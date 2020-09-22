Триумф зеленой лягушки

22 сентября, 2020, 08:52

Когда сторонники президента Зеленского не видят ничего подозрительного в том, что собрание "Слуги народа" провели в саду под главным корпусом Киевского университета, они на самом деле могут быть искренними. Собственно, это не впервые в Украине таки случается. Чего стесняться?

Мне не приходилось, скажем, встречать сторонников прежней власти, обеспокоенных "томос-туром". Или сторонников Виктора Януковича, которые возмущались бы практикой "подвоз избирателей на участки автобусами". А на вопрос по этому поводу обычно можно было услышать "Ашотакоэ? Они же не заставляют их голосовать за своего кандидата? И вообще, вы бы лучше на других смотрели?".

Смотреть, конечно, надо на всех. Но так случилось, что во всех трех перечисленных выше случаях речь шла о власти или о провластных политических силах. Которые, конечно, могут целыми днями клясться в своей законопослушности и вообще лучших устремлениях. Однако стоит им заявить, что "нет никакой разницы" в отношении вузов, церквей или АТП к власти и к оппозиции, как мы должны знать - нас держат за дураков, которым к тому же лишены длительной памяти.

Советские и постсоветские традиции в значительной степени построены на тезисе "власти разрешено все". Даже менять прошлое. Вместе с сознанием сограждан. Оруэлловское "Океания всегда воевала с Остазией" - это на самом деле не фантазия писателя, а, по его собственному признанию, лишь следствие наблюдения за коммунистами, которые искренне стремятся успеть за изменениями партийной линии. Единственной проблемой для них было то, что линия эта постоянно менялась. С большими проблемами для тех, кто не успевал "вписаться в поворот".

Как на известном фото со Сталиным. С какого один за другим исчезли все, кто стоял рядом (их обязательно записывали в "враги народа", кто-то наоборот "погиб от вражеской пули", но все равно резал глаза вождю). И в конце концов фото превратилось в личный портрет Сталина. Еще на темном фоне - на всякий случай.

Достаточно было человеку "выпасть из обоймы" - и он исчезал со всех сторон. И рядовые советские люди имели вид, что никогда и не слышали о таком. Да что там люди. Случалось, что исчезали даже целый виды животных. И далеко не всегда за некую "вину", пусть даже выдуманную "сверху". Просто привычка - вторая натура. Привычку «решать вопросы» вычеркиванием. И уверенность в том, что ты имеешь право решать судьбы других, только потому, что занимаешь определенную должность.

На фоне ужасных историй об истреблении людей история с бабочкой - "адмиралом" может показаться совершенно несущественной, даже не достойной рассказа, но, по-моему, она очень показательна. На самом деле отношение к этой насекомые (которая имеет еще и латинское имя - Ванесса Аталанта - но это уточнение скорее для придирчивых, потому рядовому читателю достаточно и этих подробностей) узких специалистов) в СССР было вполне лояльным. Статья о ней появилась даже в большой советской энциклопедии (БСЭ на русском). В первом ее издании.

Однако после войны БСЭ решили переиздать. И в горе энтомологам, гранки первого тома летом 1949 г. году попали на глаза генерал-полковнику Александру Покровскому. Современные читатели могут поупражняться в насмешках в адрес генерала. Мол, в свободное от войны время этот полководец, поднимал свой образовательный уровень, изучая энциклопедические статьи о воинских звания, и вообще о чем еще генерал-полковнику в книгах читать? Но, шутки в сторону.

На самом деле Покровский был начальником Главного военно-научного управления Генштаба. Так сказать, военным ученым номер один (главнокомандующий был, разумеется, еще больше ученым, но оставим это за скобками). Поэтому генерал-полковник читал гранки БСЭ, признаемся честно, "по службе", а не ради любопытства. И искренне (опять-таки, искренне) возмутился, когда перед статьей о "настоящих" адмиралах (ну, тех, что в эполетах и на портретах) увидел текст о каких-то насекомых!

Как лихой военный он, конечно, мог вызвать "писак-энциклопедистов" на дуэль. Но это был советский генерал-полковник. Поэтому он просто настрочил ... нет, не донос, просто жалобу. С рекомендацией "статью исключить". Ну а что? Как статью перерабатывать - она все равно окажется рядом со статьей о флотоводцах.

И статью действительно сняли. Даже без особых дискуссий. Дискуссии тогда не приветствовались. И кто такие энтомологи против советской военной науки и Генштаба!

В третьем издании БСЭ рассказ о бабочках- "адмиралах", правда, восстановили. В конце концов, после смерти Сталина определенное количество репрессированных людей тоже реабилитировали ... Но и среди реабилитированных бабочка была далеко не первой. Ждать пришлось 1969 ...

С другой стороны "недобитые интеллигенции" может и повезло. Потому генерал-полковник Покровский мог возмутиться еще и тем, что бабочка опередил его "коллег" только потому, что буква Б в русском алфавите аж на втором месте. И тогда бы репрессировали не бабочки, а букву ... Считаете, что букву репрессировать невозможно? Ну, тогда почитайте о злоключениях буквы Ґ в украинском алфавите.

Конечно, с биологическим видам случались и противоположные истории. Так же мотивированы политически. И довольно неожиданные - и не только для самих животных.

Классический случай - история с зеленой лягушкой. В отличие от бабочек- "адмиралов", отдельной статьи об этом земноводном в первом издании Большой советской энциклопедии не было. Как не было и самих зеленых лягушек в международной научные классификации. Были только лягушки прудовые. Во втором издании БС такая статья тоже не предусматривалась.

Но накануне выхода 16 назад БСЭ второго издания началась кампания против "врачей-убийц" и за этим громким делом был арестован Владимир Зеленин, ведущий советский терапевт, академик Академии медицинских наук.

Пришлось срочно решать, что делать с уже подготовленной статье о Зеленину в БСЭ. По крайней мере для того, чтобы редакторы, не дай Бог, не "загремели" в тюрьму вслед за академиком - как "пособники врага народа".

Решать надо было быстро, потому что том был уже быть в типографии, а сорвав график, редакторы превратились бы с "посыпки" на настоящих "вредителей" - с не менее тяжелыми последствиями. Поэтому не нашли ничего лучшего, чем срочно заменить статью об арестованном статьей о зеленой лягушку. Ну, не было тогда под рукой ни одного другого претендента, достойного энциклопедии, чье бы фамилия начиналась на "зелен".

С другой стороны, хорошо, что статья о Зеленине была небольшой по размерам. И много выдумывать биологам не пришлось. Географам повезло меньше. Когда сбросили Берию, им пришлось срочно писать статью ... о Беринговом проливе. А, как вы, вероятно, понимаете, статья о "выдающегося государственного и партийного деятеля" было совсем другого объема. Это же не какой-нибудь терапевт))

Стоит, однако, заметить, что в третьем издании БСЭ Берингов пролив таки вошла в привычные берега. А "зеленая лягушка" исчезла (незаслуженный триумф нечасто бывает продолжительным). Впрочем, одновременно исчезли из советской энциклопедической литературы и упоминания, скажем, о музыкальном фестивале в столице "братской Чехословакии". И опять же, совсем не по личной прихоти редакторов. Разве они должны были, что для фестиваля приняли название «Пражская весна». Задолго, конечно, до 1968 года ...