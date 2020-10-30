Как результаты выборов президента США повлияют на украинскую экономику. Экспертный опрос

1 ноября, 2020, 09:19

Соединенные Штаты Америки выбирают президента. Лидеры гонки - действующий президент США, представитель республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, представитель демократической партии Джо Байден

Еспресо.TV спросил экономических экспертов, каким образом результаты выборов в Соединенных Штатах могут повлиять на экономическую ситуацию в Украине.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства:

Результаты выборов в США будут влиять на Украину в целом и на экономику в частности по двум каналам. Первый, наверное, более важен. Сейчас американцы несколько ослабили свое присутствие в восточноевропейском регионе. Вполне вероятным, в зависимости от различных сценариев выборов, является их возвращения.

То есть, почти стопроцентно это произойдет в случае победы Байдена, а возможно, и в случае победы Трампа. То есть, мы можем ожидать возвращения интереса американцев к Украине, к превращению ее в бастион успешной демократии в Восточной Европе, соответственно - возвращения американского влияния в украинской политики.

То есть, больше поддержки прозападных реформ; меньше бардака, который мы наблюдали в последнее время, когда украинские олигархи попытались вернуть себе какое-то влияние. Если американцы всерьез начнут сюда возвращаться, они начнут зажимать олигархические силы. И это, наверное, самое важное, на мой взгляд.

Американцы объективно сыграли, играют, и еще, наверное, будут играть положительную роль в трансформации Украины в более мощную, современную и модерновую державу западного типа.

Второй канал воздействия - по результатам выборов в Штатах может меняться их политика в отношении протекционизма по отношению к миру, по торговым войнам с Китаем и другими странами. Торговые войны вредят экономике в принципе, поэтому наносят ущерб и экономике Украины. Если выиграет Трамп и, скажем, начнет новый раунд торговых войн, это может негативно повлиять на нашу экономику. Конечно, в зависимости от того, насколько серьезными будут эти торговые войны.

Я вижу такие два направления. Как по мне, политический нам важнее.

Есть ряд вопросов, касающихся Китая - это и Huawei, и "Мотор Сич". На самом деле, я не думаю, что в зависимости от администрации политика американцев в этом будет меняться. Китай - это их политический оппонент, они будут пытаться противодействовать влиянию Китая. Китай, со своей стороны, будет пытаться свое влияние укреплять. Но мы должны понимать, что мы очень далеко от Китая. Здесь зона столкновения между западом и Россией, поэтому Китай не будет сильно стремиться сюда. Поэтому я не думаю, что мы будем занимать прокитайскую позицию в указанных вопросах - это было бы странно. Я думаю, что здесь есть национальные интересы Украины, чтобы определенные секретные технологии оставались в наших руках, а не в руках китайцев или американцев.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента в инвестиционной компании Concorde Capital:

Очевидно, что прямого влияния результатов выборов президента США именно на экономику Украины ожидать не стоит. Хотя политические отношения нашего правительства с американским могут существенно измениться, если в Соединенных Штатах сменится президент. Например, мы знаем, что при правлении Обамы (когда Джо Байден был вице-президентом, - ред.) украинское правительство получило займы на $3 млрд. При этом администрация Трампа не была склонна давать нам такие займы. И есть ожидания, что если президентом станет Джозеф Байден, Украина сможет рассчитывать на новую финансовую поддержку от Соединенных Штатов, то есть прямые кредиты, как это было при администрации Обамы.

Пока очень трудно оценивать, будут ли у Трампа, если он выиграет выборы, какие-то существенные изменения в его политике в отношении Украины. Но базовый сценарий, что никаких изменений не будет, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь на прежнем уровне.

Напряженные отношения между правительством Соединенных Штатов и правительством Китайской Народной Республики зависят от того, кто возглавляет Белый дом. Очевидно, что возможная победа Байдена сможет сгладить определенные углы в американо-китайских отношениях. Повлияет ли это на позицию США по "Мотор Сичи"? Я думаю, что нет. Мне кажется, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут рассматривать возможную сделку между "Мотор Сич" и китайским Skyrizon как потенциальный риск для безопасности США. И они и в дальнейшем будут делать все, чтобы эта сделка не состоялась.

Более того, на мой взгляд американская администрация искренне верит в то, что Украине не нужно сотрудничать с китайским правительством или китайскими корпорациями в авиационной сфере, так как, по их мнению, это сотрудничество для Украины ничего хорошего не даст. И я думаю, что эта позиция также не изменится.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital:

Прямого влияния результатов выборов президента Соединенных Штатов Америки на экономическую ситуацию в Украине не будет. Однако ожидаемая победа Байдена сделает более пристальным внимание американского правительства к ситуации в Украине, к борьбе с коррупцией в Украине, что может активизировать определенные процессы реформ. По крайней мере, на это можно надеяться.

Что касается реакции США на взаимодействие Украины с Китаем - это не зависит от фамилий. Украина должна выбрать, с кем она: с умными или красивыми. И мы должны понимать, что если мы идем в лагерь евроатлантической интеграции, и имеем союзниками США и Европу, то мы не можем против них дружить с Китаем. А любое военное усиление Китая будет против наших союзников.

Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Здесь есть прямая и опосредованная связь. Прямое может быть связано с тем, что демократы, вполне вероятно, будут более приветливо относиться к поддержке Украины, в том числе финансовой.

Опосредованная связь значительно сложнее, так как она предполагает определенное изменение формата отношений США с миром. Байден и вся демократическая партия относятся к так называемым глобалистам. Они более приветливо относятся к активному участию США в событиях в мировой экономике. Это может стимулировать оживление торговых отношений - и это косвенно даст толчок к росту мирового спроса. Хотя проблемы, связанные с глобальным кризисом, никуда не денутся.

Плюс Байден более активно выступает за внедрение возобновляемых источников энергии. В частности, он говорил, что пересадит всех госслужащих на электромобили. Трамп в этом плане более скептичен. Поэтому если Трамп победит - он будет сопротивляться переходу на возобновляемые источники энергии. Остановить этот процесс он не сможет, а замедлить - вполне.

По взаимодействию Украины с Китаем. Если мы не будем развивать эти отношения в чувствительной для Америки тематике, - а это "Мотор Сич", определенные ракетные технологии, - там, где у нас есть определенные интеллектуальные и научные запасы, то американцы не будут отслеживать, с кем мы имеем отношения.