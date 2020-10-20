Порция счастья. Кофе: история душистого напитка, особенные рецепты кофе и с кофе

25 октября, 2020, 08:54

Татьяна Зинченко

Кофе даже признаются в любви. Или говорят, что просыпаются ради него идут на работу ради него. Признаются, что этот мир хорош, потому что в нем есть кофе. Его обожают и ищут аргументы для оправдания чрезмерного количества выпитого божественного напитка. Нужны ли оправдания, как его советуют употреблять и в этой связи самое вкусное - давайте выяснять.

Наркотик, разрешенный всем

Что не может не радовать кофемана, так это доказательство того, что кофейные зерна ощутимо бодрят и придают настроения. А все потому, что они содержат кофеин и теобромин - общеизвестные психостимуляторы. Эти вещества кровь относит к мозгу, и там они делают свое лучшее дело: блокируют работу нейромедиатора аденозина, освобождая место для хороших нейромедиаторов, в частности известного всем дофамина, в результате чего возникает возбуждение нейронов и мы получаем свою порцию счастья.

Встречаются исследования, что кофе эффективно при мигренях, снижает риск развития болезней и Альцгеймера, улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск развития диабета 2 типа, есть исследования, что употребление кофе снижает риск развития цирроза печени и рака груди, влияет на функционирование ЦНС и даже уменьшает тягу к самоубийству. Ну а то, что кофе преодолевает депрессию, не надо искать в исследованиях - многие даже с "начинающих" -кавоманов это почувствовал на себе.

Витамины: в чашке напитка приблизительно 11% от суточной нормы витамина В2, 6% витамина В5, около 3% марганца и калия, 2% магния и витамина В3.

К кофейным минусам относят то, что кофе может влиять на повышение артериального давления или выводит из организма избыточное количество жидкости.

Однако в выводах специалистов тот факт, что кофе повышает давление, также больше ставится под сомнение, чем утверждается. Отмечается, что кофеин сужает кровеносные сосуды, значит, давление должно повышаться. Но при этом кофе обладает небольшим мочегонным эффектом, способствует снижению артериального давления. Поэтому здоровому человеку при умеренном употреблении ароматного напитка повышение давления не угрожает.

Подобно определяется и влияние кофе на сосудистую систему: оно улучшает микроциркуляцию в тканях и благоприятно влияет на сосудистую стенку. Специалисты, которые исследуют болезни сердца, рекомендуют ежедневно употреблять 1-2 чашки кофе в день в дополнение к антихолестериновой диете при атеросклерозе.

В целом 2-3 чашки тонизирующего напитка в день - нормальная порция, которую рекомендуют врачи.

Поэтому учитывайте свою самочувствие, потребности, желания и норму и пейте кофе на здоровье!

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Пастух Калди и его открытия

Величественные горы далекой жаркой Эфиопии дарили молодому пастуху Калдиму много впечатлений и поводов подумать о величии и силе воздействия на человека природы. Однажды он заметил, перегоняя своих коз на новые кустарники, что они с удовольствием поедают ягоды дикого кустарника, а затем проявляют несвойственную им ловкость: играют с утроенной силой, весело скачут до самого вечера и блеют по ночам. Пастух решил и сам попробовать плоды неизвестного дерева. Из красных ягод он приготовил отвар и, выпив его, заметил, что усталость прошла, а настроение улучшилось.

Пастух рассказал о своем открытии настоятелю местного монастыря. Тот почувствовал действие напитка на себе и обнаружил, что отвар из листьев и ягод загадочного дерева прекрасно снимает усталость, прогоняет скуку и придает бодрость. Чтобы монахи усердно молились по ночам, имам приказал им ежедневно пить это зелье. Сначала монахи вымачивали ягоды в воде, а затем научились их сушить и жарить на огне.

Это - одна из самых распространенных легенд происхождения кофе, а всего их - тысячи. Легенды и мифы о кофе возникают и сегодня. Некоторые - обрастают новыми деталями, некоторые - развенчиваются, как, например, миф о вреде кофе для здоровья.

Долгая дорога кофейного зернышка

Быстро приживалось и везде щедро плодоносили. И путешествовало - с африканского континента через Красное море в Аравию, на восток, в Европу и Новый Свет. Из Эфиопии дикую кофе завезли в Йемен, оттуда мореплаватели завезли ее в Северную, Южную Америку и Ост-Индию.

Первые кофейные плантации появились в городе Моха в Йемене и были названы "мокко" в честь города.

Первой страной в Европе, которая узнала о кофе, была Италия. Голландия подхватила кофейную "эстафету", а голландские купцы не только начали завозить кофе в соседние страны, но и выращивать на островах Цейлон и Ява.

Во Франции начали пить с 1669 года, во время правления Людовика XIV, который, кстати, любил варить кофе самостоятельно.

Сразу за этим кофейный бум затронул Германию - так что прусский король Фридрих монополизировал кофейный бизнес и ввел весьма необычную должность - "вынюхиватель". Эти люди ходили по улицам в поисках нелегальных сушилок, буквально вынюхивая, не слышно ли кофейный дух из тайных хранилищ.

Первая в Европе кофейня открылась в 1646 году в Венеции. В 1652 году открылась первая кофейня в Лондоне. В 1675 году первые кофейные дома появились в Ганновере, Бремене и Гамбурге. В 1721 году был открыт кофейный дом в Берлине.

Первое "пришествие" кофе в Новый Свет произошло в начале 18 века.

Первое кофейное дерево было посажено на острове Мартиника в Карибском море французскими колонизаторами, откуда оно распространилось по тропиках Центральной и Южной Америки.

Первые кофеварки были изобретены в первой половине 19 века.

В 1970 году впервые появилась ароматизированная кофе.

В 1819 году из кофейного экстракта впервые был выделен кофеин. Открытие французского ученого Рунге стало вторым рождением кофе: с тех пор его стали использовать как лекарство.

Первым кофейным напитком был отвар из листьев кофейного дерева, затем - вино из ягод кофе, которые забродили. Позже кофейные зерна начали жарить и молоть, а в напиток, приготовленный из них - добавлять молоко и пряности - гвоздику, корицу, кардамон.

Арабика и робуста. Классификация кофе по типу кофейного дерева

Кофейных деревьев очень много, но самые известные и популярные из них - Робуста и Арабика. Различная технология обработки зерен этих деревьев, пропорции смесей и т.д. и дали человечеству сотни сортов кофе, которые кардинально отличаются между собой.

Арабика - изысканная, сладкая, с едва уловимой кислинкой, зерна - гладкие, продолговатые, желто-зеленые, с немного изогнутой канавкой, после обжаривания - однотонного темно-коричневого цвета. Чувствительна к изменениям в погоде, капризная в выращивании, но очень вкусная "на выходе". Вкус, опять же, зависит от места и условий выращивания: бразильская арабика известна своей терпкостью и легким ореховым привкусом, эфиопская - с горчинкой и ягодными нотками, в кенийской привкус вина, гватемальская - с четко выраженным шоколадным вкусом и пикантной горчинкой.

Робуста - проще в выращивании, уходе и приготовлении, но также чрезвычайно вкусная и ценная. Ее зерна маленькие, округлые - от светло-коричневого до серовато-зеленого цвета. Она - для любителей более насыщенного вкуса, с выраженной горчинкой. В ней больше кофеина, благодаря ее устойчивой прочности ее используют в смесях, готовят растворимый кофе, она дает устойчивую пенку при приготовлении.

По способу обработки кофе бывает натуральным, ароматизированным, без кофеина, Kopi Luwak и кофейные смеси.

По способу обжаривания зерен она есть:

скандинавский: самая мягкий, зерна - светло-коричневого цвета

венский: зерна шоколадно-коричневые, "золотая середина" вкуса;

французский: зерна темно-коричневые, а вкус - горьковатый;

итальянский: черно-коричневая, а вкус - горький, но очень выразительный.

Аромат и непревзойденный вкус кофе зависят в первую очередь, конечно же, от способа приготовления напитка. Для этих целей можно использовать кофеварку, "французский пресс" или турку.

Эспрессо - кофейный король

Пикантный, с нежной горчинкой и едва уловимой кислинкой, со стабильным чувством свежести и совершенства. В переводе с итальянского он "быстрый", "сваренный под давлением", "спрессованный". В Америке его называют God Shot (божественно короткий), а англичане часто говорят single (одинарный).

Впервые он был приготовлен в Италии в начале 20 века с помощью рожковой кофеварки, сконструированной инженером Луиджи Беццера. Молотый кофе заваривается горячей водой, проходящей через него под давлением.

С момента своего появления он считается эталоном качества во всем мире. На родине эспрессо создана специальная организация, контролирующая качество продукции отечественных производителей и определяет стандарты настоящего эспрессо - Национальный Институт Итальянского Эспрессо.

Чтобы приготовить эспрессо, нужно иметь если не талант, то вдохновение и желание - точно! Плотная консистенция, густая пенка и богатство ароматов - это лишь часть того, что должно чувствоваться в чашечке совершенства. Поскольку это фирменный напиток, то в магии еспресотворення важно все: от подготовки кофеварки к чашечке, в которую нальете кофе.

При приготовлении эспрессо нужно учитывать, что большая часть кофеина и вредных смол остается в кофейной гуще. Поэтому чтобы к собственно напитка попали самые полезные ингредиенты кофейных зерен, нужно:

придерживаться правильного времени экстракции кофе - от 25 до 30 секунд, иначе напиток получится несбалансированным, в нем будут ощущаться примеси неприятных смол;

выбирать только мягкую и чистую воду;

качественные кофейные зерна;

свежемолотого кофе, ведь после измельчения кофейные зерна очень быстро теряют свой изысканный аромат. На одну порцию идет примерно 7 г молотого кофе;

перед приготовлением хорошо прогреть кофеварку и придерживаться правильного давления - 9 бар, и температуры воды - 85-94ºC, а после приготовления держать кофеварку в чистоте, так как в непомитий кофейные масла оседают на стенки и их неприятный запах и привкус перейдет на свежесваренный;

и даже чашка имеет значения. Для подачи знаменитой кофе используют специальные чашки эллиптической формы, плавно расширяются кверху, вместимостью 60-70 мл, фарфоровые или стеклянные, обязательно с толстыми стенками, подогретые перед наполнением. А наполняют чашку на 2/3 объема, стандартная порция - 30-40 мл.

Все эти детали и тонкости позволят сохранить все полезные свойства кофейных зерен, раскрыть их уникальный вкус и неповторимость.

"Е" - это живописное эспрессо

Вам - подарок от Еспресо - одноименного сайта свежих и качественных новостей! Марина Гармаш, блогер, кулинарная мастерица из Запорожской области,. рассказывает простой и быстрый способ приготовления очень вкусного напитка.

"Очень люблю кофе заваренный в турке. Но иногда завариваю просто в чашке, использую для этого заварной кофе мелкого помола.

Ингредиенты: заварной кофе - 2-3 ч. л, вода - 250 мл, сахар - 1-2 ч. л, соль (по желанию).

Вскипятите воду, в чашку добавьте молотый кофе, щепотку соли и сахар. Залейте содержимое кипятком, воду лейте не всю сразу, используйте половину. Полностью размешав, добавьте еще воды. Ваш ароматный напиток готов, пейте и наслаждайтесь! ".

Поклонники знаменитого напитка могут ежедневно наслаждаться новой его вариацией и по достоинству оценить вкус и наслаждение от каждой:

Эспрессо романо или кафезинхо - традиционный эспрессо, подаваемого с лимонной корочкой.

Американо - кофе эспрессо, разведенная горячей водой в соотношении 1: 2 или 1: 3.

Дополнительная (итал. двойной) - двойной эспрессо. То есть эспрессо, который готовится с удвоенным количеством молотого кофе, объем его тоже двойной. Имеет насыщенный аромат и вкус.

Эспрессо маккиато - это кофе с добавлением 15 мл взбитого молока, которым слегка подкрашивается пенка.

Соотношение эспрессо в маккиато к молоку составляет 1 к 3. Чаще подают в высоком стакане с трубочкой, слои не перемешивают. Различные присыпки и сиропы приветствуется, но не обязательно.

Кофе по-венски - эспрессо со взбитыми сливками, посыпанный сверху специями (ванилью, корицей, мускатным орехом, апельсиновой цедрой по вкусу) и тертым шоколадом.

Коретто - эспрессо с алкоголем. Для приготовления 2 порций кофе необходимо 2 ст. л. кофе дрибномеленои и 40 мл ликера Самбука.

Латте - кофейный коктейль с эспрессо и молока с пеной 1: 2. аромата к латте можно добавить различные сиропы.

Эспрессо тацца д'Оро или кон панна - вместо вспененного молока в кофе добавляют взбитые сливки. Для приготовления этого напитка рекомендуются сорта Danesi Cold и Arcaffe Roma.

Ристретто - эспрессо, который готовится в меньшем объеме воды. Он наиболее бодрит и наиболее концентрированный. Пить его следует без добавления сахара. Кофеина содержит меньше, чем эспрессо. Считается настоящим итальянским кофе и переводится как "быстрый". Подают ристретто в чашке для эспрессо со стаканом холодной воды. Перед первым глотком кофе делается несколько глотков воды. Таким образом предотвращает обезвоживание организма и омываются вкусовые рецепторы.

Торре - большая порция эспрессо, украшенная сверху молочной шапкой. "Torre" в переводе с итальянского означает "башня". Молочная пена имеет более сухую и плотную структуру, в отличие от капучино, и хорошо держит форму. Подается в чашке для капучино.

Существуют и другие виды эспрессо: пряный - с корицей, анисом или кардамоном, мокко - с какао и шоколадным сиропом, кофе-глясе - с охлажденным молоком, мороженым и тертым шоколадом, капучино (эспрессо с шапочкой из вспененного молока), кофе по-варшавски и др.

Французский пресс

Это устройство, которое состоит из стеклянного жаростойкого цилиндра с поршнем - фильтром. Напиток из него любят американцы и скандинавы. Чаще всего для этого используют арабику очень крупного помола зерен. Чтобы приготовить напиток, следует насыпать в емкость пресса кофе, не засоряя фильтр, в пропорции 1:10. Наливают горячую воду, но не кипяток, тщательно перемешивают, пока не осядут последние частицы. Поршень необходимо поднять и накрыть френч-пресс крышкой, закрыв носик. Фильтр должен быть на поверхности кофе. В данном положении паре выходить никуда, а потому под ее давлением и заваривается кофе. Фильтр необходимо медленно опустить вниз, процедив кофе, минут через 5. И смаковать горячим и ароматным!

В турочке или джезве

Кофе по-восточному, кофе по-турецки - черный кофе с пышной пеной. Готовится в сосуде конической формы на песке, на открытом огне или на электрической плитке. При приготовлении часто используются специи - как кардамон, корица и др.

Для двух порций берут столовую ложку кофе мелкого помола и сахар по вкусу. В теплую воду всыпают кофе с сахаром, доводят практически до кипения. Убирают с огня, несколько секунд остужают, затем снова ставят на огонь. Так повторяют дважды. Приготовленную кофе следует сбрызнуть очень холодной водой. Когда гуща отстоится, напиток размешать и аккуратно разлить в чашки.

Латте - изысканная наслаждение!

Пошаговый рецепт кофе латте в домашних условиях от мастера вкусных блюд и напитков Кристины Ласяк с Болехова:

Конечно, этот шедевр кофейного искусства приготовить просто: с причудливыми рисунками разводов кофе и молока, в прозрачном высоком бокале, с облачком пенки и, главное, неизменным рисунком - цветочком, сердечком, листочком, яблочком или буквой "Е" на шапке пены. Но просто не значит, что это невозможно. Даже в домашних условиях и даже не имея кофеварки. Кристина расскажет, как сделать это быстро и в лучшем варианте.

Латте в домашних условиях, без кофемашины. Ингредиенты в расчете на 2 порции:

молоко (жирностью более 2,5%, менее жирное молоко плохо сбивается) - 300 мл;

кофе мелкого помола (или растворимый) - 2 чайные ложки;

вода - 100 мл;

шоколад (по желанию) - 10 г или немного корицы



Для начала уточним один момент. Многие ошибочно полагают, что латте состоит из трех слоев: молока, кофе и молочной пены. Однако это не совсем так - вышеописанный напиток носит название латте макиато. А латте самом деле - это смесь кофе и молока, покрытого пеной.

Сначала готовим кофе. В идеале как для латте, так и для латте макиато необходим эспрессо, но ничего страшного не будет, если вы сварите кофе в турке привычным способом или же просто примените растворимый кофейный порошок. В любом случае следует запомнить правило: кофе должен быть в 3 раза меньше, чем молока. Соответственно, на 1 порцию напитка необходимо 50 мл готового кофе и 150 мл молока.

Молоко разогреваем, но не кипятим. Температура жидкости должна быть около 60 -70 градусов. Горячее молоко взбиваем с помощью погружного блендера к образованию большого количества пены (если молоко немного посахарить, оно собьется идеально). (Можно добавить еще щепотку ванильного сахара).

Теперь нам понадобятся высокий прозрачный бокал. Влить взбитое молоко (150 мл).

Для латте макиато в бокал с молоком аккуратно вливаем кофе - обязательно тонкой струйкой! Если все было выполнено правильно, напиток получится трехслойный. Остатки молочной пены выкладываем сверху.

По желанию посыпать тертым шоколадом или корицей и можно наслаждаться!

Кофе с шоколадом, сгущенкой и халвой

Интересный рецепт от Оксаны Дорош, кулинарной мастерицы из Львова.

Кофе - 130 мл.

халва - 30 г.

черный шоколад - 10 г.

сгущенное молоко - 2 ст.л.

горячая вода - 70 мл.

Заварить хороший кофе по вашему вкусу. Отдельно соединить халву, шоколад, сгущенное молоко и горячую воду и взбить все с помощью блендера.

Перемешать с горячим кофе, разлить в чашки для кофе и наслаждаться.

Кофе со специями

Ароматный кофе с пряностями, на любителя, - говорит Марина Гармаш, автор рецепта. - Для начала рекомендую попробовать добавлять специи понемногу, или использовать те, которые больше любите вы. А еще можно воспользоваться набором специй для кофе по-восточному, сейчас они есть в продаже.

Нужно: молотый кофе (мелкого помола) -1-2 ч. Л., корица - щепотка, кардамон (зеленый) 1шт.

гвоздика -1 бутон

сахар - 1-2 ч. л.

вода - 200 мл

В турку добавьте горячую воду, сахар, специи и кофе. Поставьте на огонь на несколько минут, следя, чтобы пенка не убежала. Дайте немного остыть, перелейте в чашку (без специй). В такой напиток можно добавить мед, вместо сахара, но заваривать в турке его не рекомендуется.

Кофе "халва с шоколадом"

"Обязательно приготовьте этот вкусный кофе. Нежный, ароматный, с необычным вкусом", - советует Марина Гармаш.

Ингредиенты:

вода - 200 мл

кофе молотый - 2 - 3 ч. л.

горький шоколад - 1 кубик

сгущенные сливки 19% - 30 г

халва - 35 г

Взбейте халву вместе с шоколадом, сгущенным сливками и 70 мл воды в однородную смесь с помощью блендера. Заварите кофе. Взбитую массу доведите до кипения постоянно помешивая. Соедините обе массы еще раз взбейте. Напиток готов.

Кофе Мэрилин Монро

Легендарная женщина очень любила кофе. А нравился ей напиток, приготовленный по особому рецепту.

1 чайная ложка молотого кофе, 50 г сливок, 15 г коньяка, корица, сахар.

Засыпьте кофе в кофеварку и залейте водой. Не доводя до кипения, налейте в чашку и добавьте одну столовую ложку кипятка. Влейте коньяк, взбейте сливки с сахаром и выложите их в чашку, посыпьте корицей и сахарной пудрой.

Попробуйте!

Кофейная выпечка

К кофе кулинарные гуру предлагают одноименную кофейную выпечку - мотайте на ус или записывайте, это очень вкусно!

Кофейные зерна

Печенье от Юлии Стець-Грищук со Львовщины - очень оригинальное, ароматное и вкусное!

220 г муки, 25 г какао, 1/2 ч.л порошка к печенью, 60 г сливочного масла, щепотка соли, 120 г сахарной пудры, 3 желтка (или 1 яйцо), 35 г сметаны, 2 ч.л. растворимого кофе. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Масло, соль и сахарную пудру взбиваем миксером до побеления масла, добавляем по одному желтки. Затем добавляем сметану и кофе, хорошо вымешать. За один прием добавить просеянную муку с какао и порошок для печенья, тесто перемешать лопаткой. Закрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

Формируем печенье - набирать ложкой одинаковые кусочки теста (я набирала чайной ложкой), скатать шарик в руках, слегка прижать его для предоставления удлиненной формы и посередине неострой стороной ножа сделать углубление, как в кофейных зерен. У меня получилось 38 зерен, размер - как на фото.

Выложить на противень, устланнный пергаментной бумагой.

Выпекать 10-12 минут при температуре 180 градусов. Очень важно не пересушить печенье.

Кофейный торт

Его создала известная кулинарка из Дрогобыча Лилия Цвит. Это очень нежный, ароматный и по-настоящему кофейный шедевр. Кулинарный блогер Лилия Цвет имеет огромные просмотри на своем ютубе этой вкусности и очень много благодарностей, и это неспроста! Обязательно испеките, кто любит кофейный вкус.

Форма д. 18 см:

Бисквит на 1 шт: яйца - 3 шт., сахар - 90 г, масло - 20 г, какао -25 г, мука - 20 г, разрыхлитель - 1 ч.л.

Кофейный мусс: желатин - 25 г, вода - 100 мл, кофе - 2 ч.л., вода - 250 мл, сахар - 170 г, сливки 33% - 200 г.

Сироп: вода - 50 мл, кофе растворимый - 1 ч.л., сахар - 1 ч.л., водка (коньяк) - 1 ст.л.

Крем: творог - 900 г, сгущенка - 200 г, ц.пудра - 50 г, масло - 300 г, кофе растворимый - 1 ч.л.

Крем для украшения: творог - 500 г, сгущенка - 70 г, ц.пудра - 30 г, масло - 150 г.

Крепкий, как любовь!

Каждый имеет свой рецепт ароматного напитка: кто готовит по классике, некоторые добавляет свои "изюминки": перец, разные другие специи, соль и даже чеснок. Или сливки, кокосового масло. Поэтому кофе - это и творчество, энергия и вдохновение. Вкусного кофе!