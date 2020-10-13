Виталий Портников: Опрос ради опроса

13 октября, 2020, 12:47

Владимир Зеленский анонсировал проведение некоего общенародного опроса во время местных выборов 25 октября. Это один из самых странных опросов населения, о которых вообще когда-либо приходилось слышать.

Глава государства говорит о самом опросе, но не называет тех вопросов, на которые должны будут ответить украинские граждане. Создается впечатление, что речь идёт исключительно об опросе ради опроса, о создание Зеленским и его окружением иллюзии народовластия в условиях засилья популистов и коррупционеров. При этом команда президента не удосуживается даже объяснить гражданам, какие именно вопросы будут вынесены на голосование - потом. Им это совершенно неважно. Важно – именно создание иллюзии. То есть продолжение той тактики, которая помогла Владимиру Зеленскому победить на президентских, а затем и на парламентских выборов 2019 года и стать настоящим приговором Украинскому государству.

Зачем же этому человеку-приговору опрос населения? Как раз на этот вопрос ответить не очень сложно. Правление Владимира Зеленского ещё не завершилось, но уже сейчас можно говорить о полном крахе бывшего телевизионного комика, которого даже через год с лишним после прихода к власти трудно назвать политиком. Украина – на грани серьезного экономического кризиса.Власть не справилась с эпидемиологическим вызовом. Ничего не удается сделать и в вопросе о прекращении войны. Украина практически отказалась от активной наступательной тактики по отношению к агрессору и вместе с тем попытки Владимира Зеленского умиротворить Владимира Путина приводят только к раздражению в Кремле.

Собственно, такой результат не сложно было предвидеть ещё в 2019 году, но к запрограммированной катастрофе – избранию Зеленского и триумфу популистов и олигархов прибавился ещё и коронавирус. Рейтинги самого президента и его партии постоянно снижаются. И местные выборы действительно могут стать референдумом о недоверии некомпетентному популистскому управлению. После них уже можно будет говорить и о досрочных парламентских, и о досрочных президентских выборах. После них может быть понятно, что каждый новый месяц популизма будет стоить Украине жизней, денег и перспектив.

Зеленский делает все возможное, чтобы удержаться у власти, чтобы продлить срок олигархического управления страной. Но ничего, кроме распродажи иллюзий у него в рукаве не осталось. Именно поэтому он решил подменить местные выборы опросам неизвестно о чем.

И это в очередной раз свидетельствует о непонимании главой государства и его окружением элементарных тенденций развития страны. Зеленский может выиграть этот вопрос – что с того? От этого не уменьшится количество больных, от этого не увеличится количество денег в казне, от этого не возникнет возможность завершить войну. Опросы и референдумы имеют значение только тогда, когда их результаты могут быть практически воплощены в жизнь. В противном же случае они просто остаются в истории доказательством неадекватности тех, кто их инициирует или доказательствами неадекватности тех, кто поддерживает власть во время опросов. Не более того.