Как превратить войну с коронавирусом в мародерство. Рецепт от Садового

6 ноября, 2020, 17:31

История о двух указах ЛГС, или О том, как медицинская общественность не позволила "команде Садового" "отжать" поликлинику

История о двух приказах ЛГС, или О том, как медицинская общественность не позволила "команде Садового" "отжать" поликлинику.

В период, когда власти должны поддержать медицину и не делиться на наших и ваших, Андрей Садовый одной рукой помогает городским больницам, а другой - "отжимает" поликлиники.

Если эпидемию ковида считать войной с болезнью, то и теперь, как во времена военного лихолетья, есть отважные воины, которые держат оборону, а есть циничные тыловики, занимающиеся мародерством.

Медикам, которые стоят на передовой, помогают фактически исключительно силами местных бюджетов и меценатов/волонтеров. И в то же время ковидний фонд на уровне государства закатывают в асфальт и бетон "большого строительства", а местные князьки под предлогом создания ковидних зон пытаются освобождать поликлиники, которые впоследствии, вполне вероятно, пойдут под снос и застройку. Такая себе аналогия хотелок "великого зодчего" Владимира Зеленского от его младшего партнера Андрея Садового.

Об этом, а также о неустанной борьбе общественных активистов во Львове против тотальной застройки и "схем" получения земли, средства от которых оседают не в бюджете, а в карманах чиновников, - в расследовании "Еспресо.Запад".

На его проведение вдохновили два приказа подконтрольного Андрею Садовому Управления здравоохранения Львовского горсовета, изданные в промежутке трех дней, и события, которые их сопровождали.

Источник: facebook - страница Юрия Казмирчука

Первым приказом высказывалась необходимость до 3 ноября представить план подготовки помещения поликлиники на улице Ивана Мазепы, 25а, во Львове под прием больных коронавирусной инфекцией. Причем персоналу не было предоставлено никаких гарантий получения нового рабочего места и возвращения после завершения эпидемии на предыдущее.

"Сначала полностью подконтрольное мэру города управление здравоохранения сразу после первого тура выборов, 28 октября, издало приказ о подготовке к развертыванию в помещении поликлиники ковидной больницы. Причем в приказе не указан срок его действия и вообще не упоминается о том, куда переходят на работу врачи, которые там работают. Соответственно у людей сразу возникло много вопросов, но главный - куда их переводят и смогут ли они впоследствии вернуться на свои рабочие места", - рассказывает Юрий Казмирчук, врач-стоматолог и активист, который борется с произволом городского совета в отношении медицинских учреждений.

Это возмутило медиков и, поскольку не удавалось получить ответы от чиновников Львовского горсовета, они начали протестовать и обратились к народному депутату, кандидату в мэры Львова Олегу Синютке.

"Тогда люди забили тревогу и обратились к народному депутату Олегу Синютке, который сразу поставил эти вопросы, сформировал запросы в городской совет и приехал на встречу с медиками 30 октября. После этого Андрей Садовый начал опровергать информацию и утверждать, что у горсовета не было намерений совершать никаких действий относительно поликлиники. Тогда мы и выставили этот первый приказ, который опровергал слова Садового. И тогда сразу появляется второй приказ, датированный 30 октября, об отмене первого приказа", - отметил общественный активист.

Источник: facebook-страница Юрия Казмирчука

Выглядит все это совсем нелогично: зачем, утверждая, что не было первого приказа, издавать второй, отменяющий действие первого?! Второе: если есть необходимость развертывания отделения для приема больных и такой была главная цель, то почему поспешно передумали? Ну, и третье: почему первый приказ подписала одна и. о. руководителя департамента, а второй - уже другая? Уже не говоря о формулировке повода для отмены предыдущего решения - производственная необходимость.

"И тут сразу главный вопрос: если все прозрачно с подготовкой поликлиники к размещению больных, то почему этот приказ отменяют через три дня после опубликования? Не из-за того ли резонанса, который вызвал этот шаг, который, весьма вероятно, был направлен на достижение совершенно иных целей? Ведь ситуация с заболеванием не изменилась, мест в больницах больше не стало...

И что означает формулировка "производственная необходимость"? Такого термина даже и нет в деятельности медицинских учреждений, кроме аптек. То есть мы предоставляем услуги или оказываем помощь - и все. А производственная необходимость - это нонсенс", - утверждает Юрий Казмирчук.

Итак, вопрос: почему отменен приказ и что значит "производственная необходимость"? Может, уровень заболеваемости падает? Может, ВОЗ и Минздрав Украины советуют сворачивать ковидные койки? Может, во Львове вдруг стало больше площадей для лечения больных? Вовсе нет!

Так, может, просто их поймали с поличным? Может, никто и не собирался отдавать поликлинику под ковидную зону? Может, было лишь намерение "выжить" врачей, объявить помещение аварийным или непригодным для продолжения эксплуатации? А дальше по схеме: забор, котлован, новый квартал. И времени на раскачку не было - аферу планировали провернуть как раз между двумя турами выборов.

Фото: facebook-страница Кристины Процак

Дополнительным предостережением для медиков, которые встали на защиту поликлиники, стало то, что, как видно из видео со встречи с Олегом Синюткой, это уже не первый случай, когда врачей пытались выселить из помещения. Впервые такая попытка уже была около года назад.

И, как подтверждение того, что вопрос поликлиники рассматривался в "особом контексте", уже 5 ноября руководитель больницы скорой помощи объявил, что у них начался грандиозный ремонт с целью через две недели открыть дополнительную ковид-зону, где будут размещены 350 коек.

Особенно хочется обратить внимание на то, что ремонт делается за счет крупных застройщиков. И тут возникает подозрение, что подобная схема могла быть запланирована и с поликлиникой. Ее могли отдать какому-то большому застройщику (к примеру, из числа перечисленных ниже), который устроил бы здесь временную ковид-зону, а за это, после ее свертывания, получил бы помещение в свою собственность.

А судьи (застройщики) кто?

Чтобы много не писать, осмотримся вокруг поликлиники. Карта новостроек нам в помощь.

Красным цветом обозначены объект "Риэл", зеленым - объекты, вероятно, связанные с семьей Тистык, желтым - вероятное расположение роддома Medicover. Источник: lun.ua.

Сразу возле поликлиники, ни к селу ни к городу, вырос дом ЖК "Тополис" от "Риэл". Местные жители его называют не иначе как "Садобуд", намекая на тесное сотрудничество и масштабное строительство компании в последнюю каденцию действующего городского головы. Остановится ли этот, довольно активный и, можно даже сказать, агрессивный застройщик на одном доме? В это трудно поверить. Может ли он развернуть строительство в направлении свободных земель коммунальной больницы, а затем поликлиники? Пожалуй, что да. Кстати, настораживает тот факт, что в больницу скорой помощи сейчас вкладывают большие средства, а вот лестница, по которой пациенты могли бы подниматься сразу от улицы Мазепы, и далее остается закрытой из-за ее аварийного состояния.

"Если взглянуть на это помещение с точки зрения застройщика, то оно размещено в очень привлекательном месте, вокруг много свободной земли. И мы уже видим, что рядом вырос свежий дом, который в народе так и назвали - "Садобуд". То есть, зная нынешнюю тактику городского головы застраивать свободные территории, можно предположить, что намерение разобрать и застроить или обстроить этот участок у него есть", - комментирует ситуацию Юрий Казмирчук.

Ниже поликлиники, несмотря на улицу Мазепы, тоже планируется застройка. Там должен появиться частный роддом компании Medicover.

Между ними расположен объект, который также не обделен вниманием изобретательной местной общины, - так называемый "Зайчик". Когда-то там стояла фигурка этого зверька, а теперь появился немаленький торговый центр, владельцем которого является ООО "СВ" бывших депутатов-свободовцев братьев Тистык, потомок одного из которых - действующий народный депутат от партии "Слуга народа" Ростислав Тистык. Кроме "Зайчика" в окрестностях им принадлежат рынок "Тополь 1", а также отель "СВ". Что интересно, около него продолжается строительство коттеджей, поэтому и у них есть свои строительные интересы. Хотя в комментарии для "Еспресо.Запад" Ростислав Тистык заявил (дословно): "Простите, я фейков не комментирую".

Здесь стоит упомянуть и о реконструкции улицы Мыколайчука, которую городские власти начали осуществлять летом прошлого года. Ее целью объявлялось благородное намерение прокладки дороги к Голосковскому кладбищу и Брюховичей, но почему-то она совпала и с другими активностями в этом районе.

Интересы трех сред на карте обозначено разными цветами. Что интересно, они со всех сторон подступают к территории больницы и лесопарка Замарстиновского.

Ситуация вокруг озера Стосика как маркер строительной ситуации в городе при руководстве Садового

Очень похожая ситуация недавно развернулась вокруг озера Стосика, неподалеку, на улице Замарстыновской. Она уже подробно описана в нашем расследовании "Парк вместо многоэтажек". Что интересно, в нем также говорилось об интересах тех же трех сред: "Риэла", "Авалона" и представителей "Свободы". Несмотря на это был ощутим интерес и, вероятно, определенный умысел городских властей. И остановить их удалось, как и в случае с поликлиникой, только консолидированной и безапелляционной позицией общественности.

Садовый несколько лет подряд воюет с поликлиниками, и эпидемия его не остановила

Чтобы понять, что логика действий Андрея Садового с поликлиникой на Мазепы - это не забота о больных коронавирусной инфекцией, а имущественные и земельные интересы, надо вспомнить уже подзабытую историю о его конфликте с коммунальными стоматологическими поликлиниками, который начался еще в начале 2017 года и продолжается до сих пор. Юрий Казмирчук, который работает в одной из самых мятежных клиник, собственно на этом примере получил опыт противостояния аферам Андрея Садового и, в частности, это помогло быстро справиться с проблемой поликлиники на Мазепы.

"Хочу отметить, что такую схему Андрей Садовый проворачивает не только с этой поликлиникой, но и со стоматологическими коммунальными поликлиниками. Сначала он пытался перевести нас в статус заведомо убыточных предприятий. Мы поняли, что это мошенническая схема, призванная привести к банкротству предприятий и зачистки их территорий от личного состава, который в таких условиях сам начнет увольняться. Мы сначала пытались вступить в диалог с городскими властями, но нас не слышали. Тогда подали в суд и получили решение о запрете ликвидации. Затем они просто перестали платить нам зарплату. Приезжали "титушки", пытались захватить наши помещения, заведующему отделением нашей поликлиники облили машину кислотой. Дошло и до рукоприкладства, когда тогдашний руководитель управления Владимир Зуб во время очередной провокации в январе 2018 года ударил нашего врача Ирину Шишковскую", - рассказывает активист.

В реализации схемы освобождения помещений стоматологий от медиков и пациентов и дальнейшего их использования в качестве свободных коммунальных объектов подчиненных Андрея Садового не останавливал даже коронавирус. Одна из последних попыток это сделать была совершена уже тогда, когда свирепствовала эпидемия, и она, вероятно, стала поводом для увольнения одного из чиновников Андрея Садового - руководителя департамента здравоохранения Владимира Зуба:

"После избиения нашего врача на него открыли уголовное дело, потом еще несколько, в частности, за незаконное обогащение и за то, что уже во время пандемии издал приказ о запрете ведения деятельности нашей поликлиники, а это недопустимо. Ведь таким образом он заставлял людей перемещаться через город в условиях эпидемии, а все помнят, что происходило во время жесткого карантина. И вот такой шлейф негатива заставил Садового уволить Зуба, чтобы он не портил ему имидж перед выборами", - отмечает Юрий Казмирчук.

Далее он проводит четкие параллели между намерениями городских властей относительно стоматологии и случаем с поликлиникой на Мазепы.

"По сути, что в нашем случае, что в том, можно предположить, цель и схема у Садового одна и та же: освободить помещения и дальше использовать их по своему усмотрению. Просто в нашей ситуации это длилось дольше, а здесь он хотел сделать это нахрапом под предлогом борьбы с коронавирусом", - заключает врач.

Стоматологическая поликлиника на Замарстыновской как аналогия того, что могло ждать заведение на Мазепы

В качестве примера логики действий подчиненных Андрея Садового стоматологи приводят длительную борьбу за поликлинику на Замарстыновской. Она также должна была идти под реорганизацию под предлогом чрезмерного количества таких учреждений, хотя на самом деле, по предположениям врачей, из-за большого участка земли, которую она занимает, и близости новостроек к ней.

Фото: Google Maps

"Отмечу особую заинтересованность городских чиновников Пятой стоматологической поликлиникой, что на Замарстыновской. Она им, можно предположить, очень хорошо ложится под планы застройки на этой улице, где работы ведутся очень активно. Ведь за ней закреплена довольно большая территория. И как-то, во время одной встречи с чиновниками, они обмолвились, что столько поликлиник содержать нерационально и их количество следует уменьшать", - добавляет Юрий Казмирчук.

Ну, и последним штрихом, который дополнительно оттеняет настоящие намерения властей города о помещениях поликлиник и участков под ними, является то, что в районе Топольной/Мазепы сейчас открыт ряд небольших кабинетов семейной медицины: коммунальных и частных. Поэтому, вполне очевидно, именно их наличие должно стать аргументом о нецелесообразности больших амбулаторий, поскольку наличие стоматологических кабинетов стало аргументом для ликвидации коммунальных клиник.

И если в случае со стоматологией шла длительная подготовка реализации этой схемы, то в отношении детской поликлиники на Мазепы все должно было состояться молниеносно. И Андрея Садового не останавливал даже неслыханный цинизм повода для аферы - борьба с коронавирусом.