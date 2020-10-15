Виталий Портников: Путин помогает Медведчуку

15 октября, 2020, 09:28

Портников Виталий

Владимир Путин распорядился разрешить поставки на российский рынок продукции трех украинских предприятий - компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината

Путин сделал это заявление на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиним и другими членами правительства, однако связывать его нужно вовсе не с этой встречей, а с недавним общением Путина с Виктором Медведчуком.

Именно на этой встрече прозвучала просьба Медведчука о возобновлении поставок, а Путин рассказывал о том, как ему болит сердце за оставшихся без работы украинцев. Ну и после этого Медведчук встретился с Мишустиным и был, очевидно, согласован список предприятий.

Зачем это Путину? Все очень просто. Российский президент таким образом участвует в избирательной кампании ОПЗЖ на местных выборах и одновременно посылает, как ему кажется, сигнал для предпринимательской элиты - вот за кого нужно голосовать, вот кого нужно поддерживать, если вы хотите возобновления сотрудничества с Россией.

Путин действует так уже не впервые. В 2004 году, во время избирательной кампании Виктора Януковича он сообщил в прямом эфире украинского телевидения о продлении срока пребывания граждан Украины в России без регистрации до 90 дней. Тогда возможности находиться в России до 90 дней без регистрации не имел никто. Даже россияне не могли поехать в другой город собственной страны на 90 дней без обязательной регистрации. Но Путину нужно было доказать, что Янукович - лучший выбор для тех, кто хочет сотрудничества с Москвой. Или просто работать в России. Уже после начала войны Путин пытался продемонстрировать важность Медведчука, лоббируя его участие в Трехсторонней контактной группе и, что самое главное, в обмене пленными. Если Медведчука не было в схемах обмена - не было и обмена. И это тоже был сигнал.

Но сейчас переговоры по Донбассу прочно заблокированы, идти на любые шаги, которые помогут президенту Владимиру Зеленскому, Путин явно не намерен. А Медведчуку помогать надо. Именно поэтому найден другой сигнал - "реабилитация" нескольких украинских предприятий. Ну а если есть интерес к возвращению полноценного экономического сотрудничества с Россией, то ясно, как этого можно добиться - избрать президентом Медведчука и капитулировать. Вот, собственно, и все что хочет нам сказать Путин.