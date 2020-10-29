Украинская "Матрица", берлинская эротика и праздник дивизии "Галичина" - 5 книг, которые меняют нашу реальность

30 октября, 2020, 07:00

В одном из романов этой подборки недаром вспоминают о том, что наша реальность - это книга, которую мы сейчас читаем

Ведь материальный мир существует благодаря нашему желанию и эмоциям, и поэтому место в нем - так же, как в книгах обзора - находится и героям "Матрицы", и Нестору Махно в Галиции, и, конечно же, Кафке с автором "Мертвых душ". Именно такой калейдоскоп историй предлагают авторы, которые способны влиять на наше настроение, а значит, на существующую реальность.

Игорь Опадчий. Твоя. - М .: Саммит-книга, 2020

Культовый фильм "Матрица" в этом романе о талантливом молодом человеке, который занимает должность управляющего директора крупного холдинга, упоминается не случайно, ведь, как считает наш герой, "пока не меняется сам человек - не меняются и окружающие его вещи, люди и обстоятельства". С одной стороны, у него все есть, его называют "математиком человеческих душ" и "композитором новых бизнес-мелодий", он трудоголик, ненавидит выходные, на нем держится весь холдинг. С другой стороны, он пишет роман о Наполеоне, и неудивительно, что иногда параллельная реальность вспыхивает флэшбеками в этом, казалось бы, линейном романе. А когда нашему герою предложили путешествие в бессознательное - участие в исследовании, которое может перевернуть весь современный мир, открыв неведомые доселе возможности человеческого мозга - то он с головой ушел в очередную авантюру. Впрочем, чего же авантюру? Привычная структура экономики вполне логично при этом летит кувырком, новая модель социума с отменой денег так же просто становится реальностью. Однако, чем на самом деле завершится эта история с экспериментальной реальностью, любовью главного героя и заменой материального мира на информационно-эмоциональный - можно узнать только в финале романа. Точно знать только одно. "Наша реальность - эта книга, которую мы читаем сейчас, - напоминает главный герой. - Наш мир - мир историй, которые мы проживаем. Каждый фильм и книга - это кем-то рассказанная история. И мы решаем, понравилась она или нет. И ту, которая нам понравилась, мы хотим повторить еще и еще, детализировать и реализовать ".

Игорь Шестков. Сад наслаждений. - М .: Каяла, 2020

Книга рассказов берлинского писателя-эмигранта удивительна тем, что свой фирменный метод - превращение "советских" воспоминаний в "немецкий" сюрреализм - он доводит до абсурдного вида, и все вместе это выглядит, будто Довлатов сошелся с Кафкой и они написали "Мертвые души" . На самом деле это громкая смесь из коммунального быта позднего совка - детство в Крыму, онанизм в отрочестве, юности в институте, потому что Афганистан зовет - и берлинских будней ошалелого художника-эмигранта - музеи, нищета, эротические фантазии. Так же странно наблюдать, как все это трансформируется не в социальный триллер, а в фантасмагорическую прозу, которую лучше иллюстрировать картинами Босха вместе с музыкой Einstürzende Neubauten. "Я стоял на перроне берлинского с-бана (городской электрички), - отчитывается автор. - На станции Грайфсвалдерштрассе. Подошел поезд кольцевой линии, и я осторожно вошел в вагон, поминутно оглядываясь ... боялся, что и здесь встречусь с чем-нибудь ужасным". Которого, добавим, в его эмигрантской жизни хватает, с чего и пишется эта несуразные проза.

Антон Мухарский. I am not Russia. - М .: Наш Формат, 2020

Еще в первом романе "Попса для элиты" Антона Мухарского, название которого автор этих строк отредактировал был на "Возвращение Большого Лоха", появлялся дьявол Мак-Лох, который всплывает также в новой книге. Впрочем, большой роли пока это уже не играет, поскольку речь как раз о мелочах, в которых этот самый дьявол обычно прячется. А именно - об особенностях современного социума, из которых состоит бессмертный образ украинского совка. "Так что выдает в нас совков? - спрашивают в романе. - Неопрятная, а порой яркая и вульгарная одежда со склонностью к быковатой спортивности? Скованность? Странная манера поведения? Растерянное, настороженое и одновременно колючее выражение глаз? Прихотливо оттопыренные губы и слишком яркий макияж у женщин? Подчеркнуто пренебрежительное отношение к окружающим, за которым скрывается элементарная неуверенность в себе. Золотые кресты на груди и толстые цепи на запястьях? Удивительное изобретение постсовка, что называется "барсетка"? Хамская грубость? Шумность? Речь? Запах изо рта? Нечищеная или скудная обувь? Золотые зубы? Неухоженность ногтей? Дешевая бижутерия? Широкие скулы? Плохие привычки и прически? Все то, что можно охарактеризовать термином "деградативная селекция совка".

Юлиан Целевич. Черные ребята Карпат. - Л .: Априори, 2020

Речь в этой чрезвычайной книге - о Карпатах, загадочной части Украины, где живут представители невероятной, фантастически интересной и неповторимой ветви нашего народа - гуцулы. Кроме того, это первое важное профессиональное исследование феномена опришковства, выполненное украинским историком конце XIX века. Автор объективно освещает явление вооруженного сопротивления в Карпатской Руси, на основе ценных исторических источников анализирует его истоки и природу, а также причины угасания этого сопротивления подневольного русского (украинского) сообщества на фоне жадности господствующих инородцев. Обходя апофеоз народного восхищение своими национальными героями-мстителями, автор изображает величие лица заметного главаря Гуцульщины, любимца своего края Олексы Довбуша (Довбущука), которому народные предания приписывали рыцарские поступки даже после его смерти.

Петр Гаврилишин. Роман Черненький. Станислав: найденные истории. - Брустуров: Дискурсус, 2020

Эта необычная книга о Ивано-Франковске/ Станиславове просто полна удивительных историй, загадочный событий и неизвестных фактов. А происходит это каждый раз после того, как раскрывают очередные архивы, и главное - закрывают глаза на "ненаучность" устной истории, которую только недавно признали официальным источником. Впрочем, в этом исследовании, посвященном бывшей столице ЗУНР, все прилично, и рассказ построен не в материалах типа "баба бабе сказала", а на вполне уважительных источниках. Удивляет и поражает в этих историях, охватывающих период от ХVІІІ до ХХ века точно все - и как Станислав победил Коломыю, и праздник дивизии "Галичина" и разве что историй Ешкилева о монстре на старом кладбище, который гонялся за его мамой, и которого советские воины из огнеметов жгли, не хватает. Впрочем, Нестора Махно вполне хватает? Как его сюда занесло из степного края? "Сохранилась просьба за подписью Махно к старостве в Станиславе от 23 апреля 1922 г., - объясняют авторы. - "Находясь в королевстве румынские я интернирован не был и наоборот мне разрешалось иметь при себе шесть человек. Имею честь просить от себя, группы моих старшин и казаков, позволить мне с людьми поселиться в г. Орел или в одном из городов Польши на положении мирных граждан рабочих ". Известно, в принципе, чем все оно завершилось.