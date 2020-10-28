"В Украине реформы вводят, когда все уже крайне плохо", - финансовый аналитик Демкив

28 октября, 2020, 09:27

Михаил Демкив - финансовый аналитик группы ICU. Работал аудитором в международной компании "Делойт", где занимался аудитом отчетности украинских банков в соответствии с локальными и международными стандартами

Получил степень магистра экономики в Центрально-Европейском университете (Будапешт, Венгрия) и магистра финансов в Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Михаил Демкив говорил о том, насколько быстро будут расти цены в следующем году, и как это связано с решением Нацбанка оставить учетную ставку на уровне 6%. А еще - о функциях коммерческих банков и причины недоверия к ним украинцев. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Господин Михаил, приветствую вас! Расскажите, пожалуйста, что значит учетная ставка 6%, которую Национальный банк на этой неделе оставил на том же уровне, какой был?

Решение Национального банка сохранить ставку на уровне 6% не стало сюрпризом. Рынок ожидал именно такого решения. С одной стороны, инфляция в Украине уже несколько месяцев подряд находится на достаточно низких уровнях - немного выше 2%. Но это решение по учетной ставке, оно не фиксирует то, что у нас было за прошлый год, а оно пытается предвидеть то, что будет в ближайший год-полтора, и быть вызовом на это.

У нас девальвационные ожидания на следующий год высоки, и президент, и министр экономики, и тот же г-н Гетманцев говорил о том, что они предпочли бы видеть более высокий курс доллара к гривне, а также выше прогнозируется инфляция. В результате этого в следующем году Национальному банку, скорее всего, придется поднимать учетную ставку.

То есть как это работает? Если цены растут очень быстро, если мы ожидаем, что цены будут расти быстро, то Национальный банк поднимает учетную ставку, или хотя бы не движет ее вниз, так?

На следующий год ожидается значительное повышение минимальной заработной платы. Что будет означать, что люди получают больше денег для того, чтобы тратить одномоментно, и в результате на это отреагируют цены - отреагируют вверх. Национальный банк хочет, чтобы в течение 5-10 лет у нас инфляция была в районе 5% - / + 1%, а не в какие-то годы выпрыгивала 20-30%, или 50%, как было в 2015 году.

И Национальный банк устанавливает эту учетную ставку, она передается с помощью так называемого трансмиссионного механизма на всю систему. То есть банковская система помогает центральному банку регулировать количество денег в экономике, и стоимость денег в экономике?

Да, в теории. С 1992 года в Украине существует учетная ставка. Но, скажем, в 2012-2013 годах она была в районе 6-7%. Как оно передавалось на уровень ставок по гривневым депозитам - никак.

Если вы помните, тогда ставки были 22% в отдельных украинских банках. Сейчас мы уже видим, 4 года примерно, когда этот механизм работает. То есть да, есть какие-то задержки, депозиты через несколько месяцев реагируют, но мы видим, что они движутся вслед за учетной ставкой.

То есть функции коммерческих банков в экономике - не только просто там занимать деньги, или брать депозиты, или делать перевод средств. Банки коммерческие также помогают регулировать цены в экономике, или какие функции у банков?

Билл Гейтс сказал знаменитую фразу что «банки не нужны, а вот банковская деятельность она является важной». Действительно, банки выполняют свою роль, но в первую очередь это коммерческие учреждения, работа которых сфокусирована на зарабатывании средств. Но так построена финансовая система, в том, что Национальный банк может реагировать на уровень ставок. Однако он не может, например, завтра поставить ставку 0, то есть он это мог бы сделать, но это не значит, что вы завтра понесете депозиты под 0% до украинских банков.

Господин Михаил, как вы прокомментируете, почему некоторые люди не пользуются кредитами, депозитами?

До 30% людей живут в населенных пунктах, где банков в принципе нет.

Каждый 3-й украинец фактически.

Это официальная статистика, которая включает жителей сел, где отделений банковских в принципе нет. То есть эти люди могут чисто теоретически иметь, пользоваться банковскими услугами в Польше, там где они ездят на заработки, но мы говорим об Украине. В принципе, я считаю, что существуют две Украины в этом плане - одна такая, которая живет далеко от банков, или как первый господин в нашем сюжете, который не хочет связываться с банками, потому что, возможно, есть какие-то негативные воспоминания. И вторая часть Украины, которая является продвинутой, мы видели это именно у некоторых людей, которые пользуются вот, например, платежами NFC, которые появились в Украине относительно недавно, и очень резко Украины стала одной из первых стран мира ...

Надо объяснить зрителям. NFC - это бесконтактные платежи. Жители городов, где есть метро с бесконтактным проходом, пользуются.

И не только. Телефоном я могу рассчитаться как в Киеве, так и в небольших городах или поселках городского типа, где есть терминалы. 88% терминалов они принимают оплату телефонами. И просто эти две Украины, они ходят по одним тем же улицам, но это совершенно разные категории потребителей.

Вам не кажется, что часть такого отказа от банков - это результат того банкопада, который был в 2015-16 годах. Потому доверие к банковской системе у многих людей тогда было утрачено. Кто-то потерял свои деньги на текущих счетах, чьи-то компании потеряли деньги, кто-то работал в банке и был уволен. Или все же это было правильное решение тогда вывести банки с рынка?

Я не считаю, что это является результатом именно банкопада 2014-2015 годов. Потому что вспомните 2012-2013 год: или доверие украинский к банкам была на высоком уровне? Вряд ли. Все рейтинги надежности банковских систем об этом скажут.

Скорее всего, здесь банки сами виноваты - они бежали по краткосрочным каким-то выгодами, и теряли клиентов длительно. Эти все договоры маленьким шрифтом, там где пытались обмануть их сегодня, и это запомнились людям. Потому что люди боятся кредитов, так как имеют отрицательное. Им проще пойти, например, в ломбарды, где им все понятно, дорого, но понятно, но нет ощущения, что где-то есть ...

Это те финансовые компании, которые говорят 0,001%, но на самом деле там тоже есть маленьким шрифтом ...

Я даже не говорю о тех, которые говорят, сколько вы должны заплатить - это дорого, но это понятно. В противоположность банком, порой, по которым даже мне, я всю жизнь занимаюсь банками, где могу что-то и не заметить.

А сейчас что-то изменилось в банковской системе по сравнению с тем, что было, как вы говорите, 2012-2013 годов? То есть, этот банкопад очистил рынок от нестабильных, возможно, структур, структур которые использовались для вывода средств из страны, или с непрозрачными собственниками? Сейчас можно сказать, что все хорошо на банковском рынке, уже достигнуто какого-то результата?

Никогда нет совершенства. Что сказать: вывод этих банков, которые, в принципе, не собирались возвращать свои депозиты. Если вы привлекаете по 20-22% - вы просто отдаете депозиты за счет новых, и пока музыка играет - банк работает. Конечно, их надо было рано или поздно выводить.

У нас это наложилось на войну, на обвал экономики, потерь территории, и просто такой шторм невероятной магнитуды. Гораздо лучше, если бы это проводилось более спокойно, растянуто во времени на много лет, постепенно, постепенно, таким бы эффект отрицательный не был. Другое дело, что у нас в Украине реформы делаются тогда, когда уже просто все припирает. Все плохо - ну, тогда мы начинаем проводить реформы. Это минус Украине.

Пожалуй, последний вопрос, он касается уже небанковского сектора, а альтернативы банкам. Во многих развитых странах люди, которые хотят найти какую-то альтернативу банковской системе, идут на фондовую биржу и покупают акции там, не знаю, Facebook, Tesla, Apple и других компаний. Почему такой практики нет в Украине?

Действительно, когда существовали депозиты по 20%, в принципе, для чего придумывать что-то другое? Сейчас ставки по депозитам снизились в гривне до однознакових значений, ставки по иностранным валютам уже не 10%, как прежде, а 2-3%. И люди будут задумываться над альтернативами. Какая им будет альтернатива - или это недвижимость, абсолютно, это скажем, и маленькая часть фондового рынка, которая в Украине существует - облигации, в том числе облигации государственные, какая-то часть переместится туда. Также у нас валютная либерализация прошла, которая позволяет Украинские легально выводить, в положительном смысле этого слова, средства за границу и покупать акции тех же иностранных компаний Apple, Tesla и так далее.

То есть, у нас будет так, как в западных странах, но со временем?

Я не думаю, что реалистично говорить, что произойдет именно фондовый рынок в Украине, который будет иметь локальных инвесторов, таких институциональных. Разве что у нас будет очень активная и успешная пенсионная реформа. Но я болею за то, чтобы в украинцев было много альтернатив: хочешь в Украине инвестировать, хочешь - за рубежом. Если это заработанные честно деньги, то человек должен иметь право на свободу распоряжаться ими, как хочет.