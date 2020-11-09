Бездомные сестры и братья

11 ноября, 2020, 09:30

Время от времени вижу, как кто-то в фейсбуке, вспоминая о бездомных, называет их бомжами. Такое название не раз можно услышать на улице; в конце концов, им до сих пор грешат отдельные журналисты. И каждый раз, когда слышу или читаю слово "бомж", у меня по коже пробегает мороз и становится как-то невыносимо больно

Бездомные имеют право, чтобы их называли этим покручем-рудиментом с советских времен. Имеют право называться бездомными, беспризорными, а не бомжами. Имеют право на то, чтобы мы, независимо от их жизненных историй, не пренебрегали и не осуждали их, не смотрели "сквозь них", не отодвигали на обочину - еще больше той, на которой они уже оказались, - а сумели увидеть их боль и человечество, которые никуда не исчезли. А мы имеем привилегию открыть сердце до тех бездомных, которые что-то у нас просят, и к тем, которые уже ни от кого ничего не ждут.

Мне порой кажется, что беспризорные являются как бы лакмусовой бумажкой для общества, которая определяет нашу чувствительность и уязвимость к чужой беде, но одновременно и состояние наших сердец. И если общество реагирует на присутствие бездомных в нем с отвращением, равнодушием, осуждением, а порой даже с жестокостью, - это плохо свидетельствует о нас, а не о людях, которые оказались на обочине. Встреча с чьей-то бедностью, болью, неприятным запахом не слишком презентабельным видом всегда будет для нас своеобразным экзаменом на милосердие и сострадание. Обидно только, что слишком часто мы его проваливаем.

Меня очень поразило событие, которое в сентябре произошло во Львове. Двое молодых ребят на протяжении нескольких дней в заброшенном доме издевались из двух бездомных и пытали их, к тому же снимали весь процесс на смартфон. Оба бездомных от нанесенных пыток умерли. Как такое вообще возможно? Что должно происходить в голове молодого человека, который выбирает себе развлечение издевательство из двух старших бездомных мужчин? И что это говорит о всех нас, об обществе как такое? Ответ обидно. Что в нем самом деле почти нет места для слабых. Что в нем любят истории успеха, уважают признание, любят сидеть на первых местах на всех приемах, реализовывать успешные проекты, подаваться на гранты и выигрывать их, но очень-очень мало кому из успешных людей есть дело до тех, кто не является успешным. К больным и инвалидам, к одиноким и престарелым, к бедным и к бездомным, тем, в конечном итоге, кто не смог реализоваться.

Но эти люди рядом. И их много, и они являются частью общества, хотя кому-то это, может, и не нравится. Невозможно, чтобы где-то было общество только здоровых и только успешных людей. Убогие обычные люди во всех обществах, но везде к ним относятся по-разному. Где-то их отталкивают и бьют, а где-то учатся им послужить. Счастливы те, кто воспринимает чью-то немощь или беду не как основание для насмешки, а как возможность прийти на помощь тому, кто в беде. Кто видит в бездомных сестру или брата, человека, которому нужен и кусок хлеба, и чья-то приветливая улыбка, и чья доброта.

У меня есть друзья, которые относятся к Общине святого Эгидия, которая на протяжении десятков лет занимается бездомными, убогими, теми, кто по разным причинам оказался на социальной обочине. Это международная организация, существующая в более чем 70 странах, а в Украине ее ячейки есть в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Самое важное, что люди, принадлежащие к сообществу, не просто готовят еду и раздают ее бездомным и малоимущим в разных районах города, не просто стараются обеспечить их одеждой и средствами гигиены, хотя это тоже, безусловно, важно - особенно в холодные месяцы. Важнее то, что они становятся их друзьями. Общаются с ними, занимаются жизнями бездомных, нищих, стариков, в течение года проводят для них различные мероприятия, а на Рождество устраивают для них невероятный праздничный обед.

Сегодня люди, кажется, больше всего ценят время. Дарить его кому-то, быть рядом - это говорить: "Ты нужен мне. Ты не одинок. Я люблю тебя". Все то, что делают люди, принадлежащие к сообществу, и является всегдашним разговором к тем, к кому они приходят: "Ты важен". Каждому важно иметь ощущение того, что тебя кто-то ждет, что ты кому-то ценен. Но беспризорные, вероятно, потребует его как никто ... Поэтому невероятно благодарна всем, кто занимается убогими, за дружбу с наименьшими мира сего, с наиболее отброшенных.

Я недаром пишу о бездомных в начале ноября. Становится все холоднее. Карантин продолжается, количество больных ковид также увеличивается. Наша жизнь, начиная с весны, во многих сферах переместилась в онлайн, и мы отчасти к этому привыкли. Но для тех, кто не имеет дома, вызовов больше. Они живут там, где и жили, то есть на улице. Для них нет онлайна. Им ежедневно, как и нам, хочется есть и пить. Они, как и мы, болеют, но им гораздо труднее, а то и вовсе невозможно, получить медицинскую помощь, потому что мало кто возьмется даже просто осмотреть бездомного. В конце концов, то, что для нас является привычной обыденностью, для них - роскошь. Роскошь - поспать в тепле. Роскошь - помыться. Роскошь - съесть горячего. Роскошь - услышать, что кто-то говорит тебе и что ты кому-то небезразличен.

В ноябре нас со всех сторон бомбардируют рекламы, которые приглашают покупателей сначала принять участие во всемирном дне шопинга, а потом потихоньку готовиться к распродажам черной пятницы. В то же время несколько лет назад папа Франциск определил третье воскресенье ноября как Всемирный день бедных. Разительный контраст: праздник потребления и присутствия рядом живущих по милости других и должен попрошайничать, чтобы купить себе хлеба. Во всемирный день бедных церкви традиционно устраивают обед для бедных, однако неизвестно, в каком формате удастся провести его в этом году.

Мы медленно приближаемся ко дню святого Николая, к Новому году и Рождеству. В эти дни будем задаривать друг друга подарками, праздновать и делиться радостью с самыми дорогими. Попробуем во время, когда еще только готовимся к праздникам, сделать что-то хорошее не только тем, кто делает что-то хорошо нам, но и тем, кто ничем не сможет нам отблагодарить.

Хочу пригласить всех, кто читает этот текст, в эти холодные месяцы проявить немного тепла к людям, которые по разным причинам оказались на улице. Поищите, есть ли в вашем городе организации или сообщества, которые занимаются бездомными, и поинтересуйтесь, не нужна ли им помощь (может, финансовая или помощь продуктами или теплой одеждой). Не бойтесь угостить пирожком и горячим чаем сидящего и нищенствует. Не бойтесь подойти к тому бездомного, который уже устал просить милостыню и ничего не просит, и своим угостить. Мы становимся действительно счастливыми не тогда, когда покупаем себе новый смартфон или желанную машину, а тогда, когда делаем добро, когда это становится привычкой. Тогда сердце по-настоящему радуется.