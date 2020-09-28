Виталий Портников: сигналов с Запада будет все больше

28 сентября, 2020, 14:08

Громкая отставка члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Андерса Аслунда – ещё один громкий сигнал о сворачивании украинских реформ после недавней статьи верховного представителя Европейского Союза по внешней политике Жозепа Борреля.

Опытный дипломат, правда, потом изъял из текста этой статьи хлесткую фразу о том, что «ЕС - не банкомат». Однако суть его претензий от этого не изменилась. На Западе обеспокоены фактической остановкой украинских реформ, олигархическим засильем, стремлением некомпетентного Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках всю власть в стране – при том, что бывший телевизионный комик и понятия не имеет, как этой властью распорядиться. Понимание отсутствует и у ближайшего окружения Зелинского, всех этих временщиков, которые стараются насладиться моментом национального помешательства. А вот олигархи точно знают, как использовать момент смуты. И обирают страну. Но почему Запад должен быть спонсором и адвокатом этого тошнотворного банкета?

Письмо Аслунда – ровно об этом. В отличие от Борреля, шведский экономист может позволить себе не быть дипломатичным в выражениях. Аслунд прямо пишет о популизм и некомпетентности украинского президента, атаках на профессиональных управленцев, о препятствиях и оскорблениях со стороны Зеленского. И это характеризует отнюдь не только ситуацию в наблюдательном совете «Укрзализныци». Это характеризует всю ситуацию с управлением в стране после президентских и парламентских выборов2019 года. Зеленский стал настоящим приговором Украинскому государству, о чем он откровенно предупреждал.

В аналогичной ситуации западных претензий Виктор Янукович мог бы плюнуть на цивилизованный мир и обратиться за помощью к Путину. У Владимира Зеленского таких возможности нет и никогда не будет. Не будет даже если он вдруг капитулирует перед российским президентом. Даже это капитуляция его не спасёт, потому что для Путина он чужой человек, не назначенный из Кремля. А Путин дает деньги только своим, чужих он наказывает, какую бы лояльность они к нему не проявляли. Если Зеленский не верит – пусть спросит у армянского премьер-министра НиколыПашиняна. Тот ему все расскажет в подробностях, особенно сейчас.

Поэтому никакого выбора у Зеленского нет. И у украинских граждан тоже - за кого бы они не голосовали. Придётся либо прислушаться к Западу и вернуться к профессиональному управлению страной, либо оказаться на руинах страны. Зеленский все равно потеряет власть, большинство украинцев останутся без средств к существованию, беспомощными и дезориентированными в эпоху пандемии и под угрозой нового российского вторжения. Так, может быть, стоит образумиться уже сегодня, чтобы не переживать запрограммированный кошмар завтра?