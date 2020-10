Голый поэт, драка в лагере смерти и ложь в ЦРУ - 5 книг, которые вас шокируют

23 октября, 2020, 07:00

Сюжеты этих книг действительно могут поразить, ведь речь в них о нестандартных, радикальных, провокационных случаях в жизни их героев

Фотосессия ню известного поэта и писателя, юмор бывшего узника лагеря смерти, анатомия лжи от специалистов из ЦРУ и неожиданный взгляд под другим ракурсом на непризнанные республики - вот то, что может не только заинтересовать, но и шокировать неподготовленного читателя.

Юрій Іздрик. Naked One. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

"Naked one" - это своеобразный coming out зрелого мужчины, отчаявшегося как в силе поэтического слова, так и в силе воскресающего духа, - предостерегает реплика в начале. Остается только тело. Смертное тело. Обнаженное тело. Naked one", - предупреждает реплика в начале этого поэтического фотоальбома. Впрочем, автора, кажется, мало волнует, как воспримет читатель-зритель его очередное творение. “Все що говорю я – майже без значення / важить лиш те що ти схочеш почути / важить лиш те що ти зможеш побачити / й те чого ти не зумієш забути”, - можем истолковать за комментарий строки из одной из стихотворений сборника.

"Идея организовать полноценную фотосессию ню (с неясными перспективами - фотовыставка? Фотоальбом?) вертелась в моей голове уже давно, лет 10, наверное, - вспоминает автор. "Однако, как обычно в жизни случается, все сложилось только теперь - и знакомство с Настей Теликовой, замечательным фотомастером, и предложение нового издания от MERIDIAN CZERNOWITZ - все змонтировалось я в идею спроектировать поэтический фотоальбом, предельно откровенный как текстуально, так и визуально. Результатом и стала книга "NAKED ONE". Не думаю, что на фоне пандемии эпатажность этого проекта вызовет какой-то скандал (эстетика там все же побеждает эпатаж), однако именно в ситуации пандемических ограничений "NAKED ONE", надеюсь, напомнит об одном из самых актуальных либертарианских лозунгов : "Мое тело - мое дело". А кроме того (это уже вполне частная опция), "NAKED ONE" - мой метафорический, но одновременно и вполне буквальный fuck этому миру. Имею право. Потому что достало. Потому 58+ ".

Микола Жулинський. Акордеон: Майже роман. – Л.: Піраміда, 2020

Отчество автора этого «почти романа», который побывал в Освенциме, выехав затем на эмиграцию, на самом деле повезло, ведь это уже вторая книга, в которой рассказывается о его американские приключения - с юмором, любовью, пониманием. Ни одна «литература» при этом не требуется, ведь сам жизненный «материал» говорит так, что просто бери и записывай.

"- Что Вам, отец, привезти из Украины? - Что-шо ... Куриное капшо. Ничего. Мешок гречневой шерсти. Из нее хороший борщ получается. Что там у вас есть? Вы -злидни, коммунисты все забрали, ничего у вас там нет. - И все-таки говорите. То привезу, но? - Привези мне акардиона. Буду играть и петь. Я - веселый челавек. Поняв? " Поэтому речь в романе о том, как мистическим образом породнились американский отец автора с аккордеоном, привезенным из Украины - не умея играть, только чувствуя сердцем главную мелодию своей жизни.

Гізер Морріс. Подорож Цильки. – К.: Книголав, 2020

Этот роман - долгожданный спиноф "татуировщик Аушвиц" - о Сесилии Кляйн, девочке, которую в шестнадцать лет выслали в концлагерь. В нечеловеческих условиях ее красота и характер стали для нее спасением и одновременно обрекли на новые испытания. После освобождения Аушвица девушку так называемой коллаборации с врагом высылают в Сибирь. Цильце придется преодолеть путь, каждый раз находя в себе силы, о которых никогда не догадывалась. Жизненное путешествие Цильки, полно борьбы, боли и светлых моментов, умилит до слез. Однако она также подарит твердую надежду, что человек не только способен выстоять в худших условиях, но и сохранить любовь в своем сердце, сражаясь за жизнь даже в лагере смерти. "Цилька шагает к Елене, и та ворчит: - Я тебя пополам сломаю. Впрочем, Цилька понимает разницу между пустыми обещаниями - проявлением силы, порожденной беспомощностью - и настоящим намерением причинить вред. - Меня пытались сломать люди, значительно страшнее тебя. - А я сражалась с мужчинами, в десять раз больше тебя, - угрожает Елена. Женщины вокруг них расходятся, уверены, что сейчас начнется драка ".

Філіп Г’юстон, Майкл Флойд, Дон Теннант, Сьюзен Карнісеро.Анатомія брехні. – Х.: Vivat, 2020

Авторы этой книги - бывшие офицеры ЦРУ, ведущие специалисты по распознания лжи - рассказывают о методах разоблачения лжи. Ведь представьте, насколько изменились бы ваши отношения с людьми, если бы вы могли своевременно выявлять, врет вам кто-то или говорит правду: собеседование с кандидатом на рабочее место, инвестиции, разговор с ребенком о наркотиках, первое свидание - способность вовремя распознавать ложь может помочь вам предотвратить неожиданных негативных последствий. В книге "Анатомия лжи ..." эксперты рассказывают, как они пользовались методологией, разработанной Хьюстон, для разоблачения обмана в борьбе с терроризмом и преступностью, и как эти методы можно использовать в обычной жизни. Измените правила игры, и вы сможете в корне изменить свою жизнь.

Томаш Ґживачевський. Кордони мрій. Про невизнані республіки. – Чернівці: Видавництво 21, 2020

Тринадцать увлекательных художественных репортажей с псевдореспублик затягивают читателя в черные дыры альтернативных, но одновременно таких настоящих реальностей. Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, "ЛНР", "ДНР" - де-юре они не существуют, де-факто там идет жизнь по своим специфическим законам, надиктованные парадоксальной реальностью и невоплощенными мечтами о независимости. " И вот я спрашиваю: и как ты думаешь, здесь Россия, Украина или "ДНР"? - идет разговор в сборнику. - А он говорит: нет, здесь просто мой двор. Мой двор - моя родина. И все. Такая идентификация себя как местного. Моя родина заканчивается там, где мой забор, весь продырявленный пулями, и я отсюда не уеду, потому что ничего больше нет ".