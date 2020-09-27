Воздвижение: нахождение Креста Господня на земле как символа победы, силы и любви

27 сентября, 2020, 08:42

Татьяна Зинченко

27 сентября отмечают один из главных праздников в восточной христианской традиции - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народе его называют Воздвижением Сдвижением

Это один из 12 главных праздников православной Церкви. Этот день напоминает нам об обнаружении в IV веке Креста, на котором был распят Иисус Христос, а также - о жертве Спасителя, о Его победе над грехом и смертью, о Его высшей любви и нашем с вами спасении.

Символ Креста

Крест недаром считается очень важным в религии, и даже те, кто не особо посвящен в историю библейских событий, воспринимают Креста трепетно и по-особенному.

Именно на Кресте Господь показал людям высшее проявление и доказательство Своей любви через страдания Своего Сына, принял смерть от людей добровольно, взойдя на Крест. Добровольно отдаться на такие муки можно только ради огромной идеи и ради огромной любви.

У Сына Господнего была идея - спасение человечества от лютой смерти. И миссию свою он выполнил. Поэтому Крест утвердил победу над смертью и стал знамением спасения человечества, силы и любви.

Праздник связан с именем равноапостольной Елены, матери императора Константина, которая, согласно церковному преданию, нашла Крест, на котором был распят Иисус Христос. Точная дата вступления Честного Креста неизвестна. Название праздник получил благодаря обычаю Церкви на Востоке строить крест во время богослужения.

Икона Воздвижения Честного Креста. 14-15 века. Львовский Национальный музей им. А. Шептицкого

"Этим победишь!"

Как на самом деле был найден Крест Господень, есть много свидетельств и еще больше загадок. Говорят, что по приказу римского императора Адриана была уничтожена гора Голгофа с Гробом Господним, говоря современным языком, - стерта с лица земли.

И уж через три столетия, уже другой римский император Константин, решил прекратить гонения на христиан, увидел на небе знамение - крест с надписью "Сим победишь!".

Он отправил в Иерусалим царицу Елену, свою мать, чтобы она попыталась найти крест и Гроб Господень. Ее долгие поиски увенчались успехом: под другим храмом нашли Гроб Господень и крест, на котором был распят Спасителя.

Наши верования: традиции, обычаи, мысли

Молитвы в этот день приобретают особую силу. Пышного празднования не предусматривалось хотя бы потому, что Крест символизирует страдания. Поэтому в этот день постились - ели капусту, яблоки, то есть овощи-фрукты, молились, помогали тем, кто в этом нуждается. Считается, что на Воздвижение происходит борьба добра и зла.

"На Воздвижения земля движиться ближе к зиме", наступают холодные дни, птицы улетают в теплые края.

Православные считают, что между Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижения, в пору осеннего равноденствия, все живое на земле проходит очистку и приобретает спасение.

По народным верованиям, сегодня отправляются птицы. Юг по легендам - это теплая страна, где никогда не бывает зимы и где живут только птицы и звери, насекомые, змеи: птицы в долинах, а змеи - на холмах. Это рай для животных. Птиц когда почитали как Бога предсказателей, а змей - как их противоположность, которую Бог бережет для того, чтобы показать борьбу добра и зла.

Что, по верованиям, лучше не делать на Воздвижения:

Ходить в лес, там - целый предзимний шум: прячутся в норы змеи и все, кто зимует в земле (змеи, ужи, ящерицы, пауки). Чтобы не затянули.

Поэтому нельзя трогать земли в этот день, чтобы на них не попасть.

Не стоит ссориться и выяснять отношения с близкими.

Не желательно в этот день начинать новые дела.

А еще в этот день - строгий пост.

А что делали в этот день наши предки и верили, что это хорошо:

Как и на все большие праздники: молитвы, пожертвования, добрые дела.

В этот день раньше занимались заготовками капусты на зиму: она была хрустящая и всегда свежая.

Веря, что на Воздвижение осень лето отодвигает, хоронили к празднику все овощи с корнями, чтобы заморозки не испортили урожай.

А еще в этот день хорошо окропить свои жилища святой водой.

А еще в этот день отмечали еще и окончания бабьего лета, или Третьи Осенины. По сей день все дела, касающиеся сельского хозяйства, должны быть завершены.

С праздником! Почтим всего христианскую святыню - Крест! Им Господь говорит нам, что никакие страдания не является бесполезными, если они во имя добра и любви. И что они обязательно увенчаются добром и любовью. И что у каждого свой путь и свой Крест. Пусть "воздвижение" креста в себе будет светлым.