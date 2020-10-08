Секс как религия, зодиак убийств и украинское технофентези - 5 необычных книг осени

9 октября, 2020, 09:28

Необычность этих книг прежде всего в том, как описана в них реальность трансформируется согласно мировоззрению героев. При этом речь не о подмене понятий или двойных стандартах, а иные миры, в которых проходит совсем другая, нереальная, фантастическая жизнь. Увидеть ее в повседневной - задача нелегкая, но так же сложно бывает правильно его прочитать

Пауло Коельйо. Над річкою П’єдрою, там я сиділа та й плакала. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Речь в новой книге этого прославленного автора, как всегда, о Любви, которую обычно надо вырастить в себе и защитить. По сюжету, парень из небольшого городка отправился миром, "расправляя крылья", а его девушка по имени Пилар "лелеяла корни" - училась, работала, полюбила другого, получала письма с яркими марками, понимая, как писал местный поэт (на самом деле большой испанский модернист Антонио Мачадо), что «дорогу создает путешествие. Вдруг парень останавливается во Франции, становится семинаристом и начинает читать лекции. Про что? По сути, о том же, что говорит любая религия мира: чтобы познать Бога, нужно прежде всего слушать свое сердце.

"Несчастным есть тот, - напоминал наш герой, - кто боится рисковать. Потому что он, вероятно, никогда не теряет веру, не претерпит разочарований, не страдает, как те, кто идет за своей мечтой. И когда он оглянется - ведь мы все оглядываемся, - он услышит, как сердце говорит ему: "Что ты сделал с чудесами, которыми Господь усеял твои дни? Что же ты сделал с талантами, которые твой учитель поручил тебе? Поэтому дальше девушка ходит на лекции своего любимого, новейшего мессии, который видит женское в Боге, путешествует с ним, дискутируя на религиозные темы. Но, чтобы быть вместе, каждый из них будет вынужден многим пожертвовать. "Над рекой Пьедра, там я сидела и плакала" - замечает автор, - книга о важности такого отдачи себя. Пилар и ее приятель - вымышленные персонажи, но символизируют многочисленные конфликты, которые сопровождают нас в поиске второй половинки; рано или поздно мы должны победить наши страхи, ведь духовный путь преодолевается ежедневным опытом любви ".

Соджі Шімада. Зодіак убивств. – К.: BookChef, 2020

Эта книга - замечательный мистический детективный триллер, где читатель наравне с героями может отправиться на поиски истины. История убийств по зодиаку смущает ум и заставляет неотрывно следовать за сюжетом рассказа. Также это прекрасная возможность окунуться в атмосферу Токио дальнего 1979 года. По сюжету, в запертой комнате нашли мертвого художника, который жил в окружении женщин - дочерей, падчериц и племянниц. После его смерти нашли страшные дневники, в которых говорилось про алхимические формулы и астрологические знаки, но это не самое ужасное. Самое страшное, что в них обозначены планы убийства этих женщин. Художник имел сумасшедшую идею, что только одна из них совершенная и соединила в себе все лучшее из всех знаков зодиака, и для того чтобы эта женщина жила, нужно убить других. Чуть позже по плану художника кто-то начинает действовать. Даже спустя десятилетия загадка этих преступлений беспокоит общественность. Токийские убийства, следовали каким зодиакальным принципам, даже до 1979 года никто так и не раскрыл. Сейчас для разгадки этого дела предсказатель судеб, астролог, детектив и иллюстратор имеют неделю ...

Ольга Ольхова. Русла зап’ясть. – К.: Саміт-книга, 2020

Уже первый из стихов этой оригинальной сборника, изданного в формате арт-бука, задает неофутуристичний тон, и стихотворение звучит, как один из манифестов Семенко: “Як у старої повії, розтікаються фарби і форми, / до Воріт Золотих біжутерні чіпляють принади. / Відійдіть негайно від краю хиткої платформи! / Не притуляйтесь серцями до буфонади!». В целом украинская традиция - от символизма до футуризма и неоклассицизма - слышится чуть ли не в каждой строке нашего автора, которая родом из Луцка, а оригинальные метафоры и поэтические сравнения рассыпаны книгой, словно жемчуг: “мощену вулицю кіт перебіг, / наче струну - смичком”, “Стир вигинається у інстаграмний лук”, “серед неоново-кленових площ”. С другой стороны, интимная лирика, обычно представленная в нашей традиции средствами довольно метафорическими, в этом сборнике отличается нетрадиционным звучанием, и это углубляет эффект полифонии, когда чисто рыцарская поэзия ( "В замковых каменных кружевах история, современность, будущее ...") перекликается с урбанистическими мотивами - откровенными, личными, эротическими: "Я не привыкну / никак / до обращений / как к псевдопологив, / ибо ящик моя / без листьев твоих - / госпожа бездетная". "Книга" Русла запястий "имеет главный мотив сквозной откровенности, которая пронизывает тексты и поддерживается художественным оформлением, - замечает автор в одном из интервью. - Тексты - разные по тематике - честный разговор о чувствах, страхах, боли, страсти, слабости и отдельно об опыте, как восковой защитный слой этой предельной откровенности ». Добавляет "эффекта присутствия" оформление сборника - насквозь метафорическое и эротическое - и черно-белые фото, стилизованные под иллюстрации, на которых обнаженная девушка тянется в самого себя, а также родинки, которыми отдельные разделы, и которые множатся по мере продвижения вглубь поэтического мира автора ...

Ганна Левада. Інститут часу. У вирі зниклих світів. – К.: Зелений Пес, 2020

В этой книге - три истории цикла "Институт Времени", три невероятные путешествия во времени и пространстве, где стираются грани между прошлым и будущим, где не существует пространственных препятствий и границ фантазии. Но пройти этот путь могут только настоящие, те кто умеет отличать добро от зла. Дипломная работа для студентов может стать большим испытанием, особенно если для ее выполнения нужно отправиться в прошлое. Даша и Никита отчаянно принимаются во проекту, даже не подозревая, сколько неожиданностей он им принесет и которая куча приключений ждет впереди. Прошлое таит много загадок, но героям книги "Дипломная работа" по силам их разгадать. Таинственные исчезновения и другие перипетии второй книги - "Место, которого нет" - держать в напряжении до самого конца. Мечты сбываются совсем не так, как хотелось бы героям, и кто знает, что произойдет, когда они отправятся в путешествие африканской саванной? И когда память о них будет стерта? Только после таких двух путешествий Даша и Никита будут готовы к главному испытанию - участия в тысячелетней войне. Встречи с гигантами и мифическими богами ожидают в третьей книге цикла - "Война богов". Эта книга захватывает и не отпускает с первой до последней страницы. Для каждой из путешествий героям понадобится настоящая любовь и несокрушимая дружба - только они помогут пройти все испытания.

Дарія Піскозуб. Машина. – Х.: Vivat, 2020

Машине поклоняются. Жрецы, которые служат ему от рождения быть, не столько способны видеть будущее, сколько заглядывают в прошлое. Ее предсказаний ждут со страхом, пытаясь разгадать знаки, которые она посылает. В постапокалиптическом мире романа Дарьи Пискозуб человечество снова живет в племенах, которые воюют друг с другом за выживание, а загадочная Машина - все, что осталось от цивилизации. Кто-то хочет ее очеловечить, кто борется против нее, но она вечна и, кажется, способна уничтожить то, что должна была оберегать. Автор - львовская писательница, и хотя «Машина» и дебютная книга автора, она уже одержала победу на конкурсе фэнтезийных романов "Брама-2019". Жанр технофентези сравнительно новый для украинской литературы, и это делает книгу Дарьи уникальной. Постапокалиптический мир, созданный автором, имеет свой лексикон, и список этих неологизмов можно найти в глоссарии в конце романа. Например, там есть слово "серцевир" - красивое и с довольно непростым значением.