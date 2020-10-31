Кнедлики, кремы, мачанки, форшмаки, паштеты, рулеты и с сыром пироги! Топ-20 оригинальных, красивых и очень вкусных блюд ноября

1 ноября, 2020, 15:16

Татьяна Зинченко

В ноябре хочется готовить что-то горячее, сытное и полезное. Диетолог рассказывает, каким продуктам отдавать предпочтение, а известные кулинарные мастерицы делятся своими самыми лучшими рецептами таких блюд

Что ни говорите, а ноябрь - будто специально для кулинарии. Погода берет свое дождями, ветрами и холодом, а дома, на столе, парит вкусный борщ, или запеканка, или кофе с фруктовым пирогом. Эта игра на контрастах - свидетельство того, что счастье - понятие очень домашнее, проще, чем мы его представляем, и состоит из приятных частиц и делается собственными руками.Так говорят известные кулинарные мастерицы, а они, наши трудолюбивые и заботливые украиночки, это знают не по слухам. На этот раз они поделятся с нами рецептами вкусных блюд, которые просто просятся на стол в ноябре.

Но перед этим - наш традиционный вопрос к диетологу, что кушать в ноябре?

Провизор-диетолог, фармаколог, консультан-эксперт по здоровому питанию Галина Марусяк учитывает при этом и эпидемиологическую ситуацию:

"Желательно, чтобы питание было сбалансированным и содержало достаточное количество белков, полезных жиров и углеводов. Также должны быть витамины, минералы и другие полезные вещества.

Наш организм должен быть готов справиться с сезонными заболеваниями, угрозой коронавируса и осенней усталостью ", - говорит Галина Марусяк. - Обращаем внимание на сезонные овощи и фрукты. Всем нам известный витамин С - естественный антиоксидант, который еще обладает противовирусной активностью".

Диетолог Галина Марусяк

"В продуктах питания его больше всего содержится в обычной капусте, - продолжает диетолог. - Поэтому постараемся" налегать "на капусту, желательно в сыром виде (если вам позволяет здоровье). Если нет - можно слегка отварить или потушить. Полезными будут и обычная капуста, и брюссельская, и брокколи. А вы знаете, как лучше заготовить капусту на зиму? Конечно, заквасить! Только не давать избыток соли, потому что это уже не будет большой пользы для здоровья.

Из сезонных овощей помним о тыкве, моркове, свекле. Они не только вкусные, но и помогут иммунитете. Полезно делать из них салаты и соки. Принимаем, добавляя масло или масло, чтобы лучше за своей полезные вещества - провитамин А и витамин Е.

Очень хорошая привычка - добавлять в блюда зелень (укроп, петрушку, сельдерей). Я так делаю каждый день, поверьте, очень вкусно! Не забываем также про орехи и семена (подсолнечника, тыквы) - горсть в день.

Включаем в рацион жирную рыбу, мясо (красное - не каждый день). Сохраняем спокойствие и хорошее настроение). Всем - здоровья! "

Кулинарки подхватывают идею овоще-фруктового разнообразия, семен и орешков. Наш гид по вкусностям, кулинарный блогер Лилия Цвит говорит, что ноябрь для нее - это месяц теплых душистых напитков. Месяц душистой выпечки: с фруктами, орехами, маком, творогом. Месяц, когда твои родные видят в тебе добрую фею домашнего уюта, даже когда они вслух об этом не говорят. Только сентиментальные скажут, или дети, но каждый - и взрослый, и малый, и серьезный, и веселый - хочет вкусного завтрака или обеда, хорошего ужина, особенно, когда на улице уже так по-ноябрьском холодно.

Горячий шоколад от Лилии Цвит

"У меня горячий шоколад ассоциируется с домашним уютом, теплом и хорошим настроением. Очень люблю этот согревающий напиток. Его легко приготовить в домашних условиях, - продолжает ноябрьские вкусные зарисовки Лилия Цвит.- По этому простому рецепту получается вкусный, густой и ароматный настоящий горячий шоколад . Добавляйте к нему различные наполнители - орехи, кунжут, миндаль, фисташки, кокос, сгущенку, мяту, имбирь, корицу, апельсиновую цедру, карамель и каждый раз получайте новый привкус. Замечательный питательный десерт в холод и непогоду! ".

ингредиенты:

какао 4 ст.л.

сахар 4 ст.л.

крахмал 1 ч.л.

молоко 1 ст.

шоколад 50 г

Смешать вместе какао, сахар и крахмал. Понемногу влить молоко, перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Покрошить туда 50 г шоколада. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая 5-7 мин, пока масса не станет густой и однородной. Не дайте вскипеть! Снять с огня. Добавить наполнитель.

Горячий шоколад готов! Приятного аппетита!

Морковный рулет от Кристины Ласяк

Когда на улице пасмурно, а душа желает больше красок - вот этот яркий и невероятно вкусный рулет от известной кулинарки с Болехов Кристины Ласяк станет отличной закуской на вашем столе: красочно, очень вкусно и полезно.

Форма 35 × 35 см

500 г моркови натираем на мелкой терке, перекладываем в сковороду, добавляем сливочное масло - 50 г и 3 ст. л. масла (чтобы масло не горело), тушим до мягкости. Перекладываем морковь в миску, добавляем порезанную зелень (количество - по вашему желанию). Когда остынет морковь, добавляем 3 желтка, соль, перец, 1 ч. ложку крахмала и перемешиваем.

Отдельно взбиваем 3 белка с щепоткой соли до устойчивых пиков, вводим в морковную массу, осторожно перемешиваем. Выкладываем массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

Как остынет, осторожно снимаем пергаментную бумагу и кладем корж на пищевую пленку.

Выкладываем начинку - 300 г творога с 3 ст. л. сметаны, соль, перец, чеснок и зеленьза помощью пленки скручиваем в рулет.

Положить в холодильник минимум на 2:00. Нарезаем и кушаем!

Кнедлики с сыром и мачанкой от Кристины Ласяк



Варим картофель, в процессе солим, толчем, делим на четыре части. 1/4 выбираем и вместо нее добавляем столько же крахмала картофельного. Сюда добавить 2 яйца и хорошо растолочь.

Начинка: творог посолить, поперчить, добавить немного той картофеля, мы отобрали - все хорошо растолочь.

Берем 1 столовую ложку картошки с крахмалом, розплескуемо в руках в кружочек, добавляем 1 большую чайную ложку творожной начинки и формируем книдлик.

Варить 1-2 мин. после закипания.

Мачанка: жарим лук на растительном масле до готовности, солим, перчим, добавляем сметаны и еще тушим 1-2 минуты. И кушаем!

Блинчики с грибами от Валентины Кузьмовой





Очень вкусные млинчики с начинкой - как раз для сезона грибов. Тесто уважаемая кулинарка рекомендует готовить так:

1-1,2 стакана муки

1 стакан молока

1 стакан пива светлого

2 яйца

2 столовые ложки топленого масла

1 стол.лож.цукру

щепотка соли.

Яйца, сахар, соль хорошо растереть. Добавить молоко и постепенно добавить муку, взбивать венчиком, чтобы не было комочков. Добавляем масло, взбиваем и постепенно вливаем пиво.

Грибная начинка:

1 литр отваренных грибов

2 луковицы

2-3 стол. лож. сметаны

100 г твердого сыра

соль, перец по вкусу.

начинка:

Грибы с луком пожарить, добавить сметану, в конце жарки потереть сыр, перемешать и выключить вогонь.Через 20-30 минут перекрутить на мясорубке - начинка готова.

Готовые блинчики сложить в форму, перемазать растопленным маслом и отправить в духовку на 20 минут (разогретую при температуре 170 градусов.)

Приятного аппетита!

Куриные пирожные с грибным кремом от Оксаны Билинской

Любимая нами креативная кулинарная мастерица из Буска на ноябрь задумала эти замечательные пирожные, записывайте:

Очень аппетитные, нежные, вкусные и сытные.

500 г куриного филе

200-250 мл сливок (от 10%)

1 яйцо

1 лук

200 г мягкого плавленого сыра

300 г шампиньонов

30-50 г масла

1-2 зубчика чеснока (по желанию)

пучок зелени петрушки

соль, перец, приправа для курицы (по желанию)

1) филе прокручиваем на мясорубке в фарш; добавляем соль, перец, специи к курице; добавляем яйцо, все хорошо размешиваем

2) добавляем понемногу холодные сливки, каждый раз хорошо вмешиваем; получим густую, однородную массу (как на оладьи) добавляем мелко нарезанную зелень и все перемешиваем

3) форму (22х30) застилаем пергаментом; выкладываем тесто, выравниваем; выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке примерно 15-20 мин. (Корж должен схватиться, быть тугим) охлаждаем

4) на сковородке разогреваем масло; добавляем мелко нарезанный лук, немного поджариваем (1-2 мин.); дальше добавляем мелко нарезанные грибы и тушим, пока не исчезнет жидкость и грибочки начнут поджариваться; охлаждаем

5) до охлажденных грибов добавляем подавленных сыр; соль, перец, чеснок, все хорошо перемешиваем

6) куриный корж разрезаем на две равные части; намазываем грибной крем и ставим одну часть поверх другой; ставим в холодильник стабилизироваться

7) далее разрезаем на порционные части; украшаем поджаренными грибочками и зеленью!

Это очень нарядно и вкусно!

Овощи, запеченные в духовке, от Ольги Думы

Посмотрите только на эту ноябрьскую вкусную овощную красоту!

Нужно:

Помидор - 2 шт.

Тыква - 300 г.

Баклажан - 1 шт.

Кабачок - 1 шт

Картофель - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Брокколи -1 небольшая капустинка (не обязательно)

Хорошо еще перец болгарский добавить.

Для заправки:

4 ст.л.оливковои масла

1 ст.л.лим.соку

1 ст.л. итальянских трав или хмели-сунели

Черный молотый перец

Паприка молотая сладкая

Соль по вкусу

Сахар по вкусу

В миске соединить травы, специи, масло.

Поместить предварительно порезанные овощи туда и хорошо вымешать.

Перевести аккуратно в рукав, плотно завязать концы для надежности, сделать несколько проколов иглой.

Запекать 35-40 хв.пры температуре 200 градусов. Кулинарка говорит, что брокколи может перепектися, поэтому ее лучше отварить в подсоленной воде и добавить к готовым овощам.

Салат из сырными шариками от Оли Михайлюк





Хозяйка говорит, что это - рецептик простенького салатика на раз-два.

Салат вкусный, подойдет и на каждый день, и на праздничном столе будет выглядеть вкусно и эффектно.

Нам понадобится:

Листья салата -7-8 листочков (вымыть, "порвать", выложить на тарелку)

Огурец свежий 2 шт. (Средние)

Помидоры 4 шт. (Небольшие)

Перец болгарский - 1 шт.

Яйца - 2 шт. (Вареные)

Для сырных шариков: 200 г творога, 1 ст. лож сметаны (если творог сухой, то 2 ст.ложки), 1-2 зубчика чеснока, соль по вкусу, несколько веточек свежего укропа.

Сыр размять вилкой, добавить сметану, чеснок и силь.Вимишаты, сформировать небольшие шарики, обвалять в мелко нарезанном укропе.

Заправка для салата:

Масло 4 ст.ложки (оливковое, подсолнечное)

Лимонный сок - 2 ст.ложки

Мед - 1 ч.ложка

Чеснок 1 зубчик (через пресс)

Соль, перец по вкусу (все хорошо смешать)

Овощи хорошо нарезать и произвольно выложить на листья салата, полить заправкой, выложить четвертинки яиц и сырные шарики. И подавать к столу!

Паштет из фасоли и моркови от Оксаны Копиняк

Молодая хозяйка из Ивано-Франковской области предложила уже очень много интересных рецептов, которые прекрасно прижились в кулинарных записных книжках мастериц. Этот ее рецепт - из любимых.

Литр очищенной фасоли замачиваем на ночь в воде. Далее промывает и варим привычным способом до готовности.

Между тем на сковородке обжариваем 2 луковицы до золотистого цвета, затем добавляем 3 большие морковки, натертые на терке, и жарим до готовности.

Готовую фасоль процеживаем на дуршлаг.

И большей миске соединяем фасоль, жареный лук с морковью. Солим, перчим, добавляем зелень по желанию и перебиваем все погружным блендером до однородности.

Получается чрезвычайно просто и вкусно

Можно подавать на гренках с куском сала или квашеным огурчиком

Пицца от Лилии Цвит

Эта пицца точно станет любимым у многих. Впрочем, она уже стала, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы и фотоотчеты. Кулинарка говорит, что ее секрет заключается в тонком тесте. Здесь действительно особое тесто для пиццы и процесс его приготовления. Оно жидкое и с большими пузырями. Благодаря этому удается достичь мягкой серединки в пике и хрустящей, румяной скориникы стороны. Попробуйте!



Ингредиенты на 2 шт. диаметром 26 см:

тесто:

вода - 250 мл

дрожжи сухие - 1 ч.л. (3 г) или 9 г прессованных дрожжей

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

масло - 1 ст.л.

мука - 350 г

начинка:

кетчуп

салями

оливки

сыр

Огуречный суп "По-польски" от Оксаны Билинской

"Он и похож на наш рассольник, одновременно он совсем не такой, - интригует хозяйка, - но однозначно этот супчик оооочень вкусный!".

Потребуется: 3 л бульона (мясо, соль, лук, лавровый лист)

3 шт. картофеля

500 г соленых или маринованных огурцов

150 мл рассола из огурцов

1 морковка

2 луковицы

2 ст. л. масла

соль, перец по вкусу

3-4 ст. л. сметаны

100 мл горячей воды

1 ч. л. муки

зелень

1) ставим вариться бульон (примерно 30-40 мин., в зависимости от мяса)

2) готовим овощи: картофель нарезаем соломкой, морковь трем на крупной терке; лук режем мелко; огурцы натираем на крупной терке (5-6 огурцов)

3) лук немного поджариваем на сковороде с маслом, добавляем морковь, тушим 3-4 мин.

4) мясо вынимаем из бульона, кладем картофель; варим до полуготовности

5) после добавляем тушеные овощи и кладем сразу тертые огурцы, все перемешиваем; добавляем перец горошком и варим до готовности

6) сметану смешиваем с водой и мукой; выливаем в суп; перемешиваем; солим (если нужно) и прокипятим еще буквально 2-3 мин .;

Добавляем зелень и наслаждаемся!

Лапша для вкусного супа от Татьяны Козак

"Хороших рецептов очень много, в состав которых входит большое количество яиц, делюсь одним из них, - говорит известная нам кулинарка из Почаева. - Лапшу любят все, особенно дети. Это действительно часозатратно, но поверьте, это очень вкусно!".

Тесто: мука - 300 г

Яйцо - 3 шт.

соль

Масло (не много, для еластичнистости теста).

Мука просеянную выполоть на стол, сделать небольшое углубление, добавить яйцо с солью, масло.

Тщательно перемешать и вымесить тесто до тех пор, пока оно не перестанет тянуться при разрезании ножом.

Завернуть в пищевую пленку и оставить на 30 мин, это минимум, можно и дольше.

Затем тесто нужно очень тонко раскатать, рабочую поверхность присыпать мукой.

Делим на 4 полосы и каждую слегка присыпать мукой, свернуть рулетом, нарезать тонкими полосками.

Распределить по всей рабочей поверхности лапшу и оставить подсыхать.

Правильно высушенная лапша сохраняется в полотняной сумке в темном месте.

Наслаждайтесь на здоровье!

Куриные рулетики с беконом в духовке от Лилии Цвит

"Рулетики с беконом - очень вкусное блюдо из курицы в духовке. Обязательно попробуйте приготовить их. Аппетитные, сочные, душистые! Ммм..пальчикы оближешь! Рецепт этих рулетиков в беконе очень простой. Подходит как в будни, так и на праздничный стол с гарниром, или как самостоятельное мясное блюдо ", - комментирует этот вкусный шедевр автор рецепта.

ингредиенты: куриное филе 0,5 кг бекон 200 г сыр Верде 50 г укроп 2-3 веточки соль по вкусу специи по вкусу

Куриное филе тонко порезать и отбить. Посолить, добавить специи. Выложить в стеклянную посуду, накрыть крышкой и поставить в холодильник, чтобы промариновалось НЕ менеше, чем на 1 сутки.

Твердый сыр (у меня на фото "Гауда") порезать "соломкой", длиной примерно 5 см и толщиной 1 см. Бэкон лучше использовать уже готовый порезанный. Но его можно заменить и копченым бочком, который нужно порезать тончайшее.

Итак, берем отражено и промаринованное куриное мясо, выкладываем на него полоску сыра и щепотку измельченного укропа и сворачиваем в рулет. Тогда обворачиваем кусочком бекона и зактипляемо зубочисткой. Выкладываем в форму, слегка смазанную маслом. Запекаем при температуре 190 градусов 35-45 мин.

Чанахи от Оксаны Копиняк

"Это блюдо чрезвычайно вкусно и сытно, поэтому ваша семья с удовольствием скажет вам" спасибо! "За такой вкусный обед", - уверена Оксана.

Ингредиенты: 800 г мяса (у меня свинина - передняя ветчина и грудинка)

0.5 кг картофеля

0.5 кг вареной фасоли

300 г кетчупа

5 зубчиков чеснока

2 большие луковицы

2-3 большие морковки

5 лавровых листьев

5 горошин душистого перца

Соль / перец / зелень по вкусу

Фасоль отварить до готовности.

Мясо режем на не маленькие кусочки и обжариваем до румяности. Добавляем душистый перец и лавровый лист.

Отдельно на сковороде обжариваем картофель, нарезанный на кубики.

К мясу добавляем лук, дальше морковь (я резала полукольцами).

К готовому мясу с овощами добавляем картофель и все вымешиваем вместе с кетчупом.

Добавляем сюда кипящую воду так, чтобы покрыла все на высоту 1-2 пальцев выше нашей блюда.

Провариваем все около 20-30 мин. до готовности.

Добавляем сюда фасоль, чеснок и остальные специй. Варим еще около 20 мин.

Если воды оказалось мало, можно добавить еще кипяченой воды и проварить.

Вкусного готовьте и наслаждайтесь вкусной едой!

Форшмак от Оксаны Копиняк

Традиционно используют как намазку на хлеб или тарталетки.

ингредиенты:

Сельдь - 2 шт

Яйца вареные - 2 шт

Лук - 1 шт большая

Яблоко кислое - 2 шт.

Батон 100 г

100-150 мл молока для замачивания

Сливочное масло 100 г

Сначала рыбу чистим, выбираем филе и режем на куски.

Яблоки тоже чистим и режем на куски.

Вареные яйца и лук тоже режем на куски.

Замоченный батон выдавливаем молока и добавляем к остальным продуктам.

Все продукты смешиваем блендером до однородности.

Лопаткой вводим сюда растопленное сливочное масло и вымешиваем до однородности.

Даем постоять 1 часик и наслаждаемся.

Шикарный рецепт маринованной скумбрии от Ольги Думы





Ингредиенты:

4 шт.скумбрии мороженой

Соль - 2 ст.л.з горкой

Сахар - 2 ст.л.без горки

Душистый перец горошком - 15 горошин

Черный перец горошком -15 горошин

Кориандр молотый - 1 ч.л.

Лавровый лист - 6 листьев

Уксус 9% 4 ст.л.

Вода - 1 литр.

Варим маринад:

В кастрюлю с холодной водой добавить соль, сахар, кориандр молотый, лавровый лист, перец душистый, перец черный. Довести до кипения. Кипятить 5 мин.

Как полностью остынет, добавить уксус. Рыбу почистить, обрезать хвост и плавники. Хорошо промыть. Порезать на порционные куски. Составить в емкость. Залить остывшим маринадом. Оставить при комнатной температуре на 2:00. Забрать у холодильник на 24 часа. Можно сохранять в холодильнике 5 дней.

К скумбрии я замариновала лук, чтобы было еще вкуснее.

Требуется: 2 лука порезать на кружочки, 100 грамм кипятка, 1 ст.л.сахара, 1 ч.л.соли, 3 ст.л.оцту 9%.

В горячей воде растворить все ингредиенты

Лук поместить в глубокой посуде, залить маринадом.

Накрыть крышкой.

Оставить на один час мариноваться. Наша малосольная скумбрия и вкусненькая лук готовы. Попробуйте приготовить и вы.

Рулет с грибами в духовке от Лилии Цвит

"Рулеты - яркие и аппетитные. Так и этот домашний мясной рулет с грибами, сыром и морковью очень вкусный, питательный, сочный и мягкий. Прекрасно подойдет в виде холодной закуски на праздничный стол. Поэтому добавляю еще один рецепт рулета с грибами в свою коллекцию мясных рулетов в духовке ", - говорит мастерица кулинарных шедевров.

ингредиенты: мясной фарш 1 кг яйцо 1 шт. соль перец грибы 200 г морковь 1 шт. сыр 200 г лук 1 шт.

Для приготовления нам нужен не очень жирный свиной фарш, 2 раза перемолотый на мясорубке. Добавляем в фарш соль и перец, сырое яйцо, хорошо перемешиваем, выкладываем слоем 2-3 см на развернутый рукав для запекания, распределяем ложкой, формируя прямоугольник.

Начинка из грибов.

Для приготовления нужны отваренные лесные грибы (у меня Козари), лучше - белые. Лук порезать и пожарить на масле. Перемолоть через мясорубку лук вместе с грибами. Морковь и голландский сыр потереть на крупной терке. Все смешать, посолить.

Выложить начинку на фарш, свернуть в рулет, хорошо обмотать рукавом, зафиксировать с помощью нити.

Выпекать в духовке при температру 190 град. 1 ч-1 ч 15 мин. Остудить в целлофане. Размотать, положить в холодильник для полного застывания. Приятного аппетита!

Торт с дерунов от Оксаны Харченко "Простенький, но сытный и вкусный картофельный торт, - говорит известная нам кулинарка из Винницы Оксана Харченко. - Все что нужно: нажарить большие деруны".

Картофель большая 3шт

лук 1шт

мука 2ст.л

яйцо 1шт

Соль, перец.

Далее все перемащуваты сметаной и выкладывать томаты между драниками.

Пусть подходит!

Мясные или сальные рулеты от Натальи Михайловны Приймак



Хозяйка имеет много очень хороших рецептов, которые передаются от хозяйке к хозяйке, этот - из таких.

Итак берем любое мясо или сало. У меня были куриные четверти (я аккуратно вырезала косточку) и кусок тонкого сала с прослойкой. Раскладываете все мясо на стол и слегка отбиваете, затем натирайте соль, перец, толченый чесночок, копченую папарика, французские травы, хмели-сунели, словом, кто чем хочет. Вы можете выкладывать внутрь чернослив, курагу или клюкву, если любите. У меня в семье любят рулеты без наполнителей, поэтому готовлю без ничего. Когда натерли, хорошее мясо скручиваем в рулет, обвязываем нитью и заматываем каждый рулетик в фольгу.

Ставим на час в холодильник. После чего вынимаем наши рулетики из холодильника, ставим на противень и запекаем при температуре 180 градусов примерно 1 час. Затем куриные я вынула, а свиной еще 30 минут запекала. Когда немного остыло, поставила под пресс до полного остывания. Рулетики получаются вкусные и очень хорошо нарезаются.

Приятного аппетита!

Тушеная куриная печень от Марии Цимбалистой

Все рецепты Марии очень ценные, потому что по ним готовятся очень вкусные блюда.

На этот раз мастер предлагает приготовить тушеную куриную печень.

Требуется: 500-700 г печени, 1-2 луковицы, 2-3 морковки, 200-300 мл.олии

Соль, перец, чеснок и специи.

250 мл. сметана

100 мл.воды

Морковь потереть, лук нарезать полосками. Протушить в масле. Добавить соль, перец, чеснок и специи (у меня хмели-сунели).

Отдельно отбить каждый кусочек печени с обеих сторон. Далее обвалять их в муке и обжарить немного на растительном масле.

Тогда в сковородку выложить слоями печень - морковь - лук. Залить все сметаной с водой (можно только сметаной). Потушить все на малом огне до готовности, примерно 30 мин.

Запеченная курица от Надежды Бутин

"Каждый из нас наверняка имеет свой собственный рецепт маринования и запекания куриного мяса. Сто процентов так, ведь его любят почти все. .Ну, мои знакомые точно! Хочу поделиться с вами своим лучшим рецептом для запиквання целой курицы дома. Вкус и аромат не передать словами .... Мне нравится вкус курицы гриль, или курицы на дровах. В этом рецепте вкус совсем не уступает таким вириантам. Я бы сказала честно ... Даже лучше! Мясо сочное, вкусное, хорошо приправленное и очень ароматное . Следовательно, всем любителям, рекомендую попробовать! " - говорит кулинарка.

Держите рецепт:

Небольшая курица, или цыпленок (вес до 2 кг)

Приправа для курицы 1 шт

Соль, перец по вкусу

Соевый соус 5 ст. л.

Масло 2 ст. л.

Глазурь для корочки:

1 ст. л. меда

1 ст. л. горчицы

0.5 ст. л. кетчупа

Соль, перец по вкусу

Копченая паприка (по желанию)

Курицу разрезать ножницами по позвоночнику с одной стороны, потом с другой. Словом, вырезать позвоночник. В глубокой посуде натереть курицу солью, перцем, маслом, соевым соусом и приправами и оставить минимум на 2 часа.

Подготовить противень и решетку. В противень налить воду и сверху поставить решетку. На решетку положить замаринованную курицу. Духовку разогреть до 180 градусов. Запекать курицу 1.5 ч. При прокалывании зубочисткой должен вытекать прозрачный сок. Тогда нанести кисточкой глазурь для корочки и запекать еще 20-30 мин.

Все, вкуснятина готова!

Так, а теперь ВЫПЕЧКА!

Сырник с яблоками от Лилии Цвит

"Очень вкусный, нежный, сочный сырник! Замечательное сочетание сочной, ароматной яблочной начинки, нежной творожной массы с лимонной ноткой и песочного теста. Пирог получается высокий, большой и красивый", - рассказывает об этом творожно-яблочное вкусное чудо мастер сладких см.

ФОРМА 25х35х5 см

ТЕСТО;

мука - 600 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

маргарин (или масло) - 250 г

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

сметана - 120 г

ЯБЛОЧНАЯ МАССА:

яблоки нечищеные - 2 кг

сахар - 170 г (по вкусу)

сок лимона - 30 мл, или вода

кисель апельсиновый (крахмал) - 2 п. по 40 г

Творожная масса:

сыр - 1700 г

яйца - 5 шт.

сахар - 200 г

ванильный сахар - 1 п.16 г

пудинг ванильный (крахмал) - 2 шт. по 40 г

Хозяйка уточняет, что сметана может быть любой жирности, маргарин можно заменять маслом, кисель и пудинг - крахмалом.

Гусиные лапки от Лилии Цвит

"Вкусное, ароматное натуральное домашнее печенье можно приготовить, потратив всего несколько минут. А как вкусно! И простые продукты! Рецепт старый и проверенный годами", - поощряет вкусной дела Лилия Цвит.

ингредиенты:

творог - 400 г

масло - 200 г

мука - 320 г + - 30 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

сахар для панировки - 100 г

Ноябрьские торты

Торты в ноябре способны сотворить чудо! Хозяйки признаются, что их печь они учились как раз в ноябре, когда хочется яркого, вкусного, сочного и фантастического. Чем торт не выполняет этих желаний?

Спартак - любовь с первого кусочка! Рецепт Лилии Цвит

Такой Спартак не оставит никого равнодушными! Это невероятно вкусно! А еще - настоящая ювелирная работа! Тоненькие лепешки, как бумага и ванильный крем, как мороженое .... Все это гармонично объединяются в одно целое. Словом, любовь с первого кусочка! Именно благодаря этим тоненьким коржам, привычный Спартак приобретает совсем другой "оттенок" ... Это обязательно надо попробовать хотя бы раз!



ФОРМА 18 см

корж:

яйца - 2 шт.

масло - 100 г

мед - 120 г

сахар - 200 г

сода - 1 ч.л.

масло - 50 мл

какао - 60 г

мука -500 г + -30

КРЕМ:

молоко - 750 мл

мука - 60 г

крахмал - 60 г

яйца - 2 шт.

сахар - 200 г

ванильный сахар - 1 п.16 г

водка - 20 мл

масло - 500 г

Рогалики на смальце от Лилии Цвит

Мастер выпечки говорит, что благодаря смальца эти нежные трубочки - хрупкие, песочные, тают во рту! Такие домашние рогалики когда пекли наши бабушки. Это быстро, просто и доступно, как и большинство старых рецептов. Попробуйте!

ИНГРЕДИЕНТЫ на 32 шт:

смалец (жир свиной) - 100 г

масло - 100 г

сметана - 200 г

мука - 400 г

разрыхлитель - 2 ч.л.

повидло - 100 г

сахарная пудра - 100 г

Тыквенные кексики от Марии Цимбалистой

Интересная идея - тыквенные кексы, не так ли? Мастер рассказывает, как это любопытство воплотить для своего ноябрьского завтрака.

Потребуется: 3 яйца

200 г.цукру - вместе взбить, добавить пакетик ван. сахара.

Яйца взбить в пышную массу. Добавить 1ч.л. соды, погашенной уксусом

4 ст.л.кефиру

100 г масла топленого

200 г тыквенного пюре (тыква предварительно запеченный в духовке при температуре 180 градусов 30 мин., Холодного взбить блендером)

450 г .борошна

Все вместе взбить.

Печь при температуре 180 градусов до готовности.

Яблочно-сливовый пирог от Оксаны Дорош

Львовская мастерица вкусов Оксана Дорош предлагает в ноябре сочетать вкусы. К примеру яблок и слив в прекрасной выпечке.

Нужно масло сливочное - 150 г

яйца - 2 шт.;

сахар - 200 г

сметана - 2 ст. л.;

мед жидкий - 2 ст. л.;

ванилин - 0,5 пакетика;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

мука - 250-300 г

крахмал - 2 ст. л.;

сливы - 200 г

яблоко сладкое - 1 шт.;

пудра сахарная для посыпки пирога.

Сливочное масло растопить и охладить. Всыпать в масло сахар, перемешать, добавить яйца.

Взбить масло, сахар и яйца миксером до белой пены, добавить сметану, ванилин и мед и еще раз взбить.

Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, перемешать. Тесто должно получиться, как на оладьи.

Сливы разделить на половинки и перемешать сливы с крахмалом.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом и выложить в нее тесто. Сверху - нарезанные яблоки, предварительно очищенные от семян. Сверху яблок разложить сливы разрезом вниз, вдавливая сливы в тесто.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.

Готовый пирог охладить в форме, после чего извлечь на блюдо. Посыпать сверху сахарной пудрой, нарезать и можно подавать к столу!

Приятного аппетита!

Творожная шарлотка от Магдалины Шершун

"Просто, доступно, быстро и вкусно", - говорит о своей красивую и вкусную выпечку кулинарка.

Форма - 26 см.

Требуется: 5 яиц

5 яблок

250 грамм сахара

200 грамм сливочного масла

400 грамм творога

450 грамм муки

10 грамм разрыхлителя

В емкость для приготовления вбить яйца, сахар, взбить до полного растворения.

Масло растопить, смешать с сыром, просеять муку с разрыхлителем, добавить остальные индигриентив, хорошо перемешать, тесто должно быть достаточно густым.

Распределить по форме, выложить сверху очищенные и прорезаны на части яблока.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут, после чего проверить деревянной шпажкой. Если внутри тесто остается немного рыхлым, еще выпекать 20 минут

Остудить.

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой, или любой другой кондитерской присыпкой.

Пусть Вам подходит и удается!

Ореховый торт от Тани Козак

"Хороший и действительно стоит внимания, корж действительно достоен быть на праздничном столе, особенно эта выпечка, подходит для тех, кто не любит или кому нельзя сладкой выпечки с жирными кремами.

Итак, для ценителей ореховой начинки! - советует Таня Козак, потому что хорошо знает, как полюбили хозяйки и этот ее рецепт.

По мере влажный, сладкий, нежный, сытный, а орехи придают особую оригинальность. Этот корж стал любимым моей семьи.

Приготовление займет немного времени но результом будете довольны".

Прямоугольная форма размер формы 27см на 41см

Диаметр формы 26 мал.

тесто

Мука 450 г

Маргарин 250 г

Желтки 3 шт.

Сметана 3 ст. лож.

соль

Дрожжи свежие 10 г

В сметане растворить свежие дрожжи, муку порубить с маргарином, добавить взбитые вилкой желтки, сметану, соль

Все быстро замесить, разделить на две части, 1/3 теста оставить в морозилке, итисто остается 2/3 - в холодильнике 40 мин.

Между тем быстренько приготовим начинку.

Ингредиенты:

Желтки 10 шт.

Сахар 300 г

Грецкие орехи 300 г просушении молотые на мясорубку (сито среднее)

Кофе 1 ст.лож. по желанию

Манка сухая 1 ст.лож.

Мука 1 ст.лож.

Ванильный сахар 1 пач.

Белки 10 шт. и 3 шт. (из теста)

Для крема нужно: желтки взбить с сахаром до пышной массы, побеления. Добавить ванильный сахар, муку, манку, кофе, осторожно вести молотые грецкие орехи, стараться легко вымесить, с помощью венчика!

В конце осторожно вымесить с взбитыми в крутую пену белками (10 шт.)

Большую часть теста раскатать на пергаменте, и выложить в форму, обязательно формируем бортики, чтобы начинка не вытекала во время выпекания.

По тесте можно посыпать сухарями молотым и (я этого не делала). Сверху равномерно размазываем крем и затирала тестом из морозилки, на терке.

Пекла при температуре 180 градусов примерно до 1 часа., В духовку не заглядывает, пока не испечется.

Охлажденный корж притрусила сахарной пудрой.

Пусть все удается и смакуете на здоровье!

Цветной сырник от Марты Левицкой



Так какой он еще может быть от художницы? Вкусный, рыхлый, он так и просится на стол, где хорошая компания.

Форма 26 d.

тесто:

200 г муки

1 яйцо

50 г масла

2 ст. л. сахара

1 ст. л. сметаны (при необходимости)

1 п. Киселя 40 гр. если без, то приложить муку

1/2 ч. Л. разрыхлителя

Из составляющих замесить тесто, на форму застеленную пергаментом ровно выложить тесто, положить в холодильник.

Творожная масса:

1, 200 г сыра

6 - 8 яиц, (в зависимости от размера)

250 гр. сахара

2 ст. л. манки

2 ст. л. крахмала (или один пудинг)

100 г масла

ванилин

Цедра одного лимона

Сыр с маслом, взбить блендером, белки взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков, желтки взбить с сахаром добела, к сыру добавить оставшиеся ингредиенты, все вместе аккуратно перемешать. Выложить на тесто, печь при температуре 160 ° - 1:00 времени. Далее духовку выключить, сырник имеет так остывать с закрытыми дверями, как будет чуть теплый, тогда получите. Таким образом сырник не наследует нетления.

желе:

2 пачки желе (в одной пачке 70 г)

500 мл. воды

Воду вскипятить залить желе, когда начнет густеть выложить на сырник в форме. Далее отправить в холодильник до полного застывания.

Итак, тесто можно без киселя. Также можно без желе, просто шоколад, или еще посыпать орехами очень вкусно, но выпекать вместе с ними. Форму для страховки охватывала пергаментом, чтобы была выше розщипнула форму вставила пергамент, далее защипнула, так можно регулировать любую высоту.



Вкусненький Грушевый сырник от Оксаны Харченко



Вкусненький - это еще мало сказано! Но лучше попробуйте, в ноябре еще груши!

Для карамелизации груш:

Сахар 2 ст .л

Вода 2 ст. л

Малиновый джем 2 ст.л

Груши 500 г

Воду, сахар и джем довести до кипения. Груши порезать вдоль на 5-6 кусочков. Бросить в сиропа, довести до кипения и томить на маленьком огне минут 20.

блины:

3 яйца

600 г молока или сыворотки

щепотка соли

муки нужно такое количество, чтобы было тесто жидкое и легко растекалось по сковороде.

2 ч.л сахара

2 ст л масла

Масса на сырник:

Творог 700 г

Сахар 180 г

Яйца 5 штук

Молоко 50 мл

Сливки 3 ст. л.

Крахмал 2 ст. л.

Мука 2 ст. л.

Желтки выделяем от белков. Сначала взбиваем белки с половиной сахара затем желтки с половиной сахара.

К сыру добавляем молоко и сливки и все взбиваем.

Бросаем желтки, далее - крахмал, муку и в конце вводим белки.

Дно формы слегка смазываем маслом выливаем четвертую часть сырной массы. Этаж выкладываем блины с грушами, заливаем все сыром. Посыпаем маком и снова заливаем творожной массой.

Время выпекания около 60 минут при температуре 200 градусов.

Халвичная фантазия от Юлии Стець-Грещук

Мастер со Львовщины воплощает свои сладкие фантазии в выпечку смело и вдохновенно. Попробуем по ее рецепту удивить родных в ноябре!

Форма 27/37

8 белков взбить, добавляя постепенно 6 ст. л. сахара, добавлять по одному 8 желтков, збити.додаты 0,5 кг халвы измельченной, 0,5 ст панировочных сухарей, перемешать, добавить 1 ст муки, 2 ч л соды, погасить уксусом, получается 2 коржа.

Бисквит: 4 белка взбить с 4 ст л сахара, добавить 4 желтка, взбить, добавить 4 ст л муки и 1 ч л порошка для печенья.

Крем любой, делала обычный заварной (с ванильного пудинга) и добавила вишневого сиропа для цвета

Сверху и стороны помазала остатками крема, выложила печенье "Мария" и залила желе.

Лепешки можно пропитывать. И важно не пересушить, а если уже испеченный - вытаскивать, а не держать еще немного, я пекла при температуре 175 градусов.

Наслаждайтесь!

Яблочный корж от Иванны Луць





"Этот корж уже стал нашим любимым. Здесь все просто идеально сочетаются - хрупкое песочное тесто, яблочная начинка и белковая пенка, которая по вкусу - нечто среднее между безе и заварным кремом. Одним словом - объедение", - говорит хозяйка.

Форма: 25х35

Песочное тесто:

2,5 ст муки,

1 ч. л разрыхлителя

250 г масла,

5 желтков,

3 ст.л пудры.

Муку с разрыхлителем и маслом порубить в крошку, добавить желтки и пудру. Замесить тесто и разделить его на 2 части:

большую - 2/3 - в холодильник,

меньше - 1/3 - на 1 час в морозильную камеру.

Яблочная начинка:

1кг 300 г яблок (порезать дольками),

~ 5ст.л сахара (зависит от сорта яблок),

2 ст.л крахмала.

Яблоки (с сахаром) тушить ~ 20-30 мин. Время от времени помешивать до испарения жидкости. Позже яблоки надо помнуты до однородного состояния и добавить крахмал.

Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Белковая пенка:

5 белков,

1 с.т сахара,

1 пач. ванильного сахара,

2 пач. пудинга,

125 мл масла.

Сначала взбить сами белки, можно с щепоткой соли. Тогда постепенно добавить сахар и ванильный сахар и взбивать на максимальной скорости.

Тогда всыпать сухой пудинг и сбивать уже на малых оборотах. Тоненькой струйкой влить масло, не прекращая взбивать.

На форму, выстланную пергаментом, раскатать большую часть теста, можно сформировать небольшие бортики. Дать яблочную начинку, расправить. Выложить белковую пену, расправить. Затереть меньшей частью теста из морозилки.

Выпекать при температуре 180 ° ~ 50-60 мин, ориентируясь на свою духовку. Готовность можно проверить деревянной палочкой.

Хрустящее печенье от Марии Пташник

"Люблю выпекать вкусности по старым рецептам. И вот сегодня предложу вашему вниманию вкусненькое печивко на жире. Печенье получается хрустящее, ароматное, сладкое. К чаю или кофе что надо", - говорит Мария, в вкусных записных книжках которой очень много рецептов печенья, и не только.

нужно:

1 яйцо

0,5 стакана сахара

3 ст л сметаны

10 г ванильного сахара

125 г маргарина или масла

0.5 стакана смальца

4 стакана муки

1 ч. Л. аммония

50 г мака

Сахарная пудра для посыпки.

Приготовление: муку, смалец, маргарин, аммоний перетереть в крошку. Яйцо, сахар, сметану и ванильный сахар взбить миксером. Добавить мак и замесить тесто, поставить в холодильник на 1:00.

Готовое тесто раскатать примерно 5 мм и формировать печенье. Испечь и горячим посыпать сахарной пудрой.

Вкусно пахнет хлебом. Рецепт цельнозернового хлеба от Лилии Цвит

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода - 300 мл

дрожжи сухие - 6 г (прессованные - 18 г)

соль - 1 ч.л.

сахар - 2 ч.л.

цельнозерновая мука - 200 г

мука пшеничная в / с - 200 г + - 20 г

масло - 2-3 ст.л.

овсяные хлопья для посыпки.

И впрок

Квашеная капуста от Валентины Кузьмовой



Хозяйка уверяет, что по этому рецепту капуста не перекисае, не темнеет. Храниться в погребе может до 2-х лет и будет беленькая.

На 1 литр воды потребуется:

1 стол. ложка соли (полная)

1 стол.ложка сахара (полная)

Нашинкувалы капусту,

Натерли морковь, моркови много не даю, потому что люблю, чтобы капуста была беленькая, перемешать. Уложить в банки под легким прессом, чтобы не мять. Залить рассолом, накрыть крышками с дырками (для слива воды), чтобы поступал воздух. И оставляем на 3 дня в теплом месте.

Затем, когда капуста вквасилась, выбрасываем из банок в большую миску и оставляем на 30-40 мин., Вышедшей гиркота.Тим время помыли банки и уже кладаемо плотно капусту вместе с соком.

Закрываем пластмассовыми крышками и видправляемона холод.

Приятного аппетита!

Соус из облепихи от Марины Гармаш

"Кисло - сладкий соус из облепихи готовится очень легко и просто. По его приготовление уйдет не более 3 - 5 минут. Минимальное количество ингредиентов в составе соуса, облепиха и мед. Смело включайте их в свой рацион", - говорит кулинарная блогера из Запорожской области , рецептов которого очень ждут хозяйки.

Нужно:

облепиха - 150 г

мед - 2 - 3 ст. л.

Ягоды промойте в воде, переложите на дуршлаг, дайте немного постоять, чтобы стекла лишняя жидкость. Разогрейте чугунную сковороду, переложите ягоды. Прогревайте к изменению цвета около 1 - 2 минут. Слегка перемешивая ложкой. За это время ягоды из желтых станут немного светлее, а по кухне будет расходится потрясающий аромат облепихи. Переложите ягоды в глубокий стакан, добавьте мед по вкусу, взбейте все с помощью погружного блендера. На этом этапе соус можно процедить, или использовать процеженный, мне нравится второй вариант. Такой соус прекрасно сочетается не только с мясом, он прекрасно подойдет к булочек, оладий и блинов, а какое вкусное мороженое вместе с этим соусом. Рекомендую и вам попробовать.

Маринованные грибы от Натальи Михайловны Приймак

Почистить ведро опят, помыть и поставить варить в подсоленную воду. (50 мин). Затем воду слить, грибочки промыть, закинуть в маринад, проварить еще 20-30 мин. Разложить в банки и закрутить. В каждую баночку добавляю на кончике ножа лимонной кислоты, чтобы маринад был чистенький и грибы не потемнели.

Маринад: 1 л воды, 120-130 г уксуса, 2 ст.л сахара, 1 ч.л соли, лавр.листок и перец горошком. Приятного аппетита!

PS: по этому рецепту можно закрывать любые грибы.

Мясной паштет от Марии Гнатив



Его вкус - непревзойденный, убеждает хозяйка и делится рецептом.

Для этого паштета нужно:

3,5 кг-мяса (сырого)

3,5 кг-сала с кожей (сырого)

1 кг лука

1 кг моркови

1 п.приправы "Кухарик" (200 г)

Почистить морковь и лук, нарезаем лук произвольными кусками, а морковь натереть на крупной терке, обжарить лук и морковь на небольшие количества масла.

Мясо и сало пропустить через мясорубку (мясо и сало - сырое), а также притушенном лук с морковью. Когда все готово, добавляем приправу и хорошо вымешиваем.

В чистые сухие банки кладем лавровый лист и наполняем банки смесью (по этой порции продуктов получается 16 б.по 0,5.).

Банки закрутить и стерилизовать в прессе 4:00.



А еще - в стаканах! Десерт от Лилии Цвит

"Это очень вкусное сочетание апельсина и шоколада. Выглядит красиво, ярко, эффектно! Десерт легок, не приторный и ароматный!" - характеризует эту красоту хозяйка.

ИНГРЕДИЕНТЫ на 10 шт. по 100 мл:

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ШАР:

апельсин - 2 шт. большие

апельсиновый сок - 300 мл

сахар - 100 г

желатин - 35 г

вода - 100 мл

сливки - 100 г

ШОКОЛАДНЫЙ СЛОЙ:

шоколад черный - 100 г

молоко - 125 мл

желатин - 8 г

вода - 20 мл

какао - 10 г

Лимон вместо вишенки на торте!

"Когда выпекался этот кекс, то лимонный аромат был на весь дом! Это действительно ароматно и вкусно. За основу взяла старый рецепт, которым поделилась мужнина мама. Кекс получается всегда удачно, хорошо подрастает и очень вкусное песочное тесто. Кроме того, тесто готовится не более 5 минут ", - делится своим вдохновением и тем самым вдохновляет нас на вкусную ноябрьскую выпечку Лилия Цвит.



ИНГРЕДИЕНТЫ ф. д. 20 см:

масло - 250 г

сахар - 200 г

ванильный сахар - 1 п.

яйца - 4 шт.

сметана - 80 г

цедра 1 лимона

мука - 500 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

куркума - 0,5 ч.л.

ГЛАЗУРЬ:

сахарная пудра - 100 г

сок лимонный - 2-3 ст.л.

Итак правила вкусного ноября нам известны: экспериментировать со вкусами, цветами, продуктами. Ноябрь должен быть вкусным!