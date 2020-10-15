1000 и 1 день без секса, политическая принадлежность сандвича с тунцом и как нас обманывают - 5 книг с потрясающими выводами

17 октября, 2020, 09:00

Авторы этих разных по жанру и стилю книг - пособия, романа или притчи - по сути, пишут об одном, а именно - о влиянии социальных сетей и СМИ на человека и как с этим бороться. В частности как распознать ложь, для чего нужно только соблюдать информационную гигиену, а также простых правил, которые способен освоить каждый

Дуглас ван Праєт. Несвідомий брендинг: як нейробіологія може посилити (та надихнути) маркетинг. – Х.: Фабула, 2020





Автор этой книги доказывает, что маркетологи ставят неправильные вопросы. Если потребители принимают свои решения бессознательно, то зачем в него выспрашивают, почему они это делают? Это как узнавать о политической принадлежности сандвича с тунцом, подсказывают нам. Поэтому дело не в том, что потребители неохотно делятся своим мнением или даже намеренно пытаются обмануть - они просто не могут нам сказать, поскольку и сами этого не знают. Это бессознательный брендинг, когда мы покупаем товары одной фирмы, а второй не покупаем. "Прежде чем маркетологам приступать к формированию стратегии, - подсказывает автор, - им сначала нужно признать, что у потребителей тоже есть стратегии - человеческие, а не потребительские. Такое мышление приводит нас к совокупности нейрологических и поведенческих шагов и процессов, последовательностей и структур, укоренившихся в нашу биологию и эволюцию, а не только в культуру и рынок. И это шаги, которые можно исследовать и, по желанию, использовать как ориентир и дополнительную информацию для маркетинговой и рекламной стратегии ". Поэтому эта книга демонстрирует, каким образом большинство проявлений нашей культуры - как СМИ, телевизионные шоу, которые мы смотрим, фильмы, любим, реклама, которая побуждает нас делать Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. – К.: КМ-Букс, 2019





Этот роман - о бывших мужчинах, вторых жен, матерей и дочерей, школьный скандал а также маленькую ложь, которая может стать смертельной. Убийство ... трагический случай ... или просто недостойные поступки родителей? Известно лишь одно: кто-то лишился жизни. Маделин - сила, с которой считаются. Она забавная, язвительно и страстная; все помнит и ничего не прощает. Селеста - красавица, способна заставить остановиться мир и удивленно любоваться ею. И за иллюзию идеальности оно платит свою цену. Новая в городе, одинокая мама Джейн настолько молода, что другие мамы из школы восприняли ее за няню, за ее плечами - загадочное прошлое и сумм, нехарактерный для ее возраста. Жизненные пути этих трех женщин разные, но все они сойдутся в одном страшном месте.

Оксана Мороз. Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню. – К.: Yakaboo Publishing, 2020





Книга развенчивает миф о том, что обычный человек не может распознать ложь в СМИ и социальных сетях. Автор доказывает, что может, однако для этого нужно соблюдать информационную гигиену, а также простые правила, которые способен освоить каждый и независимо от возраста. Основные события происходят с весны 2019 до лета 2020. В книге два главных героя. Дядя Иван, простой, умный трудяга, который не успевает за информацией и поэтому постоянно набивает шишки. Он патриот, живет Украина, но понимает, что в стране все ужасно. Он человек интернета, однако аналогового закалки. Разумеется, что все манипулируют, но как - не знает. И его племянница, которая как раз занимается тем, что расставляет грабли для таких мужиков, манипулируя ими через медиа и социальные сети. Она выросла на рассказах дяди о советской пропаганде и то, как люди пытались ей противостоять. В книге описан переломный момент, когда дядя окончательно запутался, а племянница решила перейти на другую сторону силы. Она рассказывает дядя как функционирует информация в цифровом мире. Как работают и манипулируют онлайн-медиа, телевидение, Facebook, Viber, YouTube, Telegram. Как он может себя защитить и снова стать борцом за правду.

Наталія Краснова. 1000 і 1 день без сексу. Біла книга. Чим займалася я, доки ви займалися сексом. – К.: BookChef, 2020





Эта книга - о том, как превратить свою жизнь с "я так страдаю, меня не понимают" на жизнь "не так уж я и страдаю от того, что меня не понимают», а затем и на жизнь "не знаете меня - это и страдайте ". Можно ли быть счастливым без мужа? Можно. Можно ли быть хорошей мамой и одновременно делать карьеру? Можно. Можно ли привлекать внимание мужчин, когда тебе за год исполняется 40? Можно. Можно ли научиться верить людям после измены? Можно. Можно прочитать всю эту книгу и ни разу не улыбнуться? Нельзя. "Я собрала в этой книге наиболее яркие, типичные и интересные вопросы, - добавляет автор, - которые вы мне задаете в соцсетях, на улицах, после моих стендап-концертов. Я не успеваю ответить на важные для вас вопросы, поэтому обычно мимоходом говорю банальное: "Все будет хорошо". В этой книге я подробно напишу, что именно будет хорошо и у кого конкретно будет хорошо. Иногда все будет "хорошо", но из-за "плохо". Так в жизни тоже случается ".

Смак життя. 65 притч для натхнення. – К.: Колесо життя, 2020





Известно, что притчи - это короткие, но содержательные и поучительные истории. Их мудрость проверена временем и понятна любому человеку на интуитивном уровне. Всего в этот сборник вошли 65 притч, которые помогают почувствовать настоящий вкус и полноту жизни. Книга разделена на четыре раздела, отражающие глубинный смысл историй в соответствии с духовным ценностям: мудрость, выбор, любовь, счастье. Здесь нет готовых ответов и четких инструкций, однако сама книга поможет вам ответить на глубинные вопросы, найти нужные именно вам решения и пути развития, определиться с необходимыми действиями. «В тот день, как нарочно, каждый посетитель спрашивал Учителя только об одном:" Что будет после смерти". Учитель только улыбался и ничего не отвечал. Впоследствии ученики спросили, почему он все время уклонялся от ответа. - Вы замечали, что загробной жизнью интересуются те, кто не знает, что делать с нынешней? - ответил Учитель. - Им нужно еще одну жизнь, которое длилось бы вечно, - И все же жизнь после смерти или нет ?! - настаивал один из учеников. - Есть ли жизнь до смерти - вот в чем вопрос, - заметил Учитель ".