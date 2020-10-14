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Espreso.tvОбществоПлохой актер, плохой президент. Чем грозит фейковый референдум Зеленского?

Плохой актер, плохой президент. Чем грозит фейковый референдум Зеленского?


фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский пишет письмо "на деревню дедушке". Но одно дело, если бы это был чеховский Ванька, а здесь выдающийся лидер современности и какой не какой гарант украинской государственности

Владимир Александрович очень хочет провести опрос под избирательными участками 25 октября. При очень низкой явке. При эпидемии коронавируса. И главное - никто знает о чем, и за какие средства. Разберем, что здесь не так и для чего это власти?

Первое. Идея объявления любых референдумов за 12 дней до местных выборов - очень опасна. Ни один действующий закон Украины не предусматривает такого опроса от центральной власти. Более того - имея монобольшинство ВР, "слуги" так и не смогли разработать и принять законы о референдуме. А проводить такие акции с палатками, волонтерами и медведями на территории избирательных участков - это абсолютно незаконно. Так можно доиграться до референдумов на колонках и на туалетной бумаге. Таких же, которые проводили с донецкими и крымскими сценариями, когда местные коммунисты и регионалы печатали "бюллетени" и обовванивали народ до зелёных человечков.

Здесь можно разве напомнить обещание Зеленского встать и уйти с должности, если он вдруг когда нарушит закон. Опять слабо?

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Второе. Открытые данные об опросе Зеленского навеют мысли или о коррупции, или чьем-то частном  интересе. Выборы, референдумы государство может оплачивать из бюджета. А на опрос Зеленского в бюджете денег не предусмотрено. А сами "слуги народа" на все уточнения отвечают, что это негосударственные средства. Так от кого этот кэш? Нельзя было пойти привычным путем - и заказать намного дешевле и вполне законный опрос большой  социологической конторы? Где выборка в 2000 граждан в руках специалистов не дало сознании срез настроений общества.

Однако очевидно, что цель Зеленского в случае успеха своей авантюры будет давить и манипулировать тем, что народ желает, народ хочет, народ согласился. То есть президенту и его кукловодам нужно иметь выборку не нескольких тысяч, а хотя бы анкеты нескольких миллионов.

Но давайте мыслить трезво. Даже если на избирательные участки придет 35% электората - надо будет время, чтобы найти еще и будку опросам Зеленского. Сейчас избирательные партии буквально разжевывают избирателям, как голосовать по новой системе: где ставить цифры, галочки. В условиях хаоса и нервного напряжения, а от страха заразиться коронавирусом - кто будет контролировать, что там наотвечали  люди в опросе. И наконец, кто это будет контролировать? Далее возникает еще один момент - где искать специалистов, которые умеют проводить опрос? В какой Трускавецкой бурсе молодого политика, а теперь уже и социолога - учить этих людей? Ведь с кадрами в стране настолько беда, что в списки даже вменяемых политических партий принимают инстаграм-моделей, а найти вменяемого наблюдателя или члена УИК - сейчас целый квест. При этом "слуги народа" говорят, что деньги не из бюджета, а дали добрые люди. Закрадывается тревожная мысль, что это просто кто-то из крупных олигархов решил проспонсировать опрос, чтобы потом доить страну под прикрытием: "Народ же сам позволил на опросе 25 октября".

Партия власти клянется, что ничего крамольного в вопросах от Владимира Александровича не будет. Ну, спросят,  легализировать ли каннабис. Поинтересуются, надо ли снижать возраст выпускников до 16 лет. Говорят, будет что-то нейтральное о Донбассе. Но здесь надо четкое понимание, что Зеленский потерял любое моральное право юзать мнение людей ради личного пиара. И поддержание имиджа того, кому типа очень важно мнение народа. Если бы подобная инициатива пошла от ОПу прошлого года - ее действительно действительно бы восприняли на ура. Но пока рейтинг гаранта, тот же рейтинг, из-за падения которого Зеленский истерически смеется в эфирах ВВС - очень точно показывает, что все основные вопросы, ради которых выбирали Зеленского и которые будут обсуждаться на избирательных участках, провалены.

Офис президента всем своим видом показывает, что защитник и солдат - это полное зеро. Именно поэтому страну заводят в бездну Приднестровского сценария и предлагают свернуть сопротивление. Украина полностью провалила борьбу с коронавирусом, и поэтому каналы ОПЗЖ и уже Ахметова втирают мифы о чудодейственной российской вакцине и утверждают, что политика и война - не является причиной тотального примирения и заработков росийской фармацевтической мафии.

Самое близкое окружение Зеленского сорвало спецоперацию по захвату русских террористов и блокирует ВСК по этому поводу. Дошло до того, что глава британской разведки сознательно через своего посла доносит детали беседы с Владимиром Александровичем - потому что есть красные линии для Ермаков и Демченко.

Тот самый Зеленский, который так ищет поддержки граждан - ищет специалистов не среди профессионалов и среди сторонников его политической силы. А сохраняет в должности Вовка с ОАСК и извлекает из помойки прямо на должность заместителя главы своего Офиса Олега Татарова, который участвовал в разгоне Майдана и был одним из ближайших подручных беглеца Захарченко и Портнова. И когда в Лондоне ВВС спрашивает его, а что этот человек делает в новой власти, ЗЕ-президент ссыт в глаза, что Татаров лично у людей не стрелял и имеет право ...

Зеленский, его советники в лице Михаила Подоляка могут столько угодно рассказывать, что просто "сбивают спесь" у критиков власти и это очень прогрессивное решение. А по факту - каннабисом и другой фигней общество тупо отвлекают на выборах от реальных болезненных проблем. А еще создают иллюзии на избирательных участках, что власти интересно мнение  граждан.

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Он был юмористом, а стал аферистом высшей пробы. Идея Зеленского об опросе со всех сторон одна сплошная афера. Я понимаю, что Зеленский стремится сохранить свой рейтинг хотя бы на уровне нынешних 30%. За наш счет, за счет "зеленого света" коррупции тому неизвестному благодетелю, который оплатит палатки с опросом. За счет будущего государства, потому что Приднестровский сценарий не добавил мира Молдове, а доедает ее саркомой.

Зеленский так и не понял, что он хороший актер только на сцене Дворца "Украина". На посту президента водевили не слетает.

 

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