Виталий Портников: Нарышкин против Сахарова

22 октября, 2020, 15:04

Портников Виталий

Демократическая оппозиция Беларуси стала лауреатом премии Европейского парламента имени академика Андрея Сахарова

"Насилие никогда не победит правду. Наш месседж вам, дорогие лауреаты, - оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать" - заявил спикер Европарламента Давид Сассоли, который сообщил о присуждении престижной премии.

В этот же день глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск и встретился с местным диктатором Александром Лукашенко. Лукашенко был в восторге от встречи с одним из соратников Владимира Путина и уверял, что этот визит вызовет фурор в медиа. Но в ещё большем восторге был сам Нарышкин - тот самый Нарышкин, который в 2014 году угрожал новому спикеру украинского парламента Александру Турчинову. По тому, как Нарышкин смотрел на белорусского диктатора, можно сделать простой вывод: в Кремле уверены, что теперь, после начала массовых протестов в Беларуси Лукашенко окончательно угодил в российский капкан, сооруженный для его страны ещё в девяностые годы. И теперь вопрос ликвидации белорусской государственности – с помощью Лукашенко или без него – это исключительно вопрос времени.

Во всём этом есть удивительный символизм. Академик Сахаров выбрал путь сопротивления авторитаризму ещё тогда, когда коммунистический режим казался незыблемым, когда мало кто мог представить, что пройдёт время – и опальный академик окажется на трибуне Кремлевского дворца съездов, а вскоре запретят КПСС и ликвидируют Советский Союз. В то же время Владимир Путин и Сергей Нарышкин выбрали путь обслуживания авторитаризма в его самом отвратительным варианте – в спецслужбах коммунистического режима. Можно сказать, что Путин и Нарышкин сделали правильный выбор. Им удалось восстановить российский авторитаризм после краха коммунистического режима, Вернуться к привычным практикам подавления несогласных, отравления оппонентов, агрессии и прочих преступлений – в которых режим Путина сегодня может конкурировать с режимами советских генсеков. А то, что Запад при этом награждает борцов с авторитаризмом премией Сахарова – так это признак беспомощности демократического мира. Которому только премии и остались

И все же Путину и его подельникам не победить. Не победить именно потому, что они сражаются с самой историей, с народами.

И то, что жители одной из самых законсервированных в советском прошлом стран оказались на улицах Минска и других городов Беларуси доказывает, что у любого авторитарного режима есть свой срок годности. И у режима Лукашенко, и у режима Путина.

И когда такие же массовые, а возможно и более беспощадные протесты начнутся на улицах Москвы и других городов России Путину и Нарышкину некуда будет отправляться с визитами.