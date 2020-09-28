Леонид Финберг: Речь на вручении премии имени Станислава Винценза

Толчком для темы моего выступления перед Вами стали слова одного из лучших украинских переводчикам, которая в разговоре со мной сказала: "Эта несчастная украиниська литература". Я очень остро воспринял эти слова, потому что считаю, что не смотря на все проблемы и украинская литература, и более широко, украинская культура, еще никогда не были на таком подъеме, как последние десятилиття.Сегодня в сотнях украинских издательств ежегодно печатается десятки тысяч книг художественной литературы, детской , книг по истории, философии, культурологии и тому подобное. Для сравнения, в советские 70-80-е, всего было в разы меньше, я уже не говорю о качестве изданий. Есть писатели, которые есть в ряду ведущих в мире. Достаточно назвать знаковые имена Юрия Андруховича, Сергея Жадана, Оксаны Забужко. Мы свободно читаем украинской мировую литературу, которую переводим из десятков языков. Только в издательстве "Дух и Литера" есть переводы с французского, немецкого, польского, чешского, литовского, словацкого, японского, древнеяпонского, китайского, иврита, идиша.

Помним крупных украинских переводчиков - Николая Лукаша, Евгения Поповича, Григория Кочура, Михаила Москаленко, Мара Пинчевського, Анатоля Перепадю и других, которые удержали украинскую культуру на своих плечах, когда цензурой и тисками соцреализма калечили и убивали писателей. Однако, сегодня мы сопоставим им наших современников, которые озвучили украинский гигантов мировой культуры, Умберто Эко, Башевиса Зингера, Пауля Целана, Чеслава Милоша, Бруно Шульца и многих других. Многие из них награждены международными премиями, как лучшие переводчики. Имеем высокую украинский поезию. Слава Богу, с нами Лина Костенко, Игорь Калинец, Марианна Кияновская, Борис Херсонский. Я подробно остановился на художественной литературе, но есть еще и высочайшего качества книги украинских историков, философов, культурологов. Тексты Сергея Плохия, Ярослава Грицака, Натальи Яковенко читают в ведущих странах мира. На очереди тексты Елены Стяжкиной, Тамары Вронской, Владислава и Людмилы Гриневич ... Аналогично можно представить тексты философов (Владимир Ермоленко, Андрей Баумейстер), искусствоведов (Дмитрий Горбачев, Вита Сусак) .украинском кинематографисты вновь стали известны миру. Есть награды авторитетных международных фестивалей, в том числе Каннского, Берлинского. Имена Романа Балаяна, Сергея Буковского, Ахтема Сейтаблаева известны в мире. Знают и наших выдающихся театральных режиссеров, Влада Троицкого, Сергея Маслобойщикова, Дмитрия Богомазова ...

По моему мнению, очень важно, что состоялся в новом качестве Украинский ПЕН-клуб, авторитет которого позволил нам провести всемирный форум ПЕНов во Львове; развинулись магазины "Є", которые стали мощной сетью украинских книгоизданий в стране, состоялись и стали мощными информационными источниками немало электронных изданий (Збруч, Левый Берег, Украинская правда) выходят высокого качества бумажные журналы (Украинская неделя, "Страна", газета "День") Это, безусловно, наши достижения. Очень важно, чтобы мы не недооценивали того, что зроблено.Поривнюймо, прежде всего, с тем, что было у нас вчера, а после того с тем, что есть вокруг, в мире.

Спросим себя, знаем мы об этих достижениях украинской культуры? Боюсь, что знаем гораздо хуже, чем должны были. Это незнание умноженное на советские стереотипы и враждебную пропаганду навязывает нам ощущение нашей неполноценности, неполноценности. Хотел здесь акцентировать не на внешних воздействиях, как на нашей ответственности за это. Если в сорокамиллионный стране мы за год продаем до пятисот экземпляров своих лучших книг, что-то не так с нами. Отдельно хочу обратить внимание на представление культуры в информационных СМИ. Ее практически нет на телевизионных каналах, где преимущественно рассказывают о политических новостях, но немало места занимают рассказы о катастрофах, убийствах и тому подобное. Есть, конечно, исключения из этого правила, например, Радио Культура, но их совсем немного.

Опыт последних лет напомнил нам, что доля образованных людей, которые разделяют ценности личности, важность эффективной правовой системы в стране, ценность государственной независимости, не так уж и высока (25% в стране). Может и в других странах не более, однако далеко не все имеют соседа, который играет мышцами с ядерными боеголовками на наших границах и государство мы строим после десятилетий коммунистической системы и колониального статуса. По моему мнению, у нас нет другого пути, как становиться сильнее. Мы показали, что можем быть сильными, когда власть нас получает - наши Майданы беспрецедентные в европейьский истории последних лет. Мы продемонстрировали миру агрессивный, без вандализма, сопротивление властям, которые игнорируют наши цивилизационные ценности. В критические моменты истории мы научились бороться и побеждать, но умеем мы побеждать в неекстримальних ситуациях, в будни? Да, безусловно, это иногда сложнее, но просто необходимо. Что надо делать? "Вписывается в влиятельные круги", - как рекомендовал большой львовянин Станислав Ежи Лец, или формировать их, как предлагаю я. Мы должны создавать и развивать влиятельные сообщества, объединяться в мощные, независимые от власти ассоциации и объединения, которые способны отстаивать свои интересы. Объединение историков и философов, кинематографистов, литераторов и тому подобное. Есть немало таких сообществ, однако, они в основном формальные и немощные, а должны стать мощными и влиятельными. Ресурсы для этого можно и нужно находить. Опыт многих, в том числе и наш, доказывает, что это возможно. Коронавирус показал, что крупные конференции можно проводить за минимальные средства - Зум Не слишком дорогой. Издание текстов, особенно в электронном формате, тоже реально. Часто не хватает инициативы, воли и, в конечном, ответственности (простите за пафос) по сообщество, культуру, нацию, за свое будущее и будущее своих детей.