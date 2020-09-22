Когда погаснут цифры

23 сентября, 2020, 07:10

Этот кризис времени без богов коснулся всего и всех, не избежала ее и литература. Люди не имеют чего сказать существенного, но говорят и пишут не останавливаясь. То же, что они говорят, преимущественно слишком аморфно, слишком банально, слишком безвкусно и лишено чувства меры, вообще не заслуживая внимания

Именно потому, что сказанное не заслуживает внимания, все говорят, но никто не слушает. Похоже, что хорошая литература начинает окончательно падать и погибать как вид. Не в последнюю очередь потому, что слишком много зрелищ появилось, которые этот благородный вид культуры бесцеремонно закрыли собой, вытеснив, как слабого конкурента, из виду. Когда миллионы песен, видеоклипов, чего там еще, когда Spotify и YouTube, слушать и смотреть, а тем более читать что-то от начала до конца не хочется ничего. Глаза разбегаются и собрать их вместе, сфокусировать взгляд на длительное время - крайне непросто. Создается впечатление, что человечество оглушили, вот как глушат рыбу взрывами гранат браконьеры. Этот взрыв цифровых технологий, эта цифровая бомба оказалась устократ мощнее любые атомные, гиперзвуковые и там еще бомбы бывают. Человечество оглушили и ослепили миллиарда мониторов, человечеству дар речи и оно начало лепетать в бесконечном приступе глоссолалии, вместо того, чтобы разборчиво, как когда-то говорить.

Тексты теперь стареют молниеносно. Даже написано не так давно, в XX веке, многим, особенно молодежи, кажется безнадежно устаревшим, не говоря уже о более давних литературные слои. Но и первый роман молодого автора, который вышел несколько лет назад, и о котором кричали только журавли в небе, сегодня воспринимается как устаревший, о нем все забыли, не став даже читать, да и самого автора мало кто вспоминает по имени, тем более, что СМИ настойчиво раскручивают очередную книжную сенсацию.

Трудно сосредоточиться на одном литературном произведении, погрузиться в глубокое, многочасовое чтение, почти невозможно прочитать книгу от начала до конца за вечер, решительно проигнорировав всеми на свете сетями, телешоу и бесконечными онлайновыми дискуссиями, которые никоим образом не влияют на события повседневной жизни. Какое-то особенное нетерпение появилось, цифровая лихорадка, какое-то нехорошее ощущение, что каждое произведение - не то и не о том. Зато события в режиме реального времени - то! Пафос синхронности воцарился, пафос отсутствии дистанции, невероятная теснота безчасу, которую хорошо иллюстрирует зловещее сияние цифр на электронных часах: 12:12, 13:13, 15: 15 ... И ни одной минуты на то, чтобы раскрыть эти цифровые створки, отстраниться от текущего момента , оправиться, схватить свежего воздуха.

В юности меня всегда озадачивало, почему в романе Германа Гессе "Игра в бисер", действие которого разворачивается в далеком будущем, может, в XXIII или XXV веке, нет ни одной из тех удивительных технических изобретений, о которых охотно писали (а мы с радостью читали) Рэй Брэдбери или Клиффорд Саймак. Ни звездолетов тебе в небе, ни электромобилей на улице, ни айфонов с видеозвонками в кармане, ни хотя бы одного тщедушного Старшего Брата вроде усевидущого Google. Люди в романе Гессе - свободные люди! Они путешествуют поездами и лошадьми, ежегодные торжества, посвященные Игре в бисер транслируются по радио, а не, допустим, по Zoom или Скайпу. Сегодня мне кажется, что старый писатель был прав, изображая будущую повседневность человечества весьма похожей на идиллический образ жизни амишей. И ответ на мой детский удивление отсутствии цифровых причуд кроется как раз в начале «Игры в бисер». Герои Гессе уже пережили цифровую или в его терминах «фельетонную» сутки! Мониторы и компьютеры уже вышли из употребления. Цифры на электронных часах погасли, уступив мелодичным звоном на колокольнях Вальдцеле. А лихорадочное поглощение статей обо всем и ни о чем, тысячи лекций и видеокурсов, развлекательная писанина худшего толка, сладострастное копание в грязном белье известного певца и миллионы комментариев к обычного политического события и т.д. навсегда отошли в прошлое. Впрочем, Гессе никого не осуждает устами своего анонимного историка, с легким удивлением рассказывает об извращениях "фельетонного времени". Те люди, говорит он о нас, жили среди политических, экономических и моральных потрясений, пробыв несколько ужасающих войн, в том числе и гражданских. Их игрушки (и наши цифровые гаджеты, следует добавить от себя) были единственным лечением духовной беспомощности и страха перед смертью. Они жили как в горячке и не верили в будущее, потеряв доверие к религии, находясь на пороге страшного обесценивание слова. И именно потому, что они до конца изведали всю глубину духовного падения, среди беспросветной, казалось бы, обстоятельствах зародилась героически аскетическая противоположная течение, начала новую духовную самодисциплину и духовное достоинство. Итак, действие романа происходит в отдаленном постцифровом будущем, в котором уже преодолен отравляющее воздействие времени без богов. Этому прогнозу любимого писателя хочется верить. Он вселяет надежду на то, что рано или поздно, но мониторы погаснут и заснуть вечным сном, которым покоятся все больше не нужны изобретения, а человечество вернется к нормальной жизни, в котором, конечно же, будет хватать времени и на чтение, и на неторопливое письмо о самом главном для него.