Стоит ли вводить свободную экономическую зону на Донбассе. Экспертный опрос

21 октября, 2020, 11:53

Пресс-служба Офиса президента уточнила:

Речь идет о льготных таможенных, валютно-финансовых, налоговых и других условиях на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской области, уточнили в пресс-службе Офиса президента.

Еспресо.TV спросил у экспертов, что они думают о такой инициативе.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Экономическая зона может сработать, как во благо, так и на плохо. А если это будет зона, как мы видели в конце 1990-х, по-моему, в 2005-м ее ликвидировали, или где-то эти годы - на Донбассе была свободная экономическая зона, которая просто была налоговой дырой, таким сифоном по экономике.

Состоится такое сейчас - это вопрос дизайна этой свободной экономической зоны.

Я не могу сказать, что верю в способность украинского правительства предложить решение, которое не станет рискованным с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital:

Что вообще такое свободная экономическая зона? Это территория, которая имеет какую-то специфику налогообложения. Чаще всего это та территория, на которой вообще нет налогов или они очень ограничены. И здесь мы сталкиваемся с двумя вопросами.

Во-первых - Конституцией запрещено выносить вопросы налогообложения на референдум. Потому что это всегда спекуляции, эмоциональные решения. Не должны люди на референдуме принимать такие решения.

С другой стороны, нам нужна свободная экономическая зона на Донбассе? Нет, не нужна. Потому что свободная экономическая зона на Донбассе, когда была, - это была черная дыра, через которую гоняли контрабанду и другие продукты, которые просто не облагались пошлиной. Очень деструктивно.

Например, из-за этого очень долгое время не могли реализоваться украинские производители курятины, потому что через свободную экономическую зону на Донбассе в Украине импортировали до черта курятины. И только когда в 2004 году отменили эту свободную экономическую зону, то украинские производители начали расти.

Ни один инвестор при этом тогда не пришел. И вообще не придет. Потому что надо понимать, почему инвесторы вообще обходят Украину стороной. Потому что есть проблема с верховенством права, и потому что есть украинские силовики. Каждый опрос инвесторов всегда об этом говорит, - даже уже присутствующих в Украине.

Поэтому даже если введут налоговые льготы на Донбассе, ни один сознательный инвестор туда не придет. Но туда придут "схемщики", которые будут через эту черную дыру гонять свои операции и разрушать экономику всей Украины.

Василий Фурман, доктор экономических наук:

Фактически, во всех странах мира, и в частности там в Польше, Турции, Венгрии работают десятки свободных приоритетных зон, территории приоритетного развития - это первое, то есть однозначно зоны нужны.

Второй вопрос - если мы очень переживаем, что это будет побуждать к каким-то вливаниям денежных средств, к какой-то коррупции, злоупотреблениям, так пожалуйста, давайте создадим механизм такой, чтобы этого не было. Мы же хотим создать правовое государство.

Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Сама модель свободной экономической зоны, причем на такой огромной территории, становится нежизнеспособной. Потому свободная экономическая зона предполагает определенный налоговый режим. В том числе в тех случаях, когда продукция и услуги поставляется на другую территорию Украины. Свободная экономическая зона часто создается для того, чтобы можно было производить продукцию, которая потом пойдет за пределы страны.

Если делать это на такой огромной территории, возникнет проблема, что она становится отделенной от остальной части страны.

В связи с этим возникает проблема возможностей для злоупотреблений различными налоговыми режимами - на свободной экономической зоне и на других территориях. Мы это проходили еще в 1990-е годы и имели от этого огромные потери. Потому что это была просто черная дыра, в которую шли средства, которые должны поступать в государственный бюджет.

Дмитрий Боярчук - исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина:

Я думаю, что введение свободной экономической зоны на Донбассе - это очень популистская идея. Конечно, базово нам нужны инвесторы, которые будут приносить сюда средства, создавать производство, рабочие места, добавленную стоимость. Это все правильно. Но инвесторов интересует ключевой риск - это верховенство права. Потому что даже если им дадут льготы, привилегии, свободные экономические зоны - есть риск, что став успешным, этот инвестор просто это все потеряет, у него оттиснут, заберут на выходе.

Поэтому надо сначала создать верховенство права. Есть очень четкие рекомендации, которые почему-то не выполняются. Не хочу сказать, что это трудно, но это делается.

Там упоминались Польша и другие страны. Ну извините, у них совсем другая ситуация: верховенство права, там это работает совсем иначе. После этого уже можно говорить о каких-то изменениях механизмов, каких-то стимулированиях. В текущей ситуации это превратится, как и было до 2005 года, в оффшорную зону, через которую отмывались огромные средства. Как стимул развития экономики оно не работало - просто не было стимулов.

То есть, если вы можете легко заработать деньги, пользуясь контрабандными схемами - зачем вам что-то инвестировать в долгосрочное, когда это может исчезнуть в данных условиях.

И это все будет за счет налогоплательщиков. Это означает, что для кого-то создадут льготные условия, непонятно для чего. То есть мы понимаем, что в украинских условиях это вряд ли будет стимулировать производство, это просто даст возможность масштабно уходить от налогообложения.