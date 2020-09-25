В Чернобыльской зоне ввели новые туристические маршруты. Фоторепортаж Эспрессо

27 сентября, 2020, 09:08

В 2019-м году зону отчуждения посетило более 120 тыс. туристов со всего мира. Это на треть больше по сравнению с предыдущим. Чтобы удовлетворить потребности искателей приключений, в Чернобыльской зоне основали новые экстремальные виды экскурсий

Кроме классических путешествий на ЧАЭС, любители экстрима смогут также обогатить свои знания о ликвидации техногенной катастрофы из кабины вездехода или с борта каяка.

Экскурсия вблизи затонувших барж на вездеходах, источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Новые маршруты открывают для туристов невиданные ранее заброшенные порты, где нашли вечный покой корабли-ликвидаторы.

Также, на территории загрязненной зоны создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Так любители дикой флоры и фауны смогут исследовать биоразнообразие территорий, где более 30 лет не ступала нога человека.

Дикий олень из окна автобуса в 10-километровой зоне отчуждения

После подписания указа президента Украины Владимира Зеленского по развитию Чернобыльской зоны отчуждения, глава Ассоциации чернобыльских туроператоров - Ярослав Емельяненко отметил, что на территории Припяти планируют создать парк спецтехники, которая принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Для этого туда стягивают машины со всей 30-ти километровой зоны. По словам господина Ярослава, технику находят в самых разных местах: от обочин автомобильных дорог до полей и болот.

БелАЗы, которые "отмывали" Чернобыльскую зону от радиации

Остатки зараженной техники которая участвовала в ликвидации последствий катастрофы

Военные машины, которые помогали устранять последствия ядерной катастрофы на ЧАЭС

Несмотря на нововведения, ухода и развития требуют и уже известные туристам достопримечательности, которые под воздействием природы за 34 года подверглись значительным разрушениям. Так, если не начать принимать меры уже сегодня - уникальные памятники истории ради которых туристы приезжают со всего мира - могут исчезнуть навсегда. Одновременно, Ярослав Емельяненко отмечает: "Здесь нельзя строить ничего нового, так как это может уничтожить тот шарм, за которым сюда приезжают туристы".

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Парк аттракционов в Припяти

ЗГРЛС (Загоризонтная радиолокационная станция) "ДУГА"

Чернобыльская зона также значительно нуждается в ремонте дорог и их очистке от растительности. В этом году в направлении ЧАЭС уже начали ремонтировать дорожное покрытие. Однако этого мало - говорят туроператоры. Ремонта и ухода требует вся закрытая зона. Уже совсем скоро там не сможет свободно проехать легковая машина, не говоря уже о туристическом автобусе.

На сегодняшний день все маршруты разработаны и проверены с участием ряда экспертов и не несут угрозы жизни и здоровью человека. Из-за коронакризиса в этом году туроператоры отмечают значительный спад желающих посетить ЧАЭС. Однако убеждены, что после преодоления вируса популярность этих мест восстановится.