Далекая близкая Богородица

14 октября, 2020, 14:34

14 октября празднуем несколько праздников: Покров Пресвятой Богородицы, День украинского козачества, День создания УПА и, наконец, День защитника Украины

Удивительно, что в одном дне сосредоточено столько торжественных событий, столько величия. И еще удивительнее, что, если бы не первый праздник, мы вряд ли праздновали бы три других именно в этот день. Невероятно, но все началось с Богородицы, поэтому накануне хочется больше поговорить о ней.

Наверное, каждый когда-нибудь слышал историю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Войско русов во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь, и верующие, собравшись в храме, молились Богородице, прося о спасении. Тогда в небе появилась Богоматерь в окружении ангелов и святых и сначала молилась со слезами, а потом распростерла над народом свой покров, спрятав людей от глаз нападавших. Войско русов после этого отступило.

После того как Русь также приняла христианство, к Богородице взывали о помощи и защите уже и наши предки. Князь Ярослав Мудрый, разбив в 1036 году печенегов, построил в благодарность Богородице на Золотых Воротах в Киеве храм Благовещения и в 1037 году отдал Пречистой под опеку весь народ. Приятно осознавать, что этого посвящения Ей никто никогда не отменял. Поэтому естественно, что Богородица, к которой так часто обращались те, кто защищал свою землю от врагов, стала небесной покровительницей козачества, не был чужда воинам УПА и сегодняшним украинским защитникам. Все эти века Она рядом. Бдит и молится. Мы не знаем, как был украшен храм Благовещения и каким было изображение Богоматери в нем, но хорошо знаем Оранту с воздетыми вверх руками из Софийского собора в Киеве, построенного в то же время. Само название этого образа с латыни переводится как "молящаяся" и лучше всего передает, как Богородицу воспринимали тысячелетие назад. Как надежную заступницу, молитвенницу и защитницу тех, кто приходит к ней со своими бедами.

Покров Пресвятой Богородицы - лишь один из ряда Богородичных праздников, которые церковь отмечает в течение года. Среди других - Рождество Богородицы, Благовещение, Собор Пресвятой Богородицы, Успение и не только. Кому-то может показаться, что эти праздники слишком официальны, что их торжественно-величественное настроение и содержание обращены в прошлое, к событиям более двухтысячелетней давности. Что это сугубо церковные торжества, а сама фигура Богородицы невероятно далека от обычных людей, которые сегодня живут на свете. Но та, кого христиане сегодня называют Царицей Неба, тоже была обычной женщиной, которая жила свою обычную необычную жизнь.

Мне нравится иногда размышлять о том, какой была Богородица, какая была ее внешность, характер. Я хотела бы знать женщину, которая не имела на себе ни одного греха, но не могу вполне ее представить. Наверное, она совсем не сердилась, не была нетерпеливой и не обижалась? Очевидно, что никого не осуждала, как это не раз делаем сегодня мы. Интересно, что она любила делать и было ли то, чего она не любила. Может, любила работать на земле и выращивать цветы и овощи? А может, любила печь хлеб и делать сыр? Или прясть, или убирать... А любила ли петь? Нам почти ничего не известно о Марии. Не представляем ее быта, не знаем, как ее семье жилось в Египте, куда пришлось бежать от преследований Ирода, чем она занималась на чужбине и что делала после возвращения на родину.

Легче представить нечто из области ощущений. Поэтому знаем, что переживала за своего сына и боялась за него - и тогда, когда ангел сказал бежать в Египет, ибо Ирод хотел убить младенца; и тогда, когда двенадцатилетний Иисус остался в иерусалимском храме, а Мария, возвращаясь из паломничества домой, не обнаружила своего сына среди группы родных, которые вместе шли в Назарет. Знаем, что в ее жизни была боль - особенно невыносимая во время Христовых страстей: бичевания, крестного пути и распятия, свидетелем которого Мария была. Наверное, поэтому она так понимает тех, кто приходит к ней со своей болью. Но была и радость Рождества, и радость Воскресения. И даже покой смерти - легкой, как сон, после которой Мария с телом была забрана на небо и коронована, став Царицей Вселенной. Боль и величие, радость и святость, тревога и много любви - все это было в обычной необычной земной жизни Богородицы.

Никто из нас не имел тех мистических опытов, которые пережила Богородица, но среди наших привычных дел есть те, которые не чужды и Марии. Среди моих близких есть люди, которые в своих ежедневных занятиях словно разговаривают с Богородицей очень бытовым языком любви. Кто-то, когда не очень хочет выполнять какую-то работу, вспоминает Богородицу и представляет, что работает вместе с ней, и работа становится легче. Еще кто-то посадил в своем саду розарий в честь Марии и, ухаживая за розами, тоже по-своему общается с Ней. Кто-то любит петь гимны, сложенные в Ее честь, или ежедневно молится к Ней на четках. А я очень люблю приносить в храм цветы для Богородицы - в каждый сезон разные. Розы, хризантемы, астры, эустомы, гладиолусы или даже простые ромашки - все они невероятно Ей подходят. Речь не о том, что, принеся цветы в дар, я что-то у Нее "выпрашиваю". Кроме молитвы к Богородице мне нужно еще и очень простое, очень земное проявление любви. Принесенный цветок, улыбка, моя малая радость. Принося цветы для Марии, я тоже чувствую себя одаренной, потому что у меня есть малая привилегия - дарить цветы самой Богоматери. И знаю, что на самом деле ею может воспользоваться каждый желающий - стоит только захотеть и решиться.

Когда выбираем любить, те, что были далеки, становятся нам очень близкими. И однажды можно неожиданно для себя понять, что среди самых любимых теперь есть и Богородица. Уже не далекая, а невероятно близкая. Будешь учиться любить ее всю свою жизнь. Хотеть находиться под ее любящей опекой, под ее покровом. И каждый Богородичный праздник будет для тебя исполнен радости.