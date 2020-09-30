Антон Наумовец: удачным для НАН Украины будет избрание ее президентом академика Загородного

30 сентября, 2020, 13:23

Віктор Хомець

Интервью с первым вице-президентом НАН Украины академиком Антоном Наумовцем

Антон Григорьевич, мы ведем разговор чуть более чем за неделю до выборов президента и президиума Национальной академии наук Украины, которые должны были состояться еще весной, если бы не помешала эпидемия. В августе Академия провела в последний путь своего многолетнего президента, выдающегося ученого академика Бориса Патона - знаковую для нашей истории фигуру и человека мирового масштаба. Учитывая, с одной стороны, неизбежные сравнения с лицом своего предшественника, а с другой - затяжную и глубокий кризис, в котором оказалась отечественная наука, следующем руководителю НАН Украины, очевидно, будет очень непросто "держать марку". Чем особенна Академия как организация и каким профессиональным бэкграунд и человеческими качествами должен обладать ее новый президент?

На плечи этого человека ляжет ответственная задача достойно продолжить проверенные временем традиции Академии, которые, без преувеличения, являются нашим национальным достоянием, и одновременно обеспечить соответствие ее деятельности вызовам настоящего и будущего.

Нашей самой большой ценностью являются наши сотрудники, а самым большим достоянием - всемирно признанные научные школы Академии, способны на высоком уровне выполнять фундаментальные исследования и доводить их результаты до широкого практического применения. Среди несомненных преимуществ НАН Украины - ее разносторонность, ведь в наших рядах работают квалифицированные специалисты по естественным, точным, техническим, общественным и гуманитарным наукам. Благодаря этому можно оперативно, без межведомственных барьеров организовывать плодотворные исследования на стыках наук. Не менее важным для конечных результатов нашего труда является то, что фундаментальные и прикладные исследования выполняются в рамках целевых программ. К тому же, мы можем похвастаться благоприятным творческим климатом и отлаженной, "как часы", исполнительской дисциплиной. Академия также традиционно поддерживает взаимополезны связи с образованием и имеет договорные отношения с различными отраслями промышленности, в частности оборонной сферой. Но главное - незыблемым принципом существования НАН Украины остается ее самоуправление, то есть свобода в выборе направлений фундаментальных исследований и решении кадровых вопросов, но вместе с тем - ответственность за помощь государству в решении всех ее насущных проблем.

Учитывая это, требования к кандидатам на пост президента НАН Украины очень высокие. Их можно сгруппировать в три основные характеристики: во-первых, весомый собственный научный потенциал, неоспоримый профессиональный авторитет среди коллег; во-вторых, высокие организаторские способности, подтвержденные практикой; в-третьих, высокие моральные качества, порядочность.

Соответствует ли этому описанию кто-то из пяти кандидатов? И кто больше импонирует лично вам, если не секрет?

Ученые - электорат рациональный и критический (и, будем надеяться, самокритичен), поэтому их выбор обычно взвешенный и лишен эмоций. Впрочем, мне не пришлось долго определяться, потому что со всеми кандидатами давно знаком. Забегая вперед, предполагаю, что некоторые из читателей могут упрекнуть моему выбору "цеховой солидарностью" физиков или заангажированностью среди высшего руководства Академии. И то, и другое неправда, но, чтобы не быть голословным, то, по нашей научной традиции, аргументирую.

Итак, проанализировав профессиональный и личностный доработок каждого кандидата, я пришел к выводу, что самым удачным для Академии будет избрание ее президентом академика Анатолия Глебовича Загородного - нынешнего вице-президента НАН Украины и директора Института теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова НАН Украины.

Интересно, что как физик он получил одновременно и экспериментальную (в области радиоэлектроники), и теоретическую (в области радиофизики) квалификацию. Сначала в Харьковском институте радиоэлектроники, а затем - в Харьковском государственном университете (теперь это Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). В академический Институт теоретической физики Анатолий Глебович прибыл 1972 года и сделал там карьеру от стажера-исследователя до директора. Именно в этом учреждении он сформировался как выдающийся ученый и эффективный управленец с большим и разнообразным опытом. Ведь в Институте теоретической физики ИТФ представлены все направления физической науки: астрофизика и физика Вселенной, физика элементарных частиц, всех состояний вещества - твердых тел, так называемой мягкой материи (в частности, жидких кристаллов), газов и плазмы, а также биофизика и даже математическая теория экономических процессов. Чтобы успешно управлять таким институтом, нужно иметь широкий научный кругозор и эрудицию. Физики-теоретики хорошо подготовлены к этому, потому физика - основа всех естественных наук. Я слышал высказывание о том, что физик-теоретик высокого уровня, берясь за какую-то новую для себя проблему, уже через две недели сможет сделать оригинальный вклад в ее решение, предлагая новые идеи и соответствующие уравнения. Академик Загородний является ученым именно такого уровня.

Любимое поле его личной научной деятельности - физика плазмы, особенно таких ее видов, как турбулентная и пыльная. В пыльной плазме, кроме нейтральных и ионизированных атомов и молекул, присутствуют частицы нано- и микрометровых размеров, несущие на себе гигантский электрический заряд. Такая плазма фактически вездесущей - от Вселенной до ионосферы, плазмы электросварочной дуги и плазменных струй при нанесении покрытий. Теория пыльной плазмы открывает новые возможности в этих технологиях. Анатолий Глебович - признанный в мире авторитет по этому направлению исследований. Это подтверждается и тем, что он избран членом нескольких иностранных академий наук.

Кстати, он до сих пор активно занимается собственной исследовательской работой, то есть действует в своем коллективе как "тренер-игрок". Периодически мне приходилось вместе с Анатолием Глебовичем участвовать в различных длинных и нередко нелепых заседаниях. Я имел возможность наблюдать, как он творчески и эффективно использует даже такие, казалось бы, безнадежные часовтратни мероприятия, делая в своем записную книжку в математические выкладки и решая уравнения.

После определенного лирического отступления скажу несколько слов об организаторских способностях академика Загороднего, наличие которых (и, к тому же, незаурядных) убедительно подтверждается его практической деятельностью на различных должностях-ученого секретаря, заместителя по научной работе директора и наконец директора Института теоретической физики, заместителя академика -секретаря Отделения физики и астрономии НАН Украины, главного ученого секретаря и вице-президента НАН Украины. На последней должности у него очень широкий круг служебных обязанностей - председательство в Комиссии НАН Украины по вопросам евроинтеграции и в Национальном комитете Украины по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера", координация участия академических учреждений в программе ЕС "Горизонт 2020" и программе Евроатома, а также в Международном институте прикладного системного анализа. Анатолий Глебович - научный представитель Украины в руководящей совете Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), что чрезвычайно почетно.

Дойдя до этого места, читатели нашего интервью могут тоскливо зевнуть, так многие представляют себе административную работу в бюджетных организациях как бюрократическое болото, которое только поглощает средства налогоплательщиков. Как ответить на этот упрек? Чем практически полезным, так сказать, намацальным занимаются на таких должностях?

О, при достаточном профессионального уровня сделать можно действительно очень много, даже в украинских реалиях. Например, в 2009-2013 годах Анатолий Глебович инициировал и возглавлял выполнения Государственной целевой научно-технической программы внедрения и применения грид-технологий и целевых программ НАН Украины по грид-технологиям. Результатом стало создание Украинского национального грида - компьютеризированной инфраструктуры, наличие которой позволяет украинским ученым тесно сотрудничать с иностранными коллегами (в частности, CERN) в самых различных областях наук и открывает возможность использования грид-ресурсов наших международных партнеров. Гражданам это, возможно, мало о чем говорит, но для нашей науки это был большой шаг. Сегодня грид-инфраструктуру активно использует немало академических институтов, и уже сейчас можно констатировать, что благодаря этому существенно поднялся уровень их исследований и заметно усилилась присутствие в мировом научном пространстве.

Сейчас академик Загородний руководит академическими целевыми научными программами по информатике, перспективных исследованиях в области плазмы, управляемому термоядерному синтезу и плазменных технологий, проблем устойчивого развития, рационального природопользования и охраны окружающей среды и программой фундаментальных исследований по физике высоких энергий и ядерной физики. Последнюю программу он инициировал для развития тех отраслей физики, значительный прогресс в которых достигается исключительно путем добавления к крупным международным проектов и программ. Середнайвагомиших достижений по этой академической программой- обработки и теоретический анализ результатов экспериментов CMS, ALICE, LHCb на Большом адронном коллайдере в CERN, разработка методов управления направлением движения заряженных частиц при их прохождении через кристаллы, участие в эксперименте NEMO-3 (Нейтринная обсерватория Этторе майорана) по исследованию двонейтринного двойного бета-распада, на основе которого установлено новое ограничение на эффективную массу нейтрино майоран. Это, как говорится, передний край мировой науки.

Не менее значимыми являются достижения за еще одной инициированной академиком Загородним программой - по физике плазмы управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий. Уже прошли исследования начальной стадии высокочастотного разряда, результаты которых будут использоваться на европейских термоядерных установках и в международном реакторе ITER. Кроме того, наши ученые разработали теорию и провели эксперименты со возбуждения кильватерных полей в многозонных диэлектрических структурах, перспективных для использования в плазменных ускорителях. Перспективным является также созданное высоковольтное оборудование для формирования подводного импульсного разряда в установках электроразрядного очистки загрязненной воды. Между прочим, именно наличие в Академии этой программы сыграла ключевую роль в принятии Украины в консорциум EUROfusionта получении от него финансовой поддержки на сумму свыше 1 млн евро.

Все это, несомненно, очень важно для украинской науки и международного имиджа нашего государства. Но для широкой общественности высокие энергии - извините за каламбур, "высокие материи", потому что слово становится все более узкоспециализированной, а потому более сложной для восприятия. Поговорим о более приземленных, насущных потребностях.

В Президиуме НАН Украины академик Загородний отвечает за связи Академии с рядом министерств и парламентских комитетов и Киевской городской государственной администрацией. Регулярно ведет с ними важные и часто сложные переговоры по поводу финансовой поддержки науки и нашего участия в решении различных практических задач, в частности столичных проблем.

Кроме исследовательской и управленческой работы, Анатолий Глебович еще много преподает, к чему, надо сказать, имеет талант. Его перу принадлежат одни из лучших современных учебников по физике плазмы. Подготовкой научной смены он занимается также и как председатель Комиссии по работе с научной молодежью НАН Украины. Например, инициировал проведение в нашей Академии конкурсов на создание молодежных исследовательских лабораторий и групп.

И так дальше. И это горы ежедневной работы, для которой нет ни выходных, ни праздников, ни отпусков. Уж не удивляюсь, получая письма от Анатолия Глебовича глубокой ночи или рано утром, - это большой трудоголик. И нельзя в науке по-другому - такой образ жизни.

Наверное, не разглашу тайны, если замечу, что успешность менеджера уровня президента Академии наук зависит далеко не только от его профессионализма в конкретной области, но и от знаменитого человеческого фактора, умение находить общий язык с другими и совместно работать на результат ...

Бесспорно. Что касается личных качеств Анатолия Глебовича Загороднего, важных для руководителей крупных коллективов: он ровный характер, всегда вежливый в общении с коллегами, внимательный к их мнениям и способен без лишних амбиций учитывать чьи дельные аргументы и предложения при принятии правильных решений. Но в то же время проявляет твердость и требовательность в реализации договоренностей.

Я бы назвал его человеком с глубокой естественной интеллигентностью. "Естественной" и в том смысле, что это, наверное, лишь отчасти результат воспитания и самовоспитания, а отчасти - врожденная, семейная качество. И в том смысле, что она не наигранная и не мнимая: каким Анатолий Глебович кажется, таким он и есть, настоящим. Деликатным и дипломатичным, но без двойного дна. В современном неопределенном мире, где все может быть шатким и сомнительным, это трудно переоценить

Я знаю, что отец Анатолия Глебовича - Глеб Михайлович Загородний, врач-хирург по специальности (его именем названа улица в поселке Великая Багачка Полтавской области), вместе с матерью воспитали двух сыновей порядочными, трудолюбивыми, скромными и человечными. От родителей наш коллега унаследовал также классическую украинский литературный язык, поэтому, по моему мнению, он по праву председательствует в Комитете по научной терминологии при Президиуме НАН Украины. Академик Загородний также свободно владеет современной международной языке науки - на английском.

И напоследок: не менее важной для нас является рекомендация Бориса Евгеньевича Патона, который недавно ушел в мир иной. В одном из своих последних интервью, которое "Урядовый курьер" опубликовал 7 июля, он сказал, что на пост президента НАН Украины поддерживает (и подробно обосновал, почему) кандидатуру Анатолия Глебовича. А Борис Евгеньевич всегда отличался определенным чутьем на людей и под конец своей долгой и насыщенной общением жизни многих уже видел "насквозь". Я уверен, что и в отношении академика Загородного он тоже не ошибался. По крайней мере весь предыдущий опыт не оставляет оснований не доверять его интуиции.

Общалась Снежана Мазуренко