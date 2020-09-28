Мечта о "Момо"

29 сентября, 2020, 07:01

Раз в несколько лет перечитываю одну из своих любимых книг - "Момо" немецкого писателя Михаэля Энде

Он написал ее более сорока лет назад - во время, когда мир еще был немного медленнее и, кажется, несколько спокойнее, чем сегодня, но когда все уже понемногу начало ускоряться. Когда самая большая человеческая ценность - время - стала понемногу ускользать между пальцев, потребление (по крайней мере на Западе) начало набирать все более большие обороты, но ему было еще далеко до сеегодняшнего уровня. В обществе не было столько спешки и суетности. Может, тогда было больше тех, кому удавалось просто быть. Находить время не только на то, чтобы работать, зарабатывать деньги, но и просто жить. Думать о чем-то непрактичном, но интересном, ходить в гости, заниматься старенькими родителями или подругой на инвалидном кресле, ухаживать за домашними любимцами, играть с детьми и чувствовать себя очень счастливыми.

Перечитывая эту книгу, каждый раз неизменно удивляюсь: как Энде удалось написать так, что она в совершенстве отражает наше время? Откуда ему было известно, что потребление станет чуть ли не новой "светской религией"? Что, купив что-то одно, ты непременно получишь информацию о сопутствующих товарах, которые тоже стоило бы приобрести? Энде не мог знать, что практически каждый из нас ходит со смартфоном в кармане, и, стоит нам сказать кому-то, что хотим купить, скажем, утюг, как в соцсетях нас завалит реклама магазинов, где его можно приобрести. Может, даже с бесплатной доставкой домой или куда только пожелаем.

Откуда он знал, что с каждым годом за нами будут все больше следить "серые господа" виртуальности, которые будут охотиться на самое ценное: наше время, наше внимание, самые ценные минуты и часы нашей жизни? Ученые, занимающиеся изучением влияния интернета на нашу жизнь, в частности соцсетей, утверждают, что мы все оказываемся почти бесплатной рабочей силой, которая ежедневно тратит в среднем более часа, а то и значительно больше, на пребывание в соцсетях: читая, комментируя - и при этом то радуясь, то ссорясь - и перепощивая это, то есть создавая контент, благодаря которому соцсети как таковые становятся популярными и могут существовать. То есть мы бесплатно работаем на их создателей, обеспечивая им развитие их дела и прибыль, поэтому неудивительно, что они очень хорошо умеют продумывать стратегию соцсети так, чтобы человеку не хотелось из нее выходить. Чтобы человек погружался в нее и не мог выпутаться.

Энде не был писателем-фантастом - просто одним из тех авторов, которым везет написать некую вневременную книгу, которая еще долго после ее выхода в свет будет актуальной, как, скажем, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Авторы такого рода не должны видеть будущее или представлять все технические изобретения, которые появятся через несколько десятилетий, но могут, наблюдая за своим временем, почувствовать, где его Ахиллесова пята. Они хорошо видят слабости общества и искушения, перед которыми оно не может устоять. И тогда ласково, действительно будто только для детей, но на самом деле, возможно, прежде таки для взрослых, рассказывают о самом важном: о любви и одиночестве в этом суматошном мире, где у людей нет времени друг на друга, о дружбе и верности, которые оказываются ох каким сокровищем - его трудно найти, но легко потерять... И другом может оказаться разве что маленький красивый лис или небольшая черепаха, потому что люди на призыв дружбы не раз не откликаются. А Энде еще и повествует о времени (не хуже Хайдеггера - и что с того, что это детская книжка?), подаренному каждому человеку, и каждый час этого времени уникален и прекрасен, как особенный цветок. И о серых господах, которые это время похищают и им питаются.

Спрашиваю мужа: "Как ты думаешь, почему некоторым авторам так хорошо удается написать о будущем? Откуда они знают, каким оно будет? Откуда у них этот дар будто увидеть его заранее?" А он отвечает: "Сегодня уже нет пророков. Возможно, поэтому о будущем сегодня рассказывают писатели".

Уже много лет удивляюсь, почему эту книгу не переиздадут на украинском. Первый попавшийся интернет-магазин в Украине предложит вам "Момо" только на русском языке. Украинская книга вышла еще в 1985 году и с тех пор ее не переиздавали. Можно, конечно, скачать украинский текст в интернете и предложить его новому поколению читателей, но вряд ли дети променяют хорошо изданную книгу на распечатку из интернета. Когда пишу эти строки у меня перед глазами стоит увиденная однажды на перроне метро "Майдан Независимости" девочка, которая ждет поезд вместе со своей мамой и прижимает к груди "Момо" - конечно, на русском. У меня есть мечта, чтобы эта книга - очень ласковая и добрая (а сегодня нам всем очень не хватает именно таких интонаций) - опять зазвучала на украинском, возможно, даже в новом переводе, и хочу, чтобы эта мечта сбылась.