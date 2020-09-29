Душистая тыква, невероятные яблочные вариации, овощные фантазии, сладкое мясо и еще слаще выпечка: топ-20 оригинальных блюд октября

1 октября, 2020, 07:40

Татьяна Зинченко

Рецепты вкусных блюд от известных кулинарных мастеров - в октябрьской вкусной подборке Еспресо-TV

Вот и октябрь, месяц, который больше всего вдохновляет! О нем пишут и говорят как о времени теплых напитков и вкусной выпечки, поэтизирует этот багровый и астровых период, и есть причины! Ведь на самом деле такие моменты в жизни очень ценны, особенно они ценятся, когда становится холоднее и начинает не хватать естественного тепла.

Но хозяйкам скучать не приходится! Как раз сейчас они особенно дружно обмениваются рецептами, делятся опытом приготовления и старых добрых блюд, и новых. Сегодня уважаемые читателями хозяйки, кулинарные блогера, ведущие кулинарных ютуб-каналов и кулинарных сообществ поделятся с нами рецептами блюд, которые они тоже планируют готовить в богатом на овощи и фрукты октябре, и советуют приготовить всем, кто хочет сделать себе и семье этот октябрь незабываемо вкусным.

Поднесите себе ... тыкву

"Октябрь - время тыкв, - со знанием дела говорит ведущая известного кулинарного ютуб-канала Лилия Цвит. - Как раз в октябре собирают тыквы с огородов и используют по назначению". Назначение тыквы - радовать вкусом и, если хотите, красотой, а не то, что вы подумали. Хотя и то - также, как говорят, что кому!

Однако лучше нафаршируйте тыкву по рецепту Лилии Цвит и большой пункт октябрьского вкусного плана вами будет выполнено.

"Он хороший, яркий, душистый! А по этому рецепту еще и очень вкусный! Тыква прекрасно пропекается, набирается аромата специй, мягкая и хорошо нарезается. Все очень просто и недорого! Овощи можно добавлять любые по вашему желанию: морковь, картофель, капуста, баклажан, цветная капуста. У меня на этот раз любимая брокколи. Количество ингредиентов корректируем в соответствии с размером тыквы ", - рассказывает об этом тыквенные чудо кулинарная фея из Дрогобыча Лилия Цвит.

Ингредиенты: тыква - 1 шт., соль и специи, морковь - 2 шт., лук - 1 шт., куркума - 0,5 ч. л., макароны - 1 стакан, кукуруза - 0,5 банки, брокколи - 500 г , яйца - 4 шт., молоко - 200 мл, соль - по вкусу.

У тыквы срезаем "крышку". Вынимаем середину. Перемешать соль и специи и натереть тыкву внутри. Накрыть "крышкой" и запекать при температуре 180 градусов 1-2 ч., В зависимости от толщины стенок тыквы.

Тем временем приготовим начинку. Нарезаем лук. Морковь трем на крупной терке. На сковороду наливаем 2 столовые ложки масла и жарим морковь с луком. В конце добавляем кукурузу, соль и специи (куркума - обязательно для цвета)

Перемешиваем. Снимаем с огня. Добавляем отваренные макароны, перемешиваем.

Брокколи разделяем на соцветия и добавляем к начинке. По желанию можно добавить другие овощи.

Тыква вынимаем из духовки, выливаем жидкость собралась внутри. Наполняем середину тыквы начинкой и заливаем заливкой.

заливка:

4 яйца, 200 мл молока и соль - взбить до однородной массы.

Запекаем тыква с "крышечкой" примерно 1 час, пока заливка не станет густой.

И у вас на столе уже есть вкусная "карета"!

Тыквенная каша от Тани Козак

Рецепты уважаемой кулинарки из Почаева заслуживают внимания, об этом свидетельствуют ее многократные победы в различных кулинарных конкурсах. Сейчас Татьяна делится рецептом тыквенной каши своей бабушки. Многие узнает в нем и рецепт своей бабушки. "Затирка, Затирка, Качанная каша - одно из древнейших украинских блюд, это крутое подсоленное пшеничное тесто на яйцах которое, растирают руками, мешалкой, пока не образуются шарики, комочки.

Многие из нас помнят это блюдо детства.

Приготовьте детям, такую вкусную кашу - быстрый и простой, доступный вариант для завтрака или ужина ", - говорит мастерица.

"Также варят тыквенную кашу с рисом, пшеном, манкой, кукурузной крупой, но мне больше нравится именно с затиркой", - добавляет кулинарка.

Нужно: тыква - 800 г, вода, молоко - 1 литр, мука - 1 стакан (160 г), яйцо, щепотка соли.

Тыкву порезать на небольшие кусочки, кубиками, залить водой (чтобы покрыла его), варить до готовности.

Готовый сваренный тыква помять с помощью картопледавкы, залить молоком, поставить на небольшой огонь.

Между тем приготовите быстро тесто.

Просеять муку, сделать внутри углубление, вбить яйцо, добавить щепотку соли.

Все тщательно перемешать, перетереть в крошку, комочки. Всыпать тесто в кастрюлю с молоком, хорошо и тщательно перемешать. Варим примерно до 6-10 мин. (Все зависит от размера крошки).

Перед подачей на стол добавить кусок сливочного масла, мед или сахар.

Это очень вкусно, и это все знают! Тыквенный пирог - яркий, ароматный и нежный - от Лилии Цвит

По-домашнему особый и полезен! А приготовить такой пирог из тыквы очень просто! Поэтому обязательно попробуйте и наслаждайтесь тихим осенними вечерами! Ингредиенты на форму 22 см: 800 г тыквы, 200 г сахара, 4 яйца, 200 мл молока, 100 г сливочного масла, 1 п. (18 г) разрыхлителя, 1 п. ванильного сахара, апельсиновая цедра 0,5 шт., 230 г муки, 0,5 ч.л. куркумы.

Тыкву очистить, нарезать тонкими пластинками. Яйца взбить с обычным и ванильным сахаром до светлой массы. Добавить молоко, апельсиновую цедру, растопленное масло, муку, разрыхлитель и куркуму. Замесить жидкое тесто, как на блины. Добавить тыкву. Перемешать так, чтобы каждый кусочек тыквы покрывало тесто. Выложить это все в застеленную форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой и корицей.

А запах! Обязательно испеките такой пирог осенью! Апельсиново-тыквенный кекс от Кати Скрябиной

Екатерина Скрябина - молодая кулинарка из Полтавы. Мы знаем ее как вдохновительницу известного фестиваля "Полтавские галушки", однако живописный край побуждает мастере создавать новые и новые рецепты. Вот - кекс. Ингредиенты:

250 г тыквенного пюре

330 г муки

100 г сливочного масла

150 г сахара

2 яйца

сок и цедра одного апельсина

1 ч.л. соды

пакетик ванильного сахара

1 ч.л. корицы

щепотка соли

стакан изюма

Тыкву приготовить на пару. Изюм залить водой на 30 минут. Размягченное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Взбивая массу миксером, добавлять по одному яйцу и тыквенное пюре. Добавить сок с цедрой. Перемешать. Просеять муку, добавить соду, соль и корицу. Муку добавлять постепенно, взбивая миксером на низких оборотах. Если масса получится слишком жидкая, добавить муки чуть больше. Масса должна быть, как густая сметана. Вмешать изюм.

Выпекать в разогретой духовке до 180 ° С 35-40 минут. Приятного тебе аппетита! Суп-пюре из тыквы от Инны Самолюк (Голобиани) : Талантливая кулинарка не устает нас удивлять новыми блюдами, точнее новыми, потому что с собственными творческими "изюминками". В октябре надо приготовить тыквенный суп, это - как закон! Вот, например, по рецепту госпожи Инны. Лук - 1 шт., морковь - 1 шт., имбирь (мелко нарезанный) - по вкусу, чеснок - 2 зубчика, тыква - 600 г, картофель - 2 шт.

Все обжариваем в казане на растительном масле, добавляем соль и перец черный, мускатный орех по вкусу.

Заливаем водой или бульоном. Тушим до мягкости тыквы.

Блендером взбиваем до однородной массы. И добавляем молоко или сливки до нужной консистенции.

Еще раз закипает - и суп готов !. По желанию посыпаем гренками или тыквенными семечками, сыром пармезан. Если суп получился слишком густым, можно развести его кипятком или кипящим бульоном.

Приятного вам аппетита! Запеканка из брокколи от полтавки Екатерины Скрябиной Ингредиенты:

300 г брокколи

200 мл молока

2 яйца

соль, черный перец по вкусу

100 гр твердого сыра, тмин

Брокколи отварить 3-5 минут в подсоленной воде, разобрать на соцветия. Выложить в форму для запекания. Взбить яйца и влить молоко, посолить, поперчить и размешать. Вылить в форму. Выпекать в разогретой духовке до 180 ° С 20-25 минут до исчезновения жидкости. Далее посыпать тертым сыром и тмином и оставить в духовке еще на несколько минут.

Приятного тебе аппетита! Фаршированная по-осеннему рыба от Тани Козак

"Позвольте поделиться результатом своей фантазии, не ожидала такой вкуснятины, - удивляется собственным результатам хозяйка из Почаева, победительница многих кулинарных конкурсов Татьяна Козак. - Но результат меня поразил, рыба она совсем не сухая, хорошо держит форму и идеальна при нарезанныи".

Так что нам нужно:

Рыба свежая амур - 1 шт. (Более 1 кг), рыба мороженая хек - 1 шт., Рис отварной 2 - 3 ст.лож., Луковица, зубчик чеснока и пол морковки, а также соль, перец, приправа к рыбе.

Рыбу очистить от внутренностей, жабры, глаза. И осторожно при помощи ложки (мне очень удобно делать руками) снять кожу. Отделить мясо от кожуры, срезать позвоночник а голову и хвост оставить.

Хорошо все промыть под проточной водой.

Приготовить начинку для рыбы

Мясо амура и хека пропусти через мясорубку. Морковь и лук также пропустить через мясорубку.

Смешать фарш, специи и вареный рис.

Противень рыбы застелить пергаментом и выложить на сторону кожу амура.

Наполнить ее фаршем, вернуть на спинку и зашить ниткой.

Вернуть фаршированную рыбу на живот, руками сформировать ее и смазать хорошо маслом. (На противень можно немного налить воды и дать лавровый лист, черный перец горошком.)

Выпекать при температуре 180-200 градусов (не более) 40-50 мин.

По желанию можно готовую охлажденную рыбу украсить по своему вкусу овощами и зеленью. Баклажаны с помидорами от Марты Левицкой Марту Левицкую во Львове и его окрестностях знают как королеву тортов и пляцков: художница по образованию умеет и украсить так, будто это не выпечка, а произведение искусств и испечь - что вкус сказочный. А пока госпожа Марта делится вкусным овощным блюдом. "Просто и вкусно!" - говорит она.

Четыре средних баклажаны порезать на кубики (можно снять кожицу), обжарить на масле, как картофель до золотистого цвета, вынуть из масла отставить. Когда видите, что масла мало не спешите доливать, баклажан как губка втягивают масло, далее при жарке ее отдают.

Четыре помидоры размять, положить на сковородку, без масла, добавить чеснок, базилик, соль если помидоры очень кислые (я даю щепотку сахара), протушить минуту, добавить обжаренные баклажаны, перемешать и готово.

Приятного тебе аппетита! Плов это не просто сытно, а еще и очень вкусно - рецепт Оксаны Копиняк Оксана - совсем молодая хозяйка, но очень упорная и, как говорят в народе, шустрая. Она неутомимо учится и так же неутомимо творит. Очень любит печь торты и деруны, некоторые из них мы публиковали, другая также известны читателям. На октябрь она предлагает запланировать плов. "Родные точно оценят такое блюдо", - говорит она.

700 гр. - 1 кг. мяса (я брала свинину: ветчина и грудинка)

1 большая или 2 средние луковицы

1-2 головки чеснока

3-4 средних морковки

4-5 лавровых листьев

5 горошин перца

паприки красная

500-600 г риса (промыть, дать закипеть, собрать весь шум и процедить)

Кетчуп / томат - по желанию

зелень

Соль / перец

Мясо моем, и нарезаем на небольшие кусочки. Даем их в глубокую сковороду (чугунные гусятницу), добавляем лавровый лист и перец душистый, накрываем крышкой и на слабом огне тушим. Мясо выделит сок. Периодически помешивая до того момента, пока жидкость испарится. Далее вливаем немного масла и обжариваем до корочки уже без крышки. Добавляем нарезанный лук, когда лук уже почти зажарится, добавляем морковь (можно натереть на терке, но мне вкуснее когда нарезанная брусочками). Тоже обжариваем до готовности. Далее наливаем воды так, чтобы вода покрыла мясо на такую высоту, что и само мясо. Когда закипит, добавляем сюда наш рис, и накрываем крышкой (не перемешивать).

Сверху добавляем чеснок, посыпаем паприкой, солим / перчим и оставляем пока рис не набухнет. Минут за 20-30 можно открыть крышку и оценить готовность.

Когда все зажарится перемешать рис с мясом, накрыть крышкой и дали пропитатися риса всеми ароматами. Подавать с зеленью. Приятного тебе аппетита! Легкий, витаминный салат-винергет от Оли Думы Рецепты госпожи Ольги почитаются хозяйками из кулинарных сообществ: простые, интересные и вкусные! Для винегрета по ее рецепту нужно 3 отварных средние свеклы, 3 картофелины, 2 морковки, банка горошка, 2 зубка чеснока, 1 луковица, 1 яблоко, 3 маринованные или свежие огурцы , кусок свежей капусты, 1 ст.л. лимонного сока или уксуса, 5-7 ст.л.оливковои масла, щепотка сахара, соль, перец по вкусу, зелень. Все овощи, кроме капусты, порезать мелкими кубиками, капусту мелко сшинковать. Все перемешать, заправить маслом и лимонным соком.Смачного! Любимый салат из фасоли от Оли Думы Для приготовления этого вкусного и сытного салата потребуется:

500-700 мл вареной фасоли

1 шт. вареного куриного филе

1 луковица

1 морковка

2-3 зубчика чеснока

100 грамм майонеза или несколько ложек масла.

Фасоль отварить, лук и морковь протушить, немного посолить, филе разобрать на волокна или порезать, заправить майонезом или олиею.Дуже вкусный как теплым, так и холодный. Приятного тебе аппетита! Мясной рулет с грибами от Лилии Цвит Пошли грибы! Их надо приготовить по-разному, результат стоит усилий. Октябрь и грибы - неразлучные! Руководительница полумиллионной кулинарной сообщества и власнийя ютуб-канала с достаточно солидными просмотрам Лилия Цвет подчеркивает разнообразия рациона и на сезонных его особенностях. К тыквы она "приплюсовывает" и грибы и делится вот таким рецептом. "Каждый раз мясной рулет выглядит по-новому, потому сочетая различные рецепты мясных рулетов, можно сделать эту ставку особой и оригинальной. Так и мясной рулет с грибами. В нем нежный свино-говяжий фарш, к которому очень подходит вкусная начинка из белых грибов ", - говорит она. Требуется: нежирная свинина 0,5 кг говядина 0,5 кг яйца 2 шт манка 2 ст.л. грибы отварные 400 г лук 2 шт соль, специи по вкусу Делаем фарш. Для этого нужно смолоть через мясорубку 0,5 кг ядовичины, 0,5 кг свинины и 1 большую луковицу. Мясо выбирать нежирное, у меня гуляш. Теперь от готового фарша отделяем половину и мелем блендером, чтобы фарш стал более однородным. Соединяем обе части Весь фарш не мелю блендером, потому что тогда рулет будет слишком тугим, забитым. Я хотела, чтобы эта "зернистость" и хрупкость частично сохранилась. Но, вместе с тем, чтобы рулет не рассыпался, а затем по мере гладкой. Теперь посолить-поперчить, добавить яйца, манку, тщательно перемешать. Фарш для рулета готов. Делаем начинку из грибов. Отваренные белые грибы перемолоть в мясорубке. Лук мелко порезать кубиками. Добавить к грибам, заправить специями. Рукав для запекания разрезать по шву, расстелить на стол. Выложить фарш. Равномерно распределить. Выложить грибную начинку. Свернуть в рулет. Обмотать рукавом, загибая стороны. Зафиксировать специальной нитью для запекания. Я использовала для этого полоски из рукава. Мясной рулет выложить в форму и запекать при температуре 200 ° около часа. Вытащить из духовки, разрезать рукав, охладить, тогда вынуть из формы. Если начнете вынимать горячим или теплым - мясной рулет может разломиться. Запеченные баклажаны от Оксаны Дорош Оксана Дорош - мастер кулинарных шедевров из Львова - рассказывает о новой блюдо, которое моментально стала топовой. Приготовьте в октябре! Требуется: баклажаны 2 шт

помидоры 2 шт

сыр твердый 100-150 г

зубчика чеснока 4 шт

Баклажаны помыть и нарезать кружочками 5-6 мм. Посыпать солью и оставить на 30 минут.

Помидоры тоже помыть и нарезать кружечками.Подрибниты часник.Сир натереть на терке.

Форму выложить бумагой. Баклажаны промыть. Вытереть их и выложить на деко.Змаститы чесноком. Сверху выложить помидоры и сверху присыпать сыром.

Запекать в духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

Приятного тебе аппетита! Крижавкы от Оксана Дорош



Только взгляните на эту капусту! Вкусная, нарядная, полезная! Хозяйка рассказывает, как быстро приготовить такую тоже - в октябре она будет иметь успех!

Нужно: свекла 2-3 шт.

головка чеснока

заливка:

вода 2 л. (Холодная)

соль 2 - ст.л.

сахар - 3 ст.л.

масло - 100 г

уксус - 100 г

В банке выкладываем слоями четвертинки капусты и пластины свеклы пополам зубчики чеснока, с Алита заливкой и оставить при комнатной температуре на 3-5 дней. (Это уже смотрите по капусте).

При подаче полить маслом с чесноком.

Приятного тебе аппетита! Помидоры соленые от Мария Цимбалистой

Известная галицкая хозяйка напоминает не забыть о помидорах: как раз тоеба их накваситы на зиму! Этот ее рецепт - идеальный для этого! на 3л.банку

помидоры

3 ст.л.соли

3 ст.л.цукру

Зеленая петрушка, 4-5 зубков чеснока, листья вишни и смородины, зонтик укропа, шмоточок хрена, лавровый лист.

Это все залить чистой холодной водой и отправить в прохладное место на 3-5 дней. Затем закрыть крышкой на горячее и поставить в холодное место ..

"Я перепробовала разные рецепты, остановилась на производимом самостоятельно. Чтобы помидор внутри хорошо викиснув, они должны быть мягкие", - уточняет Мария Цимбалистая. Рыба в банячках от Валентины Устиян

Кулинарка Валентина уверена, что в октябре, когда на улице станет холоднее, блюда в горшочках - именно то, что надо! Поэтому готовим! 2 скумбрии почистить и порезать.

Морковь, лук, томат сметана, специи - смешать и выложить слоями, добавить немного воды и отправить в духовку до готовности.

Скумбрия под копченую от Валентины Устиян





Этот рецепт также будет иметь успех - много фотоотчетов в сообществах уже его показали! Маринад на 1 литра воды:

5 столовые ложки соли

3 столовые ложки сахара

перец

3 столовые ложки черного чая вскипятить

0, 50 грамм уксуса - вскипятить и остудить

Рыбу почистить и положить в маринад, поставить на 2 дня в холодильник Самые вкусные вареники от винничанки Оксаны Харченко "Одна из моих любимых начинок - творожно-картофельные и тесто на кипятка", - говорит кулинарная мастерица Оксана Харченко, ведущая кулинарной рубрики "Баловство в миске". Вот ее рецепт: В миску насыпаем муки, 3 стакана, перемешиваем с солью - 1/2 ч.л Добавляем 1/4 стакана растительного масла,

Заливаем 1 стаканом крутого кипятка.

Вымешиваем сначала ложкой, далее тесто перекладываем на доску или силиконовый коврик и подсыпая понемногу муки (около 1 стаканом - порционно) месим тесто.

Оно получается очень приятное на ощупь, мягкое, эластичное.

Я всегда оставляю "отдохнуть" на минут 20.

Начинка: творог и картофельное пюре 50/50.

Формируем вареники. Готовые, отварные - поливаем шкварками.

Деруны с сыром от Оксаны Харченко

"Как там вы - картофель выкопали? - интересуется мастерица. - Если так, предлагаю вам рецепт дерунов, начиненных сыром".

Картофель - 400 г

Лук - 70 г

Яйцо - 1шт

Мука - 2-3 ст.ложки

Соль, перец.

начинка:

Творог - 200 г

Сметана - 30 г

Яйцо - 1шт

Соль.

Картофель и лук натереть на мелкую терку, откинуть на друшлак на минут 20.

После того, как лишняя жидкость стечет, добавить яйцо, муку, соль, перец.

На ладонь положить образовавшуюся массу на середину выложить начинку и сформировать "пирожок".

Жарить на растительном масле до золотистого цвета, а затем несколько минут под крышкой. Яичный паштет от Нины Павлишинец



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Согласитесь, утром такой кусочек хрустящего хлеба с паштетом - самое то?

Поэтому рецепт от киевской кулинарки Нины: 5 яиц, сваренных "вкрутую" -

100 г грецких орехов,

3 небольшие мелко порезанные и обжаренные луковицы,

20-40 г мягкого сливочного масла,

соль, перец

жареные белые грибы (по желанию)

Взбить с помощью блендера все ингредиенты до воздушного состояния. Поставить в холодильник минут на 30. Подавать или на тарталетках, или хлебцами. (Особенно ржаными) Октябрьская выпечка - сделай это октября незабываемым!

В октябре очень хотеться чего-то душистого, сладкого и рыхлого. Будут горячие напитки, холодные дождливые дни и, как в анекдоте, но в хорошем смысле, появляетесь вы или пирогом, или с печеньем и т.п., и день для вас и родных приобретает новые краски. Так что предлагают кулинарные гуру? Невероятный медовик от Лилии Цвит "Невероятно вкусный медовик! Это лучший рецепт из тех, которые мне приходилось готовить! Он действительно невесомый, как облачко. Просто тает во рту! И готовится элементарно!" - так искренне и вдохновенно вдохновляет и нас к легендарной выпечки кулинарка. Форма 25х30 см

Требуется: масло (маргарин) - 150 г

сахар - 100 г

желтки - 4 шт.

сметана - 250 г

мед - 300 г

мука - 400 г

корица - 1 ч.л.

сода - 2 ч.л. "В этом рецептине стоит соду заменять разрыхлителем", - говорит Лилия Цвет и продолжает делиться рецептом в видео. Ароматный пирог с яблоками в сметанном заливке от Оксаны Билинской Выпечка Оксаны Билинской никого не оставляет в покое, и меня в том числе: очень хорошая, вкусная, картинная. Учительница из Буска не устает удивлять нас своими кулинарными шедеврами! "Душистый яблочки в нежной сметанной заливке и хрустящее песочное тесто. Рецепт простой и легко готовится", - убеждена Оксана. Песочное тесто:

250 г муки

100 г масла

1 ч л. разрыхлителя

50 г сметаны

1 яйцо

60 г сахара

щепотка соли

Сметана заливка:

350 г сметаны

100 г сахара

20 г кукурузного крахмала

2 яйца

ваниль

4-5 яблок

1) муку смешиваем с разрыхлителем; добавляем холодное порезанное на кусочки масло; перетираем в крошку (лучше это делать в комбайне)

2) яйцо взбиваем с сахаром, сметаной и щепоткой соли (венчиком) недолго, чтобы компоненты соединились

3) добавляем сухую смесь и быстро замешиваем мягкое тесто

4) кладем тесто в форму и руками выставляем основу с бортиками; ставим в холодильник

5) взбиваем яйца, сахар и крахмал венчиком, чтобы не было комочков; добавляем сметану; взбиваем

6) яблоки чистим, нарезаем пластинками в 3-4 мм; можно сбрызнуть лимоном

7) вынимаем форму, выкладываем на основу яблоки и заливаем заливкой (она покрыть все яблоки и не доходить до конца бортиков на 3 мм)

ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 50-80 минут (пирог подрумянится и серединку проверьте деревянной шпажкой)

Невероятно вкусный пирог, особенно теплый! Можно подать еще с шариком мороженого. Ябчаник! Лилия Цвит делится маминому рецепту яблочной шарлотки "Здесь мало теста и много яблок. Нежный, мягкий, не скучный яблочный корж! А готовится за несколько минут и из простых продуктов. Готовить такой корж можно действительно ежедневно, когда есть яблоки. Совсем просто и очень-очень вкусно! Это" фирменный "рецепт моей мамы проверенный годами и всегда расходится моментально. Попробуйте и вы!" - Лилия Цвет знает, что эта выпечка точно удастся! ИНГРЕДИЕНТЫ форма 20х30 см

Начинка:

яблоки очищенные - 800 г

корица - 1 ч.л.

манка -30 г

ТЕСТО:

яйца - 6 шт.

сахар -200 г

ван.цукор - 1 п.

сода - 1 ч.л.

уксус - 1 ст.л.

мука - 200 г Пирог со сливами от Оксаны Билинской Песочное тесто: (форма 25 см)

310 г муки

50 г кромалю

210 г холодного масла

6 ст. л. пудры

120 мл пахты (можно приготовить самому: теплое молоко + 1 ч л свежего лимонного сока, перемешать и оставить на 10-15 мин.).

щепотка соли

начинка:

800 г. слив

4 ст. л. коричневого сахара

1/2 ч. Л. корицы

1 ч. Л. крахмала

2 ст. л. воды

1) смешиваем муку, крахмал, пудру, соль, бросаем порезанный кубиками масло; перетираем быстро в крошку

2) добавляем холодную пахту, понемногу, замешиваем быстро тесто; делим на две части (одна немного больше) приплюскуемо, заматываем в пленку и ставим в морозилку на 1:00

3) делаем начинку: сливки моем, разрезаем наполовину (если крупные, то на 4 части); кладем в кастрюлю, добавляем 1 ст л воды, сахар, корицу и нагреваем на среднем огне около 10 мин (за это время сливы выделят сок). Чтобы начинка не была слишком жидкой, смешайте 1 ч л крахмала с 1 ст л воды и добавьте в киеци к слив; перемешайте и проварите еще 1 минуту

4) вынимает большую часть теста; раскатываем в большой круг, в форму (примерно 4 мм толщиной) переносим на форму, делаем бортики; кладем в холодильник еще на 30 мин

5) после вынимаем, накалываем вилкой дно, кладем начинку

6) вторую часть теста раскатываем и нарезаем широкими полосками (3 см) и делаем сверху переплетения

7) смазываем пирог яйцом с молоком и выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке 40-45 минут (до румяного цвета)

Прекрасный пирог готов; очень вкусный теплый с мороженым; но и холодный долго не залежится, это точно! Тарт с карамелью, орехами и шоколадом от Кати Кудляк

Молодая мастерица Катя Кудляк и в жотвни намерен удивлять нас своими невероятно красивыми и особенно вкусными рецептами! Этот тарт - если у кого-то в Жовне свето! Или если вы хотите устроить праздник личное, для родных. Тесто: 125 г холодного масла, 225 г муки, 2 ст.л. сахарной пудры, 1 желток, 2 ст.л. ледяной воды.

Начинка: 200 г фундука, 250 г сливок 33-36%, 150 г сахара, 80 г сливочного масла, 1 уп. ванильного сахара, 125 г черного шоколада.

Тесто: муку перетереть с маслом в крошку, всыпать сахарную пудру, перемешать. Добавить желток и воду, замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник на 30 мин. Орехи поджарить и снять кожицу. Раскатать, переложить тесто в форму, сформировать тарт и наколоть вилкой. Застелить пергаментом и всыпать то тяжелое (у меня это гречка. Выпекать при температуре 180 градусов 15 мин, убрать пергамент и выпекать еще 15 мин. Карамель: в ронделику соединить сахар, 2/3 сливок и масло, вскипятить и варить на среднем огне 8-10 мин до загустения. на подготовленное основание выложить орехи, залить карамелью. Как карамель загустеет, шоколад с остальными сливок растопить (или на водяной бане, или в микроволновой печи). залить тарт шоколадом.

Это нереально вкусно, идеальная песочная основа, карамель, лесной орех и шоколад. Вы соблазнились на кусочек? Плетенка с какао от Лилии Цвит "Предлагаю приготовить очень простую и хорошую плетенку к чаю. Она хорошо удастся даже у тех, кто не имеет опыта работы с дрожжевым тестом. Но какая вкусная! Мягонькая, рыхлая и ароматная. С этой порции получается две большие плетенки, поэтому такой рецепт считаю экономным ", - говорит Лилия Цвит о своем следующем очень популярный рецепт, детали которого она рассказывает в видео. ИНГРЕДИЕНТЫ:

ТЕСТО:

молоко - 300 мл

дрожжи сухие - 6 г (прессованных - 20 г)

сахар - 150 г (для опары 2 ст.л)

мука - 650 г (для опары 6 ст.л.)

ван.цукор - 1 п. 16 г

яйца - 2 шт.

масло (или маргарин) - 70 г Начинка:

масло - 70 г

какао - 20 г

сахар - 2 ст.л.

корица - 1 ч.л. (По желанию) ХАЛА от Кати Кудляк

Также плетенка - потому что в октябре надо будет, уверены кулинарки! ▪️480-490 г муки

▪️25 г прессованных дрожжей

▪️60 мл теплой воды

▪️3 большие яйца

▪️85 г меда или 70 г сахара (с медом лучше)

▪️60 мл масла

▪️8 г соли

Опара: к дрожжам добавить воду и 2 ст.л. муки от общего количества, перемешать и оставить на 15 мин. Яйца слегка взбить венчиком, добавить мед, масло, опару и перемешать. Частями добавлять муку и замесить тесто. Тесто должно получиться достаточно тугим, но эластичным. Оставить подходить на 2:00. Тесто разделить на 8 частей (у меня получилось по 107 г), сформировать шарик. Каждый шарик раскатать максимально тонко и обратить в рулет, раскатать руками (как на видео, сформировать жгуты). Взять четыре жгуты, слепить их вместе, заплести халу (см видео). Переложить их на пергамент, одну из них смазать яйцом и посыпать кунжутом. Прикрыть и оставить на 2:00. Смазать яйцом другую и выпекать при температуре 180 градусов 30-35 мин.

Так вкусно, а аромат какой - не передать! Можно есть с маслом, джемом, любимой пастой, или же просто с молоком / чаем.

Готовьте с удовольствием!

Королевский корж от Кристины Ласяк

Этот корж, не дожидаясь октября, так сказать, промоакция, испекли очень многие хозяйки! Читала благодарные отзывы, видела много фотоотчетов и захотилорся создать такое вкусное чудо. И всем это посоветовать.

Поэтому рецепт Кристины Ласяк (фото мастерицы-красавицы - на обложке нашего топа):

ИНГРЕДИЕНТЫ (форами 25 * 35 * 6 см):

ТЕСТО:

желтки - 8 шт.

маргарин - 250 г

сметана - 100 г

сахар - 150 г

ванильный сахар - 1 п ..

мука - 700 г

дрожжи - 50 г

Начинка:

белки - 8 шт.

сахар - 250 г

мак (сухой) - 200 г

орехи - 200 г

Дрожжи растираю с сахаром, даю немного постоять и добавляю к другим компонентам.

Масло мягкое перетираю с мукой, в него сметану, желтки и дрожжи. Замесить тесто, поставить на час в тепло. Тем временем приготовить начинку. Первая: мак запарить, перетереть.

Вторая: орехи проследить и измельчить. Белки взбить с сахаром, разделить пополам, добавить их к маку и орехов и вымешать. Третья: густое повидло

Тесто разделить на 4 части 1 часть раскатать, на нее начинку из мака.

Накрыть 2 частью, ее помазать повидлом, накрыть третьей частью, на нее ореховую массу.

Сверху четвертая часть. Печь при температуре 180 градусов 50 минут.

Приятного тебе аппетита!

Ежики от Лилии Цвит

Такое песочное, хрупкое и натуральное печенье без разрыхлителей пекли когда наши бабушки. Настоящая вкуснятина! "В разных регионах Украины оно имеет различные названия. Это и" ТРЮФЕЛЬ ", и" Ежика ", и" Каштан ". Последнее название мне известна больше всего. Все настолько просто, что приготовить его сможет даже ребенок. Вот так и моя помощница с удовольствием лепила шарики из теста. Но самым интересным занятием было потом "купать" их в шоколадной помадке. Хорошо, что ее много и хватило всем желающим. Попробуйте привлечь детей к приготовлению таких вкусностей! " - советует кулинарная блогера Лилия Цвит.

ИНГРЕДИЕНТЫ на 500 - 600 г:

желтки вареные - 5 шт.

маргарин (масло) - 250 г

мука - 350 г

сметана - 50 г

помадки:

сахар - 150 г

молоко - 60 мл

какао - 3 ст.л.

масло - 150 г

Для панировки:

вафли - 1 уп.

Ромашки от Юлии Стець-Грещук

"Еще немножко лета вам в ленту, - говорит молодая талантливая кулинарка Юлия. -

Еще хочется чего-то по-летнему яркого, в горячий чай - и вот, идея, а что еще надо в холодную дождливую пору печенье бюджетное, вкусное, еще и эффектное! И она прекрасно справилась со своим заданием, а теперь делится рецептом своего успеха и своего очередного вкусности за нами.



1 п. Маргарин (250 г)

200 г сахара

200 г сметаны

0,5 п порошка к печенью (9 г)

На кончике ножа аммония (для хрупкости печенья)

Ваниль для аромата (по желанию)

Муки - сколько возьмет (имеет легко отставать от рук)

Покрыти (айсинг): 1 белок, щепотка лимонной кислоты, размешать венчиком, добавить 200 г сахарной пудры, размешать до однородности.

Айсинг в одноразовый мешок, делаем надрез чтобы рисовать контуры ромашки. .

Сначала делаем контуры ромашки. Как подсохнет заполняем лепестки айсингом.

Когда осталось + - 4 ст. л. айсингу, выдавливаем его в стакан, добавляем краситель (у меня оранжевый), снова в кондитерский мешок и заполняем серединку ромашки.

Если айсинг густой или густеет в процессе (так как застывает быстро), не страшно - разбавляем водой, добавляя по 1 ч л и делаем необходимую консистенцию.



Фигурки могут быть любые: звездочки, сердечки - что есть в доме. Главное - процесс творения.

Можно создать как украшения на торт - дешево и красиво.

А и главное- не перепечь печенье, не ждать коричневого цвета.

Печенье вкуснее на следующий день.

Такое печенье хранить при комнатной температуре.

Приятного тебе аппетита!

Сырное печенье с яблоками от Татьяны Мельничук



Татьяна Мельничук умеет с тестом дружить, да так, что оно у нее перетворееться на очень красивую и вкусную выпечку. Такое печенье, убеждена она, может испечь любой желающий.

тесто:

150 г творога

75 г сахара

7 г порошка к печенью

щепотка соли

6 ст. л. масла

1 п. Ванильного сахара

250 г муки

1 яйцо

начинка:

2 яблока

50 г сахара

1 ч. Л. корицы

1 яйцо

1 ст. л. мака (или лен, кунжут)

К творогу добавить яйцо взбитое с сахаром и ванильным сахаром, масло, муку с порошком.

Замесить тесто, оставить под полотенцем на 20 мин.

Разделить тесто на 2 части.

Раскатать в круг примерно диаметром 25 см и толщиной 0.5 см, разделить на 8 секторов, сделать надрезы, положить кусочки яблок, посыпать сахаром и корицей.

Завернуть узким концом в низ (указано на фото).

Смазать взбитым яйцом, посыпать маком (у меня лен).

Выпекать при температуре 180 градусов примерно 15-20 мин.

Приятного тебе аппетита!

Пирог с зефиром к кофе от Марии Пташник

"Влажные шоколадные коржи, зефир в шоколаде, крем масляный с кофейным ароматом, и пикантности вкуса добавляет консервированная вишня в собственном соку", - умеет же поощрять чрезвычайно талантливая кулинарка Мария.

Итак рецепт:

Для начала нужно консервированную вишню в собственном соку (0,5 л) процедить чтобы хорошо стек сок.

Форма 25 × 25

Стакан 250 мл

Шоколаде лепешки:

2 яйца

150 г сахара

1 ст сметаны

15 г разрыхлителя

2 ст л какао

1,5 стакана муки

Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, какао, разрыхлитель и муку. Все хорошо перемешать, разделить на 2 части и испечь 2 коржа.

крем:

450 мл молока

1 ст сахара

1 яйцо

1 ст л раствора кофе

45 г кукурузного крахмала - сварить и охладить

350 г масла взбить и в 4 этапа добавить заварной массу

2 ст л коньяка

Дополнительно: 12 шт зефир в в шоколаде

собираем корж

шоколадный корж

крем

зефир

Крем выложить между зефиром

Вишня выложить между зефиром

крем

шоколадный корж

Оформить по желанию

глазурь:

5 ст л сметаны

50 г масла

1 ст л сахара

1 ст л какао

Приятного тебе аппетита!

Шоколадный рулет от Марии Пташник

"Он ароматный, влажный, мягкий, хорошо нарезается и невероятно вкусный. Крем-чиз идеально дополняет вкусовую гамму. Также можно добавить фрукты в крем, у меня был только нектарин честно говоря, интересное сочетание!" - Мария Пташник прекрасно неутомимая! Этот ее рецепт мгновенно облетел кулинарные сообщества.



Форма 25 × 35

4 яйца

100 г сахара

80 г муки

15 г разрыхлителя

20 г какао

40 г кукурузного крахмала

Яйца с сахаром взбить до побеления, чтобы сахар полностью разошелся. Смешать остальные ингредиенты и всыпать в яичную массу, слегка перемешать лопаткой. Форму застелить пергаментом выложить тесто и испечь. Как достанете из духовки корж сразу закрутить в рулет и дать остыть.

крем:

200 г сыра домашнего перебить блендером

50 г масла взбить с 150 г невареным сгущенного молока

Добавить сыр и слегка соединить.

Пропитка:

0,5 ч л кофе растворов

0,5 ч л какао

2 ч л сахара

80 г горячей воды

Как остынет 1 ст л коньяка

Рулет перемазать, обернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 8:00.

Приятного тебе аппетита

Безе - вкусная невесомость от Марии Цимбалистой



Такую вкусную и красивую мечту можно будет воплотить на практике. Поэтому поучимся у Марии цимбалист печь безе.



Потребуется: 100 г белков (примерно из трех яиц), 200 г сахара.



Ставим на водяную баню и доводим белки до 50-60 градусов (сахар имеет хорошо разойтись). После этого снимаем с бани и хорошо взбиваем миксером до твердых пиков. Сушим безе при температуре 70-80 градусов примерно 2:00 (зависит от размера безе). Такую вкусную и красивую мечту можно будет воплотить на практике. Поэтому поучимся у Марии цимбалист печь безе.Потребуется: 100 г белков (примерно из трех яиц), 200 г сахара.Ставим на водяную баню и доводим белки до 50-60 градусов (сахар имеет хорошо разойтись). После этого снимаем с бани и хорошо взбиваем миксером до твердых пиков. Сушим безе при температуре 70-80 градусов примерно 2:00 (зависит от размера безе).

Синабоны от Оксаны Копиняк

"Это рецепт знаменитых булочек, который покорил всех", - довольна Оксана и своим успехом. И есть чему: эти душистые булочки стали настоящей изюминкой ее семейного праздничного стола. Поэтому мастерица уверенно делится очередным своим кулинарным шедевром.



нужно:

200 мл молока

12 г сухих дрожжей

175 г сахара

1 пачка ванилина

2 яйца

200 г масла

4 стакана (250 мл) муки

1 ч.л.соли

4 ст. ложки корицы

+ Еще сахар (+/- 100 гр)

Сыр маскарпоне 250 гр + 60 гр пудры

Или для бюджетней варианта:

Творог, пудру и сметану перетереть через сито

В теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. ложки сахара и 2-3 ст.ложки муки от общего количества. Все перемешать и отставить ..

Отдельно в чаше взбиваем яйца до увеличения в объем, добавляем 75 г сахара и снова взбиваем.

Берем миксер с крючками для теста и добавляем почти все масло. Сюда же соль, ванильку и мука. Включаем миксер и все хорошо замешиваем, предварительно добавив к муки дрожжи. Тесто должно почти не липнуть к рукам и будет мягкое.

Руки хорошо вытереть насухо и начинаем обходить тесто. Далее кладем в миску и накрываем на 1 час в теплом месте.

Пока тесто подрастает смешиваем сахар и корицу.

На присыпанный мукой стол кладем половину теста и розтачуемо прямоугольником около 5 мм. Смазываем по всей поверхности мягким маслом и сверху обильно посыпаем сахаром с корицей. Все скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки длиной 4-5 см. Форма смазываем маслом и выкладываем срезом вниз.

Так же делаем и со второй половиной теста.

Между булочками делаем небольшое расстояние, так как они еще расти.

Выпекаем в разогретой духовке при 180 ° примерно 45 мин. (Имеют вырасти и стать румяными)

Когда булочки приготовятся, сразу из духовки вынимаем и щедро смазываем нашей творожной массой (я делаю с творогом, так как он всегда же под рукой).

Вы сразу почувствуете на своей кухне божественный аромат этих булочек с корицей, а ваши домочадцы их точно оценят. нужно:200 мл молока12 г сухих дрожжей175 г сахара1 пачка ванилина2 яйца200 г масла4 стакана (250 мл) муки1 ч.л.соли4 ст. ложки корицы+ Еще сахар (+/- 100 гр)Сыр маскарпоне 250 гр + 60 гр пудрыИли для бюджетней варианта:Творог, пудру и сметану перетереть через ситоВ теплое молоко добавить дрожжи, 2 ст. ложки сахара и 2-3 ст.ложки муки от общего количества. Все перемешать и отставить ..Отдельно в чаше взбиваем яйца до увеличения в объем, добавляем 75 г сахара и снова взбиваем.Берем миксер с крючками для теста и добавляем почти все масло. Сюда же соль, ванильку и мука. Включаем миксер и все хорошо замешиваем, предварительно добавив к муки дрожжи. Тесто должно почти не липнуть к рукам и будет мягкое.Руки хорошо вытереть насухо и начинаем обходить тесто. Далее кладем в миску и накрываем на 1 час в теплом месте.Пока тесто подрастает смешиваем сахар и корицу.На присыпанный мукой стол кладем половину теста и розтачуемо прямоугольником около 5 мм. Смазываем по всей поверхности мягким маслом и сверху обильно посыпаем сахаром с корицей. Все скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки длиной 4-5 см. Форма смазываем маслом и выкладываем срезом вниз.Так же делаем и со второй половиной теста.Между булочками делаем небольшое расстояние, так как они еще расти.Выпекаем в разогретой духовке при 180 ° примерно 45 мин. (Имеют вырасти и стать румяными)Когда булочки приготовятся, сразу из духовки вынимаем и щедро смазываем нашей творожной массой (я делаю с творогом, так как он всегда же под рукой).Вы сразу почувствуете на своей кухне божественный аромат этих булочек с корицей, а ваши домочадцы их точно оценят.

Печенье песочное "калачиком" из моего детства от Инны Самолюк (Голобиани)



Ингредиенты:. Свиной жир 300 г.,

Сметана 300 г., мука 700 г., сода 1 чайная ложка, я заминина на (порошок для печенья). Соль 1/3 ч. Ложки. Сахарная пудра по вкусу.

В глубокой миске соедините сметану и жир. Тщательно перемешайте все до однородности. Очень удобно делать это пестиком для картофельного пюре. Соду или порошок для печенья с солью и мукой просейте и добавьте небольшими порциями, замешивая тесто. Готовое тесто разделить на 2-3 части (чтобы удобно потом было раскачивать и быстрее охлаждалось), заверните в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на часок-пивтори.5. А все очень просто: разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто раскатать тонким слоем. Вырежьте печеньки, в данном случае это колечки, вырезала обычным стакаром, а середину вырезала трубкой, для колбасы, но вы можете использовать любые формочки. Выложите печенье на противень и отправьте в духовку. Выпекайте около 15 минут до румяности. В глубокую миску всыпьте сахарную пудру и еще горячими обвалять печенюшки в нее со всех сторон. Я делала так как моя мама (сбила вилкой белок, яйцо предварительно обработанное, чистое, домашнее. Кисточкой смазывала каждого ,, калачика ,, с обеих сторон и обкачувала в сахаре, виложувала на салфетки, каждого в отдельности, чтобы быстро подсыхали.

Приятного чаепития! А как в вашем регионе называется такое печенье, интересно?

Пенечки с грибами от Лилии Цвит

"Это невероятно красивые и милые пирожные. Они действительно радуют глаз! А еще очень вкусные! Мякенький бисквит с нежным, вкусным кремом" Шарлотт "и бисквитной крошкой с орехами. Вкус детства! Кто любит бисквитные рулеты с кремом - именно то, что надо! Давайте попробуем его воспроизвести в домашних условиях! " - комментирует эти красивые произведения госпожа Лилия.

ФОРМА 30 * 40

БИСКВИТ:

яйца - 4 шт.

мука - 70 г

сахар - 100 г

разрыхлитель - 0,5 ч.л.

БИСКВИТ С КАКАО:

яйца - 2 шт.

сахар - 60 г

разрыхлитель - 0,5 ч.л.

какао - 10 г

мука - 20 г

КРЕМ:

молоко - 160 мл

яйца - 2 шт.

сахар - 350 г

масло - 600 г

водка - 2 ст.л.

какао - 1 ст.л.

арахис - 100 г

СИРОП для бисквита:

вода - 50 мл

сахар - 1 ст.л.