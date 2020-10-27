Введение свободной экономической зоны на Донбассе - очень популистская идея, - экономист Боярчук

27 октября, 2020, 12:44

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Дмитрий Боярчук говорил о том, как расходуются налоги украинцев, а также о свободной экономической зоне на Донбассе

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Дмитрий Боярчук - исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина, с октября 2006 года руководитель проекта "Цена государства". Основные сферы профессиональных интересов - экономика рынка труда, социальная политика и фискальный сектор. Получил степень магистра экономических наук в 2003 году на магистерской программе КЕДО при национальном университете "Киево-Могилянская Академия".

Дмитрий, приветствую вас! Сейчас разворачивается вторая волна коронавирусной болезни, какое влияние она окажет на нашу экономику, вы это оценивали?

Вообще, все зависит от того, какие карантинные меры будут вводиться. То есть мы видим, что первая реакция была ориентирована на политику, то есть люди были испуганы, соответственно была реакция - достаточно жесткий локдаун. Сейчас люди довольно, скажем так, легко, сравнительно легко реагируют на эти все вопросы, поэтому я не думаю, я не ожидаю, что будут очень жесткие карантинные меры.

Что хорошо для экономики.

Для экономики - это хорошо. То есть в принципе сейчас в целом по миру мало кто ожидает возвращения жестких локдаунов. Все понимают, что эта история будет продолжаться и в 2021 году. Все надеются на эффективную вакцину, но в целом все понимают, что надо просто привыкнуть жить в таких условиях. То есть каких-то жестких ограничений, ну скажем... Все понимают, что это, наверное, надо было бы делать, но, учитывая последствия для экономики мировой, национальной, никто особенно не планирует.

Значит цена для экономики, потери для экономики оказались бы больше, чем цена потерь отдельных человеческих жизней, к сожалению.

Ну, мы живем в условиях демократии. В условиях демократии все ориентируются на опрос, на мнение избирателей. Избиратели считают, что доходы важнее.

Понятно. А для нашего бюджета доходы упадут или останутся на уровне, который сейчас запланирован? Удастся ли выполнить бюджет в этом году?

Ситуация с бюджетом этого года, она немножко лучше, чем планировали, в основном за счет инфляции. Инфляция имеется в виду из-за девальвации гривни. То есть она у нас постепенно проседает, и это дает определенный дополнительный плюс для поступлений. Но избежать того безумного дефицита бюджета, который заложен, вряд ли удастся. То есть по плану у нас 8% ВВП, это около 300 млрд гривен, по факту будет где-то около 200 млрд гривен, то есть 100 млрд не дойдут.

Около 6%.

Около 6%, 100 млрд недовыполнят, или получат какие-то дополнительные доходы. Но дефицит 200 млрд, я думаю, с ним надо будет что-то делать.

Вот этот дефицит, который сформировался, он сформировался в результате кризиса коронавирусного? Или есть еще другие причины, например, неэффективное расходование средств?

В первую очередь - это, конечно, кризис, но есть еще такой момент, что когда начался кризис, у нас появился тот самый ковидный фонд. Запланировали расходы дополнительные на медицину, то есть он состоит из вот этих элементов.

Но как мы знаем, на борьбу с ковидом у нас не очень активно тратились деньги. Сейчас активно по всем каналам пропагандируют мнение, что ничего не закупалось за счет ковидного фонда. Я думаю, что у нас, например, с тем же самым МВФ будут проблемы по этому вопросу, так как ковидный фонд подлежит аудиту.

У вас как раз сейчас реализуется такой интересный проект "Построено за деньги налогоплательщиков". Я хочу показать, вот тут такой сюрприз подготовили: плакаты, или как там, наклейки, правильно?

Да, это наклейки.

Вот такие наклейки "Построено твоих налоги", cost.ua. И большая такая наклейка, я даже не знаю, куда ее планировали.

Это на щиты рекламные, на которых написано "Большая стройка".

И расскажите, зачем эти наклейки? Разве на этих щитах рекламных не написано, что это построено?

Не написано.

А что там написано? Как звучит?

Там написано: "По инициативе президента, Администрации..." и всех чиновников, которые хотят к этому иметь отношение.

Это политический пиар, фактически, это одна из идей, с которой мы работаем активно. Потому что люди по большей части, даже если они где-то слышали, что мы платим налоги, они этого не чувствуют. И политики, особенно во время выборов, особенно на местных выборах, они на этом достаточно агрессивно пиарятся. Поставили вам площадку и говорят: "Слава депутату такому-то".

Сделали еще что-то: "Слава депутату такому-то". Это не депутат за свои средства сделал, это бюджетные средства, а что такое бюджетные средства? Это средства налогоплательщиков.

И как вы ходите и лепите эти плакаты?

Нет, мы просто объявили, что у нас есть такие наклейки, кто хочет, их может заказать, там ограничение до пяти штук, мы их посылаем, люди забирают и, собственно, они их лепят.

Как реагируют политики? Мне кажется, что это должно их очень раздражать?

Это раздражает, нам даже в офис иногда были звонки, особенно от местных представителей.

А из Офиса президента еще не звонят?

Из Офиса президента не звонили, а местные депутаты звонят. Они раздражены: "Что вы нам тут лепите, где у вас тут местный офис, мы к вам приедем". Ну такое.

Агрессивно прямо?

Я не разговаривал лично. Это звонили, звонили на офисный, предъявляли претензии. Но это важно. Потому что в западных странах так не принято. Там говорят о том, что мы за ваши налоги построили вот такое.

А никаких государственных денег не существует, существуют только средства налогоплательщиков, - Маргарет Тэтчер, кажется.

Налогоплательщиков, да.

Что вы думаете об идее президента Владимира Зеленского обсудить введение свободной экономической зоны на Донбассе? Что о самой такой зоне думаете?

Я думаю, что это очень популистская идея. Конечно, базово нам нужны инвесторы, инвесторы которые будут приносить сюда средства, создавать производство, создавать рабочие места, добавленную стоимость - это все правильно. Но инвесторы, скажем так: их интересует базово ключевой риск, это верховенство права. Потому что даже если им дадут льготы, привилегии, свободные экономические зоны - есть риск, что став успешным, этот инвестор просто это все потеряет, у него отожмут, заберут на выходе.

Я просто напомню, что у нас официально до сих пор в Крыму свободная экономическая зона.

Абсолютно.

И сколько там украинского бизнеса может на самом деле реализовывать этот потенциал?

Так и есть, поэтому здесь надо сначала создать верховенство права. Есть очень четкие рекомендации, которые почему-то не выполняются. Не хочу сказать, что это трудно, но это делается, и там упоминались Польша и другие страны. Ну извините, у них совсем другая ситуация верховенства права, там это работает совсем иначе. После этого уже можно говорить о каких-то изменениях механизмов, каком-то стимулировании. В текущей ситуации это превратится как и было до 2005 года, когда это просто была оффшорная зона, через которую отмывались средства, огромные средства, как, скажем, стимул развития экономики оно не работало, просто не было стимулов. То есть, если вы можете легко заработать деньги, пользуясь контрабандными схемами, зачем вам что-то инвестировать в долгосрочное, если это может исчезнуть в данных условиях.

Конечно, пополнения бюджета от этого, как я понимаю, не ожидается никакого?

Конечно, это все будет за счет налогоплательщиков. То есть это означает, что для кого-то создадут льготные условия, непонятно для чего. То есть мы понимаем, что в украинских условиях это вряд ли будет стимулировать производство, это просто даст возможность масштабно уходить от налогообложения.

И последний вопрос о вашем очень интересном проекте Cost UA "Цена государства". У вас на сайте можно практически получить чек от государства и посмотреть, сколько налогов идет на медицину, на образование. Справедливо ли это распределение в этом году?

Ну тут трудно говорить о справедливости, у нас основные расходы идут на пенсии. То есть была там история о том, что премьер сказал, что нас мало, что ждет. Я не знаю, в каких там условиях и точно все это было сказано, но фактически это правильный посыл. То есть у нас львиная доля всех налогов, которые платят люди они идут на получение пенсии.