 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре

Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре

Попытка президента распустить Конституционный суд в нарушение Основного закона страны – демонстрация готовности главы государства к установлению авторитарного правления по российскому или белорусскому образцу

Впрочем, тут я даже погорячился. Когда в условиях острого силового противостояния с депутатским корпусом в 1993 году президент России Борис Ельцин пошел на конфликт с Конституционным судом, он лишь приостановил его работу до принятия нового Основного закона страны. Даже в тех условиях, когда по зданию парламента России прямой наводкой стреляли танки, Ельцину даже в голову не пришло уволить судей Конституционного суда. А Зеленскому пришло, браво!

Можно не соглашаться с решениями конституционных судей – и, конечно, отмена антикоррупционного законодательства одно из таких решений. Но кто в случае разгона высшего конституционного органа будет решать, какие решения суда нам нравятся, а какие нет? Где гарантии, что новый состав суда не станет структурой, задачей которой будет согласиться с авторитаризмом и диктатурой в Украине? Почему когда суд поддержал заведомо неправовое и противоречащее Конституции предложение Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, никто не предлагал его распустить? Потому что Зеленского все устраивало? Потому что решение суда открывало дорогу к абсолютной власти? И вот теперь президент пожинает плоды этого своего согласия с бесправием. Потому что если один раз нарушение закона будет работать в твою пользу, то в другой раз – против тебя.

Роспуск суда не решит ничего. Кстати, безвиза это тоже касается – у жителей стран с авторитарным управлением нет никакого безвиза. И еще вопрос, возможен ли такой роспуск в ситуации, когда беспомощность власти и ее неспособность исполнять собственные решения очевидны не только Коломойскому, но и любому водителю маршрутки. Это решение может привести только к двум последствиям. Первое – провал власти и усиление настроений реванша, что приведет к массовым волнениям. И второе – успех власти, после которого у Зеленского только один путь: становиться пожизненным президентом Украины. Потому что отставка – это суд за заведомое нарушение Конституции, это позор и тюрьма.

Есть ли выход из ситуации? Конечно есть – но только в том случае, если Зеленский не ставит перед собой цель превратиться в опереточного диктатора. Первое, что нужно сделать – это провести через парламент обновленное антикоррупционное законодательство. И второе – это обратиться за поддержкой к обществу, к народу. Ведь когда в аналогичных условиях Конституционный суд в соседней Молдове принимал решения, подрывающие правовые основы государства, его судей не увольнялис должности президент или парламент. Нет, все они ушли сами – потому что убедились в тотальном общественном неприятии своих действий. 

Но власть Зеленского боится народа и не способна обеспечить его реальную поддержку. В этом ее главная проблема и в этом главная проблема страны. 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать