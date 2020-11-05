Как полагают в NASA, кто нас обманывает и нужны ли прививки - 5 книг, которые изменят ваше представление о человеческом сознании

6 ноября, 2020, 07:00

Книги в этой подборке - для того, кто ценит нестандартный острый взгляд на сегодняшнюю действительность. Их авторы ставят под сомнение стереотипы и устоявшиеся паттерны мышления, выступают вопреки распространенным иллюзиям, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу. Также они не боятся называть вещи своими именами и высказывать мнение по вопросам, которые вызывают бурные дискуссии в обществе

Віра Валлє. Ілюзія ефективності: як і чому нас пошивають у дурні. – Х.: Фабула, 2020

Вряд ли эта книга заинтересует тех, кто уверен, что никогда не ошибается и не был обманутым. Зато любознательному читателю она позволит подумать о том, как часто мы становимся жертвами фейков, мошенничества и лжи; делаем вещи, лишенные смысла; принимаем ненужные решения; как нас пошивают в дураках и почему мы позволяем это делать. То есть книга заинтересует того, кто хоть раз в жизни ставил под сомнение навязанные извне распространенные стереотипы и целесообразность всего, что происходит в нашем «маленьком» и «большом» мирах. Кто имеет отвагу бросить вызов дезориентации, хаоса и панике, спровоцированными манипуляторами. Кто хочет встать на защиту истинного мира вопреки распространенным иллюзиям, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу. Поэтому нам предложено путешествие в мир иррациональности, бутафории, хаоса, лжи и отрицания реальности. Мира, который предпочитает нивелировать личность, превратить человека в благодатный объект для манипуляций. Власть иллюзий и обмана как сообщница порабощения разума человека рассматривается автором в контексте безумие массового потребления товаров и информации, фишинга в экономике и политике, кризиса общества хаоса и пост-правды. Как освободиться из сетей абсурда, который стремится доказать свою всепобеждающую силу? Как защитить себя от манипуляций? Как сохранить ощущение реальности?

Озан Варол. Думай, як у NASA.Звички, ідеї та стратегії для досягнення неможливого. - Yakaboo Publishing, 2020

Думать как специалист по космическим полетам - это мыслить вне шаблонов, ставить под сомнение стереотипы и устоявшиеся паттерны мышления, чтобы достигать невозможного. Одно из главных их задач - представление непостижимого и решения неразрешимого. Благодаря таким подходам человеку удалось ступить на Луну, а космические корабли могут преодолевать миллионы километров в открытом пространстве. И эти подходы можно применять в различных профессиях и сферах жизни, чтобы достигать результатов. Сегодня существует ряд институтов, которые внедряют способы мышления, присущие космонавтике в свою модель бизнеса. Это помогает распознавать дезинформацию и псевдонауку, быть креативным, развивать критическое мышление. Присоединиться к этому кругу может каждый, а как это сделать можно узнать из этой доступной и практической книги.

Кайхан Кріппендорф. Приховай кинджал за усмішкою. 36 стародавніх китайських стратегій, щоб перемогти суперника. – Х.: Vivat, 2020

Приемы, стратагемы и стратегии древних китайских военачальников помогут и в современном бизнесе. Автор объясняет, как ими можно воспользоваться, на примере успешных бизнес-кейсов. Это действенные инструменты для развития бренда, создание удачной бизнес-модели, укрепление позиций на рынке и победы над конкурентами. «Я считаю, что у всех нас есть возможность развить в себе стратегическую изобретательность, - начинает автор, вспоминая Чингисхана, Александра Великого и Наполеона Бонапарта. - Мы можем, имея нужные инструменты, приблизиться к дару, который другие получают от природы. В этой книге предложено инструментарий, созданный согласно древним китайским текстам под названием "Тридцать шесть стратагем", на удивление эффективным в стимулировании творческого мышления. Тридцать шесть метафор текста - это не просто красивые фразы. Они содержат исчерпывающий словарь конкуренции. В стратагемы чаще встречаются слова "лестница" и "горы", а не "масштаб" и "компетенция", но их функция такая же ".

Майкл Льюїс. Неймовірний проект. Дружба, що трансформувала наше уявлення про людську свідомість. – К.: КМ-Букс, 2020

В 1960-х гг. двое молодых израильских ученых начали серию экспериментов, результаты которых перевернули представления науки о рациональности человека и его разума. Такие, казалось бы, разные по внешности, темпераменту, вкусам Амос Тверские и Даниэл Канеман сотрудничали настолько тесно, что и сами не могли определить, кто из них в большей степени генерировал идеи, а кто отшлифовывал и реализовал их на практике. Ученые по праву принадлежат к когорте основателей так называемой поведенческой экономики - теории, изменила отношение к воздействию психологических факторов на принятие решений во всех сферах человеческой деятельности. Автор рассказывает, как складывались отношения и сотрудничество гениальных ученых, популярно излагает суть разработанной ими теории. Майкл Льюис - автор ряда бестселлеров, в том числе книги «Человек, который изменил все», по которой был снят одноименный фильм с Брэдом Питтом в главной роли.

Олександр Щерба. Щеплення від мороку. – К.: Дух і Літера, 2020

Этот сборник статей известного украинского дипломата Александра Щербы посвящена ключевым вопросам международной и украинской развития. В яркой публицистической манере он излагает свой взгляд на самые болезненные темы украинской жизни, анализируя их с точки зрения двадцати лет пребывания на дипломатической службе и длительного опыта проживания в таких странах, как Германия, Австрия и Соединенные Штаты Америки. Книга заинтересует тех, кто ценит нестандартный острый взгляд на международную и внутреннюю украинскую политику. Автор не боится называть вещи своими именами и высказывать мнение по вопросам, которые вызывают бурные дискуссии в обществе.