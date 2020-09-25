Обращение о нарушении законодательства на рынке телевизионного вещания в Украине

25 сентября, 2020, 20:24

Общественная организация "Совет защиты конкуренции и потребителей" направил в Антимонопольный комитет Украины:

Обращение о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции на рынке телевизионного вещания в Украине

Телекоммуникации являются неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Украины и предназначены для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц, и имеют значительное социальное, культурное и экономическое влияние на современное общество.

Согласно части первой статьи 1 Закона Украины «О телекоммуникациях», телекоммуникационная услуга (услуга) - продукт деятельности оператора и / или провайдера телекоммуникаций, направленный на удовлетворение потребностей потребителей в сфере телекоммуникаций.

Рынок телекоммуникационных услуг - сфера обращения определенных телекоммуникационных услуг, на которые в течение определенного времени и в пределах определенной территории есть спрос и предложение.

Речь (телерадиовещание) - создание (комплектование и / или пакетирование) и распространение программ, пакетов программ, передач с использованием технических средств телекоммуникаций для публичного приема при помощи бытовых теле- и радиоприемников открытым способом или с абонентскую плату на договорных началах.

Телевидение (каналов) - это производство аудиовизуальных программ и передач или комплектование (пакетирование) приобретенных аудиовизуальных программ и передач и их распространение независимо от технических средств распространения, принимаемых неограниченным количеством лиц.

Телевещания является разновидностью и одновременно отдельным видом телекоммуникационного речи и является мощным средством массовой коммуникации.

В современном информационном обществе телевидения выступает наиболее мощным инструментом воздействия на массовое сознание, оказывает сильное социальное и культурное влияние на общество. Поэтому телевещания, кроме как обычный бизнес, используется, в том числе как способ и площадка для влияния на восприятие человеком массовой информации, транслируемой современными медиаканалов.

В Соединенных Штатах Америки рынок, на котором действуют средства массовой информации называют «рынок идей» (marketplace of ideas), что подчеркивает важность этого рынка для развития не только отдельной страны, но и человечества в целом.

Рынок идей предполагает, что истина - является следствием конкуренции идей из различных и антагонистических источников в прозрачных публичных дискуссиях, и является неотъемлемой составляющей свободы слова.

«Свободный поток информации - это кровь демократии», - говорил о рынке идей сенатор Пол Уелстоун. Именно доступ к различным мыслей позволяет гражданам любой страны быть активным участником демократических процессов. Зато без развитой конкуренции на рынке идей - демократия невозможна.

Мы все зависимы от средств массовой информации, которые справедливо называют четвертой властью. Ведь именно они влияют на наши убеждения, выводы, оценки, по результатам их разоблачительных расследований чиновники могут терять доверие общества и должности. Но именно они, используя прямой доступ к «головам» украинцев, которые приводят на Банковую президентов.

В период вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, телевещания также может использоваться как средство воздействия для навязывания страной-агрессором своих идеалов общества.

Кроме этого, учитывая олигархический уклад экономики страны, именно телевидение является одним из тех инструментов, с помощью которых олигархи влияют на государственную политику, захватывают государственных регуляторов и продвигают выгодные им решения с целью максимизации прибыли.

Вмешательство государства в работу средств массовой информации с целью регулирования и корректировки контента в львиной части случаев недопустимо. Но такой иммунитет не распространяется на случаи, когда имеет место концентрация значительной части средств массовой информации в ограниченном количестве финансово-промышленных групп. И именно на конкурентную ведомство в данном случае возлагается вся ответственность за такую концентрацию. И прежде всего конкурентное ведомство должно принять меры с целью недопущения монополизации рынка идей, заговоров на нем. Ведь рыночная власть на этом рынке непременно и очень быстро превращается в политическую власть и приводит к фактической передачи управления страной из рук официальных должностных лиц к олигархам - владельцев самых популярных телевизионных каналов, имеющих по сравнению с другими видами СМИ, наибольшую аудиторию для продвижения необходимой им повестки .

Тем более в Украине уже много лет наблюдается тенденция, когда большинство телеканалов ставят себе целью скорее удовлетворить запрос владельцев телеканалов, чем получать прибыль. Поэтому не является правильным для конкурентного ведомства смотреть на любые процессы на рынке идей исключительно под углом экономики. Оценивая действия участников рынка ведомство должно уделять внимание, в том числе, социальным и политическим последствиям, которые влечет за собой концентрация рыночной власти и модель поведения игроков.

Частью третьей статьи 23 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» предусмотрено, что в зависимости от организационно-технологических особенностей распространения программ Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (далее - Национальный совет) выдает лицензии на такие виды речи:

˗ спутниковое;

˗ эфирное;

˗ кабельное;

˗ проводное;

˗ многоканальное.

Согласно части девятой статьи 23 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» лицензия на вещание, выданная Национальным советом, является единственным и достаточным документом, предоставляет лицензиату право в соответствии с условиями лицензии осуществлять вещание, пользоваться каналами вещания при условии наличия в владельцев радиоэлектронных средств предусмотренных законом разрешений на их эксплуатацию.

Субъект информационной деятельности в области телевидения и радиовещания - юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность в сфере телевидения и радиовещания (телерадиоорганизация, провайдер программной услуги и т.п.).

Телерадиоорганизация - зарегистрированное в установленном законодательством порядке юридическое лицо, которое на основании выданной Национальным советом лицензии на вещание создает или комплектует и / или пакетирующий телерадиопрограммы и / или передачи и распространяет их с помощью технических средств вещания.

Провайдер программной услуги - субъект хозяйствования, который на договорных началах предоставляет абонентам возможность просмотра пакетов программ, используя для передачи этих программ ресурсы многоканальных телесетей без осуществления обслуживания и технической эксплуатации многоканальной телесети.

Вещатель (теле- или радио) - субъект хозяйствования, который создает (комплектует и / или пакетирующий) телевизионные или радиопрограммы и передачи и распространяет их в открытом или кодированном виде с помощью технических средств путем трансляции и ретрансляции для приема их потребителями.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, количество субъектов хозяйствования, которые включены в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, составила 7933 субъекты хозяйствования (на 24.12.2019), что на 10 3% больше по сравнению с 2018 годом.

Участниками рынка телевизионного вещания являются:

Телеканал (вещатель, телерадиоорганизация) - программирует телевизионный контент с помощью программ и фильмов, как собственного производства, так и сторонних продакшн-компаний. Задача телеканала - сформировать такую сетку вещания, которая придется по душе максимальному количеству целевой аудитории телеканала. Бизнес-задачей телеканала является создание конкурентной телевизионной сетки вещания для целевой аудитории.

- программирует телевизионный контент с помощью программ и фильмов, как собственного производства, так и сторонних продакшн-компаний. Задача телеканала - сформировать такую сетку вещания, которая придется по душе максимальному количеству целевой аудитории телеканала. Бизнес-задачей телеканала является создание конкурентной телевизионной сетки вещания для целевой аудитории. Оператор - доставляет телевизионный сигнал от телеканала к зрителям с помощью различных технологических платформ доставки сигнала: наземное эфирное вещание, кабельное, спутниковое, интернет и тому подобное. Бизнес-задачей оператора является доставить телевизионный сигнал, предложив оптимальное соотношение стоимость-доставка-количество зрителей.

- доставляет телевизионный сигнал от телеканала к зрителям с помощью различных технологических платформ доставки сигнала: наземное эфирное вещание, кабельное, спутниковое, интернет и тому подобное. Бизнес-задачей оператора является доставить телевизионный сигнал, предложив оптимальное соотношение стоимость-доставка-количество зрителей. Провайдер - создает пакеты из телеканалов для дальнейшей продажи зрителям. Бизнес-задача провайдера состоит в пакетировании каналов таким образом, чтобы зрителям хотелось покупать тот или иной телевизионный пакет за ту или иную цену.

- создает пакеты из телеканалов для дальнейшей продажи зрителям. Бизнес-задача провайдера состоит в пакетировании каналов таким образом, чтобы зрителям хотелось покупать тот или иной телевизионный пакет за ту или иную цену. Рекламодатель - размещает рекламу и спонсорство в эфире телеканалов, тем самым доносит до зрителей нужную информацию. Реклама помогает Рекламодателю продавать свои товары и услуги. Часть доходов от продажи Рекламодатель направляет на дальнейшую телевизионную рекламу и спонсорство. Рекламодателя интересует донести свою рекламу своей целевой аудитории в кратчайшие сроки по оптимальной цене.

- размещает рекламу и спонсорство в эфире телеканалов, тем самым доносит до зрителей нужную информацию. Реклама помогает Рекламодателю продавать свои товары и услуги. Часть доходов от продажи Рекламодатель направляет на дальнейшую телевизионную рекламу и спонсорство. Рекламодателя интересует донести свою рекламу своей целевой аудитории в кратчайшие сроки по оптимальной цене. Зрители - конечный потребитель телевизионного контента. Зрителей можно условно разделить на тех, которые платят деньги за телевизионный контент (Netflix, Oll.Tv Megogo, кабельные провайдеры, спутниковые провайдеры) и тех, кто смотрит телевизионный контент бесплатно и оплачивает его просмотром рекламы и спонсорства (T2, свободный спутник, YouTube и т.д. ).

То есть, рынок телевизионного вещания насыщенный участниками, выполняют свою роль. Иногда эти роли могут сочетаться и в одном субъекте, а иногда каждый из участников выполняет свою часть работы отдельно, например, производит контент, занимается рекламой, осуществляет ретрансляцию программ.

Согласно статье 1 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» ретрансляция - прием и одновременная передача, независимо от использованных технических средств, полных и неизменных телерадиопрограмм или существенных частей таких программ, транслируемых вещателем.

Телевизионные продукты после создания и / или приобретения вещателями (телерадиоорганизациями) поставляются ними провайдерам с использованием различных способов (по техническим средствами речи и технологическими процессами) телекоммуникаций:

˗ спутниковое телепостачання - более 2500 программ с реальным получением потребителем (абонентом) около 300 программ с возможностями расширения диапазона дополнительным соглашением с провайдером;

˗ наземное эфирное телепостачання - около 16 программ общегосударственного вещания (в аналоговом формате), 32 программ (в цифровом формате стандарт DVB-T2 (MPEG-4);

˗ кабельная телекоммуникация - около 150 программ с учетом возможного расширения диапазона по дополнительному соглашению с провайдером;

˗ Интернет передача данных, Online телевидения и IPTV (цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP) - без ограничений диапазона телекоммуникационными способами с возможностями самостоятельного выбора потребителем (абонентом) телевизионного продукта и его интерактивного участия в телевизионных продуктах;

˗ мобильная телекоммуникация, мобильное телевидение.

Главное отличие этих способов телекоммуникаций телевизионных продуктов заключается в технической способности, одновременной последовательной передачи набора телевизионных продуктов ограниченного диапазона.

На сегодня в Украине общенациональное и региональное вещание осуществляют более 100 вещателей (телерадиоорганизаций), по разным жанрам (развлекательные, информационные, детские, познавательные, спортивные, музыкальные и т.д.) и рейтингом показа.

К основным медиа-холдингов (медиагруппы) Украины можно, в частности, отнести:

1 + 1 Media;

Inter Media Group;

StarLightMedia;

Медиа Группа Украина;

ТРК «Люкс»;

UMH Group;

Медиахолдинг «Новости» и другие.

Среди указанных выше, крупнейшими и имеющими значительные и весомые доли на рынке телевизионного вещания среди других вещателей (телерадиоорганизаций) есть такие медиагруппы:

1 + 1 Media;

Медиа Группа Украина;

StarLightMedia;

Inter Media Group.

По состоянию на июль 2020 года, согласно открытым данным [1] , размещенных на сайте Индустриального телевизионного комитета, доли ведущих медиагруппы Украины и других телеканалов по коммерческой аудитории по телеканалам (возраст от 18 до 54 лет, города 50+) составляли [2] :

- «StarLightMedia» (6 каналов [3] ) - 24%;

- «1 + 1 Media» (6 каналов [4] ) - 18,26%;

- «Медиа Группа Украина» (3 канала [5] ) - 13,05%;

- «Inter Media Group» (8 каналов [6] ) - 12,92%.

- Солнце - 0,81%;

- 112 Украина - 0,49%;

- News One - 0,46%;

- Канал Z (ZIK) - 0,40%;

- XSport - 0,36%;

- Music Box - 0,21%;

- O-TV - 0,20%.

В целом доля ведущих медиагруппы Украины составляет - 68,23%.

В общенациональном речи по общей аудитории (возраст от 4+ лет, вся территория Украины), доли медиагруппы и других телеканалов составляли [7] :

- «1 + 1 Мedia» (6 каналов) - 16,49%;

- «StarLightMedia» (6 каналов) - 16,49%;

- «Медиа Группа Украина» (3 канала) - 14,67%;

- «InterMediaGroup» (8 каналов) - 13,58%;

- Канал Z (ZIK) - 1,37%;

- Солнце - 1,12%;

- News One - 0,99%;

- 112 Украина - 0,96%;

- XSport - 0,51%;

- Music Box - 0,08%;

- O-TV - 0,06%.

В целом доля ведущих медиагруппы Украины составляет - 61,23%.

Из указанного выше следует, что четыре ведущие медиагруппы Украины, такие как «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group» имеют значительную (решающую) долю на рынке телевизионного вещания.

В ходе осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства в сфере телевизионного и радиовещания на территории Украины Общественная организация «Совет защиты конкуренции и потребителей» (далее - ГО), исследовав соблюдения ведущими вещателями (телерадиоорганизациями) требований законодательства о защите экономической конкуренции обнаружила наличие признаков нарушения в действиях субъектов хозяйствования как законодательства о защите экономической конкуренции, так и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Субъекты хозяйствования, в действиях которых усматриваются признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (далее - Закон), предприятием признается, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, осуществляющее деятельность по производству, реализации, приобретения товаров, другую хозяйственную деятельность, в том числе, физическое лицо, осуществляющее контроль над другим юридическим или физическим лицом, осуществляется непосредственно или через других лиц. Контроль в соответствии с настоящей статьей Закона понимается как решающее влияние, в том числе, одного физического лица на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования или его части, который осуществляется непосредственно или через других лиц, в том числе благодаря праву, которое обеспечивает решающее влияние на формирование состава, результаты голосования и решения органов управления субъекта хозяйствования.

Предприятием признается в том числе группа субъектов хозяйствования, если один или несколько из них осуществляют контроль над другими.

Медиагруппа «1 + 1 Media» один из крупнейших медиахолдингов (компаний, которые обладают значительным количеством медиаресурсов) Украины и осуществляет деятельность в сфере телевизионного вещания, производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ, деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг и тому подобное. В частности, один из крупнейших медиахолдингов Украины и значимых активов украинского олигарха Игоря Коломойского.

В состав медиагруппы «1 + 1 Медиа» входит, в частности [8] :

телеканал «1 + 1» (ООО «Телерадиокомпания« Студия 1 + 1 » [9] , код ЕГРПОУ 23729809, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телерадиокомпания« Студия 1 + 1 » [9] , код ЕГРПОУ 23729809, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «2 + 2» (ООО «Реал Истейт-ТВ» [10] , код ЕГРПОУ 35405350, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Реал Истейт-ТВ» [10] , код ЕГРПОУ 35405350, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «ТЕТ» (ЗАО «Телекомпания« ТЕТ » [11] , код ЕГРПОУ 16391959, основным видом деятельности является производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);

(ЗАО «Телекомпания« ТЕТ » [11] , код ЕГРПОУ 16391959, основным видом деятельности является производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ); телеканал «Плюсплюс» (ООО «Гравис» [12] , код ЕГРПОУ 19133985, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Гравис» [12] , код ЕГРПОУ 19133985, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Униан» (ООО «Гравис» [13] , код ЕГРПОУ 19133985, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Гравис» [13] , код ЕГРПОУ 19133985, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Бигуди» (ООО «Реал Истейт-ТВ» [14] , код ЕГРПОУ 35405350, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания).

Эксклюзивными компаниями-партнерами «1 + 1 Медиа» является спутниковая платформа Viasat, ООО «Молодость Дистрибьюшн», оператор наружной рекламы «Доверие Аутдор».

Также в состав медиагруппы «1 + 1 Media» входит Общество с ограниченной ответственностью «1 + 1 Интернет» (код ЕГРПОУ 37726069, далее - ООО «1 + 1 Интернет»).

Итак, медиагруппа «1 + 1 Media», в состав которой входит ООО «Телерадиокомпания« Студия 1 + 1 », ЗАО« Телекомпания «ТЕТ», ООО «Гравис», ООО «Реал Истейт-ТВ» и ООО «1 + 1 Интернет », является субъектом хозяйствования в понимании статьи 1 Закона.

Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина» - медиа-холдинг, управляющий медиа активами, принадлежащими украинскому конгломерата олигарха Рината Ахметова «СКМ» (System Capital Management). Крупнейшими активами медиакорпорации является телеканал «ТРК Украина» (ООО «Телерадиокомпания« Украина », код ЕГРПОУ 05744121, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) и газета« Сегодня », оба из которых известны своим предвзятым отношением к украинскому языку и практически полной отсутствием русскоязычного контента в течение большинства истории обоих медиа-активов.

К активам холдинга «Медиа Группа Украина» входят, в частности [15] :

Общенациональные телеканалы [16] :

ТРК «Украина»

«Украина 24»

«НЛО TV»

«Индиго TV»

Спортивные телеканалы «Футбол 1» / «Футбол 2» / «Футбол 3»

Каналы для вещания за рубежом

UKRAINE 1

UKRAINE 2

NLO TV 1

NLO TV 2

Региональные телеканалы:

«Донбасс»

«34 канал»

«Сигма»

New media:

Xtra TV, провайдер спутникового телевидения

tv.

Учредителем ООО «Телерадиокомпания« Украина »является общество с ограниченной ответственностью« Медиа Группа Украина », код ЕГРПОУ 37226740.

По информации из ЕГР, видами деятельности ООО «Медиа Группа Украина», в частности является деятельность в сфере телевизионного вещания, распространения кино- и видеофильмов, телевизионных программ, посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации, рекламные агентства и тому подобное.

Также «Медиа Группа Украина» принадлежит сейлз-хаус [17] «Медиа Партнерство баинг» (ООО «Медиа Партнерство баинг», код ЕГРПОУ 38990495, основной вид деятельности - посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации).

Итак, «Медиа Группа Украина», в состав которой входит ООО «Телерадиокомпания« Украина »и ООО« Медиа Группа Украина », является субъектом хозяйствования в понимании статьи 1 Закона.

Медиагруппа «StarLightMedia» - крупнейшая медиагруппа Украина, основателем которой является олигарх Виктор Пинчук.

В состав StarLightMedia входит, в частности [18] :

телеканал «ICTV» (ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV) [19] , код ЕГРПОУ 14323764, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV) [19] , код ЕГРПОУ 14323764, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Новый канал» (ООО «Новый канал» [20] , код ЕГРПОУ 23530545, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Новый канал» [20] , код ЕГРПОУ 23530545, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «М1» и телеканал «М2» (ООО «Телеодин» [21] , код ЕГРПОУ 30177781, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телеодин» [21] , код ЕГРПОУ 30177781, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «СТБ» (ООО «Телеканал СТБ» [22] , код ЕГРПОУ 20044726, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телеканал СТБ» [22] , код ЕГРПОУ основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «ВОТ ТВ» (ООО «Небоскреб Медиа» [23] , код ЕГРПОУ 35649449, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания).

Итак, медиагруппа «StarLightMedia», в состав которой входит ООО «Международная коммерческая телерадиокомпания» (ICTV), ООО «Новый канал», ООО «Телеодин», ООО «Телеканал СТБ» и ООО «Небоскреб Медиа», является субъектом хозяйствования в понимании статьи 1 Закона.

Медиагруппа «Inter Media Group» - украинская медиагруппа, основанная в 2005 году.

Группа владеет 100% акций ЗАО «Телеканал« Интер », 90%« Кино-ТВ "(телеканал" Enter-фильм »), 90%« Музыка-ТВ "(телеканал" Пиксель "), телеканалами« К1 »,« К2 » , «Мега», «НТН», «Zoom» и другими медиа-активами.

С 2013 года медиагруппа принадлежит компании GDF Media limited, 80% акций которой принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, а 20% - Сергею Левочкину, принадлежащей телеканала «Интер».

В состав Inter Media Group входит, в частности [24] :

телеканал «Интер» (ЗАО «Телеканал« Интер » [25] , код ЕГРПОУ 23507865, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ЗАО «Телеканал« Интер » [25] , код ЕГРПОУ 23507865, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «К1» (ООО «Телерадиоорганизация« Мульти Медиа Сервис » [26] , код ЕГРПОУ 32798254, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телерадиоорганизация« Мульти Медиа Сервис » [26] , код ЕГРПОУ 32798254, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «НТН» (ООО «Телестудия« Служба информации » [27] , код ЕГРПОУ 21638497, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телестудия« Служба информации » [27] , код ЕГРПОУ 21638497, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Enter-фильм» (ООО «Телерадиокомпания« Кино ТВ » [28] , код ЕГРПОУ 21638497, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телерадиокомпания« Кино ТВ » [28] , код ЕГРПОУ 21638497, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Zoom» (ООО «Музыкальное телевидение» [29] , код ЕГРПОУ 34693193, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Музыкальное телевидение» [29] , код ЕГРПОУ 34693193, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «К2» (ООО «Телеканал« К2 » [30] , код ЕГРПОУ 22971230, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телеканал« К2 » [30] , код ЕГРПОУ 22971230, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Пиксель» (ООО «Телерадиокомпания« Музыка ТВ » [31] , код ЕГРПОУ 30304612, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания)

(ООО «Телерадиокомпания« Музыка ТВ » [31] , код ЕГРПОУ 30304612, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания) телеканал «Мега» (ООО «Телеканал« Мега » [32] , код ЕГРПОУ 20043891, основным видом деятельности является деятельность в сфере телевизионного вещания).

Итак, медиагруппа «Inter Media Group», в состав которой входит ЗАО «Телеканал« Интер », ООО« Телерадиоорганизация «Мульти Медиа Сервис», ООО «Телестудия« Служба информации », ООО« Телерадиокомпания «Кино ТВ», ООО «Музыкальное телевидение» ООО «Телеканал« К2 », ООО« Телерадиокомпания «Музыка ТВ» и ООО «Телеканал« Мега », является субъектом хозяйствования в понимании статьи 1 Закона.

По данным, размещенным на официальном сайте Национального совета ( https://cutt.ly/Afj5WgF ) в ТОП-10 самых рейтинговых телеканалов во II квартале 2019 вошли «Украина», «1 + 1», «ICTV», « Интер »,« СТБ »,« Новый канал »,« 2 + 2 »,« TET »,« НТН »« 112 Украина ».

Так, доля телеканала «Украина» составляла 14,53%, телеканала «1 + 1» - 10,48%, телеканала «ICTV» - 7,82%, телеканала «Интер» - 6,5%. То есть указанные телеканалы являются рейтинговыми, а доля четырех игроков на рынке телевидения ( «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «Inter Media Group») является крупнейшей по сравнению с другими нишевых телеканалами.

Сильные позиции на рынке телевизионного вещания занимают большие медиагруппы. То есть в руках Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина, Виктора Пинчука и других сосредоточены популярные телеканалы, радиостанции, интернет-издание и газеты. Средства массовой информации нужны финансово-промышленным группам не столько для заработка, поддержки свободы слова, изготовление качественного контента или для конкуренции. Они используют медиа гораздо прагматичнее - для воздействия на массы и на рынки в целом.

Действия ведущих медиагруппы Украины - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group», свидетельствующие о наличии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции:

Реклама - как метод антиконкурентного влияния медиагруппы на других вещателей (телерадиоорганизаций) на рынке телевизионного вещания.

Закон Украины «О рекламе» определяет правовые основы рекламной деятельности в Украине, регулирует отношения, возникающие в процессе производства, распространения и потребления рекламы.

Так, рекламой является информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких лица или товара.

Контроль за соблюдением законодательства Украины о рекламе осуществляют в пределах своих полномочий, в частности Антимонопольный комитет Украины - относительно соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции; Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания - относительно телерадиоорганизаций всех форм собственности и тому подобное.

Реклама на популярных телеканалах всегда пользуется спросом. Это хороший способ обеспечить и широкий охват, и качественный трафик. Именно реклама является основным видом дохода для украинских телеканалов, а новые популярные программы покупаются, снимаются и разрабатываются не только в борьбе за зрителя, но и в борьбе за рекламодателя.

Условно коммерческую рекламную информацию на телевидении можно разделить на три основные категории [33] :

прямая реклама;

спонсорство

телепродажа.

Прямая реклама - самый распространенный вид рекламы на телевидении, особенность которого заключается в размещении рекламного видеоролика в специально предусмотренном рекламном блоке. Слот прямой рекламы - единичный блок (например, 10-секундный, 15-секундный, 20-секундный, 30-секундный и т.д.), содержит коммерческое сообщение рекламодателя и размещается в специально предусмотренном рекламном интервале между передачами телеканала.

Спонсорство программ - продвижение, в котором рекламодатель платит за сочетание с телевизионной программой или серией программ. В обмен на инвестиции рекламодателю предоставляется спонсорская аккредитация, которая может иметь различные формы в соответствии с международными и национальными требованиями и правилами. Например, спонсоры получают возможность размещаться в телегид, билбордах, в начале / в конце программы, перерывах и тому подобное. Кроме того, они получают возможности для продакт-плейсмента, упоминание спонсора в рамках программ, наружной рекламы и билбордах с изображением спонсорского логотипа в случае передачи в прямом эфире. Программные спонсорские соглашения часто связаны с рекламными соглашениями, включать рекламные перерыва.

Телепродажа - услуги шопинга на экране, которые могут иметь форму телевизионного вещания каналов, посвященную домашнему шопинга, а также дополнительный интерактивный текст и услуги.

Реклама по телевидению - самый массовый, но и самый дорогой способ рекламы, который используется для передачи рекламных сообщений и демонстрации рекламных фильмов. Поэтому и эффективность телерекламы является чрезвычайно высокой.

Рекламодатели покупают для своих рекламных роликов не столько время в телеэфире, а сколько контакты с будущими покупателями. Они ориентируются не на минуты, а на рейтинги - определенный процент аудитории, которая посмотрит программу и рекламные блоки в ней.

Таким образом, что популярный телеканал, интересные программы на нем, что больше у него зрителей, тем выше будет спрос на размещение рекламы на нем.

На телеканалах реклама распространяется различными путями.

Прямая закупка рекламы - агентство или сам рекламодатель непосредственно договаривается с телеканалом.

Закупка через сейлз-хаусы (sales-houses) - закупка объема показов и размещений на разных телеканалах через посредника, в роли которого выступает сейлз-хаус. Более удобный и распространенный формат закупки рекламы в Украине. В сейлз-хауса есть договоренности с определенным количеством телеканалов. Рекламодатель в данном случае платит за объем показов и охвата аудитории.

То есть сейлз-хаус - это связующее звено между телеканалами и агентствами или непосредственными заказчиками рекламы. Когда рекламодатель или агентство, которое его представляет, хочет разместить рекламу на топовых телеканалах, то обращается именно к таким компаниям.

Основные заказ сейлз-хаусы получают от медийных агентств, которым нужно обеспечить широкий охват аудитории для своих клиентов - брендов-рекламодателей. А основными критериями для планирования рекламных кампании является количество набранных рейтингов (количество контактов с целевой аудиторией) и охват целевой аудитории за определенный промежуток времени.

По информации, размещенной на официальных сайтах медиагруппы, в состав группы «StarLightMedia» входит, в частности, сейлз-хаус «StarLight Brand Content» [34] (спонсорство и продакт плейсмент), «StarLight Sales» [35] (прямая реклама) .

Сейлз-хаус «Плюсы» [36] (ООО «Глобал Медиа Групп», код ЕГРПОУ 35446622. Основной вид деятельности - посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации) предоставляет широкие рекламные возможности группе «1 + 1 Media», включающие в себя ряд популярных средств массовой информации и другие эффективные каналы коммуникации.

В состав холдинга «Медиа Группа Украина» входит ООО «Медиа Партнерство баинг» [37] - это медиа-агентство полного цикла (спектр сервисов агентства - от разработки комплексных медийных стратегий к их реализации во всех медиаканалах: ТВ, Диджитал ООН, печати, радио, новых и нестандартных медиа). Основной вид деятельности - посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации.

Однако, по информации СМИ [38] , в начале 2019 Медиагруппа - «StarLightMedia», «InterMediaGroup» и «Медиа Группа Украина», были изменены свои сейлз-хаузы, с которыми они сотрудничали и через которые продавали рекламные часа в своих телеканалах.

Так, в начале декабря 2018 сейлз-хаус «Ocean Media» (ООО «Оушен медиа», код ЕГРПОУ 42369772, основной вид деятельности посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации; зарегистрировано 07.08.2018) публично заявил о заключении договора на продажу рекламного времени с телеканалами, которые входят в медиагруппу «StarLightMedia» сроком на один год, начиная с января 2019 года.

18 октября 2018 Андрей Партыка ушел с должности генерального директора сейлз-хауса «StarLight Sales» и возглавил вновь сейлз-хаус «Ocean Media», куда перешли работники «StarLight Sales». Первым директором компании - с августа по октябрь 2018 - значилась главный юрист «StarLight Sales», а ныне заместитель гендиректора по юридическим вопросам «Ocean Media» - Ирина Скрипка.

С января 2019 «Медиа Группа Украина» начала сотрудничать также с новым сейлз-хаусом «Evident Media» (ООО «Евидент медиа», код ЕГРПОУ 41967864, основной вид деятельности посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации; зарегистрировано 28.02.2018).

Работниками «Evident Media» стали работники ООО «Медиапартнерство». В частности, с сентября 2018 главный юрист «медиапартнерства» Елена Ковтун стала главным юристом нового сейлз-хауса.

ООО «Медиапартнерство» (код ЕГРПОУ 36629926) осуществляло деятельность по посредничеству в размещении рекламы в средствах массовой информации. Владельцами общества числились ООО «Медиа Группа Украина» и ООО «Телерадиокомпания« Украина »(связанные с медиагруппой« Медиа Группа Украина »). Однако, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований [39] , 15.04.2020 ООО «Медиапартнерство» как юридическое лицо было прекращено.

А ООО «Медиа Партнерство баинг» начало работать как баинговый компания с клиентами телегруппы, продавая также ТВ-спонсорство и рекламу на диджитал-площадках группы (структура собственности осталась прежней - компания принадлежит Медиа Группе Украине).

Медиахолдинг «InterMediaGroup», как и «Медиа Группа Украина» со «StarLightMedia», также с января 2019 изменил дом продаж (сейлз-хаус) - вместо «УА-Медиа» новым сейлз-хаусом группы значится компания «Space Media» (ООО «Спейс Медиа», код ЕГРПОУ 42370065, основной вид деятельности посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации; зарегистрировано 07.08.2018.)

Сейлз-хаус «Space Media» не изменил прописку предварительного сейлз-хауса ( «УА-Медиа») - офис (и юридический адрес), так и остается расположенным на улице Бульварно-Кудрявской, 22 А (бывшая ул. Воровского).

Таким образом, медиагруппы «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «InterMediaGroup», по информации из открытых источников, в 2019 году изменили дома продаж (сейлз-хаусы) - вместо компаний «Медиапартнерство», «StarLight Sales» и «УА- медиа », которые юридически принадлежали этим медиагруппам, продажа рекламного времени телеканалов холдингов начали осуществлять другие сейлз-хаусы -« Evident Media »,« Ocean Media »и« Space Media », в которых юридически другие владельцы, но они так и остались связанными с медиагруппы.

Вместе с тем, информация из открытых источников [40] показывает, что с 2019 телерекламе медиагруппы, по сути, занимаются две «компании» - «Плюсы» (сейлз-хаус «1 + 1 Мedia») и «Альянс», является формальным объединением сейлз-хаусов медиагруппы «StarLightMedia», «InterMediaGroup» и «Медиа Группа Украина».

То есть сейлз-хаусы трех крупных медиагруппы объединены в «Альянс» и рекламодатели работают через него и сейлз-хаусы «Evident Media», «Ocean Media» и «Space Media».

Доля «Альянса» на рынке телерекламы в 2019 году составляла около 70%, а «Плюсов» - 25%. Распределение набранных рейтингов между сейлз-хаусы, по данным Nielsen, в 2018 году составил: StarLight Sales - 38%, «Свободная реклама» - 19% и «Медиапартнерство» - 16%.

Сейлз-хаус «Плюсы» работает отдельно от других сейлз-хаусов «Альянса».

Такая конфигурация «Альянса» против «Плюсов» сформировалась еще в 2012 году, они, по сути, работают как конкуренты, ведь рекламодатели, в случае размещения роликов на телеканалах, должны выбирать между ними, где будут размещаться, за что получают скидку.

Учитывая указанное, продажи телевизионной рекламы осуществляются в следующей конфигурации:

Альянс. Телеканалы трех медиагруппы «StarLightMedia», «Inter Media Group» и «Медиа Группа Украина», продают совместно рекламу на своих телеканалах и тех телеканалах, которые подписали контракт с их сейлз-хауса. «Альянс» консолидирует в себе от 60% до 70% телевизионных рейтингов.

Контральянс. Медиагруппа «1 + 1 Media» продает рекламу на своих телеканалах и телеканалах, которые подписали с ними контракт, через сейлз-хаус «Плюсы». И имеет в своем распоряжении от 10% до 15% рынка телевизионных рейтингов.

Поскольку медиагруппы «StarLightMedia», «InterMediaGroup» и «Медиа Группа Украина» объединили свои сейлз-хаусы в «Альянс» и консолидировали почти 75% телевизионного рынка в сфере продаж телерекламы на своих каналах (по данным на 2015-2016 годы ), указанное ставит такие медиагруппы в выгодное (привилегированное) положение в области телерекламы и позволяет действовать между собой согласованы (синхронно). При этом, лишая другие телеканалы на уровне и конкурентные условия реализации телерекламы.

Так, «Альянс» начал предлагать рекламодателям конфигурационную скидку в размере 30%. Такую дополнительную скидку рекламодатель получает при условии размещения рекламы и спонсорства только на телеканалах «Альянса». А теряет ее, если купит хотя бы один выход рекламного ролика на телеканалах, продаваемых другим сейлз-хаусом.

Подавляющее большинство рекламодателей нуждается в рекламе на телеканалах «Альянса» (поскольку они являются рейтинговыми), поэтому они отказываются от любой коммерческой сотрудничества с другими телеканалами.

В результате действия такой скидки, телеканалы, которые продают свое эфирное время для размещения рекламы вне «Альянсом» оказались в неконкурентных условиях. Ведь предлагая свое рекламное время для продажи такие телеканалы лишены возможности выгодно продать или даже вообще возможности продать это время и на выгодных условиях заключить контракт с рекламодателем, поскольку рекламодатели не заинтересованы терять конфигурационную скидку, которую им предлагает «Альянс» медиагруппы «StarLightMedia», «InterMediaGroup »и« Медиа Группа Украина ».

Одним из важных факторов, влияющих на деятельность коммерческого телеканала, является наличие рекламы. Те телеканалы, которые имеют возможность продавать эфирное время для размещения рекламных материалов, получают прибыли. Реклама является основным источником дохода таких телеканалов. Поэтому условия доступа к рекламе на телеканалах должны быть равными и недискриминационными. Ведь от размера дохода за размещение рекламы зависит возможность развития того или иного телеканала.

Установление указанными сейлз-хаус «Альянса» условий размещения рекламы привело к нарушению статьи 8 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» [41] , которая, в частности, запрещает группам связанных лиц контролировать более 35% общего объема соответствующего территориального телерадиоинформационного рынка - общенационального , регионального или местного, и запрещает применение демпинговых тарифов на рекламу и услуг.

Кроме того, вышеупомянутая поведение «Альянса» и сейлз-хаусов медиагруппы «StarLightMedia», «InterMediaGroup» и «Медиа Группа Украина» свидетельствует о согласованности условий осуществления хозяйственной деятельности по размещению телерекламы на рынке телевизионного вещания, которые являются дискриминационными в отношении других участников - телеканалов.

Медиагруппы, как катализаторы рынка платного телевидения, своими согласованными действиями могут изменять рынок, правила игры на нем и имеют для этого соответствующий инструментарий. В частности, такими действиями медиагруппы могут диктовать условия функционирования и / или реализации телерекламы на рынке телевизионного вещания и регламентировать отношения между рекламодателем и телеканалом. Другие «нишевые» телеканалы, к сожалению, не имеют такой возможности. Поэтому они подстраиваются под те правила, которые вырабатывают указанные медиагруппы.

Следовательно, действия медиагруппы «StarLightMedia», «InterMediaGroup» и «Медиа Группа Украина» (которые объединили свои сейлз-хаусы в «Альянс»), которые заключаются в согласованные условий размещения рекламы на своих телеканалах, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения антиконкурентных согласованных действий.

2. Нарушение медиагруппы законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в предоставлении медиагруппы провайдерам программной услуги прав на ретрансляцию не одного телеканала, а исключительно в виде сформированных пакетов с нескольких телеканалов.

Программа (телерадиопрограмма) - объединенная единой творческой концепцией совокупность передач (телерадиопередач), которая имеет постоянное название и транслируется телерадиоорганизацией по определенной сетке вещания.

Пакет программ - перечень телерадиопрограмм, которые провайдер программной услуги предлагает абонентам на договорных началах как целостную информационную услугу.

Таким образом, предполагается, что провайдер самостоятельно, по своему усмотрению формирует пакет программ для трансляции, исходя из своей аудитории и перечень каналов, с которыми сотрудничает.

Универсальная программная услуга (УПП) - это перечень телерадиопрограмм, получение которых всеми абонентами провайдера программной услуги является обязательным и в состав которого входят определены на законодательном уровне соответствующие телерадиопрограммы.

Термин «универсальная программная услуга» появился в законе «О телевидении и радиовещании» в 2006 году. В состав телепрограмм универсальной программной услуги для распространения в сетях провайдеров общенациональных эфирных телеканалов входили следующие обязательные телеканалы «Интер», «НТН», «К1», «Украина», «СТБ», «Новый канал», «ICTV», «М1», «1 + 1», «ТЕТ», «Мега» и «2 + 2».

На сегодня, с изменениями внесенными Законом «О внесении изменений в Закон Украины« О телевидении и радиовещании »относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги», которые вступили в силу с 01.01.2017, универсальная программная услуга включает в себя эфирные аналоговые телеканалы (а также, по решению Национального совета - спутниковый парламентский телеканал «Рада»), и в каждом населенном пункте состав универсальной программной услуги отличается - в зависимости от количества доступных в эфире вещателей (в больших городах это около двух десятков телеканалов).

После принятия этого Закона медиагруппы Украины ( «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «Inter Media Group»), телеканалы которых ранее входили в состав УПП, которую все провайдеры программной услуги Украины обязаны были ретранслировать населению бесплатно, потребовали от провайдеров плату за ретрансляцию своих телеканалов.

В течение многих лет общенациональные телеканалы, которые принадлежат к ведущим медиагруппы, устанавливали такие условия сотрудничества с провайдерами о включении пакета каналов в состав УПП, которые давали им приоритет, значительную зрительскую аудиторию, максимальную территорию распространения рекламы и соответственно высокие рекламные прибыли.

За эти годы медиагруппы приучили потребителей к своим программам, то есть теперь некоторые их телеканалы уже являются привычными и социально значимыми. Пользуясь этим, медиагруппы согласованно ввели так называемый пакетный продаже программ. В провайдера фактически нет возможности отказаться от НЕ рейтинговых программ или самостоятельно сформировать свой пакет программ, который он предложит абонентам. Каналы медиагруппы самостоятельно формируют пакеты своих программ и предлагают их провайдерам, а последние не могут отказаться от принятия такого предложения, поскольку рискуют своей абонентской базой, привыкла к определенным каналов, и соответственно своей прибылью. В итоге провайдеры программной услуги получают для трансляции и популярные программы, которые пользуются спросом у потребителей, а также те, которые не являются популярными.

Учитывая, что самыми популярными среди абонентов провайдеров есть программы телеканалов «1 + 1», ICTV, "Украина", СТБ, Новый канал и «Интер», именно они занимают топы измерений телевизионной аудитории различных сервисов. И именно они гарантированно попадают во все основные пакеты провайдеров.

Остальные телеканалов (те, которые не входят в состав медиагруппы) значительно меньше имеют возможностей, чтобы попасть в популярные пакеты провайдеров, и, собственно, заработать на этом рынке. Следовательно, провайдеры не готовы платить за такие каналы, и большинство из них наоборот доплачивают провайдерам за вхождение в сеть и «кнопку» (место в списке, что соответствует кнопке на пульте).

Для программ других вещателей, менее рейтинговых и популярных в пакетах провайдеров остается не так много мест. К тому же, на места в пакетах платного телевидения претендуют не только украинские каналы, но и более 180 разрешенных для ретрансляции в Украине иностранных вещателей, среди которых и те, что предлагают эксклюзивный контент (ВВС, Discovery, Spike, TLC и т.д.).

Провайдеры в отношениях с Медиагруппа не имеют права выбора, соглашения предусматривают, что они должны включать весь пул каналов медиагруппы в базовый пакет.

Соответственно, они не могут отказаться от определенной части телеканалов медиагруппы (если отказываться - это от всего пула) или «расфасовать» их по тематическим пакетам. Такая ситуация вряд ли удовлетворяет провайдеров. А медиагруппы продолжают диктовать рынку свои условия благодаря популярности их флагманских каналов, по которым они прокладывают путь для всего пула.

Таким образом, медиагруппы «навязывают» провайдерам программной услуги дополнительные обязательства, которые не касаются предмета соглашений. Так, медиагруппы предоставляют провайдерам права на ретрансляцию телеканалов не поштучно, а пакетами, отказаться от которых у провайдера телекоммуникаций нет возможности. Такие действия медиагруппы имеют признаки сходства.

Своими действиями по предоставлению провайдерам программной услуги прав на ретрансляцию телеканалов исключительно в сложившихся пакетах, медиагруппы оказывают антиконурентний влияние на другие телеканалы и вытесняют их из пакетов программных услуг провайдеров и заранее ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы других вещателей (телерадиоорганизаций) по ретрансляции их телеканалов провайдерами программной услуги .

Следовательно, действия ведущих медиагруппы - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «Inter Media Group», которые заключаются в предоставлении провайдерам программной услуги прав на ретрансляцию не одного телеканала, а исключительно в виде сформированных пакетов с нескольких телеканалов, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 6 Закона Украины «о защите экономической конкуренции», в виде совершения антиконкурентных согласованных действий.

Вместе с тем, учитывая, что в течение марта-декабря 2019 по коммерческой аудитории по телеканалам (возраст от 18 до 54 лет, города 50+) доля ведущих медиагруппы ( «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» , «Inter Media Group») на рынке телевизионного вещания, по данным Индустриального телевизионного комитета [42] , составляла примерно 74%, следовательно, в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции, положение таких медиагруппы на рынке имеет структурные признаки коллективной монополии.

Положениями статьи 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» предусмотрено, что каждый из двух или более субъектов хозяйствования занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке товара, если в отношении определенного вида товара между ними нет конкуренции или есть незначительная конкуренция и по ним, вместе взятых, выполняется одно из условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

Частью 5 статьи 12 определено, что монопольным (доминирующим) считается также положение каждого из нескольких хозяйствующих субъектов, если совокупная доля не более чем пяти субъектов хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат наибольшие доли на рынке, превышает 70% и при этом они не докажут, что в отношении них не выполняются условия части четвертой этой статьи.

Монополия ведущих медиагруппы и их привилегированное положение на рынке телевизионного вещания, вследствие их значительной совокупной рыночной доли, обеспечивает им большую и длительную во времени рыночной «телевизионную» власть, что позволяет существенно влиять на условия обращения товаров (телепрограмм, телерекламы и т.п.) на таком рынке , ценовую (тарифную) политику, существенно ограничивать вход на рынок потенциальных конкурентов-телеканалов и тому подобное. При этом, медиагруппы не подвержены значительной конкуренции на рынке телевизионного вещания от других телеканалов.

Частью 1 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» определено, что злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке являются действия или бездеятельность субъекта хозяйствования, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции или ущемления интересов других хозяйствующих субъектов или потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Следовательно, действия ведущих медиагруппы - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «Inter Media Group» также содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения медиагруппы, как коллективной монополии, действий, которые заключаются в предоставлении провайдерам программной услуги прав на ретрансляцию не одного телеканала, а исключительно в виде сформированных пакетов с нескольких телеканалов, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке телевизионного вещания.

Нарушение медиагруппой «1 + 1 Media» законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде осуществления прямого давления на операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги с требованием отключения с их пакетов телевидения ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной виде

Спутниковое телевидение - система передачи телевизионного сигнала от передающего центра к потребителю (абоненту), использующий в качестве ретранслятора искусственные спутники Земли, расположенные в космосе на геостационарной околоземной орбите над экватором, и оснащенные прийомопередаючим оборудованием. Недостатками для потребителей (абонентов) спутникового телевидения по сравнению с цифровыми эфирным телевидением являются: качество просмотра телеканалов уменьшается при очень плохой погоде, потребность в финансовых затратах на специальное оборудование и его установку, правильное место расположения оборудования и тому подобное.

За услуги спутникового телевидения предполагается абонентская плата и наличие у потребителя (абонента) соответствующего оборудования: спутниковая антенна, ресивер, конвертор и тому подобное. Также существует необходимость заключения отдельных соглашений вещателями (телеорганизациями) с операторами телекоммуникаций (обеспечение доставки телевизионного сигнала до спутникового ретранслятора) и с оператором спутникового ретранслятора (распространение телевизионного сигнала со спутника).

По состоянию на начало 2020 году в Украине действует два оператора предоставления услуг спутникового телевидения:

«Xtra TV»: использует спутники Eutelsat 9B и Astra 4A, возможно получение дополнительных данных по Amos 3/7; «Viasat Украина»: использует спутник Astra 4A, возможно получение дополнительных данных по Amos 3/7.

В конце января 2020 четыре ведущие медиагруппы Украины - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group» закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике [43] .

Однако не всеми вещателями (телерадиоорганизациями) была поддержана позиция медиагруппы по кодирования своих телеканалов, и они остались в открытом доступе для потребителей (абонентов) и получили значительный прирост той аудитории, которая не пожелала подключаться к одному оператора платного телевидения и осталась на «бесплатном» спутнике .

По оценкам рейтингового агентства Big Data UA , открытым доступом пользовались около 3700000 абонентов [44] . После кодирования в открытом, а следовательно бесплатном доступе, осталось около 90 «нишевых», информационных, региональных украинских каналов (НСТУ, 112, NewsOne, 5-й, Обозреватель, ATR, Эспрессо.TV , UA.TV, XSport, SONCE, NASH , Теле вселенная), и, в том числе, ряд российских телеканалов, которые остались в открытом доступе на спутнике.

Теперь потребителю (абоненту) для того, чтобы и дальше пользоваться спутниковым телевидением необходимо приобрести тюнер спутникового телевидения, который поддерживает кодировку «VERIMATRIX» и установить и настроить его.

Тюнер спутникового телевидения с системой кодирования «VERIMATRIX» содержит специальное программное обеспечение, которое обеспечивает декодирования сигнала. Чтобы потребитель (абонент) не остался без доступа к закодированного спутникового телевидения, ему нужно приобрести новый тюнер поддержкой системы кодирования «VERIMATRIX». Поскольку усовершенствовать ( «прошить») старый тюнер, который до этого был подключен к спутниковой тарелки, новым программным обеспечением невозможно.

Ведущие медиагруппы совместно решили закодировать сигналы своих телеканалов на спутнике и таким образом усилить защиту своих авторских прав на телевизионный продукт. Это, по их мнению, будет способствовать борьбе с пиратством, а также развития рынка платного телевидения.

При этом, на законодательном уровне обязанности по кодирования телеканалами своих сигналов на спутнике закреплено не было.

Как свидетельствует информация из СМИ, применения новых технологий спутникового телевидения (кодирования своих каналов с помощью нового программного обеспечения и замена техники) нанесло медиагруппам высоких финансовых затрат, в том числе и в разрезе потери потребителей (абонентов), которые пока не имеют возможности осуществить «апгрейд »своего тюнера и, соответственно, не имеют доступа к просмотру на спутнике телеканалов указанных медиагруппы. И как следствие, после кодирования сигнала некоторые потребители (абоненты) или остались на бесплатном спутнике, но ограничены в телеканалах медиагруппы, или предпочли цифровому телевидению (DVB-T2), или вообще перешли на кабельное телевидение, или на Интернет телевидение.

По информации Интернет ассоциации Украины [45] , со стороны медиагруппы «1 + 1 Media» осуществлялся прямое давление на операторов телекоммуникаций и провайдеров с требованием отключения из пакетов телевидения ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной виде. То есть ограничив таким образом потребителям (абонентам) доступ к просмотру таких вещателей (телеканалов).

Медиагруппа «1 + 1 Media» своими действиями прибегла к неконкурентных коварных методов борьбы с независимыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности через крупных провайдеров. В частности, речь идет об обязательствах отключения из пакетов телевидения ООО «Сеть Ланет» ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированный виде, в том числе такие телкеканалы - Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и др.

Так, медиагруппой «1 + 1 Media» было отправлено ООО «Сеть Ланет» письмо [46] от 23.06.2020 исх. № 181151 о расторжении в одностороннем порядке ООО «1 + 1 Интернет» Лицензионного договора о предоставлении неисключительного смежного права от 01.01.2020 № 2020/410 с ООО «Сеть Ланет».

При выяснении ООО «Сеть Ланет» причин, которые повлияли на такое решение медиагруппой «1 + 1 Media» было сообщено, что отказ от ретрансляции в сетях телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированный виде, будет условием продолжения сотрудничества [47] .

То есть основанием для НЕ расторжения в одностороннем порядке лицензионного договора, заключенного между ООО «1 + 1 Интернет» и ООО «Сеть Ланет», должно стать исключение из пакетов программ ООО «Сеть Ланет» тех телеканалов, сигнал доступа которых на спутнике сегодня не закодирован .

На сегодня уже есть случаи, когда медиагруппы пытаются ограничить доступ к независимому украинскому телеканалу, а именно заставляют операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги исключить из их сетей телеканал «Солнце» путем отправки в таких операторов и провайдеров писем о расторжении в одностороннем порядке договоров заключенных между оператором / провайдером и медиагруппой. В случае отказа оператора / провайдера от исключения из сети соответствующего телеканала, такого оператора / провайдера лишали права на контент ведущих медиагруппы (об этом сообщило ООО «Солар Медиа» в своем письме, направленном в Интернет Ассоциации Украины - https://inau.ua/ sites / default / files / file / 2007 / vhidnyy_no_112_vid_14.07.2020.pdf ).

Сейчас телеканал «Солнце» является открытым на спутнике и в свободном доступе для просмотра на оккупированных территориях. То есть, жители оккупированных территорий имеют возможность получать информацию о событиях, которые происходят в стране, а не только навязанную им медиа информацию страны агрессора и незаконных формирований. Следовательно, запрет ретрансляции телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированный виде, может иметь негативное последствие в информационном обеспечении населения, в т.ч. оккупированных территорий.

Такое поведение «1 + 1 Media» по отношению к тем телеканалов, сигнал доступа которых на спутнике сегодня не закодирован, существенно влиять на их рыночную позицию и на уменьшение количества потребителей (абонентов), которые являются их аудиторией, и на которую рассчитан распространения их соответствующего телевизионного продукта. В том числе и на распространение на их канале рекламы, которая может составлять основной доход для таких вещателей (телерадиоорганизаций).

При том, что обязательности кодирования вещателями (телерадиоорганизациями) своих телеканалов на спутнике государством не закреплено, и они по своему усмотрению могут принимать те решения, которые не наносить ущерба для их хозяйственной деятельности.

Ведь сотрудничество оператора / провайдера и телеканала - это договорные отношения двух субъектов. Субъекты хозяйствования могут осуществлять свои права и обязанности по собственной инициативе в собственных и общественно приемлемых целях. Такая реализация осуществляется путем самостоятельного формирования участниками хозяйственного оборота своих субъективных прав и обязанностей, корреспондируют им с целью обеспечения общественных интересов.

Рыночной (монопольной) властью является способность субъекта хозяйствования (группы субъектов хозяйствования) определять или существенно влиять на условия оборота товара на рынке, не допускать, устранять, ограничивать конкуренцию, в том числе повышать цену и поддерживать ее выше уровня цены, который существовал бы в условиях значительной конкуренции.

Согласно части первой статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке являются действия или бездеятельность субъекта хозяйствования, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничение конкуренции, или ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Как отмечалось в разделе 2 настоящего обращения, в течение марта-декабря 2019 по коммерческой аудитории по телеканалам (возраст от 18 до 54 лет, города 50+) доля ведущих медиагруппы ( «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia »,« Inter Media Group ») на рынке телевизионного вещания, по данным Индустриального телевизионного комитета [48] , составляла примерно 74%. То есть положение таких медиагруппы на рынке телевизионного вещания имеет структурные признаки коллективной монополии.

При этом, монопольным (доминирующим) считается также положение каждого из нескольких хозяйствующих субъектов, если их совокупная доля на рынке превышает 70%. То есть, если участники совместно коллективную монополию, то каждый из них в отдельности считается монополистом.

Поскольку «1 + 1 Media» является одной из четырех крупнейших медиагруппы на рынке телевизионного вещания (совокупная доля которых на март-декабрь 2019 составляла 74%), примерной долей 19% и занимает ведущее место в пакетах провайдеров, она может использовать свое положение на таком рынке для воздействия таким образом на операторов / провайдеров (в частности, на ООО «Сеть Ланет») и на других вещателей (телерадиоорганизаций) (в частности, на ООО «Солар Медиа»), и диктовать условия сотрудничества для операторов / провайдеров, в последнее будут вообще невыгодными.

Прямое давление со стороны «1 + 1 Media», пользующийся своим положением на рынке, имеет целью нанесение ущерба небольшим телеканалам и лишения их доступа к аудитории зрителей.

Указанное, в свою очередь, было бы невозможным без поддержки и координации действий с другими медиагруппы ( «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group»), с учетом того, что положение таких медиагруппы на рынке телевизионного вещания имеет структурные признаки коллективной монополии.

При этом следует отметить, что на законодательном уровне обязанности по кодирования всеми телеканалами своих сигналов на спутнике закреплено не было. Поэтому телеканалы имеют право выбора кодировать свой сигнал или нет, поскольку это их независимой хозяйственной деятельностью, стратегией работы предприятия и определенного направления развития. А принуждение одним участником рынка другого к определенным действиям неприемлемо и таким, что дискриминирует последнего.

Кроме того, такие действия медиагруппы «1 + 1 Media» является нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Ведь положениями статьи 10 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» определено, что склонением к бойкоту субъекта хозяйствования является принуждение его конкурентом другого лица, непосредственно или через другое лицо, к отказу от установления договорных связей с этим субъектом хозяйствования , к невыполнению (расторжению) или выполнения ненадлежащим образом договорных обязательств перед этим субъектом хозяйствования.

А медиагруппа «1 + 1 Media» своими действиями, которые заключались в осуществлении прямого давления на ООО «Сеть Ланет» с требованием отключения его пакетов телевидения ряда телеканалов, в том числе телеканала «Солнце» (ООО «Солар Медиа»), сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной форме склоняла (заставляла) ООО «Сеть Ланет», как провайдера программной услуги, к невыполнению (расторжению) или выполнения ненадлежащим образом договорных обязательств перед этими субъектами хозяйствования, в том числе ООО «Солар Медиа» . А именно склоняла к исключению из пакетов телевидения ООО «Сеть Ланет» ряда телеканалов, в том числе телеканала «Солнце».

Учитывая вышесказанное, согласованность и согласованность действий между медиагруппа привели к тому, что медиагруппа «1 + 1 Media» начала пользоваться и злоупотреблять своим уверенным положением на рынке телевизионного вещания, и начала оказывать давление на провайдеров с требованием отключения с их пакетов телевидения ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной виде. Указанные действия медиагруппы «1 + 1 Media», в свою очередь, были бы невозможным без поддержки других ведущих медиагруппы, что также свидетельствует о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Следовательно, действия медиагруппы «1 + 1 Media», которые заключаются в осуществлении прямого давления на операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги с требованием отключения с их пакетов телевидения ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной форме содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке телевизионного вещания в Украине, которые привели к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования - вещателей (телерадиоорганизаций), и которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Также указанные действия медиагруппы «1 + 1 Media» имеют признаки нарушения статьи 10 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде склонения к бойкоту субъекта хозяйствования, а именно побуждения ООО «Сеть Ланет» к невыполнению (расторжению) или выполнения ненадлежащим образом договорных обязательств с телеканалом «Солнце» (ООО «Солар Медиа») путем исключения из пакетов программ ООО «Сеть Ланет» тех телеканалов, в том числе телеканала «Солнце», сигнал доступа которых на спутнику не закодирован.

Выводы совершения субъектами хозяйствования нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции

Конкуренция является основой функционирования рыночной экономики, обеспечивать свободное осуществление хозяйственной деятельности на основе принципа многообразия и свободы осуществления предпринимательской деятельности.

Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, которые противоречат торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности.

Особенностью антиконкурентных согласованных действий является то, что они всегда совершаются группой лиц и не могут быть совершены единичным субъектом.

По направлению заговора могут иметь прямой умысел - препятствование конкуренции - или иметь совершенно другое направление. Направлением антиконкурентных сговоров может быть координация конкурентного поведения на рынке, что предполагает установление определенных квот, ограничений, навязываний условий приобретения товаров, применения разных условий к равнозначным покупателей и тому подобное. Но все эти заговоры представляют опасность для функционирования рыночной экономики в целом и существование свободной конкуренции в частности.

Субъекты хозяйствования - ведущие медиагруппы в Украине - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group» своими действиями привели к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других субъектов хозяйствования - участников рынка телевизионного речи. Подтверждением отсутствия честной и справедливой конкуренции на рынке телевизионного вещания также отсутствие за последний период времени существенных инвестиций от независимых участников в указанный рынок.

А попытки медиагруппы заставить ряд «нишевых» телеканалов кодировать спутниковый сигнал является не только опасным прецедентом вмешательства в хозяйственную деятельность провайдеров и конкурентов, выбрали рекламную модель ведения своего бизнеса, работают в правовом поле и имеют все необходимые лицензии. Закрытие свободного доступа к их контенту оставляет в том числе жителей оккупированных территорий возможности получать правдивую информацию и фактически навязывает им телеконтента страны-агрессора.

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что четыре ведущие медиагруппы в Украине - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group» согласовали свое поведение на рынке телевизионного вещания, а именно - заменили конкуренцию на координацию их экономического поведения. Такая координация их экономического поведения привела к устранению между ними конкуренции и создала неблагоприятные условия для функционирования других субъектов хозяйствования - вещателей (телерадиоорганизаций) на рынке телевизионного вещания.

Частью 2 статьи 4 Закона предусмотрено, что субъекты хозяйствования обязаны содействовать развитию конкуренции и не совершать каких-либо неправомерных действий, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию.

Частью 1 статьи 5 Закона предусмотрено, что согласованными действиями являются, в частности, заключение субъектами хозяйствования соглашений в любой форме, а также любая другая согласованное конкурентное поведение (деятельность, бездействие) субъектов хозяйствования; частью второй этой статьи установлено, что лица, которые оказывают или намерены оказывать согласованные действия, являются участниками согласованных действий.

Согласно части 1 статьи 6 Закона антиконкурентными согласованными действиями являются согласованные действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона нарушением законодательства о защите экономической конкуренции является антиконкурентные согласованные действия.

Совершение антиконкурентных согласованных действий запрещается и влечет за собой ответственность в соответствии с законом.

Следовательно, действия медиагруппы «StarLightMedia», «InterMediaGroup» и «Медиа Группа Украина» (которые объединили свои сейлз-хаусы в «Альянс»), которые заключаются в согласованные условий размещения рекламы на своих телеканалах, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения антиконкурентных согласованных действий.

Также, совершение ведущими медиагруппы - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «Inter Media Group», антиконкурентных согласованных действий, которые заключаются в предоставлении провайдерам программной услуги прав на ретрансляцию не одного телеканала, а исключительно в виде сформированных пакетов с нескольких телеканалов, является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным статьей 6 Закона Украины «о защите экономической конкуренции».

Частью 1 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» предусмотрено, что злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке являются действия или бездеятельность субъекта хозяйствования, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции или ущемления интересов других хозяйствующих субъектов или потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона нарушением законодательства о защите экономической конкуренции является злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.

Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону.

Действия ведущих медиагруппы - «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia», «Inter Media Group» содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного статьей 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения медиагруппа, как коллективной монополии, действий, которые заключаются в предоставлении провайдерам программной услуги прав на ретрансляцию не одного телеканала, а исключительно в виде сформированных пакетов с нескольких телеканалов, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке телевизионного вещания.

Также действия медиагруппы «1 + 1 Media», которые заключаются в осуществлении прямого давления на операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги с требованием отключения с их пакетов телевидения ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной форме является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным статьей 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке телевизионного вещания в Украине, которые привели к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования - вещателей (телерадиоорганизаций), и которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Статьей 10 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» определено, что склонением к бойкоту субъекта хозяйствования является принуждение его конкурентом другого лица, непосредственно или через другое лицо, к отказу от установления договорных связей с этим субъектом хозяйствования, в неисполнение (расторжение) или исполнение ненадлежащим образом договорных обязательств перед этим субъектом хозяйствования.

Совершение действий, определенных Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» как недобросовестная конкуренция, влечет за собой ответственность, предусмотренную настоящим Законом.

Действия медиагруппы «1 + 1 Media», которые заключались в осуществлении прямого давления на ООО «Сеть Ланет» с требованием отключения его пакетов телевидения ряда телеканалов, в том числе телеканала «Солнце» (ООО «Солар Медиа»), сигнал которых доступен на спутнике в незакодированной форме является нарушением статьи 10 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде склонения к бойкоту субъекта хозяйствования, а именно побуждения ООО «Сеть Ланет» к невыполнению (расторжению) или выполнения ненадлежащим образом договорных обязательств по телеканалом «Солнце» (ООО «Солар Медиа») путем исключения из пакетов программ ООО «Сеть Ланет» тех телеканалов, в том числе телеканала «Солнце», сигнал доступа которых на спутнику не закодирован.

Следовательно, вышеуказанные действия медиагруппы содержат признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в соответствии со статьями 35 и 37 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» обязывает органы Антимонопольного комитета Украины начать рассмотрение дел о нарушении законодательства.

Учитывая вышеизложенное, учитывая то, что действия, о которых говорится в нашем обращении, могут иметь негативные последствия для хозяйственной деятельности как провайдеров программной услуги и телеканалов (вещателей, телерадиоорганизаций), которые не входят в состав крупных медиагруппы, так и для потребителей ( зрителей, абонентов), обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть наше обращение и в пределах полномочий и компетенции, вмешаться в ситуацию.

Частью третьей статьи 20 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» установлено, что Антимонопольный комитет Украины и его территориальные отделения взаимодействуют, в частности, с общественными организациями в работе по предотвращению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

При этом, в соответствии со статьями 35 и 41 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» обязанность по обеспечению доказательств по делу, подтверждения или опровержения имеющихся признаков нарушения, возложена на органы Антимонопольного комитета Украины.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 36 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и статьей 27 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»,

ПРОСИМ:

Рассмотреть обращение о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и о результатах рассмотрения сообщить Общественная организация «Совет защиты конкуренции и потребителей» на почтовый адрес: г.. Киев, 04071, ул. Олеговская, 43Д, и на электронный адрес: league@antitrust.com.ua. Принять распоряжение о начале рассмотрения дел по признакам совершения медиагруппы «1 + 1 Media», «Медиа Группа Украина», «StarLightMedia» и «Inter Media Group» нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. По результатам рассмотрения дел принять решение, которым признать совершение нарушений законодательства и обязать медиагруппы прекратить нарушение. Сообщить Общественная организация «Совет защиты конкуренции и потребителей» о результатах расследования по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и о принятых решениях по электронному адресу: league@antitrust.com.ua.

С уважением,

Председатель правления

ОО «Совет защиты конкуренции и потребителей» А.А. Загребельского

[1] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/

[2] Shr% - процент зрителей, смотревших телепрограмму, от общего их количества в заданный промежуток времени

[3] Телеканалы - ICTV, Новый канал, М1, М2, СТБ, ВОТ ТВ

[4] Телеканалы - 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, Униан, Бигуди

[5] Телеканалы - Украина, НЛО, Индиго ТВ

[6] Телеканалы - Интер, К1, НТН, Enter-фильм, Zoom, К2, Пиксель, Мега

[7] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/

[8] https://media.1plus1.ua/ua/media

[9] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-studiya-1-1-tov/

[10] https://www.nrada.gov.ua/state-register/ryeal-istejt-tv-tov-m-kyyiv/

[11] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tk-tet-prat/

[12] https://www.nrada.gov.ua/state-register/gravis-tov/

[13] https://www.nrada.gov.ua/state-register/gravis-tov/

[14] https://www.nrada.gov.ua/state-register/ryeal-istejt-tv-tov-m-kyyiv/

[15] https://mgukraine.com/

[16] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-ukrayina-tov/

[17] связующее звено между интернет-площадками и агентствами или непосредственными заказчиками рекламы. Когда рекламодатель или агентство, которое его представляет, хочет разместить рекламу на популярных сайтах, то обращается именно к таким компаниям

[18] https://slm.ua/about-ua/

[19] https://www.nrada.gov.ua/state-register/mktrk-ictv-tov/

[20] https://www.nrada.gov.ua/state-register/novyj-kanal-tov/

[21] https://www.nrada.gov.ua/state-register/teleodyn-tov/

[22] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tk-stb-tov/

[23] https://www.nrada.gov.ua/state-register/hmarochos-media-tov/

[24] https://inter.ua/ua/about

[25] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tk-inter-prat/

[26] https://www.nrada.gov.ua/state-register/tro-multi-media-servis-tov/

[27] https://www.nrada.gov.ua/state-register/ts-sluzhba-informatsiyi-tov/

[28] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-kino-tv-tov/

[29] https://www.nrada.gov.ua/state-register/muzychne-telebachennya-tov/

[30] https://www.nrada.gov.ua/state-register/telekanal-k2-tov/

[31] https://www.nrada.gov.ua/state-register/trk-muzyka-tv-tov/

[32] https://www.nrada.gov.ua/state-register/telekanal-mega-tov/

[33] http://itk.ua/ua/page/advertising-and-promotion/

[34] https://slm.ua/starlight-brand-content-ua/

[35] https://slm.ua/starlight-digital-sales-ua/

[36] https://media.1plus1.ua/ua/media/business

[37] https://mgukraine.com/assets/sales/

[38] https://telekritika.ua/uk/sygrali-na-operezhenie-kak-chleny-reklamnogo-aljansa-sozdali-otdelnye-sejlz-hausy/

[39] https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result

[40] https://telekritika.ua/uk/sygrali-na-operezhenie-kak-chleny-reklamnogo-aljansa-sozdali-otdelnye-sejlz-hausy/

[41] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#n187

[42] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/

[43] Потребителей (абонентов), которые используют эфирное цифровой прием (DVB-T2) или просматривает телевизионные программы с помощью провайдеров программной услуги, которые предоставляют услуги кабельного (аналогового и цифрового) телевидения, в частности IPTV, вышеприведенные изменения не касаются.

[44] https://mind.ua/publications/20207064-koduvannya-suputnikovogo-tb-yaka-vartist-vosmi-alternativ

[45] https://inau.ua/document/lyst-no-88-vid-15072020-amku-shchodo-ymovirnyh-oznak-porushennya-zakonodavstva-pro-zahyst

[46] https://www.lanet.ua/news/1-plus-1-media-tysne-na-provaideriv/

[47] https://inau.ua/document/lyst-no-901-2-vid-15072020-komitetu-vru-z-pytan-cyfrovoyi-transformaciyi-shchodo-spryyannya

[48] http://tampanel.com.ua/rubrics/canals/



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