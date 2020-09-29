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Espreso.tvОбществоПерейти на украинский - как впервые в жизни приготовить борщ. Страшно, но удастся!

Перейти на украинский - как впервые в жизни приготовить борщ. Страшно, но удастся!

Кулинарный гуру Евгений Клопотенко дает пошаговые советы, как легко перейти на украинский язык. "Только 6 пунктов и 50% вашей жизни изменится"

Как ни крути, прошло то время, когда вопрос: быть или не быть украинскому языку в украинском государстве еще подвергался обсуждению. Сейчас каждый сознательный гражданин земли, на которой живет, сознает и то, что на этой земле есть собственная культура, язык, обычаи и традиции. Но, несмотря на все это, украинский отчасти звучит как иностранный, или вообще не звучит там, где ему дано быть.

Евгений Клопотенко - украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий. Основатель социального проекта по изменению культуры питания Cult Food, автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com.

И, как и каждый настоящий украинец, очень переживает за свое. Хотя, казалось бы, его успехи, достижения, его талант открывают такие возможности, которые могут перекрыть другие вопросы. Ведь творчество - такая штука, что уже как накроет, то идешь по зову вдохновения, а то, что вокруг, обретает размытые линии.

Украинец Евгений Клопотенко отрицает такое развитие и событий и творчества.

Украинцы, которые не считают себя украинцами - смешно

"Украинцы или не украинцы? Вот в чем вопрос. Есть часть населения, которая просто существует на территории Украины. Этой части все равно. Каждый сам за себя. Перемены? Они как-то приспосабливаются к переменам. Произносить "я - украинец" им неловко. Живут в собственной стране как гости. Украинцы, которые не считают себя украинцами - смешно получается ", - написал он в своем фейсбуке.

- Это произошло, потому что на протяжении сотен лет уничтожали нашу национальную идентичность. Чувство единства и принадлежности к государству Украина. Поэтому национальная идентичность - то, что мы должны восстановить. Мы - не просто кучка людей. Мы - носители культуры и ценностей страны, на территории которой живем. Знать историю своей страны, любить украинские продукты, готовить украинские блюда, хотя бы базово разбираться в политической ситуации, читать украинские книги, слушать украинскую музыку, поддерживать украинских производителей. Это важно, потому что дает нам четкое понимание, кто мы.

Иметь национальную идентичность - это значит, что нам надо быть самодостаточными, как нация. Не думать "где-то у кого-то лучше", а делать так, чтобы у нас было круто. Только так Украина сможет выжить", - убежден он.

И в начале весны основал проект-опрос "Быть украинцем", где определяли ценности настоящего украинца и в котором приняли участие очень много людей. Проект многим помог и определиться с идентичностью, и понять свою принадлежность к великому народу, и убедил, то есть стал мощным толчком, изучить родной язык.

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О языке и борще

"Перейти с русского на украинский - это как впервые в жизни приготовить борщ. Хочется так, что небо чешется, но страшно. Выдыхайте. Все будет ок, я дам вам стартовый рецепт (сам его юзал три года назад, когда только учился публично разговаривать на украинском). Вы начните понемногу, а там все как польется, как закипит, шо пусть окружение прячется в жито, потому что вас уже не остановить", - написал Евгений Клопотенко и сразу же пошагово, как в кулинарии, расписал этот процесс. Чтобы и проще было, и приятнее. И - без сомнений или страхов. Итак:

1. Если ваши родные говорят на русском, то в их кругу не пытайтесь перейти на украинский. Не ломайте себя, если вам неудобно. Но с новыми людьми разговаривайте на украинском (у них нет вашего сложившегося образа, они ничего от вас не ожидают, поэтому с ними будет легче общаться на родном языке).

2. Когда садитесь в такси/подходите на кассу/заходите в какое-то заведение, говорите не "здравствуйте", а "добридень /вітаю".

3. Фейсбучик и инстаграмчик ведите на украинском.

4. Свои публичные выступления делайте на украинском.

5. Заметки в телефоне пишите тоже на родном языке (можете ваще перевести свой мобильный на украинский, он же смарт, поэтому все поймет).

6. Когда говорите и не знаете, как какое-то слово будет по-украински, то не парьтесь и говорите его на русском. Потом погуглите, в случае чего. Не заганяйтеся от мысли, что кто-то посмотрит на вас косо. Лучше говорить на украинском с ошибками, стараться и исправляться, чем на на русском потому, что страшно.

"Только 6 пунктов и 50% вашей жизни изменится. А все остальное - дело времени, - добавил Евгений Клопотенко.

Это очень приятная перемена - заговорить! Причем - на родном языке, данном тебе Вселенной и от рождения.
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