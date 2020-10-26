Жизнь вне выборов

26 октября, 2020, 08:17

Казалось бы, о чем можно писать и размышлять в день выборов и в ближайшую неделю после них? ..

Вроде самое время обсуждать результаты и будущий второй тур голосования, неконституционно опросы и наши на него реакции. Следить по подсчетам голосов, анализировать явку избирателей ... Безусловно, все это важно. Но какой-то момент понимаешь, что все это уже было и еще будет. В политическом мире постоянно будут бурлить страсти и работать политтехнологии - не всегда, к сожалению, честные. Можно, конечно, их обсуждать в эти выборы, и в последующие, и во все, к которым доживем, но смотреть только в направлении политики не слишком интересно. За обсуждением всех нюансов избирательной гонки, оказывается, очень легко забыть о себе самих. О том, что нам действительно было бы интереснее сделать, если бы нас не затягивало чтение новостей, пролистывание ленты Фейсбук или обсуждение выборов с соседями. Может, мы прочитали бы какую-то хорошую книгу, пошли в лес, позвонили кому-то, кого очень давно не слышали, или просто сделали бы какое-то доброе дело - словом, прожили бы день в полной мере, сосредотачиваясь не только на его политической составляющей. Потому что жизнь значительно больше одной только политики.

Сегодня вспоминаю рассказ, который когда-то меня поразил и надолго запомнился. Знакомая монахиня как-то дала мне прочитать книгу о святом Силуана Афонском (1866-1938), и в ней было упомянуто, в частности, что один из монахов, который жил на Афоне, всегда ждал, когда в монастырь привезут свежие газеты, и внимательно просматривал их. Зато святой Силуан никогда не читал газет. Как-то между этими двумя монахами зашел разговор о чтении прессы, и первый монах сказал: "Я просматриваю газеты, вижу, что происходит в мире, и тогда знаю, за что нужно молиться". На это его собрат Силуан ответил: "А я не читаю газет, так и без них знаю, за что молиться". Примерно так же сегодня. Порой достаточно просто оглянуться вокруг, поговорить с дальнейшими и ближними, чтобы знать, какова власть, что она делает для людей, для городов, поселков, райцентров, сел нашей страны. И сегодня, выполнив свой гражданский долг, я выбираю подумать еще и о другом, не менее важном за выборы.

Поэтому смотрю на эту прекрасную осень, на мерцание листья на солнце в это не по-осеннему теплые дни и думаю о том, что скоро ноябрь. Дни укоротится, а туманы будут гуще. Меня трогает то, что именно в ноябре, когда мир становится особенно беззащитным и беспризорным, значительная часть христиан (если конкретнее - католики всего мира) в течение целого месяца молятся за всех умерших верующих. В Украине, где католики составляют меньшинство и где мы привыкли особым образом молиться за всех усопших через неделю после Пасхи, эта ноябрьская традиция отчетливо заметна разве что на Западной Украине, где 1 ноября многие тоже отправляются на кладбище, зажигают лампадки на могилах тех, кого любят (сознательно не говорю в прошедшем времени: «любили», потому что любовь продолжается, смерть ее не отменяет), и молятся за них. В молитве за усопших есть какая тайна: мы уже ничего о них не знаем - ни того, где они есть, ни как далеко от нас то место, где они находятся, но можем молиться за всех тех, кто отошел, к хорошему Богу. И эта особая ежедневная молитва в течение всего месяца вызывает у меня особое тепло. Поэтому тоже составляю свой список, в котором, помимо многочисленных родных, есть мои покойные друзья и преподаватели, соседи и просто знакомые. В нем есть и коллеги-писатели, которых люблю. Любить каких-то авторов - это для меня не просто читать их книги, но и молиться за них.

Особенно вспоминаю об одном из замечательных поэтов, которого не стало уже почти шесть лет назад. Я хотела бы, чтобы те, кто любит хорошие книги, непременно знали его имя. Простое и короткое. Олег Лышега. Поэт, которому в советские времена было запрещено печататься, и его первый сборник вышел тогда, когда Лышеге было уже сорок лет. Большинство моих коллег-писателей сегодня дебютируют в двадцать с хвостиком и до сорока лет каждый имеет уже немалую стопку собственных книг, а еще есть антологии, переводные издания, в которых печатались наши тексты ... С Олегом Лишегой было иначе. Он всегда был якобы для слишком эксклюзивного круга читателей. Не получал в Украине премий, зато был оценен в США, где его поэтическую переводную книгу было награждено премией ПЕН-Клуба. Он не умел и не нуждался себя прооутировать. И хотя знал себе цену как поэт, никогда не занимался саморекламой. Лышеге повезло, что в последние два десятилетия жизни его друзья и коллеги устраивали его авторские вечера и презентации, приглашали его на фестивале, снимали на видео его выступления или просто частные разговоры.

А сколько писателей с его поколения, которыми никто особо не занимался и о которых даже в литературной общественности не особо знают, как им теперь. Я бы хотела послушать выступления Николая Воробьева, или Валерия Шевчука, или младшого за них Василия Герасимьюка, но никто не устраивает им онлайн-или оффлайн-чтений: все эфиры заполнено теми, кто моложе. А так хотелось бы, чтобы и они были больше присутствовать. Их тоже было бы кому слушать. Их тоже есть кому любить.

Мы много думаем и говорим о политиках, но не раз забываем о тех, кто нуждается в нашем внимании. О наших родных и близких, о художниках, чьи произведения преподносят нам духом и не раз помогают перейти какой-то непростой период в жизни, спасают от депрессий и помогают жить. Чаще посвящаем свой драгоценный время жизни чьим политтехнологиям, чем тем умершим и живым, кого любим. И когда я пишу этот текст, мне невероятно хочется, чтобы время до следующих выборов было заполнено для нас не только обсуждением политики, но и внимательностью к другим темам. Интересом к людям, находящимся рядом, и упоминанием о тех, кто далеко. Чтобы мы жили насыщенной и полной, насколько это возможно во время карантина, жизнью. Чтобы оно не сужалось сугубо к политическому измерению: критики политиков, ссор по результатам выборов и взаимным обидам избирателей. Жизнь есть и вне его.