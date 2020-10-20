10 причин, чтобы поехать на отдых в гостинично-оздоровительный комплекс "Святой Шарбель"
Мы составили топ-10 причин, почему стоит поехать туда на отдых:
1. Восстановиться.
Суета, неутешительные новости, постоянные стрессы - все это выматывает наш организм. Чтобы отдохнуть и набраться сил, надо ехать далеко от многолюдных городов в уютный и комфортный санаторий. "Святой Шарбель" идеально подходит для тех, кто желает просто отдохнуть, оздоровиться или пройти курс лечения.
2.Уделить время здоровью.
Самое главное, почему стоит ехать в санаторий - это оздоровление. В Гостинично-оздоровительном комплексе "Святой Шарбель", врачи подберут медицинскую программу согласно индивидуальным особенностям Вашего организма. Оздоровление проводится по трем направлениям: здоровье пищеварительной системы, здоровое сердце и программа похудения.
3. Пройти обследование.
Часто у нас не хватает времени, чтобы пройти полноценное обследование. В санатории "Святой Шарбель" - это возможно сделать. Ведь прежде чем назначить лечение, врачи проводят тщательный осмотр и диагностику.
4.Водолечение
Врач обязательно назначит уникальную, лечебную Моршинскую воду, которая славится своими качествами на весь мир. В "Святом Шарбеле" есть собственный современный бювет, поэтому идти в городской источника не требуется.
5. Пройти процедуры.
Действительно большинство процедур, которые проводят в санаториях, можно пройти и в городе, для этого не нужно далеко ехать. Но полноценный эффект от процедур будет достигнуто, только если человек полностью погружается в атмосферу отдыха. Результат будет потрясающий.
6. Побыть с семьей.
В Гостинично-оздоровительном комплексе "Святой Шарбель" можно отдыхать всей семьей. Чистый воздух, минеральная вода, долгие прогулки, качественное питание, водные процедуры, спорт и SPA.
7.Отдых на настоящем SPA-курорте.
Не обязательно ехать за границу, чтобы почувствовать на себе эффект от модных оздоровительных процедур. Здесь в "Святом Шарбель" полный спектр современных процедур:
- Скрабирование
- обертывание
- массажи
- ванны
- Паровая, карпатская, инфракрасная и русская бани
- джакузи
- Бассейн с гидромассажем под открытым небом. Вода в уличном бассейне с температурой 34-36 градусов, гости плавают в любое время года.
- Большой бассейн в помещении
8. Активный отдых.
Для тех, кому не сидится на месте, кто хочет избавиться от лишних килограммов и любит движение в санатории есть аквааэробика, индивидуальные занятия с тренером в спортивном зале оснащенном всем необходимым инвентарем или групповые на улице, нордическая ходьба.
9. Потерять лишние килограммы.
В гостинично-оздоровительном комплексе "Святой Шарбель" есть отдельная программа похудения. Для каждого ее участника врач подбирает программу питания. Отдельного внимания заслуживает Ресторан "Кедр" - место, где сочетается изысканная европейская кухня и здоровое питание. Интерьер в стиле лофт настолько приятный, что хочется сидеть здесь часами.
10. Безопасность в условиях карантина.
"Святой Шарбель" работает по обновленным правилам. Столы в ресторане стоят на большом расстоянии друг от друга. Администраторы расписывают процедуры так, чтобы люди не встречались и не ждали в коридорах.
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