Язык - это позиция, а не поза! Дню украинской письменности и языка посвящается

9 ноября, 2020, 07:02

Татьяна Зинченко

9 ноября - День украинской письменности и языка. О нынешнем состоянии родного языка - в языковой разведке Еспресо-TV

Сегодня украинцы будут приветствовать друг друга с праздником родного языка, и это будет выглядеть искренне, патетически и немного банально. Будет калина, верба, сердечки в цветах национального флага. И будут скептики, которые ни во что не верят, будут те, кому безразлично, и те, кто понимает весь языковой процесс изнутри. А еще будет язык - страдающий, измученный за века, многократно растоптан и еще больше раз возвышен. И он сегодня в национальном венке, в лентах также цветов флага, и будет слушать-читать ему посвящены оды.

Чтобы затра быть забытым. Или забытым? Кто наконец поставит точку в этой долгой истории языка, то есть оболочки, сердцевины духовности народа, живущего под солнцем и небом, как и другие народы земного шара?

Хочется не так праздника, как наконец языковой стабильности. Чтобы перестать спорить, сколько языков должно быть в нашем обиходе, какой язык в приоритете, должен ли быть единый государственный.

Интересно, где еще такой вопрос возникал? Его нелепость слышится уже в самой формулировке - должен ли быть в государстве государственный язык?

Но праздник должен быть, и начнем с хорошего. Не знаю, Закон об употреблении государственного языка поспособствовал, или мы все-таки стали глубже понимать свою сущность, но, например, студенчество демонстрирует гораздо больше желания общаться на украинском, чем это было во время моих студенческих лет.

В магазинах, общественном транспорте и где еще приходится бывать в это карантинный время, также значительно больше слышится украинский. Причем часто чистая речь, без суржика, чувствуется, что люди говорят искренне и с удовольствием.

"Не все так плохо, - присоединяется к моим праздничных утренних размышлений Татьяна Крестянова с Киевщины. - Я рада, что гуляя с внучком в сквере, часто слышу хорошую украинский язык от молодых мам, которые обращаются к своим деткам! Так что я верю в нашу нацию! А может, я оптимистка ".

Мы все должны быть оптимистами. И наконец на этой оптимистической ноте победить тот страх, что нас засмеют и заплюют за "сельский язык". Сколько можно это словосочетание культивировать? Кто-то культивирует, а мы собственным же страхом и подкармливаем...

Пространство языковой свободы

Однако давайте обратимся к языку цифр, а точнее - к аналитическому обзору "Положение украинского языка", который публикуется движением "Пространство свободы" ежегодно, начиная с 2011 года.

"Общественный мониторинг зафиксировал дальнейший рост доли русского языка в телеэфире, а украинского на ТВ значительно меньше предусмотренные законом 75%. Традиционно на русском выдаются большинство газет и журналов. На радио же, наоборот, вполне господствует украинский. Ощутимо возросла доля украинского языка в образовании и сфере услуг, однако в городах Украины в публичной сфере доминирует русский ", - говорится в исследовании" Пространства свободы ".

"Как свидетельствуют данные исследования, большинство людей во всех регионах Украины поддерживает ключевые положения закона о государственном языке и выступает за его дальнейшую имплементацию. Однако на практике закон массово нарушается.

Обзор, представленный 6 ноября во Киеве, базируется на данных государственной статистики, социологии и мониторинговых исследований.

73% украинцев считают украинский язык родным. Общаются дома преимущественно на украинском 53%, на русском - 29% граждан Украины. 66% украинский считают, что государство должно способствовать дальнейшему воплощению закона о языке во всех сферах, не разделяют этого мнения 20%. Поддержка закона о языке преобладает во всех регионах Украины - от 88% на Западе до 53% на Юге.

2/3 украинцев считают, что доля украинского языка на телевидении должна составлять не менее 75%. Именно такая квота установлена законом, однако на практике второй год подряд отмечается рост присутствия русского языка в украинском телеэфире.

На радио взамен полностью доминирует украинский. Даже на региональных радиостанциях 54% всех песен и более 90% ведения передач - украиноязычные.

Доля школьников, получающих образование с украинским языком, за год выросла с 92 до 96%, а доля первоклассников - с 96 до 97,5%. В 8 областях на украинском учатся 100% первоклассников, а во многих областях (включая Донецкой) этот показатель превышает 99%.

Вместе с тем реальная языковая ситуация в учебных заведениях зачастую не соответствует официальной статистике. Значительная часть образовательного процесса, особенно в учреждениях внешкольного образования вопреки закону осуществляется на русском языке ", - говорится в исследовании, обнародованном на сайте " Пространства свободы ".

Без языка мы - никто

Ежегодно в День украинского языка и письменности мы пишем диктант национального единства. Это мощный проект, который действительно объединяет украинцев - пока даже отдаленно или онлайн. Действительно чувствуется общий дух, общее стремление и общий праздник.

Алина Акуленко, кандидат филологических наук, идейный и практический вдохновитель нескольких лет подряд такого диктанта, в вопросе языка бескомпромиссная и решительная.

"Защищать украинский язык. Что может звучать еще более абсурдно, чем эта фраза? Особенно в независимой и суверенной стране. Запретить украинский язык. Вот, что звучит еще более абсурдно. Особенно в независимой и суверенной стране", - говорит Алина Акуленко.

Алина Акуленко

"Как можно запретить украинский в Украине в XXI веке? Да легко. Даже Эмский указ 2.0. Не понадобится.

Главное, не делать это в лоб, а действовать тихой сапой. Унизить. Преуменьшить. Сдругоряднить. В конце концов, высмеять и выставить неполноценным.

А зачем? Чтобы победить.

Убрать язык с дороги, чтобы смочь прибрать к рукам ее территорию. Потому что государство без языка - уже не государство, а территория.

Если бы язык не имел значения, зачем было бы его столько раз запрещать?"- продолжает филологиня.

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7 аргументов значение языка от Алины Акуленко

Украинский язык имеет значения. потому что:

1. Он делает Украинское государство - Украинским государством. Спасает от статуса колонии. Или земли в составе какой-то там империи.

2. Он делает нацию нацией. Нации говорят на одном языке. На каком языке говоришь, туда и принадлежишь.

3. Он определяет наши приоритеты, ценности, цели и границы. Так как язык - это не только предложения из слов. Это огромный пласт культуры, который становится частью нас, когда мы становимся частью языка.

4. Он заставляет с нами считаться. На международном уровне в частности. Потому государство, которое, уважая другие языки, более всего ценит свою, - мощный политический игрок. Язык - это границы государства. Государство, хранит свой язык, не уступит своими границами.

5. Он не только важный политический, но и экономический рычаг. Песни, книги, блогерство - это лишь вершина монетизации языка. Язык обслуживает общество, а общество - это деньги. Язык господствует в обществе, и получает прибыль.

6. Язык делает нас уникальными. Потому такой, как наш язык, другого языка нет.

Он не лучше и не хуже других.

Он единственный.

И когда мы защищаем язык, мы отстаиваем и ее, и свою неповторимость.

7. У каждого человека есть родной язык. Его называют материнским. Или родительским.

Родной язык Украины - украинский.

Так сложилось на наших землях исторически.

Он здесь родился. Сформировалсяь. Века за веками развивался и набирался сил.

И эту историческую закономерность надо беречь.

Всеми силами.

Потому что без языка мы - никто.

Поэтому не стоит никому позволять превращать нас на никого.

Тем более не стоит позволять это делать врагу.

Когда мы защищаем свой язык, мы защищаем прежде самих себя.

О тех, благодаря кому мы празднуем 9 ноября День украинской письменности и языка



А специально к празднику языка Алина Акуленко провела большую работу по исследованию взносов патриотов-языковедов в утверждение языка. Вот ее выводы, которые будут интересны каждому, кому вопрос языка, как минимум, - не безразличен:

"Для того, чтобы мы в XXI веке могли писать об украинской письменность, многие в предыдущие века приложило сил, здоровья и иногда денег к тому, чтобы мы могли научиться писать на украинском вообще.

Вспомним тех, кто так или иначе присоединился к зарождения, развития и становления украинской письменности и языка. Не все из них были филологами в классическом смысле этого слова, и многие из них не был ученым. Но они делали, что могли. Поэтому 9 ноября - их праздник.

1. Один из первых известных литературных редакторов и корректоров. Редактировал лаврские издания.

Для работы нуждался словарей и грамматик, а их - не было. Поэтому решил не жаловаться на темноту, а зажечь свечу: 1596 в тогдашнем Вильнюсе вышел его "Лескис" - первый печатный словарь для школьного обучения!

Зизаний Тустановский (на самом деле назывался Куколь), жил в 16 веке.

2. Улан и лексикограф в одном лице. По окончании Нежинской гимназии высших наук служил в Белгородском уланивскому полка. Потом вышел в отставку и заключил в 1855 году "Словарь малорусского наречия".

Заключил, правда, только к букве "С". Впрочем, было в нем до 6000 слов (для сравнения, в "Энеиде" примерно 7000 слов).

Александр Афанасьев-Чужбинский (1817-1875).

3. Кадет и лингвист по совместительству. Выпускник Благородного сухопутного кадетского корпуса в Петербурге. Капитан в отставке. На досуге писал научные исследования об украинском языке, а в 1843 года заключил "Грамматику юго-русского языка". Рукопись, правда, потерялся, но это такое.

Павел Белецкий-Носенко (1774-1856).

4. Автор ПЕРВОЙ в украинском языкознании печатной грамматики живого украинского языка - "Грамматика малороссийского наречия" (1818). Соль в том, что язык, который имеет полноценную печатную грамматику, больше не может считаться местным диалектом или говором, кто бы об этом ни говорили. Поэтому после печати его "Грамматики" языковой мир перестал быть таким, как был раньше.

Алексей Павловский (1773-? 1882).

5. Прославился как основоположник Казанской лингвистической школы и редактор "Толкового словаря" Даля, но нам интересен другим. Утверждал, что в украиснська язык - отдельный восточнославянский язык (и это во времена, когда все называли ее "наречием"!), А также последовательно отстаивал право украинского нарда на развитие украинского языка.

Иван Будуен де Куртенэ (1845-1929).

6. Изучал диалекты и пытался разработать правописание. "Возможно теперь у нас уодностайнене литературного языка и правописания?" рассуждал в статье 1911 года. Века прошло, а ответа на этот вопрос мы и до сих пор нет.

Владимир Гнатюк (1871-1926).

7. О нем знают, как о народного учителя, автора школьных учебников и составителя "Словаря украинского языка". Уникальность «Словаря» в том, что он не устарел до сих пор (особенно, если вы любите фразеологизмы). А вот, чтобы заключить этот словарь, разработал совершенную на начало ХХ века систему правописания - "гринчевичивку", один из самых популярных и часто используемых тогдашних правописания.

Борис Гринченко (1863-1910).

8. Автор первого украинского словаря иноязычных слов "Словарик. Помощь чужих и не слишком понятных слов". Словарик увидел свет в 1900 году. Но и через 120 лет его название актуальна, как никогда.

Василий Доманицкий (1877-1910).

9. Преподавал украинский на классические языки в гимназиях Перемышля и Станислава. В сердца филологов, в частности переводчиков, вписал свое имя как автор первого двуязычного переводного словаря. Это был двухтомный "малороссийский-немецкий словаря" (1886).

Использованный в словаре правописание, "система желеховского", длительное время використовуся в западноукраинских школах как обязательный.

Евгений Желехивский (1844-1885)

10. Бог, апостол, звезда, корифей украинского языкознания как такового. Исследовал историю украинского языка, литературу и фольклор. Перечень его работ - бесконечно длинный. Именно он первым обратил внимание на то, что Котляревский своей "Энеидой" "перезагрузил" староукраинский язык, и понял, что началось формирование украинской нации.

Павел Житецкий (1836-1911).

11. Чем он только не занимался. Сначала преподавал в Нежинской, а затем Немировской гимназии. С 1855 служил чиновником в Петербурге. Дружил с Тарасом Шевченко.

Но больше известный упорядоченной 1864 сборником "Украинские поговорки, пословицы и так далее". В ней - 14183 поговорки и пословицы, и 505 загадок в придачу. Поскольку сборник переиздали 1986 году в США, а в 1993 - в Киеве, многие убеждены, что он - наш современник.

М.Номис (он же Матвей Симонов), 1823-1900.

12. Одним предложением и не скажешь о нем. Хотя ...

Первый психолингвист!

Или же основоположник психологического направления в славянском языкознании. Считал, что язык надо изучать в тесной связи с историей народа.

Писал о том, как в языке отражается эволюция человеческой мысли. И о том, что язык творит нацию. Не терпел понятие "денационализация".

И доказывал, что все языки имеют неисчерпаемые возможности для развития.

Александр Потебня (1835-1891).

С Днем украинской письменности и языка всех, кто ценит и празднует!

Знание языка меняет каждого из нас.

И каждый из нас меняет язык ", - заключает Алина Акуленко.

Украинский язык в соцсетях

Украинский язык в соцсетях пользуются критически мало: меньше, чем дома или на работе, - сообщает Центр контент-анализа.

"Украинские сегменты российских соцсетей - наиболее русифицированы, но и на YOUTUBE так же критически мало украинского контента. FACEBOOK остается наиболее украинизированной сетью, если не считать TIKTOK, данные по которому наименее точны из-за малого количества постов", - говорится в исследовании Центра контент-анализа.

Фото с сайта Центр контент-анализа

Вижу свою миссию в том, чтобы утверждать родной язык

Лилия Цвит, владелица ютуб-канала, украинский кулинарный блогер, в вопросе продвижения украинского контента в интернете имеет собственную позицию: позицию украинки. "Ой ... по моему мнению, микроскопическими шагами, но все же вперед! К сожалению, есть момент раскола" ваших "и" наших ". То есть, есть определенное количество населения, которое уверенно развивается и развивает украинский. Какие видят здесь переспективы, патриотизм, логику и твердо стоят на своем. А есть те, кто никогда этого не делать, только под принуждением может ... И таких очень много. В общем, ситуация пока не очень хорошая, так я чувствую в своей сфере ".

Однако Лилия Цвит имеет очень много читателей и слушателей, тех, кто подписался слушать украинское, и это не может не радовать.

www.youtube.com/channel/UCa0gsGhdgrKA2dz8Axgbasg?fbclid=IwAR0bO8dquA0dria0fCP5n7fg26Fkwl5j7ufZxbs1IT0MJuk9oYBeYmXiC_Y

"Больше всего в моей сфере меня возмущают фразы о том, что лучше бы писали на русском, а не на суржике, диалекте, или неграмотно Я, наоборот, думаю, что лучше пусть уж человек пишет, как умеет, но на украинском!, - продолжает Лилия Цвит, ведущая большого украиноязычного сообщества в сети. - Учиться и улучшать свои знания языка надо обязательно! И общение - это как раз тот процесс. Поэтому, лучше общаться не на идеальном украинском, чем на русском ... Тоже не факт, что идеально.

Да, потому что это мне близко, это я и я говорю на украинском. Не могу и не хочу подстраиваться. Вижу где-то свою миссию в том, чтобы продвигать и распространять свой родной язык. Показывать, какие мы, украинцы, есть. Достойные, трудолюбивые, интересные и талантливые. Это я имею в виду не только себя, но тысячи тех женщин, которые есть в моей общине и шедеврами которых я искренне восхищаюсь ".

Украинское слово - кирпичик в фундамент государства

Галина Голубович, волонтер: "Главное: ежесекундно стоять на страже родного языка, помнить, что каждое слово на украинском - это кирпичик в фундаменте держави.Берегты свой язык, как сокровище, заботясь о ее чистоте, потому что язык - это душа народа. Грустно вспоминать, но когда в 70-е годы в фойе кинотеатра Довженко в Киеве рядом услышала рядом разговор на отличном украинском языке, то подумалось, что кто-то из диаспоры разговаривает. Столь общество было русифицировано. Сейчас считаю ситуация значительно лучше, но свой язык нужно утверждать важно, придерживаться его чистоты, везде и последовательно".

Воспитание "для рабов"

Леся Кравецкая, кулинарный блогер: Я думаю, что это не так страх меншовартости (что же подумают, когда я заговорю с ними своим родным украинский), а именно укоренена рабская неполноценности себя как представителя украинского народа. Россиянам, полякам, немцам, итальянцам - всем с детства говорят какова их страна, язык, культура, блюда, песни, ученые, поэты, художники крутые в мире. А мы постоянно были под кем-то сильным: в австрийцами, поляками, советами (читай россиянами), которые без остановки впаривали нам с рождения: ваша речь смешная и отсталая, ваших блюд не существует, и вообще вас придумал сто лет назад австрийский генштаб. И мы еще дрбри десятилетия будем пожинать влияние этого воспитания "для рабов". Нам насадили неполноценное и в определенный момент многим даже стало удобно с ней жить.

Достоинство и характер не проявляются, а доминирует психология постоянного примирения, потому что опять же именно потому, что мы постоянно были под репрессиями сильных. Кто посмел поднять маленький голос против превращения нас в рабов, он был физически уничтожен. Есть за последнее столетие у нас: революция 1917 года - расстреляли кучу священников, ученых, офицеров, "кулаков", "владельцев заводов, фабрик, пароходов" .Далее поднялось против коллективизации украинское село 1932-33 года (прошло всего 12 лет после революции, только подросли следующее поколение) - есть уничтожение миллионов сознательных крестьян, носителей культуры, традиций и на их место заселения людей с "российской глубинки". 1941-45 (прошло 8 лет от голодомора, выросло следующее поколение) - Украина снова потеряла миллионы лучших, в том числе много погибших от фашистов во время оккупации. 1945 - опять репрессии для нас, потому что территория с населением была под немецкой оккупацией 1946 - второй голодомор, уже меньше. И далее репрессии, репрессии, репрессии. На всем этом фоне постоянные течение десятилетий выселение в Сибирь лучших хозяев, учителей, священников, ученых.

Расстрельные "тройки", которые расстреливали людей за три дня от попадания в тюрьму по наименьшему доносу или подозрением. Когда наступали немцы, у нас в городе энкаведисты за три ночи расстреляли всех, кого держали в тюрьме по политическим мотивам (а это сотни невинных людей, сознательных и активных, которые не хотели молчать). Все эти люди были убиты, заморенные голодом, замучены и замучены. Они не смогли дать потомство. У них не было детей. Живыми смогли остаться за этот век только те, кто тихо сидел, молчал, не высовывался и соглашался со всем, что ему навязывал оккупант. Иначе видити шансов не было. Они смогли родить детей, но детям с молоком передали: выживешь только тогда, когда будешь молчать и соглашаться.

Вот откуда у большинства эта психология примирения там, где нужно проявить достоинство".

Людмила Дивинська: "Есть еще несколько причин употребления русского языка, не озвучены пока нигде, но они не такие уж и ужасные 1. причина попрактиковаться -сейчас сельские не боятся, что о них подумают, гордятся тем, что из деревни, но вчившы 10 лет в школе русский и не имея как ею попользоваться. охотно "проверяют" себя на усвоение оной в общении с горожанами (ну, это если бы вы приехали в Британию и хотели бы попробовать свой английский).

2 причина: молодежь хочет чем-то отделить себя от старших или усамостийниты от "политики партии" и на русском языке ей проще всего это сделать и 3. причина - лучшая - не считать, что рос.мовою принадлежит только россиянам как искусственно созданными Нородом, а считать рос.мовою как один из языков общего международного пользования по типу эсперанто.

Еще я бы советовала, если обращаются на русском, то не просить переходить на украинский (потому что это так унизительно выступать в роли просителя), а ставить на место словами: "извините, но я не понимаю языка национального меньшинства", то есть напоминать, что если ты русскоязычный, ты нацменьшинство ".

Людмила Чечель: "Онн - как группа крови - пульсирует в нашем организме. Как мнение в наших мозгах. Кстати, на каком языке думаем, на таком и говорим. Это, как родная мать, которую хочется обнять, к которой хочется прижаться .... родной язык - это мое я. Я - украинка. Радиодиктант буду писать, чтобы проверить и закрепить свои знания ".

Ирина Онишкевич: "Я думаю, все будет хорошо! Главное, чтобы каждый прилагал усилия от себя. Я, например, родом с юга Украины, где большинство населения говорит на языке суржика и на русском. Поэтому украинский язык изучаю и сейчас, много читаю принципиально - на украинский, уже около десяти лет - думаю, украинский канал озвучиваю на украинском, даже более того, со своими друзьями с малой родины, общаюсь исключительно - украинским! Некоторые говорят: "Поговори еще немного, так хорошая звучит твоя украинский". А я говорю: «Он - наша!, Давайте, будем говорить вместе".

Любовь Сердунич: "Языковая проблема, конечно, есть еще. Но мы, УКРАИНЦЫ, должны твердо стоять на своих позициях и защищать язык, и бороться ЯЗЫКЕ (украинском!), ибо язык - ЭТО ОРУЖИЕ! Призываю всех проявить свою позицию на деле, приняв участие в Радиодиктант 9 ноября в 9.00 часов! Участие в радиоконкурсе - это приобщение к новой генерации украинства, это проявление неравнодушия и патриотизма, это признак собственной и национального достоинства!". Язык каждого человека - это его выбор, его позиция. Никто не может поставить человека в позу раба из-за того, что далось ему с молоком матери и далось ему его землей. Да, это патетично, но это и справедливо. Справедливость в человеке дает ему свободу и крылья. В этом и заключается главная миссия языка. С праздником! Украинский язык - наши крылья!