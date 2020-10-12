Под Покровом Пресвятой Богородицы. Украинское чудо этого великого праздника

13 октября, 2020, 13:07

Татьяна Зинченко

14 октября - особый день для украинцев: мы празднуем все основные праздники осени. Покров Пресвятой Богородицы объединяет их и вдохновляет. Почему украинцы особенно любят этот день: легенды, сакральный смысл и обычаи - в праздничном дайджесте Еспресо-TV

Покрова Пресвятой Богородицы - праздник, который во многом граничит с чудом. Не вписанная в 12 самых больших религиозных праздников, Покрова стала для украинцев праздником души и сердца, ибо в календарь 14 октября, когда она празднуется, записанные очень большие и значительные для нас праздники - День защитника Отечества, День казачества, День УПА.

Божью Матерь мы, украинцы, считаем своей Большой Заступницей пред Богом.

О чем говорят легенды

Еще в далеком 910 году в церкви Пресвятой Богородицы, в Константинополе, верующие молились Небесной Покровительнице за покровительство, потому что враги-агаряне отовсюду надвигались на них, и только чудо могло их спасти. Небесное Чудо - лик Пресвятой Богородицы в сопровождении сонма святых - увидел святой подвижник Андрей Юродивый.

Дева Мария подходит к престолу в храме, долго молится и плачет. Затем снимает со своей головы свой светлый платок (покров или омофор) и широко простирает ее над народом в церкви. Видение быстро исчезает.

Но, приметив его, святой Андрей спрашивает ученика своего, блаженного Епифания:

- Видишь ли, брат, Царицу и Владычицу всех, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:

- Вижу, святой отче, и ужасаюсь.

И войска противника сдались и отступили.

Константинопольское чудо

Пишут и рассказывают и такое, что в этот день древние русы во главе с Аскольдом осадили Константинополь. Византийцы искренне молились Пресвятой Богородице о защите. А чудо заключалось не только в том, что враги не видели этих людей, которых Богородица покрыла своим покрывалом, но и в том, что поражен Аскольд и его дружинники приняли святое крещение.

Это - далеко не все легенды, связанные с появлением Небесной Заступницы на земле. И никто не может с уверенностью назвать точную дату, когда они возникали. Однако все показания сводятся к главному значение праздника - спасению от врага.

Украинская соборная история

Князь Ярослав Мудрый в 11 веке разбил печенегов и из благодарности к Богу и Его Пресвятой Матери построил в Киеве собор Святой Софии и храм Благовещения на Золотых Воротах, отдавая народ под опеку Божьей Матери.

Собор Святой Софии. Фото: sophiya.kiev.ua

Владимир Мономах в своих воспоминаниях говорит, что победу над половцами получил благодаря Богу и Пречистой Деве Марии.

Игорь Святославович, галицкий король Даниил и другие князья обязаны своими победами Богу и Богородице. После своих побед они шли с поклонами к иконам Божьей Матери, чтобы поблагодарить за помощь и спасение.

Особое почитание Покрова Богородицы начинается с 12 века, когда князь Андрей Боголюбский построил Покровскую церковь на реке Нерль возле своего загородного замка Боголюбове.

Покровская церковь на реке Нерли.

Существует еще много легенд, связанных с чудом небесного заступничества. Но на то оно и чудо, чтобы вселять веру в его осуществления, добавлять сил, уверенности и четко видеть свою цель. Именно это вдохновляло наших казаков на защиту родной земли и поэтому Божией Матери они считали заступницей и покровительницей православного воинства.

Покров - казацкая Мать

Добрая традиция этого дня - украсить домашнюю икону Богоматери, вспомнить родственников или знакомых, которые были в походах, воевали, защищая Отечество, и помолиться за них.

"Радуйся, столпе непоколебимый Церкви Xристовои Радуйся, государства нерушимая стена Радуйся, яко Тобою достигаются победы Радуйся, яко Тобою падают враги Радуйся, тела моего исцеления: радуйся, души моей спасение" - поют православные христиане в акафисте праздника.





Из-за особого уважения Богородицы казаками появились иконы "Казацкая Покрова", где под омофором Богородицы изображаются украинские иерархи, гетманы и казаки. На хоругвях запорожцы также любили изображать Покрова Богородицы, распростертого над казаками ... Недаром сегодня многие деревни носят названия "Покровка", "Покровское", "Новопокровка", очень много храмов, названных в честь Покрова.

В новом сечевом лагере прежде строили Покровскую церковь, а для военных походов использовали ее походный вариант с иконой Пресвятой Покровы. Перед важным событием или походом казаки всегда молились своей святой покровительнице. На Покров запорожцы избирали нового атамана.

Едва ли не большинство церквей в казацком государстве сводили в честь Богородицы. Их строили в деревнях, на слободах, в центрах паланок, на всех реках.

Дмитрий Яворницкий также писал о том, как уважали Покрову казаки:

"Отыскав какой-нибудь величественный остров посреди Днепра или высмотрев какой-то повышенный угол, то есть мыс на берегу реки, запорожские казаки отбирали в последнем лучше и самым открытым место и на нем прежде всего возводили церковь, чаще всего во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а потом уже сооружали другие необходимые для жизни строения. пусть гордится храм Божий в небесной высоте и пусть святые молитвы сносятся от нас прямо от земли к престолу Господа Бога ".

Фреска "Покрова Пресвятой Богородицы" в церкви отцов Ордена в Жовкве на Львовщине. Середина 1930-х, художник - Юлиан Буцманюк.

Он в этом росписи продолжил и развернул традицию иконописи "Казацкой Покровы". Художник одновременно изображает акт воссоединения украинских земель в одно государство. В центре композиции - митрополит Андрей Шептицкий в окружении епископов Григория Хомишина и Иосафата Коциловского, монахов василиян.

Слева под панорамой Киева с куполами Печерской Лавры и Святой Софии изображены портретную галерею деятелей Украинской Народной Республики и Гетманщины: Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Павел Скоропадский, Михаил Емельянович-Павленко, Марко Безручко.

Справа под панорамой Львова изображена деятелей Западно-Украинской Народной Республики: Кость Левицкий, Евгений Петрушевич, Сидор Голубович, Василий Панейко, Дмитрий Витовский, Григорий Коссак, МиронТарнавський, сечевой стрелок, пластун, крестьяне с снопом зерна.

А над всеми - Богородица, которая берет под свой покров-омофор всю Украину, ее народ, ее войско и церковь.

Любимая народная Покрова

До Покрова завершается земледельческий цикл работ и все богатство урожая бережно разложено и приготовлено на зиму. Поскольку с основными работами было закончено, с Покровы начиналась пора свадеб.

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить: "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким", "Мать-Покровушка, покрой Мать сырую землю и меня молодую "," Святая мать, Покровонько, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девушкой ".

Так Покрова имела значительное поэтическую окраску: так, что в этот день мог выпасть даже первый снег, его сравнивали со свадебным покрывалом, а поскольку в это время отмечается и праздник Пресвятой Богородицы, то эти сравнения распространяются и на нее.

Если девушку сватали до Покровы, то можно было еще в течение трех недель (до Дмитрия 8 ноября) отгулять свадьбу, потому что дальше начинался рождественский пост.

Что не желательно делать на Покров Пресвятой Богородицы

Как и на все большие праздники, в этот день приветствуется серьезная работа - как сельскохозяйственная, так и домашняя. Не надо шить, резать, колоть, белить и красить и т.д., глажка, стирка, мытье тоже не организуются.

Готовить блюда на Покров лучше заранее, в сам праздник крошить, отражать, печь, жарить и чистить также не желательно. Не употребляют алкогольные напитки, не злословят, не ссорятся.

Принято желать родным и близким добра и молиться о небесном заступничестве для них и для себя. Если к девушке пришли сваты - хорошая возможность счастливо выйти замуж, потому что отказывать в этот день нежелательно: три года придется ждать новых сватов.

Деньги также не одалживают, чтобы дома водились.

Приметы Покрова:

Какая погода на Покров, такой будет и зима.

Если ветер дует с юга, то зима будет теплой, с севера - холодной, с запада - снежной.

Когда в течение дня ветер меняет направление, то и зима будет неустойчивой.

Если на Покров листья с вишен не опала, зима будет теплой, и если снег не выпал, то его не будет и в ноябре.

Если сыграть свадьбу на Покров - молодые будут жить душа в душу.

НЕ утеплить дом до Покрова - всю зиму будешь мерзнуть.

Многие блинов на Покров - дома всю зиму будет тепло.

Если парень на Покров к девушке ухаживает, он станет ее женихом.

На Покров сильный ветер - будет много невест.

Если на Покров снег - будет много свадеб.

В горах к этому празднику возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнюю путешествие чумаки. Поэтому и говорили: "Пришла Покрова - сиди, чумак, дома".

В народе считалось, что до Покрова каждый должен хорошо потрудиться: "Кто лежал до Покрова, то продаст все коровы", "Пришел Покров - не согреет дом без дров".

Храмы в честь Покрова

Их очень много! Одной из старейших является Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, возведенная в 1467 году как крепость. Это уникальное сооружение сейчас - действующий храм и музей.

Покровская церковь в селе Сутковцы.

Святая Покрова предохраняет нас от зла и ярости, укрепляет семьи, а главное - предохраняет от нападений, так вдохновляет наших защитников и придает им сил. Ее омофор - как щит и сейчас. В акафисте говорится: "Ибо Ею приобретаются победы, Ею падают враги".

Поэтому каждый христианин в этот день имеет молиться Божьей Матери с просьбой предоставить силы каждому из нас и защитить своим покровом-щитом от врагов и невзгод, разослать благодать.

"Святая Покрова". Александр Охапкин, украинский иконописец, работающий в стиле "домашней иконы" ..

В народе праздник называют Третьей Пречистой и празднуют как большой религиозный, национальный и семейный праздник. Хорошего празднования под светлым животворным Покровом Небесной покровительницы!