Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
На первый взгляд - какие изменения? Мы вновь наблюдаем все то же советское правосудие, архаичное и коррумпированное. Правосудие, которое готова использовать закон, чтобы действовать вопреки здравому смыслу. Чтобы преследовать свободу слова и свободу факта. И при этом упиваться собственной безнаказанностью в полной уверенности, что за эти неправедные поступки не будет никакой ответственности – ни у самих судей, ни у тех, кто стоит за их спинами. И в этом – главная ошибка людей, которые живут в нашей стране так, будто она не меняется.
Меняется. Если бы не менялась – Виктор Медведчук не инициировал бы этого процесса. Ему не было бы стыдно за ту роль которую он играл на процессе Василя Стуса. Ведь и в Советском Союзе были очень разные адвокаты. И среди тех, у кого был допуск к процессам правозащитников и диссидентов, тоже. Были люди, которые использовали этот допуск для того чтобы помочь своим подзащитным. И если уж не удавалось смягчить приговор, написанный мерзавцами из партийного руководства, то, по крайней мере – придать гласности подробности судебного процесса и сделать возможным интенсивное давление цивилизованного мира на бандитский советский режим. И многим нашим героям, борцам с этим режимом удавалось выжить и продолжить свою благородную деятельность, благодаря своим защитникам и их поддержке. Так что в том что Советский Союз исчез с политической карты мира и хотя бы для некоторых советских республик возникли предпосылки для демократического развития и окончательного расставания с империей – вклад не только диссидентов, но и защитников – таких, как Софья Каллистратова или Дина Каминская. А вот Виктор Медведчук был другим юристом. И до краха Советского Союза, да и в первые годы после этого краха когда советский менталитет был ещё силён у части населения, принято было гордиться именно такими людьми. А таких как Каллистратова или Каминская считать отщепенцами и предателями самого справедливого в мире строя. Что поделаешь — Советский Союз был государством, построенном бандитами и проходимцами, в котором чёрное считалось белым, а добро злом. И действия Виктора Медведчука вполне укладывались в общую аморальность поведения лучшего ученика в этом обществе троглодитов.
А теперь Виктору Медведчуку стыдно. И если уж он не может заявить о себе как о настоящем защитнике украинского национального героя, то по крайней мере, пытается добиться забвения той модели поведения, которая и привела его к успеху в постсоветской Украине. Потому что именно успех человека с такой моделью поведения и является признаком того что после провозглашения независимости Украина продолжала оставаться просто переименованной советской республикой, аморальным сообществом людей, презирающих общечеловеческие ценности и собственных героев. Иначе не было бы никакого Медведчука. Но пока Медведчук дошел к вершинам власти, богатства и успеха – страна изменилась. И оказалось что то, что ему помогало, теперь нужно скрывать. Теперь нужно добиваться через суд запрета того, чем он раньше мог заслуженно гордиться.
И это означает что решение Дарницкого районного суда не имеет даже в краткосрочной перспективе никакого серьезного значения. Потому что изменилась сама система ценностей. Потому что то, чем раньше можно было гордиться, теперь приходится скрывать. И поэтому те, кто пытается вновь втащить нас в советское прошлое, кто уверяет, что наша будущее в этом прошлом, в союзе с деградирующей империей, кто считает что украинский язык нас не объединяет, разъединяет, что мы должны капитулировать, а не сопротивляться, что мы должны лгать, а не говорить правду и что мы должны тупо хохотать там где нормальные люди сдерживать слёзы — все это сгинет, как морок. Никакие судебные решения, никакая поддержка избирателей не помогут прошлому стать будущим. Так не бывает.
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