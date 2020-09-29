Кирилл Шевченко: что известно о новом главе Нацбанка?

29 сентября, 2020, 14:30

Предложение президента назначить новым руководителем Нацбанка Кирилла Евгеньевича Шевченко поддержало большинство — 332 народных избранника, и независимая Украина получила нового, одиннадцатого по счету, председателя НБУ. Следует отметить, что Шевченко обошёл таких серьёзных конкурентов, как Владимир Лавренчук и Сергей Круглик, его кандидатуру одобрили и представители банковского сообщества. Что известно о человеке, который в ближайшие семь лет в значительной мере будет предопределять финансовый вектор развития государства?

Немного о личном…

На момент вступления Кирилла Шевченко в должность председателя Нацбанка Украины его опыт работы в банковской сфере составляет более четверти века. Он является членом совета Независимой ассоциации банков Украины и профессиональным участником фондового рынка. В 2017 году удостоен звания "Финансист года". Обладатель сертификатов Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг, госкомиссии по ценным бумагам и других профессиональных дипломов. Финансист живет в Киеве, женат, воспитывает дочь Лизу. Знает три языка – украинский, русский, английский. Увлекается спортом, свободное время посвящает альпинизму и кайтсерфингу.

Первые шаги к успеху

Начиналось все в далеком 1972 году. Будущий банкир родился в русской Туле, отец – шахтер, мать – журналистка. Детство и школьные годы Кирилла прошли в Украинской ССР, в городе Стаханов (ныне – Кадиевка), куда переехало семейство Шевченко.

Рабочую карьеру юноша начал сразу после окончания местной средней школы: по примеру отца он попробовал себя в роли рабочего на шахте имени Ильича. После двух лет работы ремонтником Кирилл решил освоить новую профессию — экономиста. В 1989 году он стал студентом инженерного экономического института в Харькове (сейчас Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца).

Шевченко успешно окончил известный вуз в 1994 году. После защиты диплома по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности" он сразу устроился в харьковский филиал Украинского кредитного банка, где получил должность экономиста отдела вкладных операций. Уже на первом рабочем месте карьера молодого специалиста быстро пошла в гору, и он сумел дорасти до исполняющего обязанности начальника кредитного отдела.

В 1995 году, набравшись опыта, Кирилл Шевченко перешел в харьковский филиал банка "Аваль", который в тот период относился к одним из самых перспективных в Украине. Начав с рядовых должностей, молодой финансист быстро дорос до ведущего специалиста сектора кредитных ресурсов.

Следующие 11 лет Шевченко отдал активно развивающемуся на тот момент киевскому банку "Финансы и кредит". Придя в октябре 1995 года на должность начальника отдела нормативов, смог проявить себя и дойти до уровня заместителя председателя Правления. К 2006 году банк "Финансы и кредит" вошел в десятку крупнейших банков Украины и был представлен по всей стране обширной сетью фирменных отделений, в чем, безусловно, есть заслуга и Кирилла Шевченко.

"Проба пера" в госсекторе

Первые шаги в качестве государственного служащего Кирилл Евгеньевич Шевченко сделал в 2006 году. В декабре он оставил работу в банке "Финансы и кредит" и три года занимал должность руководителя Государственного ипотечного учреждения (ГИУ). Создание данной организации инициировано Кабинетом Министров Украины в 2004 году. Основная цель учреждения — рефинансирование и удешевление ипотечных банковских кредитов, которое смогло бы оживить и поддержать украинский ипотечный и строительный рынки.

Под руководством Шевченко ГИУ в 2006 году впервые выпустило гарантированные государством облигации (первый выпуск в истории фондового рынка Украины). Такое решение оказалось своевременным и результативным: многие инвесторы заинтересовались и воспользовались этим финансовым инструментом. В период работы Кирилла Шевченко ГИУ смогла привлечь и направить на рефинансирование более 1 млрд грн, до 2009 года благодаря работе учреждения по всей Украине было рефинансировано более 6400 кредитов.

В мае 2009 года Шевченко оставил пост главы Государственного ипотечного учреждения и четыре месяца выполнял функции штатного советника главы украинского правительства, должность которого на тот момент занимала Юлия Владимировна Тимошенко.

В том же году произошло знаковое событие на украинском финансовом рынке — национализация обанкротившегося "Укргазбанка": государство в лице Министерства финансов Украины выкупило 94,94% акций финучреждения. Учитывая значительный опыт в банковском секторе, Шевченко 28 августа 2009 года назначили членом наблюдательного совета "Укргазбанка". По мнению экспертов, именно благодаря работе опытных экономистов, включая Кирилла Евгеньевича Шевченко, тогда удалось спасти национализированный банк.

В период с 16 сентября 2009 года по 13 апреля 2010 года Шевченко выполнял функции первого заместителя председателя правления АБ "Укргазбанк". Этому учреждению банкир посвятил 11 лет своей жизни (с небольшим перерывом). Под его руководством кредитную организацию в 2019 году объявили лучшей в сфере финансирования в Центральной и Восточной Европе (рейтинг авторитетного финансового издания Euromoney). Кстати, по официальным данным, в собственности Шевченко находится 0,000072% акций "Укргазбанка".

В 2010 году Кирилл Шевченко вместе с бизнес-партнёром Вадимом Копыловым выкупил столичный ПАО "ТЕРРА БАНК". Будучи председателем Правления малоизвестной финансовой организации, Шевченко сумел менее чем за два года улучшить ее экономические показатели. Благодаря стремительному увеличению рентабельности, значительному приросту собственного капитала и активов, учреждение вошло в список 45 крупнейших банков Украины. За годы правления Шевченко "Терра" успела завоевать несколько престижных профессиональных наград и премий.

В период 2011–2012 гг. Кирилл Шевченко приобрёл новый финансовый опыт на посту руководителя финансовой "Украинской стратегической группы" и участника правления ЧАО "СКПД", специализирующихся на инвестиционных проектах.

После продажи "Терра Банка" новым рабочим местом Кирилла Евгеньевича стал ОАО "Ощадбанк", где он занял должность советника Секретариата председателя. В период работы Шевченко государственное учреждение вошло в десятку крупнейших банков Западной и Центральной Европы.

Возвращение в "Укргазбанк"

Осенью 2014 года Шевченко вернулся в ПАО АБ "Укргазбанк", где его вновь ждал пост первого заместителя председателя Правления. В апреле 2015 года он победил в открытом двухэтапном конкурсе, организованном Министерством финансов, и вступил в должность руководителя финструктуры. В ходе конкурса, который проводился впервые в таком формате, оценивались не только опыт и результаты работы, но также профессиональная и личная репутация претендентов.

О результатах деятельности Кирилла Евгеньевича в качестве председателя "Укргазбанка" можно судить по тому, что после убыточного 2014 года учреждение смогло закончить 2015 год с прибылью 250 млн грн. В 2019 году эта цифра достигла 1,29 млрд грн. В период, когда на отечественном рынке сектор кредитования переживал затишье, Шевченко сумел увеличить кредитный портфель вдвое. В период с 2015 по 2020 годы "Укргазбанк" неизменно получал признание как один из лучших в Украине банков по депозитам, автокредитам и обслуживанию юридических лиц.

"Зеленые" инициативы Шевченко

Отдельного внимания заслуживает эко-направление банка. Встав у руля финансового учреждения, Шевченко реализовал новую бизнес-модель, ориентированную на развитие объектов альтернативной энергетики. Государственный "Укргазбанк", по сути, стал ведущим экобанком Украины, финансирующим зеленые технологии: альтернативную энергетику, энергосберегающие технологии и защиту окружающей среды. Кредитная организация стала первым отечественным "зеленым" банком и участником международной сети Green Bank Network. На начало 2020 года обязательства банка по экокредитованию превысили 15,6 млрд грн.

С 2016 года "Укргазбанк", возглавляемый Шевченко, стал партнером International Finance Corporation (IFC), входящей в группу Всемирного банка. Целью данного сотрудничества является помощь в развитии малого и среднего бизнеса в Украине.

Весной 2020 года, несмотря на карантинные ограничения, "Укргазбанк" был признан одним из самых надёжных розничных банков Украины (журнал "Деньги", ТОП-10). Финансовое учреждение также является лидером по выдаче инвестиционных кредитов по антикризисной программе "5–7–9%": за период с февраля по июль 2020 года банк профинансировал малый бизнес на сумму 604,4 млн грн.

На данный момент "Укргазбанк" — единственное государственное финучреждение, готовое к приватизации. Ожидается, что в капитал украинского банка войдёт иностранный инвестор — Международная финансовая корпорация IFC, с которой в 2019 году подписано соответствующее соглашение. По условиям договора, банк может получить кредит на 30 млн евро сроком на 5 лет, погасить который можно акциями (в соглашении оговорена доля в 20%). Кирилл Шевченко не успел закончить этот процесс, но значительно продвинул учреждение по части прозрачной системы управления.

Новые горизонты: назначение главой НБУ

Кандидатура Шевченко, которого Зеленский презентовал как технократического специалиста, способного продолжать независимый курс НБУ, была рекомендована банкирами и поддержана многими политиками, экспертами и инвесторами. Экс-министр экономики Тимофей Милованов и специалист по инвестициям компании Dragon Capital Сергей Фурса считают, что его назначение стало лучшим вариантом из возможных.

Кирилл Шевченко после своего назначения заявил, что поддерживает текущую политику регулятора, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности в банковском секторе. При этом он отметил, что в нынешних условиях необходимо ставить новые цели, а именно — создавать фундамент для экономического развития.

В качестве приоритетов банкир назвал четыре направления: 1) возобновление кредитования, 2) снижение объемов плохих кредитов, 3) сохранение стабильного курса гривны и инфляции, недопустимость неконтролируемой эмиссии, 4) продолжение сотрудничества с международным партнёрами, в частности, МВФ. Отвечая на вопросы по кадровой политике, Шевченко отметил, что он, как и любой другой руководитель, будет формировать команду, с которой ему комфортно работать. При этом на первое место обещает ставить опыт и компетенции кандидатов.

Планы на будущее: совершенствование системы кредитования

По словам Шевченко, имеющего солидный опыт в сфере инвестиций, для украинской экономики сейчас, во время карантина, как никогда важна поддержка банковского сектора, и у банков есть достаточно ликвидности, чтобы запустить кредитование. Одна из первоочередных задач НБУ в период его правления — создание соответствующих нормативных условий для облегчения кредитования реального сектора. Это, с одной стороны, позволит поддержать отечественные предприятия, а с другой – создаст предпосылки для наращивания прибыли банков.

По истечении первого месяца на должности новый глава НБУ подтвердил свои намерения по усилению работы с банками в сфере кредитования бизнеса и развития ипотечных займов.

Шевченко обратил внимание на то, что за последний месяц наблюдаются первые признаки оживления бизнеса. Если за первое полугодие 2020 года фиксировали уменьшение корпоративного портфеля банков (минус 7% по гривневому и почти 9% по долларовому), то по июльским данным наметился прирост по гривневым кредитам, причём это касается спроса и со стороны предпринимателей, и со стороны физлиц (плюс 1,5% и 0,4% соответственно). Это свидетельствует о том, что потихоньку восстанавливается потребность в оборотных средствах.

Оптимистичную динамику финансист отмечает и в сфере ипотечного кредитования: в июле 2020 года объёмы займов превысили докризисный уровень. Данную тенденцию Шевченко объясняет двумя причинами: отложенный спрос плюс снижение ставок по ипотеке, что, в свою очередь, является следствием уменьшения учётной ставки НБУ (в июне 2020 года ее снизили до 6%). Управленец уверен, что тренд по снижению ипотечных ставок будет сохраняться, более того, можно ожидать дальнейшего их уменьшения как для физических, так и юридических лиц.

Банкир обещает, что НБУ и далее будет активным участником и разработчиком различных кредитных программ, включая ипотеку и такие проекты, как "5–7–9", направленные на кредитование малого бизнеса. Говоря об ипотеке, Кирилл Шевченко особое значение уделяет кредитованию "первички", которая позволяет создавать новые рабочие места и в целом оказывает положительное влияние на ВВП. По словам главы НБУ, одна гривна, вложенная в жилищное строительство, даёт кратную отдачу по показателям роста экономики. Вместе с тем финансист признает наличие проблем, сдерживающих банковское ипотечное кредитование. Среди них — сомнительные схемы финансирования на рынке первичного жилья, из-за которых покупатели не могут получить оплаченные квадратные метры, и проблемы с взысканием займов, в частности, мораторий на валютную ипотеку.

Как будут решаться проблемы неработающих кредитов?

Чтобы минимизировать долю "плохих" кредитов, объёмы которых выросли в условиях пандемии, Шевченко обещает целый пакет "антиковидных" мер, подразумевающих гибкие программы реструктуризации и новые подходы к рисковым активам.

О сотрудничестве с МВФ

Вопрос с проблемными активами в госбанках актуален и в виду сотрудничества с МВФ. По требованию фонда, для выделения очередного транша Украине необходимо уменьшать объёмы NPL (плохие кредиты). Такая программа, по словам Шевченко, утверждена, и на данный момент уже около 90% проблемных кредитов покрыты резервами и капиталом. Глава Нацбанка напоминает, что апрельским постановлением Кабмина определён механизм продажи долгов с дисконтом, что упрощает решение данной проблемы. Кирилл Шевченко уверен, что Украина успешно выполняет положения Меморандума и имеет все шансы получить очередной и последующие транши.

Что будет с "Приватбанком"?

НБУ под новым руководством и далее будет отстаивать законность национализации банка, обещает Шевченко. У регулятора нет планов по уменьшению доли крупнейшего украинского госбанка на рынке. Главная задача – приватизация и введение корпоративного управления в государственных структурах, что, по мнению банкира, обеспечит лучшие результаты их работы.

О судьбе гривны и запуске печатного станка

НБУ будет и дальше поддерживать плавающий курс гривны, однако, по словам Кирилла Шевченко, курсовая волатильность текущего года не является приемлемой, поэтому данный вопрос может и будет обсуждаться. Вместе с тем финансист считает, что свободный курс отражает спрос и предложение на рынке, поэтому при любой ситуации будут те, кто выигрывает от ситуации, и те, кого курс не устраивает.

НБУ и дальше будет стремиться сглаживать чрезмерные колебания в одну или другую сторону, проводя интервенции. Однако критерии, определяющие необходимость выхода на рынок, НБУ оставляет закрытой информацией, чтобы избежать спекуляций со стороны участников рынка.

Несмотря на все опасения по поводу запуска печатного станка, новый глава НБУ отмечает соблюдение графика краткосрочных и долгосрочных аукционов и гарантирует дальнейшую работу без дополнительных эмиссий для рефинансирования госбанков. Вместо этого Шевченко анонсирует новые инструменты, позволяющие банкам уменьшить процентные риски.

О независимости НБУ

16 сентября послы стран "Большой семерки" (G)7 заявили, что антикоррупционные органы Украины и Национальный банк должны оставаться независимыми, чтобы коррупция не смогла подорвать уже проведенные в стране реформы. В ответ на это заявление, уже 18 сентября Кирилл Шевченко в Facebook написал о равноудаленности регулятора от всех ветвей власти "для принятия профессиональных взвешенных решений в монетарной и макропруденциальной политиках".

"Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине заявили, что наша страна "должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости Национального банка". Я очень уважаю взгляды и предостережения уважаемых послов и должен заверить всех вас, что независимости НБУ ничего не угрожает", – написал Шевченко.

Также, Кирилл Шевченко отметил, что никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривны или учетную ставку и подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна. По словам главы НБУ все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом.

Кроме того, глава НБУ заверил, что Национальный банк был и остается технократическим институтом, который призван обеспечивать финансовую и ценовую стабильность, а также способствовать экономическому развитию.

"Должен успокоить всех, кто сомневается в последовательности обязательств, которые ранее взял на себя Национальный банк. Вы не увидите разворота в политике НБУ на 180 градусов. Достижения прозрачной банковской системы должны быть оценены объективно", – написал Шевченко.