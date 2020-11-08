"Сукин сын" Шокин, Burisma, поддержка украинцев во время российской агрессии. 10 фактов о Байдене и Украине

8 ноября, 2020, 17:25

Джозеф Байден становится 46-м президентом США. В отличие от многих своих предшественников он хорошо знает Украину и ее политическую среду

7 ноября стало известно, что Джозеф Байден одержал победу в штате Пенсильвания и набрал необходимые для успеха на выборах президента США более 270 голосов выборщиков. После этого лидеры разных стран, политики, общественные деятели стали поздравлять его с победой. Хотя команда Трампа еще рассчитывает на сопротивление в судах, эксперты считают, что итоги этих сложных выборов уже определены.

Еспресо.TV в этой статье рассказывает, кто такой Байден и какой у него опыт отношений с Украиной.

Фото: Reuters

1. Байден родился 20 ноября 1942 года в штате Пенсильвания, в семье ирландцев-католиков. Один из его дедов был сенатором от штата Пенсильвания.

2. В 1972 году Байден был избран в Сенат США от Демократической партии. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории США при возрастном цензе для этой должности в 30 лет.

Вскоре после победы Байдена на выборах в Сенат его жена Нейлия Хантер и дочь Наоми Кристина погибли в автомобильной катастрофе, а сыновья Джозеф Байден III и Роберт Хантер получили тяжелые ожоги. Байден хотел отказаться от должности, и по настоянию лидеров Демократической партии все же согласился занять место в Сенате.

Байден переизбирался в Сенат от штата Делавэр в 1978 и 1984 годах. Быстрая политическая карьера дала основания говорить о нем как об одном из вероятных кандидатов на пост президента США на выборах 1988 года.

3. 9 июня 1987 года гава юридического комитета Сената Байден заявил, что будет участвовать в выборах президента США. Он некоторое время лидировал среди кандидатов от Демократической партии по объему собранных средств.

Однако в сентябре 1987 года пресс-служба иного кандидата Майкла Дукакиса распространила видео, в котором сравнивались выступления Байдена и лидера британских лейбористов Нила Киннока. Байден копировал много фраз британца и его обвинили в плагиате. 23 сентября 1987 года Байден снял свою кандидатуру с выборов.

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4. Байден переизбирался в Сенат в 1990, 1996 и 2002 годах. На посту главы юридического комитета Сената Байден был автором Акта о насильственных преступлениях и правоохранительных органах, который расширил статус федерального законодательства в противовес законам отдельных штатов.

5. В 2004 году Байден отказался от участия в выборах президента. А 31 января 2007 объявил о том, что будет принимать в них участие. Его шансы оценивались как невысокие по сравнению с другими кандидатами от демократов: Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. На кокусах в штате Айова 3 января 2008 Байден занял последнее место с 1% голосов и объявил о снятии своей кандидатуры.

Во время избирательной кампании он отверг предложение возглавить Государственный департамент в случае победы кандидата-демократа. 22 августа 2008 года стало известно, что Обама выбрал Байдена в качестве кандидата в вице-президенты. Байден мог помочь Обаме благодаря своему большему опыту в американской политике. Он имел неплохие навыки в написании законов и внешней политике, а также хорошо сотрудничал с республиканцами в Сенате.

Дуэт Обама-Байден дважды побеждал на президентских выборах, в 2008 и 2012 годах.

Фото: Reuters

6. Во время своей работы в должности вице-президента США Байден был хорошо знаком с Украиной. Он неоднократно приезжал в Киев.

20-22 июля 2009 года, через полгода после вступления в должность вице-президента Байден посетил Украину с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом Ющенко было договорено создать украинско-американскую комиссию по стратегическому партнерству.

21 апреля 2014 года, в первые дни российской агрессии на Донбассе Байден прибыл в Киев, где подтвердил поддержку правительству Украины. Байден тогда вел переговоры с и.о. президента Александром Турчиновым и премьером Арсением Яценюком.

Именно Байден возглавил делегацию США на инаугурации президента Петра Порошенко 7 июня 2014 года.

7 декабря 2015 года Байден прибыл в Украину с двухдневным визитом. 8 декабря он выступил в Верховной Раде.

Фото: ЕРА

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7. С Украиной связан также второй сын Байдена - Хантер. Ему 50 лет. Хантер Байден является одним из соучредителей и управляющим партнером инвестиционно-консультативной компании Rosemont Seneca Partners. Но в Украине он известен как член совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в нашей стране Burisma Holdings.

В компании Burisma Хантер работал с мая 2014 по февраль 2019 года. В пресс-релизе компании, выпущенном после его назначения, было сказано, что Байден "будет руководить юридическим подразделением компании и оказывать поддержку в сотрудничестве с международными организациями".

В американских СМИ считали, что назначение стало конфликтом интересов, поскольку в то время отец Хантера активно работал именно на украинском направлении.

Джозеф и Хантер Байден. Фото: Reuters

8. Именно с работой Хантера в Украине было связано несколько скандалов, которые могли повлиять на ход выборов в США. В частности, речь идет о давлении Байдена на украинскую власть с целью прекратить расследование против Burisma.

В марте 2016 на года заседании Совета по внешней политике Байден заявил, что добился отставки генпрокурора Шокина. Он требовал от Порошенко избавиться от Шокина, иначе США могут отменить гарантии по кредитам Украины на миллиард долларов.

В январе 2018 года Джо Байден рассказал в интервью "Голос Америки", как он заставил Шокина уйти в отставку.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они примут шагов в отношении генерального прокурора (в то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред .), но они этого не сделали ", - вспомнил Байден.

"Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я таков: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли ", - подчеркнул он.

Шокин занимался делом владельца Burisma Злочевского, а также возбуждал дело против его компаний, поручив прокуратуре проверить основания выдачи лицензий на добычу газа.

В феврале 2020 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по давлению на генпрокурора Шокина со стороны Джо Байдена.

9. Американские СМИ, ссылаясь на источник из разведки, рассказали о том, что Трамп 25 июля 2019 года во время телефонного разговора с президентом Зеленским якобы убеждал последнего начать расследование против сына Байдена.

СМИ утверждали, что Трамп якобы шантажировал Украину, задерживая выделение ей военной помощи.

Затем в Конгрессе США начали процедуру расследования относительно возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она помогла переизбранию Трампа на выборах в 2020 года.

Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины. Зеленский также заявил, что Трамп не давил на него. Отвечая на вопрос, будет ли Украина расследовать деятельность сына Байдена, Зеленский отметил, что "Украина не будет действовать в интересах других государств".

Фото: Укринформ

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19 мая 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. В то же время в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные аудиофрагменты "сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечение в американскую избирательную кампанию".

За "пленки Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о госизмене. А депутат от "Слуги народа" Александр Качура пытался инициировать создания временной следственной комиссии по расследованию фактов, озвученных на аудизаписах с голосами, похожими на пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Президент Зеленский, комментируя обнародование этих аудиозаписей, заявил, что Порошенко ждет еще "много разных приключений и приговоров" и что "это не последний звонок, который увидят украинцы".

10. Во время предвыборной кампании Байден озвучил четыре пункта своей программы в отношении Украины.