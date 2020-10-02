Как стать счастливым за 21 день и начать зарабатывать на YouTube - 5 книг с полезными советами

2 октября, 2020, 17:46

Игорь Бондарь-Терещенко

Несмотря на то, что большинство методик, изложенных в этих книгах, могут походить на волшебную сказку, на самом деле все они реальны. Прежде всего потому, что то в области маркетинга или в сфере сторителинга все они призывают к одному: сделать что-то самостоятельно. И тогда жизнь, как по мановению волшебной палочки, обязательно изменится к лучшему.

Луиза Хей. Станьте счастливыми за 21 день. - Х .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Несмотря на то, что практическая методика в этой полезной книге напоминает сказку о волшебном зеркальце, хозяйка которого каждый раз спрашивала, самая ли она прекрасная на свете, все изложенное автором - совсем не сказка, а настоящая реальность. Которая, добавим, наступает для каждого, кто научится работать с зеркальцем. То есть в течение трех недель, как обещают нам, мы сможем узнать, как изменить свою жизнь, просто глядя в зеркало. "Работа с зеркалом - подсказывает автор, - когда вы заглядываете себе глубоко в глаза, повторяя аффирмации - это самый эффективный из изобретенных мною способов научиться любить себя и видеть мир как безопасное место, полное любви". А также, добавим, узнать, как переработать гнев и отпустить, прежде чем он заставит вас заболеть; как сила хорошего настроения может изменить все к лучшему; как уделять себе больше времени и подбадривать себя на этом пути; как простить себе и тем, кто вас обидел, и поднять этим свое сердце на новый уровень любви к себе; как отпустить старую любовь, исцелить разбитые отношения и искать новую любовь; как перестать испытывать сильные стрессы. "Возможно, вам интересно, почему программа длится именно 21 день - спрашивает автор. - Получится ли у вас полностью изменить свою жизнь всего лишь за три недели? Наверное, не полностью, но вы можете посеять зерна изменений. Если вы и дальше будете работать с зеркалом, из этих зерен прорастут новые здоровые привычки мышления, которые откроют двери к радостной и полноценной жизни. Поэтому начинаем!

Мартин Томас Руководство The Financial Times по стратегии для социальных медиа. - Х.: Фабула, 2020

В этой книге автор уделил значительное внимание стратегическому мышлению и планированию, но также попытался дать практические советы, как максимально использовать социальные медиа и избежать подводных камней. Например, как решить, создавать ли дополнительные учетные записи в социальных медиа? Как увеличить количество подписчиков на собственных каналах? Как развивать процесс управления беседой? Как уменьшить негативное влияние жалобы клиента? Как избежать проблем с регуляторными органами? Как не стать жертвой кибер-мошенничества? Также у автора немало примеров из практического следования его советам. "Когда генеральный директор Apple Тим Кук написал твит "Отличный день и прогулка в @YosemiteNPS. Искренне благодарен работникам парка", то получил почти 6тысяч лайков от его 2,6 млн подписчиков, и никто не сказал, что лучше бы он использовал это время на работу, а не на прогулку по парку". Поэтому эта книга продемонстрирует, как, применяя более стратегический подход к использованию социальных медиа, вы сможете обеспечивать лучшие результаты, реализовывать эффективные кампании, создавать ценные сети, собирать лучшую информацию о бизнес-среде, повышать лояльность клиентов и трансформировать свою корпоративную культуру и одновременно управлять рисками, возникающими перед вами и вашей организацией.

Дэвид Мирмен Скотт и Рейко Скотт. Фанократия. Превращение фанатов в клиентов и клиентов в фанатов. - К.: Yakaboo Publishing, 2020

Авторы этой книги небезосновательно считают, что самой мощной силой в мировом маркетинге являются не социальные медиа, имейл-рассылки или таргетинг и даже не пьятнадцятисекундные рекламы перед каждым видео на YouTube. Нет, магический ингредиент - это Фанди. В общем Дэвид Мирмен Скотт с дочкой Рейко - очень разные. Один из них - бизнес-стратег из поколения бэби-бумеров, другая - милениалка, которая изучает медицину, однако они заметили, что тот энтузиазм, который в них воспламеняли чрезвычайные явления, как группа Grateful Dead (у Дэвида) и Гарри Поттер (у Рейко), теперь вызывают самые разнообразные компании и организации. Поэтому они объединили свои знания и усилия, чтобы исследовать это судьбоносный вопрос: Действительно, как определенным брендам, даже из самых скучных, казалось бы, индустрий, как автострахование или корпоративное программное обеспечение, удается окружить себя не просто покупателями, а горячими фанами? В принципе, из этой книги можно узнать.

Станислава Стефановская. 50 шагов к работе. Путеводитель для тех, кто хочет трудоустроиться. - К.: АДЕФ-Украина, 2020

Как известно, тема профессиональной реализации человека в социуме всегда была и остается актуальной. Меняются эпохи, культуры, профессии, но желание человека стать кем-то именно в трудовой сфере, быть мастером своего дела и получить признание - практически неизменно. Опыт пребывания в профессиональных просторах дает возможность для развития и самореализации потенциала человека. Поэтому в этой книге-путеводителе описаны 50 шагов, которые планомерно готовят человека к достижению его цели - трудоустройству. Читатель вместе с автором будет задаваться вопросами, искать ответы на них и формировать собственное более целостное представление о себе как о профессионале. Что, вместе с правильным позиционированием и подготовленностью, и является залогом успешного трудоустройства. Книга предназначена для широкого круга читателей, которые хотят создать или обновить свое резюме, найти работу для души и с удовольствием пройти испытательный срок, по-настоящему стал частью новой компании.

Марк Ливиньо. Cторителинг для глаз, ушей и сердца. - К.: Наш Формат, 2020

Эта книга обязательно понравится тому, кто заинтересован в историях: писателям, рекламистам, копирайтерам, журналистам, всем, кто понимает важность историй и умение их рассказывать. Ведь сторителинг - это наука, без которой не обойтись: в профессиональной и повседневной жизни мы ежедневно рассказываем истории, слышим их и хотим быть услышанными. Истории - это универсальный язык, понятный каждому, если знать, как правильно его использовать. Поэтому автор, опытный писатель и блоггер, делится собственными секретами замысла, построения и рассказа удачной истории на конкретных примерах. А также учит понимать текст и объясняет, почему так важно не только видеть и слышать историю, но и чувствовать ее на каждом из возможных уровней. При этом автор в книге не только рассказывает истории из своего детства и собственные инсайты из опыта написания историй, но и описывает советы и лайфхаки от других писателей, блоггеров и художников.