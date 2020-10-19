Виталий Портников: Прошлое не станет будущим

19 октября, 2020, 12:44

Портников Виталий

Решение Дарницкого районного суда, который запретил распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василя Стуса" без разрешения одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука показывает, как за эти годы Украина изменилась

На первый взгляд - какие изменения? Мы вновь наблюдаем все то же советское правосудие, архаичное и коррумпированное. Правосудие, которое готова использовать закон, чтобы действовать вопреки здравому смыслу. Чтобы преследовать свободу слова и свободу факта. И при этом упиваться собственной безнаказанностью в полной уверенности, что за эти неправедные поступки не будет никакой ответственности – ни у самих судей, ни у тех, кто стоит за их спинами. И в этом – главная ошибка людей, которые живут в нашей стране так, будто она не меняется.

Меняется. Если бы не менялась – Виктор Медведчук не инициировал бы этого процесса. Ему не было бы стыдно за ту роль которую он играл на процессе Василя Стуса. Ведь и в Советском Союзе были очень разные адвокаты. И среди тех, у кого был допуск к процессам правозащитников и диссидентов, тоже. Были люди, которые использовали этот допуск для того чтобы помочь своим подзащитным. И если уж не удавалось смягчить приговор, написанный мерзавцами из партийного руководства, то, по крайней мере – придать гласности подробности судебного процесса и сделать возможным интенсивное давление цивилизованного мира на бандитский советский режим. И многим нашим героям, борцам с этим режимом удавалось выжить и продолжить свою благородную деятельность, благодаря своим защитникам и их поддержке. Так что в том что Советский Союз исчез с политической карты мира и хотя бы для некоторых советских республик возникли предпосылки для демократического развития и окончательного расставания с империей – вклад не только диссидентов, но и защитников – таких, как Софья Каллистратова или Дина Каминская. А вот Виктор Медведчук был другим юристом. И до краха Советского Союза, да и в первые годы после этого краха когда советский менталитет был ещё силён у части населения, принято было гордиться именно такими людьми. А таких как Каллистратова или Каминская считать отщепенцами и предателями самого справедливого в мире строя. Что поделаешь — Советский Союз был государством, построенном бандитами и проходимцами, в котором чёрное считалось белым, а добро злом. И действия Виктора Медведчука вполне укладывались в общую аморальность поведения лучшего ученика в этом обществе троглодитов.

А теперь Виктору Медведчуку стыдно. И если уж он не может заявить о себе как о настоящем защитнике украинского национального героя, то по крайней мере, пытается добиться забвения той модели поведения, которая и привела его к успеху в постсоветской Украине. Потому что именно успех человека с такой моделью поведения и является признаком того что после провозглашения независимости Украина продолжала оставаться просто переименованной советской республикой, аморальным сообществом людей, презирающих общечеловеческие ценности и собственных героев. Иначе не было бы никакого Медведчука. Но пока Медведчук дошел к вершинам власти, богатства и успеха – страна изменилась. И оказалось что то, что ему помогало, теперь нужно скрывать. Теперь нужно добиваться через суд запрета того, чем он раньше мог заслуженно гордиться.

И это означает что решение Дарницкого районного суда не имеет даже в краткосрочной перспективе никакого серьезного значения. Потому что изменилась сама система ценностей. Потому что то, чем раньше можно было гордиться, теперь приходится скрывать. И поэтому те, кто пытается вновь втащить нас в советское прошлое, кто уверяет, что наша будущее в этом прошлом, в союзе с деградирующей империей, кто считает что украинский язык нас не объединяет, разъединяет, что мы должны капитулировать, а не сопротивляться, что мы должны лгать, а не говорить правду и что мы должны тупо хохотать там где нормальные люди сдерживать слёзы — все это сгинет, как морок. Никакие судебные решения, никакая поддержка избирателей не помогут прошлому стать будущим. Так не бывает.