Своими руками. Как славянские князья немецкое государство построили

7 ноября, 2020, 09:12

Мекленбург-Передняя Померания - такое название сегодня имеет одна из северных земель Германии. А еще Мекленбург - это маленькая деревня, которую не всегда даже на картах обозначают

Расположен он в пяти километрах к югу от древнего ганзейского города Висмар. На окраине села находится невысокий холм, почти полностью покрытый лесом. Сейчас здесь сельское кладбище. Но несколько камней рядом с кладбищем обозначают не человеческие могилы. Их установили в память о городе, который много веков назад занимал холм и земли вокруг него. Собственно, "Мекленбург" в переводе с местного немецкого говора и означает "большой город" ...

Автор текста с сыном

Но что случилось с ним и куда делись его жители?

История Мекленбурга - и земли, и села - началась с еще в эпоху великого переселения народов. Когда в этих краях появились племена славян. Обычно их объединяют именем венды. Вендами или венедами соседи часто называли и всех славян в целом. Однако как имя собственное это имя осталось за давними жителями именно у нынешнего Мекленбурга.

В источниках, впрочем, сохранились и названия отдельных племен и упоминания о местах их расселения. Вагры, скажем, жили западнее нынешней реки Траве - в области, по ихним именем получила название Вагрии, между Траве и Варновом жили ободриты, или бордричи, к востоку от Варнова - касты, на острове Рюген - Руяны тому подобное. Отношения между славянским племенам не всегда были мирными, однако время от времени они выступали вместе. Хотя бы для того, чтобы дать отпор западным соседям - германским племенам саксов и данов.

Императорские войска сжигают ободритский поселок, wikimedia

Борьба между славянскими и германскими объединениями продолжалась несколько веков. Пока и те, и другие не столкнулись с новым игроком - государством. Франкские правители стремились распространить свою власть на "варваров", которыми для них были и венды, и саксы, и дани. Но поскольку первой монархов целью были все же ближе к их владений саксы, короли, по принципу "разделяй и властвуй", поощряли к нападениям на них славян.

Уже Пипин Короткий договорился о союзе с главарем ободритов Витславом - хотя вряд ли считал его равноправным партнером. После смерти Витслава на стороне Карла Великого бился его преемник Дражко. И настолько хорошо себя зарекомендовал, что Карл, покорив саксов, решил использовать Дражко и против данов. Сначала и здесь удача была на стороне ободритов, но затем даны нанесли ответный удар и сожгли тогдашнюю "столицу" ободритов Рерик. Дражко погиб, а его преемник Славомир вынужден был перебраться подальше от моря. И основал новый поселок - на уже знакомом нам холме у нынешнего села Мекленбург.

Возможно, уже за Славомира, но скорее всего уже потом, когда поселок разросся, его и стали называть "Большим городом" или, как говорили местные славяне, Велиградом. А местные главари - по примеру "союзников" - стали превращать свой племенной союз в "настоящее" государство. Чтобы продемонстрировать "кто в доме хозяин", князь Гостомысл даже решился напасть на пограничный Гамбург. За два года с "визитом" за Эльбу отправился сам король Людовик. Ободриты были разгромлены, союз славянских племен распался, а сам князь погиб.

А потом на королевский трон взошел саксонский герцог Генрих Птицелов. В отличие от предшественников, он уже не ограничивался карательными походами, а начал присоединять славянские земли к своему королевству. Под его власть попали прежде всего земли лужичан и лютичей. Но не обошли этой участи и ободриты. В 936 году завоеванные вендские земли Оттон I (который по примеру Карла Великого короновался императорской короной) превратил в имперскую "марку" под управлением своего вассала Германа Биллунга. На этом история самостоятельного славянского княжества должна была завершиться. Ведь ободритов завоеватели рассматривали как "язычников", которых надо смирить и превратить в подданных и крепостных "христианских господ" - немецких рыцарей.

Славянская знать, впрочем, мириться с такой "перспективой" не хотела. Уже через несколько десятилетий она подбила соплеменников к восстанию, во главе которого стали князья Стойгнев и Након. И на собственном опыте убедилась в силе государственной организации, преодолеть которую оказалось очень непросто. Стойгнев погиб в бою. А Након вынужден был в конце концов признать власть императора и согласиться платить ему дань. Его сына Мстивоя вывезли в Саксонию и окрестили. Впрочем, именно он вскоре возглавил новое восстание против власти императора. Как сообщают тогдашние хроники ободриты в конце концов перебили всех немцев и вернулись к "свободной жизни".

Чему- то Мстивой у врагов научился. Он понял, что ободритам нужны союзники. Поэтому породнился с датским королем Харальдом Синезубым. Не отрекся Мстивой и от христианства, хотя абсолютное большинство славян держалось "веры предков". К князю-христианину империя уже не могла относиться так же, как к язычнику и это придавало ему уверенности в отношениях с соседями. И одновременно укреплять свою власть над соплеменниками.

Христианами были и сын Мстивоя, и внук - Годеслав, которого на немецкий лад называли также Готшалк, ведь воспитывали его в саксонском Люнебурге. И с немцами Готшалк находил общий язык иногда быстрее, чем с собственными подданными. Слова о подданных - это не оговорка. На самом деле именно со времен этого князя мы можем говорить о полноценном ободритсом государстве. К которому он присоединил еще и земли лютичей.

Показательно, что "государственное строительство" велось Готшалком параллельно с церковным. Он не только настойчиво крестил славян, но и основывал монастыри и создавал новые епископства - с центрами в Ратибор и Велигради, столице его княжества. Однако большинство ободритов упорство князя не разделяло, политических ухищрения не разбиралось, ни государства, ни новой веры не хотело - и предпочло просто вернуться к более комфортным старым обычаям. Христианизация наталкивалась на все большее сопротивление. А в 1066 году вспыхнуло языческое восстание. Готшалк погиб, а его жена едва спаслась бегством в Данию.

Реванш язычников завершился, однако, тем, что власть над ободритским государством досталась руянскому князю Круто. Лишь в 1090 году отцовский престол отвоевал младший сын Готшалка Генрих, который не только убил Круто, но и женился на его вдове. При этом новый обладатель считал себя преданным христианином. И разрушал языческие святилища вроде известного далеко за пределами ободритских земель капища Радегаста. Однако в конечном итоге это спровоцировало новое восстание. Генрих погиб, а его государство едва не распалось окончательно.

Император попытался воспользоваться случаем и вернуть вендов под свою власть. На завоевание славянских земель отправился герцог Гольштейна Карл Лаварда, которому удалось пленить племянника Генриха Прибислава и главаря ободритского ополчения Никлота. Но после гибели герцога в войне с датчанами ободритам вернули независимость. Их новым князем стал Никлот. В отличие от Генриха, он, правда, был язычником и вернул своим единоверцам господствующее положение в государстве.

Это стало поводом для объявления против ободритов в 1147 году крестового похода (в этом году состоялся и второй крестовый поход в Святую Землю, но у немецких князей были дела поважнее). Во главе "борцов за веру" стал упорный и амбициозный герцог Саксонии Генрих Лев. Однако и Никлот оказался талантливым полководцем, который не стушевался и наносил крестоносцам нескольких чувствительных ударов. А настоящий конфуз ждал рыцарей, когда они добрались до поморского Щецина и выяснили, что его жители являются такими же христианами, как и воины, пришедшие их "обращать в веру Христовую".

Через тринадцать лет война возобновилась. Столицей земель, которые удалось отвоевать у ободритов, Генрих Лев сделал основанный им город Шверин (в названии которого легко угадать славянское слово "зверь"). Никлот погиб в одной из битв. Его сына Вартислава захватили в плен и коварно казнили. Однако другой Никлот сын, Прибислава, продолжал борьбу. И только после того, как Генрих Лев согласился признать его власть над ободритскими землями (кроме Шверина), Прибислав согласился креститься и стать вассалом саксонского герцога. Ободритской столицей остался Велиград, который немцы к тому времени уже называли по-своему Мекленбургом (на самом деле, напоминаю, это был перевод Вендского названия города).

Лев. Символ власти саксонского героцога, установленный в Шверине. Фото Алексея Мустафина

Казалось, история вернулась к той точке, когда становление государства было прервано языческим мятежом против Готшалка. Уставшие ободриты стремились к миру - пусть даже на условиях захватчиков. Прекращение изнурительных войн и действительно способствовало общему подъему вендских земель. Расцвела торговля, прежде всего в приморских городах - отстроенном Прибислава Ростоке и Вишемари (нынешнем Висмаре), расположенном совсем рядом со столичным Велиградом. Христианство окончательно утвердилось в качестве государственной религии, князь основал еще несколько монастырей, в том числе Доберанский, вместе с Генрихом Львом совершил паломничество в Святую Землю.

На самом деле и признание зависимости от Саксонии не воспринималось тогда как существенное препятствие для развития государства - в конце концов, чешские обладатели так же признавали себя вассалами императора, но это не мешало расцвету их королевства. Фридрих I Барбаросса признал потомков Никлота "хозяевами Мекленбурга, Кессине и Ростока", а после опалы Генриха Льва их сеньором стал сам кайзер. Уже вскоре, правда, ободритское государство вошло в полосу феодальной раздробленности, что порой напоминала настоящую анархию - когда даже мелкие владельцы вели продолжительные и изнурительные войны друг против друга. Но этим княжество потомков Никлота самом деле мало чем отличались от тогдашних княжеств самой Германии или скажем соседней Польши - как говорится, "время было такое".

Искренне стремясь к хозяйственному подъему своих земель, ободритские князья (которых с началом феодального беспорядка стало еще и несколько) пытались провести "внутреннюю колонизацию" - увеличить площади полей, расчистить леса и гараники, осушить болота. Вот только местные крестьяне с привычным для них набором инвентаря, среди которых почетное место занимала деревянная соха, справиться с этим даже при желании не могли. Поэтому обладатели поощряли переселение в вендских земель умело и технически "продвинутых" хозяев из других краев - Саксонии, долины Рейна, или даже Фландрии. В их пользу перераспределились земли и угодья, которые князья иногда просто отбирали у своих соплеменников. Чтобы ускорить переезд, переселенцам предоставляли многочисленные льготы и "облегчение", на которые они не могли и надеяться на родине.

Центральная площадь Висмара. Фото Алексея Мустафина

Пришельцы, конечно, везли с собой не только железный плуг и навыки обработки земли, но и язык, привычки и традиции. "Внутренняя колонизация" часто превращалась в вполне себе внешнюю. В конце концов, численность колонистов иногда равна, а порой и превосходила количество туземцев. И немецкий говор начал вытеснять и ассимилировать язык славян-ободритов. Без всякого принуждения. Так сказать, естественным путем.

Все больше становилось немцев и в вендских городах. Конечно, к ним переселялись и крестьяне из окружающего округа, а у Висмар со временем перебралось большинство жителей соседнего Велиграда, в результате чего тот начал напоминать княжеский замок с пригородом. Но внутренний поток не шел ни в какое сравнение с количеством торговцев и ремесленников, которые прибывали с перенаселенных внутренних областей Германии. К тому же средневековый город обычно был закрыт, отделен от жизни за своими стенами. И чем более самостоятельными становились городские общины, чем более развитым было их самоуправление, чем больше укреплялись связи между городами - хозяйственные и политические, тем очевиднее становилось это отчуждение.

Ободритские города окрепли очень рано. Они были среди "пионеров" создание мощного городского объединения средневековой Германии - Ганзы. И хотя даже в составе Ганзы они четко обозначали себя как вендские, это уже было не так этническое, как географическое определение. Своей жизнью они Висмар и Росток больше были связаны с Гамбургом и Бременом, чем местностями в глубине ободритского государства. И если в самом начале истории немецкий язык был для их жителей только "лингва франка", способом открытия новых рынков и формирования новых деловых связей, то за несколько веков или даже десятилетий, он превратился в самый распространенный разговорный диалект, а затем начал восприниматься горожанами как родной.

И ободритская земельный знать совсем не стремилась "лелеять родной". С принятием христианства и кодекса рыцарского поведения, заимствованного у немецких соседей, местная шляхта пыталась как можно быстрее инкорпорироваться в имперскую общественную и государственную иерархии. Получая привилегии от саксонских герцогов и императоров Священной Римской империи, она пользовалась любой возможностью породниться с немецким рыцарством и стать в его среде своей. Переход на немецкий язык воспринимался как вполне понятную плату за этот "входной билет".

В конце концов, примером для подданных были и сами велиградские обладатели. Которые любой ценой стремились войти в круг князей Священной Римской империи. Титул "хозяев Мекленбурга" они считали для себя слишком малым и настойчиво требовали от кайзеров повышения своего статуса. Пока государство было раздробленным, эти требования оставались без ответа. "Собрать" некогда утраченные удалось лишь Генриху II в. Он даже решился воевать с королем Альбрехтом И Габсбургом, и в 1317 году добился признания себя единственным правителем Мекленбурга. Еще за шесть лет он подчинил себе Росток, который к тому времени успел оказаться под властью датского короля.

Шверинский замок, построенный мекленбурзкими герцогами в 19 веке украшает конная статуя Никлота - основателя их династии. Фото Алексея Мустафина

Завершил объединение государства сын Генриха II - Альбрехт II по прозвищу Лис. Он окончательно примирился с Ганзой и добился от императора Карла IV Люксембургского титула герцога и имперского князя. А также выкупил - по 20 000 марок - у шверинского графа его города, который был отделен от ободритских земель еще со времен Генриха Льва. Впрочем, ободритского в государстве Альбрехта II в то время не осталось почти ничего. Это было уже типичное немецкое княжество. И разве не этого хотели его обладатели? Даже свою резиденцию Альбрехт II перенес в полностью германизированный Шверин. А Велиград-Мекленбург уже через несколько поколений превратился в упомянутое нами маленькое село с громким названием.

В истории "большого" Мекленбурга, конечно, было еще несколько веков бурной истории. В конце концов и он превратился в одну из тихих немецких провинций. Известной скорее живописными озерами и памятниками архитектуры. Уже во времена Второй империи Отто Бисмарк шутил, что при приближении конца света, он поедет именно сюда - "потому что все события в Мекленбурге происходят на полвека позже". Впрочем, потомки Никлота правили этими землями до 1918 года. И лишились короны почти одновременно с самим кайзером Вильгельмом II.