Иван Компан: Лучшая экономическая стратегия для украинских граждан - рассчитывать на себя

1 октября, 2020, 13:53

Иван Компан - международный консультант в сфере корпоративных финансов с 25-летним опытом, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы. Образование: мехмат Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат наук

Занимался научными исследованиями по эконометрике в Сорбонне (Франция), в Институте перспективных исследований в Вене (Австрия) и в Центре экономических исследований при Карловом университете в Праге (Чехия).

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Иван Компан объяснил, что такое амнистия капиталов, стоит ли хранить сбережения в гривне и чего ожидать после завершения коронакризиса. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Пан Иван, добрый день! Президент готовит приказ об амнистии капиталов. Мы не знаем, что это такое. Расскажите, пожалуйста.

Да, я тоже об этом слышал. Вообще амнистия капиталов - это то, через что прошли многие страны, в том числе наши бывшие соседи по Советскому Союзу, та же Россия и Казахстан.

Если просто объяснить, ситуация в том, что у украинских граждан довольно много активов, которые были когда-то заработаны, созданы за почти 30 лет независимости. Никто не знает источников происхождения этих активов, много денег лежит в ящиках, много денег находится за границей. Это не только деньги, есть и ценные бумаги, какие-то недвижимые активы, машины.

Амнистия капитала нацелена на то, чтобы - простите мне такое жаргонное слово - но все эти капиталы и активы можно будет фактически "отмыть", заплатив определенный налог. Их можно будет легализовать и ими можно будет пользоваться.

А какой в этом смысл? Почему люди должны платить какие-то налоги, если у них уже есть эти деньги, капиталы, они ими и так сейчас пользуются? Почему они вдруг должны поверить власти и показать свои сбережения?

Тут я бы разделил на две части, потому что есть определенные капиталы, которые были честно заработаны, из которых уже были уплачены налоги, - с этих ничего платить не надо, вы уже все оплатили и можете свободно пользоваться этими деньгами, отправлять их за границу, инвестировать в международные рынки капитала, делать что угодно.

Но есть много капиталов, источники происхождения которых люди не могут объяснить. И сейчас, в мире, который меняется, и меняется финансовая система, этими деньгами будет довольно трудно воспользоваться в будущем.

Даже сейчас вы не можете взять пачку денег, прийти в европейский банк и сказать: возьмите у меня эти деньги, положите их на депозит, - у вас их никто не возьмет.

В Украине, кажется, с этим пока проще.

В Украине еще берут, но все равно мир меняется, и рано или поздно это коснется и Украины. Мы живем в эпоху глобализации, я думаю, у людей с состоянием, у которых сотни тысяч или миллионы, жизненное пространство не ограничивается Украиной, и они хотели бы свободно пользоваться своими деньгами и за рубежом.

Разумеется, пан Иван. Это проблемы богатых, мы им сочувствуем, конечно. Но, я думаю, что для большинства украинцев эта тема не очень актуальна.

А вот что актуально - так это курс гривни, который снова начал падать. И мы фактически становимся беднее. Нам один эксперт в эфире говорил, что экономических причин для такого падения нет - только психологические.

Как вы считаете, почему курс падает? Что с ним будет происходить? Надо бежать покупать доллары? Какие будут ваши советы?

Курс гривни - это у нас всегда барометр состояния украинской экономики. Я бы тоже здесь разделил на две части: долгосрочные и краткосрочные перспективы.

Если мы посмотрим на долгосрочные перспективы, то в конце концов курс - это отражение того, что происходит в экономике. И вот если я вспомню, например, Прагу, где я начинал свою академическую карьеру в начале 1990-х, курс чешской кроны к доллару был где-то 30-31. Прошло 30 лет, и этот курс изменился. Прошлым летом я был в Праге, и было что-то 24 или 23 кроны.

В Украине гривня обесценилась в десятки раз - и это отражение экономики. Поэтому пока украинская экономика не будет изменяться, о стабильной гривне трудно будет говорить.

А в краткосрочной перспективе что делать? В долгой я понимаю, что экономика должна реформироваться... А в краткосрочной: что делать, если у меня есть лишние - не лишние 10 тыс. грн, - покупать доллар или нет?

Да нет, я думаю, что у таких вот... Ну, если для хранения, если люди хотят хранить это на годы, то я думаю, что лучше хранить все же в долларах, или евро, или других активах. Гривня не является инструментом накопления, хранения и инвестирования... К сожалению.

Но то, что говорил коллега о психологических факторах... Фундаментальные факторы - да, там ситуация в Украине не такая плохая и благодаря усилиям Национального банка, и в целом, скажем, властей, конечно макроэкономическая стабильность была достигнута. Но психологические факторы - они очень важны. Потому что они двигают рынками очень сильно: страх и жадность - такие факторы, которые могут отправить рынок, как ракету, вверх и опустить его в бездну. То, что мы видим даже на сегодняшних развитых рынках капитала, в Соединенных Штатах, - мы видим, что рынок очень сильно оторвался от фундаментальных показателей. Поэтому психологические факторы чрезвычайно важны, страх и жадность никто не отменял.

Но у нас такого рынка нет, поэтому, когда мы говорим о страхе и жадности, я бы говорил о страхе и жадности украинской власти.

Мы поговорим на другую тему. Но перед этим мы опросили на улицах людей, получали ли они помощь от государства во время карантина. Большинство не получали никакой помощи, - кажется, был только один пример, где что-то вспомнили. Прокомментируйте, пожалуйста.

Мне очень понравился ответ; "Я только на себя рассчитывал". Я думаю, что это лучшая стратегия для украинских граждан - рассчитывать на себя. Большинство из нас не рассчитывает на помощь государства, и, к сожалению, у государства нет того запаса прочности, чтобы оказать какую-то массовую помощь украинцам, как это делается в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе.

Там печатаются доллары триллионами, там есть меры и монетарной политики, и фискальной, нацеленные на то, чтобы поддерживать людей, поддержать экономику.

Но это Соединенные Штаты, которые печатают доллары. Мы этого себе позволить, к сожалению, не можем.

Вы консультируете бизнес, я так понимаю, и в Украине тоже. Ваши клиенты получили какую-то поддержку от государства? Я слышал о каких-то налоговых льготах, о каких-то отсрочках, дешевых кредитах. Что-то такое работает вообще или нет?

Действительно, определенные льготы были: компании могли определенное время, кажется, до конца года, не платить проценты по займу. Определенные льготы есть. Я не верю в дешевые кредиты. Я не верю во все то, что является не рыночным. Но я думаю, что самое большее, что государство могло бы сделать для украинского бизнеса, - это изменить среду, в которой этот бизнес работает. И чтобы бизнес рассчитывал не на какое-то единовременное пособие и что-то такое, что государство немножко сделает, а потом реклама идет фантастическая этого мероприятия, а чтобы изменились сами условия существования бизнеса в Украине. Чтобы бизнесу стало комфортно. Чтобы бизнесу стало интересно в долгосрочной перспективе инвестировать деньги, и чтобы мы видели не только украинские деньги, которые люди от безысходности сюда вкладывают - им надо жить, надо что-то делать, - а чтобы мы видели и крупный иностранный капитал. Чтобы он сюда приходил с технологиями, с рабочими местами, чтобы нес нам новый мир фактически.

Видимо, пан Иван, последний вопрос о том, что будет после карантина с нашей экономикой. Я читал в одном из изданий вашу колонку на эту тему. Могли бы вы тезисно озвучить, чего нам ожидать?

Ну, вы знаете, на самом деле, если смотреть на показатели украинской экономики, то они уже не такие плохие, и там не такое, что надо уже посыпать голову пеплом. Но все же мы остаемся маленькой сырьевой экономикой, которая сейчас не может сделать какого-то рывка. Эти все истории о земле - это все замечательно, но я не знаю ни одной аграрной страны, которая стала бы процветающей экономикой.

Поэтому кризис рано или поздно закончится, коронавирус рано или поздно закончится, это не вечно. Но у нас есть гораздо большая проблема - это коррупция, это отсутствие механизмов в государстве. Если мы когда-то это изменим, тогда мы создадим предпосылки для того, чтобы украинская экономика росла. Если мы этого не сделаем, то у нас будет вечный кризис. Коронавирус сменит еще что-то, а потом еще что-то, объяснение мы всегда найдем. Нам необходимо делать фундаментальные стратегические изменения в государстве, если мы хотим жить лучше.