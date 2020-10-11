Рыцари чести, языка и духовности. Украинский язык и казачество - неотделимы!

13 октября, 2020, 07:03

Татьяна Зинченко

Ко Дню украинского казачества вспомним роль казачества в утверждении украинского языка, потому что много языковых процессов началось с казацких времен

Казачество можно считать поистине украинским феноменом. Оно стало причиной - в лучшем понимании - многих процессов в нашей государственности и практически утвердило нас как народ.

Ко Дню украинского казачества вспомним роль казаков в утверждении украинского языка. И на это есть две причины: если казаки в чем-то играли значительную роль, значит, это дело необходимое и нужное для народа. И, во-вторых, хотелось бы, чтобы наш язык в нашей стране звучал свободно и был самодостаточным, поэтому вклад казачества в его развитие послужит нам в качестве примера и в определенной степени как завещание.

В который раз повторять, что без языка нет нации, нет смысла: это знает каждый сознательный гражданин. И это очень хорошо знали казаки, обязательным условием прийнятя в армию в которых было знание украинского языка.

Наш язык и дух казачества - неразрывны между собой

Сергей Коваленко, военный историк, литератор, издатель:

"Дело в том, что украинское казачество по своему происхождению - интернационал в хорошем смысле этого слова. В 14-м веке, когда оно начало образовываться на службе в Литовском великом княжестве с тюркского, условно говоря, казачества, в котором было много примесей северо кавказских народов (отсюда название города Черкассы), староукраинский язык стал для всей этой многонациональной собирательницы языком международного общения.

Ведь известно, что государственным языком в Литовском великом княжестве был староукраинский язык.. Этот язык, собственно, и объединил ту часть "тюркского" казачества, которая связала себя с Литовским великим княжеством, и сделала его (казачество) ядром в образовании современной украинской нации. Непочатый край работы для языковедческих исследований. Ведь в казацкой языковой культуре, зафиксированной в источниках, до нас дошли некоторые исторические языковые традиции. Именно казачество внесло в украинскую культуру осознанный ею и ее носителями дух свободы "/

"Крымский Запорожец". Фото из "Википедии"

"В основе могут быть надписи на картинах" Казак Мамай ". Это аутентика. Что касается казачьих дум, то там могут быть временные изменения. Хорошим образцом тогдашней казацкой лексики может быть также аутентичный текст" Летописи Самовидца ".

По надписям под Мамаями в контексте нашего языка - у них оказывается ее неповторимый дух. Дух свободы и достоинства. Наш язык и дух казачества - неразрывны между собой.

И еще настоящей жемчужиной "казацкого" украинского языка является "Летопись Самовидца". Его язык лично меня просто завораживает ", - говорит историк и литератор Сергей Коваленко.

Казацкие слова - казацкая духовность

Реалии казацкого бытия, позиций и борьбы, их быта оказали большое влияние на развитие и утверждение нашего языка. Давайте выделим очевидные моменты, опираясь на исследования языковеда, лексикографа, фольклориста В. А. Чабаненко (1937 - 2014):

1. Военная деятельность казаков зафиксировалась в новых на то время для украинцев словах и словосочетаниях: битва, бойница, булава, бунчук, стоит, старший (предводитель), отпор, войско, военная музыка, военный лагерь, военный трубач, галера, пушка, артиллерист, гаковница, гетман, оруженосец, довбыш, дробь, отряд, залога, оружие, казак, кошевой и другие.

2. Быт, нравы хозяйствования казаков: махан, загребы, малай, варенуха.

3. Казачество оставило много своего в топонимии. Почти во всех областях Украины встречаются собственные географические названия (населенные пункты, реки, потоки, балки, урочища и др.), Которые семантически связанные с этим историческим явлением. К таким топонимов следует отнести названия населенных пунктов: Атаманское (Сумщина), Бунчуковка, Гармативка (Луганская область), Гетьмановка (Харьковщина), Гетманка (область), Гетманцы (Одесская область), Запорожье (Луганская область, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Херсонская, Черниговская область) и также многие другие.

3. Названия, которые возникли во времена казачества, находим среди микротопонимов, распространенных на территории бывших Вольностей Войска Запорожского Низового. Особенно много их в Самарских плавнях и в затопленном Каховском водохранилище Большом Луге (Бандура, Богуш, Лободиха, Новая Сысина, Павлюк, Скарбная, Сухая Сабельная, Тарас, Хмельницкая.

4. Казацкое языкотворчество в области антропонимии. Можно с полной уверенностью сказать, что оно сыграла ведущую роль в становлении системы украинских фамилий и прозвищ и в приобретении этой системой ярко выраженных национальных своеобразий.

Один из современников последней Сечи, 97-летний Никита Корж, в 1827 рассказывал Алексею Стороженко следующее: "Наши запорожцы были народ веселый, сказано - вольный: любили и шутки, и смех; чуть было подстерегут что-нибудь особенное в мужчине или что-нибудь такое сделает не по ругают, то сейчас ему и фамилия приложить. Сожжет шалаш - вот он и Палий, не проворный - Черепаха. Малого на смех прозовут Махина, а здоровенного - Малюта. И меня прозвали Коржем вот с чего: раз возвращался с товарищами из новых Кодаков в Кош, проезжая возле могилы Чертомлыка, недалеко от Коша, где теперь Покровская слобода, захотелось нам с ней взглянуть на Киш. Вот мы и сошли по протоптанной тропе на самый верх, а могила была очень высокая и крутая. Наглядившись, стали сходит по тропе, а я смолоду был очень быстр и метнулся прямо: как поскользнулся - трава, видишь, присохла, так скользкая - и так сверху до самого низа скатился боком, словно корж: вот меня и прозвали Коржем. Приехав, рассказали казакам и кресному отцу, так он и говорит: "Да пусть будет и Корж. Что ты будешь, сынок, здесь делает, когда тут такая поведенция? Терпи, парень, будешь казаком, а с казака сделаешься и атаманом: со смеха люди бывают! "

Свидетельство М. Коржа дополняет выдающийся козаковед Д. Яворницкий: "Из природных качеств, присущих настоящему украинству, запорожцы отличались умением мастерски рассказывать, умели подмечать смешные черты в других и передавать их в шутливом, но ни для кого не оскорбительном тоне ... Этой чертой запорожских казаков частично объясняются и те странные прозвища, которые они давали новичкам, приходили в Сечь: Гнида, Пивторакожуха, Непийпиво, Неижмак, Лупынис, Загубиколесо, Задерыхвист, Держихвистпистолетом т.п. "

5. Фразеология: "Где казак - там и слава"; "Козацькому роду нема переводу"; "Степь и воля - казацкая судьба".

6. Среди казаков, в частности запорожских, очень высокий престиж имел родной, украинский язык. Его хорошее знание было непременным условием при вступлении в низового общества. Но вместе с тем, скажем, в Сечи большим уважением пользовались иностранные языки и те, кто на этих языках обладал. Это, конечно, влияло на характер межъязыковых контактов в казацкой среде. Влияло также и то, что казацкие драгоманы (переводчики) были мастерами своего дела, а кошевая, гетманская и отчасти полковая канцелярии вели дипломатическую переписку на польском, латинском, немецком, французском, венгерском, турецком, крымскотатарском и русском языках. Кроме того, в школах Войска Запорожского и Гетманщины преподавали латынь, древнегреческий и старославянский языки.

7. Влияние казачества на украинскую языковую действительность следует рассматривать и оценивать в контексте тех прочных связей, которые издавна существуют между явлением украинского казачества и духовностью украинского народа вообще.

Язык и казачество - неотделимы!

Любовь Сердунич - писательница, фольклористка и просветительница, изучает причинно-следственные языковые процессы давно, настойчиво и целенаправленно. Ее цель - утверждение языка во всех ее правах, силе и величии. На вопрос Еспресо.TV она отвечает со знанием дела.

- Ваши, пани Любовь, рассуждения о языке в контексте казацкой тематики. Казаки и украинский язык.

- Однозначно, что казаки разговаривали на украинском.

- А у них это была принципиальная позиция? Ведь документы их были на разных языках ...

- Но были и московинською, когда мы "соединились" (ушли под Москву). Но это документы, а казаки говорили на украинском.

- Это язык для них была принципиальным? И вообще: какие отношения были у казаков с языком?

- Казаки говорили только на украинском! Хотя были на Сечи и знатоки различных языков. Другое дело - документы. Если они шли на Московию, то, конечно, вынуждены были писать на московинском.

- Я читала, что у них было такое условие: принимать в армию тех, кто знает украинский.

- Считаю, что это было органично, что само собой разумеется и даже не обсуждалось. Среди казаков, в частности, запорожских, родной, украинский, язык имел очень высокий престиж. Действительно, владение им было непременным условием при вступлении в казацкого общества. В то же время на Сечи большим уважением пользовались и те, кто владел иностранными языками, так как это влияло на межъязыковые контакты в казацкой среде и внешние связи.

Казаки не только говорили на украинском, для большинства из них - родном, но и влияли на его создание. Потому что такой феномен как казачество не мог не обогатить его словарный запас. И поэтому в Украине до сих пор - множество топонимов и микротопонимов с казацкими названиями.

А сколько людей получило фамилии (сначала - прозвища) с легкой руки казаков! И они - собственно украинская лексика, народная. Мало того! Под покровительством казачества долгое время находились братские школы и коллегиумы, даже Киево-Могилянская академия с ее знаменитой типографией. Итак, казачество в значительной степени способствовало развитию образования (в том числе и языковому), развитию языкознания в Украине. Влияние казачества на украинскую языковую действительность большое. Поэтому можно однозначно сказать: украинский язык и казачество - неотделимы.