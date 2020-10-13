Кухта: Украина может продержаться без транша МВФ до весны

13 октября, 2020, 11:43

Павел Кухта - директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. Работал экспертом в Реанимационном пакете реформ. Учился в Киевском политехническом университете а также в Aspen Institute Kyiv

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Павел Кухта рассказал, как относится к скандалу с выговорами в Нацбанке, ожидает ли транша МВФ до конца года и согласен ли с прогнозом, что "Нафтогаз" останется убыточным в ближайшие годы. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Поздравляю! На этой неделе Совет Национального банка Украины объявил выговор двум заместителям председателя Центробанка. О чем это говорит? Каково ваше отношение к этому?

Собственно, мое отношение, наверное, совпадает с тем, что уже высказал на эту тему МВФ, и, кажется, ты это в эфире прямо процитировал. Это то, что у Совета Национального банка нет никаких полномочий объявлять вообще выговоры, нет термина даже такого в их полномочиях, тем более - выговоры членам правления.

То есть это выглядело несколько сюрреалистично, и напоминало какое-то комсомольское собрание. Я думаю, что, действительно, базовым источником конфликта являются разные представления новой команды Нацбанка, правления, и старой об Оne voice policy, то есть о политике «единого голоса», кто что говорит.

То есть мы знаем чей это голос на самом деле, правильно?

Да, но Совет Нацбанка к этому не имеет, во-первых, никакого отношения. Во-вторых, были объявления выговоров, в которых нет полномочий этого Совета, членам правления, это скорее говорит нам, если честно, про низкое качество этого Совета и низкое качество вообще того, что они делают.

Зато у них большие проблемы с исполнением их собственных полномочий, которые заключаются в том, чтобы все-таки следить за работой правления, быть таким хорошим партнером для правления и обеспечивать постоянство работы Национального банка.

В принципе, годами Совет Нацбанка скорее мешал правлению эффективно работать, нежели чем-то помогала и контролировала. Поэтому у меня больше вопросов к Совету, чем ко всем остальным в этой ситуации.

А на наши отношения с Международным валютным фондом это как-то повлияет?

Это не повлияет кардинально, потому что это не какое-то такое кардинальное решение, но, конечно, это добавляет ложку дегтя в бочку меда. Потому что это признак того, что Совет Национального банка может, в принципе, переступить через какие-то свои полномочия или нарушить их и где-то надавить на правление, что подрывает саму идею независимости Нацбанка.

Поэтому это не подрыв отношений с МВФ, но это плохой сигнал. И на этот сигнал уже отреагировали все партнеры, имеющие отношение к программе МВФ, - от самого фонда до других доноров.

Павел, как я понимаю, такую реакцию вызвало одно из интервью пана Сологуба, где он сказал, что в этом году, вероятно, МВФ не будет. Правда ли не будет, на ваш взгляд, и продержимся ли мы без этих денег?

Я думаю, что не будет. Я думаю, что будет тяжеловато, но мы можем продержаться до весны, если не будет до весны, - будет плохо. Исходя из того как исторически в Украине происходит, скажем так, при прежнем режиме, во времена Порошенко и правительства, например, Гройсмана, когда такие сильные реформы остановились, нельзя сказать, что мы шли в такой прорыв, но мы как-то держались на плаву, балансировали.

Обычно до последнего тянут, тянут, ждут с какими-то тяжелыми решениями, которые необходимы для программы МВФ. Затем эти решения таки принимаются, транш получаем, ну и потихоньку вперед двигаемся. Проблема сейчас заключается в том, что возможны ошибки, потому что качество правительства ниже, в первую очередь правительства, вот и влиятельность меньшая. Может случиться так, что в последний момент не смогут принять необходимого решения. Это риск.

Может, мы можем надеяться на помощь Европы? Вот был у нас саммит Украина - ЕС. Возможно, мы без МВФ как-то обойдемся, Европа нам даст денег?

Нет, Европа, во-первых, работает вместе с МВФ, это в принципе единственный, скажем так, пул институций, с которыми мы работаем. Саммит прошел на самом деле хорошо, в принципе, мы действительно движемся вперед. У нас президент озвучивал уже такую амбицию вступления в ЕС, более агрессивно, я бы сказал, со стороны Украины, что хорошо.

Мы будем пересматривать соглашение об ассоциации, это хорошо. Но это скорее наши долгосрочные отношения с ЕС и наша интеграция в ЕС. Однако факт, что нам нужны деньги и мы никак не выйдем на самостоятельное, на станем сами на ноги, потому что постоянно останавливаем на полпути реформы, которые нас ставят на ноги. Это другой вопрос, и здесь мы от МВФ никуда не денемся.

Понятно. Перед тем как перейти к новой теме, Павел, прокомментируйте, пожалуйста, ответы людей относительно того, ожидают они улучшения или ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода. Пессимистичны они или оптимистичны?

Они, очевидно, пессимистичны, в принципе, это совпадает с любыми опросами в Украине. Украинцы, в принципе, очень пессимистичны. И мне первое, что резануло глаз, это то, что четверо из пяти говорили о карантине. В карантин упадет экономика. Мы видим все эти показатели по заболеваемости, да, мы видим, что правительство провалило работу по подготовке системы здравоохранения к тому, чтобы хоть как-то взять под контроль этот рост заболеваемости.

Мы видим, что Украина так стремительно врывается на первые места в мире по росту заболеваемости. То есть мы, в принципе, идем снова к чему-то: к карантину. Или я уже не понимаю, что дальше. Поэтому, действительно, угроза есть, экономическая в том числе.

То есть, у вас тоже лично, как у эксперта экономического, пессимистические ожидания?

Ну, смотри, у меня пессимистические ожидания, как у человека, который имел отношение к первому решению о карантине, я тогда в правительстве как раз работал. Я считаю до сих пор, что это было правильное решение, и тогда Украина как раз была, может, среди тех стран, кто двигался наиболее правильно. Однако это очень быстро закончилось, и затем экономический блок правительства провалил работу по поддержке бизнеса во время карантина, а медицинский блок правительства провалил работу по борьбе с эпидемией. В результате мы сейчас имеем прибитую весной экономику, как и неприятие гражданами нового карантина, это видно прямо из того опроса, который сейчас был показан. И одновременно ужасные медицинские показатели и ужасная динамика.

Еще меня удивила на этой неделе новость о том, что Минфин ожидает убыточность "Нафтогаза" в ближайшие три года. Мы знаем, что "Нафтогаз" был выведен за предыдущие годы на прибыли, а также он был источником доходов для нашего бюджета в прошлом году. Что случилось? Почему убытки прогнозируются? Это объективное или субъективное явление?

Действительно, "Нафтогаз" был крупнейшим плательщиком в бюджет из всех в стране в прошлом году. Мы должны понимать, что в "Нафтогазе" самым прибыльным элементом был транспорт газа, который вывели сейчас в рамках анбандлингу, проведенного в конце прошлого года, - развели "Нафтогаз" и оператора ГТС, компанию, у которой, собственно, труба. Соответственно этот весь доход пошел оператору ГТС, "Нафтогаз" его утратил.

Во-вторых, есть ряд объективных проблем у "Нафтогаза". В первую очередь, наверное, это провал программы по добыче в прошлые годы, и, соответственно, низкие доходы с той стороны.

Я не согласен, мне кажется, что Минфин просто взял и экстраполировал эту ситуацию заранее, то есть как такового анализа, по крайней мере это мое впечатление, не сделали. Сценария нормального не смоделировали, то есть просто сказали, что если он убыточен сейчас, то и дальше будет убыточным. Это не очень качественный подход, и я думаю, что "Нафтогаз" может спокойно стать снова прибыльным, это зависит как раз от действий компании, поэтому я бы так пессимистично к этому не относился, но, действительно, у них есть определенный вызов. В то же время, давайте честно также заметим, что у них огромные убытки происходят из-за недореформированности рынка газа. Так что там на 100 млрд только долгов у Теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" и другими должниками. То есть там бешеные неуплаты, которые никак не взимаются с должников, там все еще есть злоупотребления и хищения на так называемых разбалансах, то есть газ технический, который там используется для того, чтобы гонять газ по системе, воруют, воруют связанные с Фирташем облгазы. Иными словами сказать, что эта ситуация кардинально изменилась, нельзя. Поэтому там все еще на самом деле большое пространство работы для государства остается.

Павел, да, про "Нафтогаз" можно говорить много, но времени у нас не так чтобы много, буквально минутка. Скажите, пожалуйста, о приватизации, последний вопрос. Вы специализировались в правительстве на этом вопросе, были заместителем профильным и дали старт такой массовой приватизации. Идет ли она сейчас? Или нет, этот процесс остановлен?

Она медленно продолжается, я думаю, что скорее по инерции, мы передали на приватизацию 500 предприятий тогда в правительстве, и еще 400 последним решением правительства Гончарука было передано. Это решение не имплементовувалось полгода, сейчас 180 компаний таки передали, то есть как-то вяло, но немного движение еще есть.

Сам Фонд госимущества, команда там, слава богу, не заменена, она остается компетентной, но Рада запретила им большую приватизацию, поэтому они проводят малую приватизацию. Малая приватизация идет достаточно успешно. То есть процесс все еще движется, скорее по инерции, но, конечно, темпы значительно упали и нет такого сильного толчка это делать, который был у нас. Собственно, благодаря чему нам впервые в XXI веке приватизацию в Украине удалось запустить, ведь до этого она стояла.