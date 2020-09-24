24 сентября, 2020, 19:43

Только школьники вернулись за парты, как в соцсетях поднялась волна критических выпадов в отношении школьных учебников

Кому выгодна дискредитация учебников для украинских школ

Только школьники вернулись за парты, как в соцсетях поднялась волна критических выпадов в отношении школьных учебников. Родительские группы и паблик свирепствуют от фотокопии страницы учебника для 3 классов, на которой датой основания Киева, Софийского собора и Киево-Печерской лавры названо XIX век.

Возмущаются, что в учебнике по английскому языку для 3 класса на двух страницах аж 8 ошибок! Мол, как теперь объяснить ребенку, почему следует употреблять артикль «a» вместо «an» и писать «at Christmas», а не «on Christmas».

Не утоляют даже разъяснения Министерства образования и науки, что упомянутые ошибки есть в учебниках, которые уже вышли из употребления. К примеру, учебник «Украинский язык» для 1 класса издания 2012 года более 5 лет не используется как базовый в образовательном процессе. «Но это академики писали, а МОН грифы выдавал» – не сдаются поборники грамотности в учебниках.

Действительно ли школьные учебники настолько плохи и кому выгодна дискредитация труда их авторов – разбирался «Еспресо.Захід».

Сколько живут ошибки в учебниках

Школьные учебники в украинских школах должны обновляться каждые пять лет. Этого требуют санитарные правила. Однако Министерство образования и науки трактует их по-своему.

Полными тиражами в последние годы издаются только учебники для начальной школы по типовым образовательным программам и требованиям «Новой украинской школы». С 2018 г. обновлена учебная литература для 1-3 классов. В следующем году должны напечатать учебники для 4 класса.

А вот книги для средней и старшей школы МОН обновляет частями. К примеру, в 2019 г. было выдано меньше десятка новых учебников для 6-го класса. Подавляющее большинство шестиклассников продолжают учиться по учебникам, изданным в 2014 году. Эти книги устарели и морально, и физически. Некоторые из них содержат фактологические ошибки и неточности. Однако МОН не спешит изымать такие учебники из образовательного процесса, и каждый год недостатки учебной литературы всплывают в гневных постах в соцсетях.

Кто ответственный за ошибки?

Каждый учебник перед печатью проходит экспертизу. Проводит ее научное учреждение «Институт модернизации содержания образования». Каждый проект учебника оценивают 8 экспертов. Казалось бы, через такое густое сито проверяющих не проскочит ни одна ошибка. Однако от такой неприятности никто не застрахован.

"За ошибки, которые случаются в учебниках, должны отвечать все – от автора учебника к министру образования. И те, кто создает учебник, и те, кто обязан создать условия для подготовки проектов учебников, их выбора учителями, издания и доставки в школы . К сожалению, мы не можем сказать, что созданы все условия, чтобы в школы попадали высококачественные учебники", – объяснила «Еспресо.Захід» Виктория Войцицкая, председатель правления Национальной образовательной ассоциации.

Ошибается тот, кто делает

Прежде всего, на подготовку проектов учебников государство выделяет недостаточное финансирование, считает Виктория Войцицкая.

«Государство покупает учебник за 40-45 гривен. Около 95% от этой суммы – это стоимость бумаги, картона, полиграфические услуги. Именно написание учебника, его редактирование, верстка, иллюстрации, а в эти процессы вовлечены десятки людей, оплачивается фактически копейками. Можно ли сделать красиво работу без соответствующей мотивации? Думаю, нет», – продолжает Виктория Войцицкая.

Еще одна проблема – подготовка новых учебников происходит в очень сжатые сроки. Для этого нужно не менее одного года, а на самом деле авторам дают максимум 10 месяцев. А когда есть спешка, то будут и ошибки.

По словам Виктории Войцицкой, ошибок случалось бы меньше, если бы учебники проходили апробацию.

«Книга, которую написали через месяц после утверждения учебной программы, сразу отправляют в школу. А стоило хотя бы один год поработать с учебником, внимательно просмотреть его и при необходимости сделать исправления. Это также помогло бы избежать ошибок », – убеждена Виктория Войцицкая.

Дискредитированная экспертиза

В мае этого года Украинский институт развития образования и МОН объявили о формировании креативной команды специалистов для подготовки к экспертной работе по оценке качества учебников для 4 класса. Набор экспертов должен был закончиться 20 сентября, однако в министерстве решили передать проведение экспертизы в ИМЗО. Сделано это для того, чтобы и дальше руками контролируемых экспертов распределять сотни миллионов гривен на издание учебников заранее определенные издательства.

«Идея проведения экспертизы проектов школьных учебников в таком виде, как это осуществляет сейчас ИМЗО, дискредитирована», – считает Виктория Войцицкая.

Закрепление экспертов по учебникам происходит в тайном режиме. Неизвестно, сколько средств эксперты получают за свою работу. Эту информацию, как и имена экспертов, в МОН держат в строгом секрете.

Такая анонимность приводит к нарушению процедуры экспертизы.

В этом году во время экспертной оценки экспертизы проектов школьных учебников для 3 класса произошел позорный случай: двое экспертов подали почти идентичные выводы относительно различных учебников, однако с противоположными оценками. Столь противоположными, что один учебник должен получить одобрение для использования в школе, а другой – авторского коллектива во главе с Екатериной Пономаревой – улететь прямо в корзину. Национальная образовательная ассоциация разоблачила этот экспертный произвол и обратилась в Апелляционную комиссию конкурса с просьбой тщательно проверить экспертные заключения. Апелляционная комиссия подтвердила обоснованность жалобы на непрофессиональную работу экспертов. Проект учебной книги, в который целились эксперты, сохранил право участия в конкурсе и получил высокую оценку от учителей начальной школы. Сейчас по нему учится каждый третий третьеклассник.

Однако Институт модернизации содержания образования выводов из этой истории не сделал. Эксперты, фальсифицировавшие выводы, не понесли никакого наказания. Не было проведено даже служебного расследования. Эксперты, фальсифицировавшие выводы, не понесли никакого наказания. Ничто не запрещает им участвовать в новой оценке проектов учебников. Поэтому материалы о подделке результатов научно-методической экспертизы учебника для 3 класса «Украинский язык и чтение» авторов К. И. Пономаревой, Л. А. Гаевой и Я. Савченко передано в Нацполицию. Досудебное расследование уже начато.

Примечательно, что сразу же после открытия дела Нацполицией упомянутый учебник начали атаковать в соцсетях, выискивая в нем ошибки и дискредитируя труд авторского коллектива. Случайное совпадение?

Как изменить процедуру оценивания учебников?

Экспертиза учебников в нынешнем виде не выполняет роль фильтра, который выявлял бы ошибки, жалуются участники конкурсных отборов учебной литературы для школ. Неизвестно даже, кто проводит экспертизу, компетентны ли эти исполнители. Из-за такой закрытости нельзя сделать вывод, что эксперты являются независимыми при оценке проектов учебников.

«Если из-за закрытости и непрозрачности процедуры экспертиза не вызывает доверия у участников конкурса, то стоит ли ее вообще проводить в таком виде? – говорит Виктория Войцицкая. – Но ошибок в учебниках можно избежать, если изменить функцию экспертизы. С запретной – в вспомогательную », – предлагает Виктория Войцицкая.

«Когда эксперты будут открыто работать совместно с авторами, улучшать содержание учебников, тогда получим учебники по качеству близкие к идеалу, – говорит Виктория Войцицкая. – А какие учебники должны попасть в школу – пусть решают не эксперты, руководство ИМЗО, не министр образования или его заместители, а учителя, которые ежедневно учат детей и лучше знают качества учебника».