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Espreso.tvКультураСофи Лорен в Чернобыле, привидения в доме и пародия на сучукрлит - 5 книг "осеннего" чтива

Софи Лорен в Чернобыле, привидения в доме и пародия на сучукрлит - 5 книг "осеннего" чтива

Все книги этого обзора - это истории нашей с вами жизни, которые либо произошли когда-то давно, либо продолжаются в настоящее время. Чернобыльская трагедия сквозь призму любви; интимные подробности современного литературного процесса; эпидемия страшной болезни в мире магии - рассказы на эти темы никого не оставят равнодушным и развлекут в очередную "осеннюю" пору приключениями своих героев

Василий Шкляр. Пение Божьей птички. - М.: Клуб Семейного Досуга, 2020

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Начало этого романа - лирическое и драматическое одновременно - напоминает нам о том, что не все у нас с недалекого трагического времени обдуманно и рассказано. Конечно, "чернобыльская" тема - слишком широкая и сложная, будучи обсуждена, казалось, во всех жанрах, но в этом романе речь о том, как жилось в те времена разным людям, не из плакатной или агитационноой среды, а творческим, живым, неравнодушным к самой жизни, а не только к ее  очередным "перегибам". Ведь официоз молчал обо всем. "Старое пыльное радио в Стаховом доме шуршало Хазановым и Жванецким, хрипело Высоцким, напоминало о широкой гласности, и если бы случилось что-то страшное, то, конечно, прекратило бы зубоскальство и пение и сказало бы, что так и так, беда, люди добрые, большая беда, и давайте прежде всего спасать детей, они же не виноваты, что старые пеньки довели нас до вселенской катастрофы". По сюжету, в это же время, уволившись из издательства герой повествования оставляет жену, красивую Софи Лорен, как называл он ее десять лет назад, и уезжает в деревню писать сценарий, а уже оттуда, спасая сына - в Одессу. В общем страсти, кипящие вокруг, напоминают о том трагическом время, когда "реактор" и "радиация" были у всех на устах, а в магазинах не хватало водки, чтобы погасить тревогу. Впрочем, автору удалось рассказать об этом нестандартно, ярко, интересно, напомнив, как напрасно значит в предисловии к роману Михаил Слабошпицкий, об определении прозы как искусства слова.

 

Андрей Любка. Малый украинский роман. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2020

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Эта небольшая книга - замечательный роман-пародия на обычно грандиозный проект названием "Великая украинская литература", воплощенный в свое время во многих творческих потугах, которые завершились в нулевых бы "Малой Украинской Энциклопедии Актуальной Литературы" (МУЭАЛ), заключенным Владимиром Ешкилевым. А "М.У.Р." Андрея Любки - в отличие не менее памятном "Художественном украинском Рухове" 1940-х - это веселый, остроумный, смешной и дерзкий рассказ о том, как живут современные писатели. Точнее, один из них, некий типаж непризнанного гения, который по стилю письма и бытия одновременно напоминает Василия Герасимьюка времен "Ночных киосков-93" и Юрия Издрика периода "Двойного Леона", в который автор этих строк писал предисловие, поэтому знает, о чем говорит. "Я, известный во многих окружающих гастрономах и круглосуточных киосках поэт, - начинает с похмелья свой рассказ герой, решивший жениться, - декламатор стихов в потемках купе поездов дальнего следования, ревностный грех-католик, мастер медитативной лирики, надежда отечественного литературы (по крайней мере так указано в Википедии, хотя это и написал я сам), распластался на постели и умираю ".

Сергей Дяченко, Марина Дяченко. Волчья сыть. - М .: Фолио, 2020

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Основная идея романа напоминает одновременно "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла и "The Animals" группы "Пинк Флойд", в которых общество было разделено на социальные группы животных: овец, волков, свиней и собак. Поэтому, с одной стороны, мало что может быть нелепее цивилизации разумных овец, кроме, конечно, очередного авторского эксперимента, а с другой, имеют полностью действенный проект. В котором овцы живут, строят фермы и города, изобретают маячки, чтобы защищаться от волков. Правда, дальнейшему процветанию и цивилизации могут все же угрожать волки, которые придут снова и начнут жрать стадо. Но, если учесть, что рядом - такая соблазнительная человеческая цивилизация, в обмен на твою шерсть обещает немало успехов - защиту, еду, спасению твоих детей ... Однако за все это, возможно, придется через несколько поколений заплатить и умом. Много кто выберет такой путь? Появятся ли те, кого не удастся убедить? И кто начнет выживать по-человечески - борясь не на жизнь, а на смерть с серыми хищниками ... Кроме "Волчьей Сити", в сборник также вошли повести "Бастард", "Горела башня" и киноповесть о славянской султанше Роксолане "Бархат и сталь ".

 

Наталья Матолинец. Керамические сердца. - X.: Vivat, 2020

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По сюжету, встреча героев этой книги произошла случайно. Канрё - слуга без чрезвычайных умений, Жаррак - наследник одного из самых могущественных родов чаротворцив. Страной распространяется смертельная болезнь, с южной границы угрожают войной, на севере снуют заговора - и именно на фоне этого их судьбы переплетутся. Поэтому этот роман - полон магии история, которая разворачивается на фоне эпохи раннего модерна. Но на первое место здесь становится человечность, которая дается героям тяжелой ценой. Восстанут ли они против жестокого социального неравенства, ведь у Франи угнетают всех, кто не обладает очарованием? Рискнут вступить в битву со временем или вынуждены будут ему подчиниться? В любом случае автор обещает, что эта книга будет несколько непохожей на остальные ее произведений, а описанный в ней мир - местами некомфортный, необычный, но не менее увлекательный. Писательница работала над романом два года, и уже тогда вписалась в сюжет эпидемии, из-за чего история получилась довольно актуальной.

 

Наталья Малетич. Призрак, который не мог заснуть. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020

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По сюжету этой истории, в заброшенном доме на окраине города живет себе призрак. Много ли мы знаем популярных историй о привидениях? И именно таких, которые не напугают, а развлекут детей? Они были в приключениях Малыша и Карлсона, в "Банде пиратов" и "Охотниках за привидениями". Зато на этот раз, главный герой - симпатичный призрак, с которым можно дружить - очень одинокий, поскольку вокруг нет людей, которых можно было бы посетить вечером. Потушить ночную лампу тому, кто заснул с книгой, укрыть ребенка одеяльцем. А потом, вернувшись домой, сладко спать целый день. Призрак потерял сон, с тех пор как все его соседи выселились. Но однажды все меняется. Ведь в дом-с-призраком переезжает молодая семья с девочкой ...

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