

Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) в ходе круглого стола , организованного Киевской школой экономики:

Есть ли у банков желание кредитовать фермеров? Ответ однозначен: да. НАБУ, как ассоциация, уже несколько лет поддерживает открытие рынка земель с / х назначения.

Если земля станет ликвидным активом, который будет легко продать на прогнозируемых условиях - то лучшей залога не найти.

Что нас ограничивает? Сейчас ключевым нормативным ограничением по земельной ипотеки является мораторий. Речь даже не о самом запрете продавать, а о ее последствиях для будущего кредитования.

Из-за моратория в Украине нет прозрачного рынка таких земель, а значит, невозможно достоверно определить будущую ликвидность этой с / х земли в качестве залога. Поэтому в соответствии с постановлением НБУ № 351 о рисках в таких земельных участков будет применяться самый низкий коэффициент ликвидности - это 0,35. То есть при формировании резервов под кредиты будут учитываться только 35% от стоимости земельных участков сельхозназначения, предоставленных в обеспечение.

Сможет ли Национальный банк несмотря на Базельские принципы надзора, скажем так, авансом пересмотреть коэффициент агроземли - или банкам аграриев придется ждать, пока рынок заработает, - это тяжелый и дискуссионный вопрос.

Наиболее весомой правовой проблемой в агроипотеке могут оказаться специфические законодательные ограничения относительно приобретения собственности на земельные участки с / х назначения юридическими лицами с иностранными владельцами. То есть речь идет о всех банках с иностранным капиталом.

Если мы будем говорить об ожиданиях и требования к заемщикам, документации малого и среднего бизнеса, в этом вопросе для банков самое главное - это прозрачность, соответствие документов том, что есть на самом деле; достоверная информация о бизнесе, о финансовой и производственной отчетности.

Первин Дадашова, начальник управления макропруденциальных политики и исследований Национального банка Украины:

Национальный банк осуществляет оценку коэффициентов ликвидности, основываясь на надежной статистике о том, какая на практике возможность реализовать тот или иной тип залогового имущества и потери при этом понесет кредитор.

Для земли с / х назначения значения этих коэффициентов в т.ч. продиктовано отсутствием активного рынка и ограничениями на реализацию, действовали годами. Но после старта земельной реформы мы будем готовы собрать информацию о сделках по купле-продаже, и переоценить соответствующие коэффициенты. Но для этого нужно как фактический запуск рынка, так и наличие определенной активности на нем.

Евгений Заиграев, руководитель дирекции МСБ, ПриватБанк, в ходе круглого стола , организованного Киевской школой экономики:

Мы, как и другие игроки рынка, оцениваем, что будет происходить в следующем году. Что мы видим? Закон разрешает продажу небольших участков земли исключительно частным владельцам. Это означает, что тот рынок земли будет ограничен. Интересен этот рынок нам? Да, конечно, интересный. Мы видим, что основной сегмент клиентов, интересных для банков, - не те, кто будет покупать 3-4 га. Для банка будут интересны те, кто будет покупать ближе к 100 га. Владельцы наделов от 100 до 500 га - интересная для банков группа, если не агрохолдинги и крупные компании.

Какая проблема сегодня? Проблема заключается в том, что банк земли очень фрагментирован. Я видел разные оценки даже наших сотрудников, которые профессионально занимаются агронаправлением. Они говорят, что 4 га - средний размер надела. Поле - условно говоря, 100 га, там куча владельцев, оно фрагментировано, участок может быть где-то внутри. И здесь вопрос для нас по готовности банков финансировать такие малые участки, находящиеся внутри поля, к которым трудно добраться, потом могут быть проблемы с перепродажей, потому что они будут интересны только тем, кто вокруг.

Также есть проблемы с оценкой. Потому что мы не до конца еще понимаем, какой будет оценка земли. Мы слышим разные цифры, мы слышим $ 1000-1500 / га. Но это действительно сильно зависит и от месторасположения, от химического состава земли и тому подобное.

Если подходить в целом - сегмент для нас интересен, но мы будем с осторожностью запускать продукты. Вряд ли это будут целевые клиенты, которые захотят купить 4 га, или 5 га, или 10 га. Потому что это не растениеводство, это скорее нормальные объемы для продажи участков, например, для ягодоводства, для выращивания садов, но не для пшеницы или выращивание других каких-то таких культур, кукурузы, подсолнечника и т.д.

В рынке мы будем участвовать. Есть много заемщиков, которые этого захотят.

Когда это запуск, когда мы не до конца понимаем цену и механизмы реализации, будут относительно большие коэффициенты покрытия залогом, которые будут требоваться. Можем прогнозировать, что это будет, условно, 50% от реальной стоимости земли, а половину фермер будет вкладывать собственные средства. Но это требования и рекомендации на стороне рисков.

Я уверен, что если бы присоединилось государство - например, с программами тех же кредитных гарантий, или с другими механизмами, которые помогали банкам активнее входить в этот рынок, - то и аппетиты на риск, и суммы, которые банк готов был финансировать против реальной рыночной оценки стоимости земли, были бы больше.

Артем Гавришин, директор центра по работе с крупными АП, департамент корпоративного бизнеса "УкрСиббанка":

С середины 2021г. покупать землю с / х назначения смогут только физические лица, покупка земли юридическими лицами отложена до 2024 года.

На этом этапе, на наш взгляд, фермер и его семья, которые обрабатывают 50-100 гектаров земли, будут основными покупателями земли и основными клиентами для банков.

Банк при предоставлении кредита физическому лицу будет смотреть в первую очередь на доходы физического лица и его способности обслуживания долга, в очень похожий способ как банк анализирует должника для предоставления жилищной ипотеки. Так как физические лица не имеют, как правило, валютных доходов, с высокой вероятностью это финансирование будет предоставляться только в национальной валюте, при этом достаточно низкая учетная ставка НБУ будет поддерживать развитие данного кредитования.

Основой для принятия решения о предоставлении финансирования банками будет не залог земли, а способность обслуживать кредит должником. Это означает, что у должника должны быть подтверждены прозрачные доходы. Учитывая значительную часть теневой экономики, в некоторых случаях это может вызвать проблему для принятия положительного решения.