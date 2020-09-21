Рада несколько лет подряд добавляет в бюджет деньги для депутатских "прихотей", - экономист

22 сентября, 2020, 08:16

Алексей Гаманюк - исследователь в Киевской школе экономики. Области исследований: региональные финансы, децентрализация, местное самоуправление

Ранее работал в Центре экономической стратегии и анализировал экономические реформы в Украине. Образование: Киевская школа экономики, только что поступил в Боннский университет (Германия) на докторскую программу по экономике.

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Алексей говорил о многоквартирных домах, о местных бюджетах и о влиянии местных выборов на благосостояние местных граждан. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Господин Алексей, добрый день. На этой неделе Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета на следующий год. Вы, как специалист из региональных бюджетов, можете сказать, сколько денег все же достанется регионам?

Во-первых, я бы разделил эти деньги, которые идут на регионы, на такие общегосударственные функции, то есть образование, медицина. Эти деньги идут на конкретные целевые дела. Но также есть так называемый бюджет развития. И вот самое интересное наблюдать за тем, как он распределяется. В этом году выделили на этот бюджет развития 9 млрд, например. Сейчас это называется фонд регионального развития. Он распределяется в соответствии с численностью населения, а также в соответствии с того, область является беднее, или богаче относительно других областей. Здесь, казалось бы, все нормально, но из года в год появляется так называемая субвенция на соцеконом, на которую распределяют деньги из этого фонда.

Это у нас немного сложно. То есть, должно оно распределяться все по формуле, а ежегодно оказывается какая-то дополнительная субвенция, не по формуле распределяется.

Да. Вот представьте себе, у вас есть два мешка с деньгами, и они идут на одну функцию. Логично было бы их объединить, но один мешок с деньгами распределяется по четкому правилу, а второй - можно сказать, для своих регионов.

То есть некоторые регионы получают больше денег, а другие меньше?

Да. И причем, те кто больше получают, системно из года в год, при любой власти - это те регионы, там где есть провластные депутаты мажоритарщики, или еще до мажоритарной системы было, когда в регионах выбирали местные власти с той партии, которая при власти.

За Януковича это была Донецкая область.

Да, за Януковича Донецкая область. При предыдущей власти Винницкая область всегда была в лидерах, не всегда первой, но всегда в топах. И в этом году, уже нынешняя власть - на втором месте Днепропетровская область по объемам субвенции на одного человека. Это при том, что Днепропетровская область является одной из самых богатых в Украине. То есть, это не та область, которая больше всего нуждается в этих фондов развития.

Мы говорим о деньгах, которые депутаты фактически делят на свои округа?

Да. И они фактически потом тратят их на какие лавочки, детские площадки, на всякие мелкие вещи, чтобы потом больше можно было повесить табличек при содействии какого-то народного депутата.

В 2021 году много таких денег?

В 2021 году, вы можете мне сказать, что есть этот фонд регионального развития, который распределяется по формуле, и вот пока деньги выделены только на него. Они сейчас еще не перераспределены на эту субвенцию на соцеконом. Вроде победа, но я вам скажу, рано пить шампанское, потому что все прошлые годы, - не все, но последние несколько лет, - ситуация такова: сначала выделяются деньги на этот фонд, который хорошо распределяется между регионами. Но потом появляются народные депутаты, которые говорят, что очень надо включить в бюджет эту субвенцию, и затем перераспределяют часть денег из этого фонда на эту субвенцию. Логика здесь политическая.

Внимательно смотрим на второе чтение. Появится там этот фонд, который распределяется не по формуле, а по политическим прихотями. Если говорить о региональном бюджете, уже в отрыве от центрального бюджета, мы говорим о местных, наполненность местных бюджетов, о том, насколько они стали крупнее централизации. Действительно децентрализация так помогла местным общинам, что они стали жить богато?

Вы знаете, да. Это можно проследить по налогам, которые платят в общинах, и которые платят в районах. Сейчас вы знаете, у нас есть территории, объединенные в общины, а есть территории, которые в этом году остаются объединенными в общины.

Обычные районы, это как раньше были?

Да. И они платят налоги в районный бюджет, а не в бюджет общины. Таким образом мы проследили, как менялась динамика уплаты налогов до создания общества, когда в район платили, и после создания общины. По факту, и налог на доходы физических лиц, это то, что мы из своей заработной платы платим, и единый налог, это тот который предприниматели платят. Они растут, их платят больше, когда создается община. Это на самом деле логично.

С одной стороны это может быть более инвестиционно привлекательные условия, когда местные власти в лучших отношениях с бизнесом, когда не надо ездить в райцентр для решения каких-то вопросов, когда здесь представитель местных властей, с которым можно решить все административные вопросы.

Ну по крайней мере ты видишь на местном уровне, как расходуются твои деньги.

Второй момент это то, что бизнес мог повыходить из тени. Почему? Потому что если вы платите в райцентр, куда, - эти деньги неизвестно куда потрачены, то есть может они потрачены и правильно, но вы не видите куда они расходуются. Тогда сидит предприниматель и думает, что возможно мне стоит как-то "оптимизировать": не оплатить столько, сколько нужно.

Однако, когда ты видишь, что ты заплатил налоги - и вот у меня здесь дорогу сделали, то в принципе, есть смысл заплатить, потому что ты видишь, куда тратят эти средства.

Местные выборы уже, как говорится, на носу. Влияет ли на самом деле наше благосостояние от того, кого мы выбираем в местную власть? Я понимаю государственный бюджет, мы выбираем депутатов, они распределяют этот большой, как то сейчас говорят депутаты, «пирог». На местном уровне эти деньги, мы можем на них как-то влиять?

Абсолютно. Потому что сейчас общины получили полномочия, они были в течение всей реформы децентрализации. Сейчас у нас вся территория Украины уже будет разделена по общинах. У нас уже не будет тех территорий, не объединенных в общины. И общины имеют достаточно большие полномочия. Это и образование и медицина, то есть школа, местная больница. Это все будет в полномочиях общины.

Давайте зайдем с другой стороны. А как сильно могут местные депутаты навредить? Вот если я выбрал не такого депутата, плохого депутата. Что он может хуже сделать с деньгами общества?

Ну вот смотрите. Если вы землевладелец, то он может установить вам большую ставку земельного налога. Если вы физическое лицо-предприниматель, то может установить ставку единого налога больше. Если у вас есть квартира более 60-ти квадратных метров, или дом больше 120-ти квадратных метров, он может установить налог на недвижимость. Соответственно, это будет бить по вашему карману в зависимости от того, как решит местный совет. И вот вопрос: а куда эти деньги пойдут? Он может так же ставить детские площадки, как депутат, который хочет повесить себе вывеску перед выборами, что это за деньги налогоплательщиков, но написано при содействии народного депутата.

Под контролем!

Под контролем, конечно. Но местные власти, если они действительно заботятся о благосостоянии жителей, они должна подумать о тех же больнице, о дорогах, о какой-то инфраструктуре, очистных сооружениях и так далее. То есть это должны быть такие вещи, которые действительно развивают общество, а не просто там поставить площадку и все.

Хорошо. Перейдем к другой теме, поговорим о многоквартирных домах, управление многоквартирными домами. У вас исследование на эту тему было.

Опрошенные нами люди критически настроены по управлению многоквартирными домами самостоятельно. Как вы можете прокомментировать это?

Вы знаете, я когда пытался создать ОСМД в своем доме, и я могу на своем примере это рассказать. Есть две причины, почему люди боятся создавать ОСМД. Первая - это вроде один из опрошенных сказал, что государство нам никогда ничего не сделает в доме. Он, в принципе, правильно сказал, только вывод, что не надо тогда брать на себя ответственность. Но действительно, люди ждут, что государство придет и за них что-то сделает. И я часто слышал при общении с жителями такую фразу, что государство нам должно. Это такая советская еще фраза. Это первый момент, почему люди не хотят брать ответственность за свою, по факту, собственность.

Правда. Государство нам не ремонтирует автомобили, если в частной собственности. Это очень странный аргумент. А второй аргумент?

А второй аргумент, люди боятся, действительно ли это будет выгодно. То есть, где расходы уменьшатся, а где расходы увеличатся. И сейчас наше исследование как раз может дать ответ на этот вопрос.

Вот скажите, человек сказал в опросе, что сэкономить невозможно.

Правильно. Человек сказал, что нельзя сэкономить, так как тарифы фиксированы. Тарифы действительно фиксированные, но можно сократить потребление, в частности, если речь идет об отоплении. Мы проанализировали 8 тыс. киевских домов, и из них 10% это ОСМД, а 90% - это не ОСМД.

И в тех десяти процентах, где создали ОСМД, они за отопление платит меньше. Если это старый дом, они платят меньше на 22%, если это новый дом, то они платят на 30% меньше.

Значит ли это, что это тарифы меньше для них? Нет. Просто они меньше потребляют. Например, в теплые дни в марте, вот у меня в доме такое случается, что батарея греет, но солнечно, тепло, и все открывают окна, потому что жарко в квартирах. В такие дни в ОСМД обычно просто прикручивают отопления и меньше потребляют.

Так же, если начать какой-то процесс термомодернизации дома, установка индивидуальных тепловых пунктов, замена окон. Это все также влияет на потребление тепла, и соответственно жители, там где есть ОСМД, они платят меньше, и это показывает наше исследование.

Итак, вы доказали на цифрах, что ОСМД создавать выгодно, по крайней мере в новых домах очень выгодно. А что делает государство, чтобы донести людям эту информацию, перевести их из старого управления домами на новый формат?

Вы знаете, здесь есть противоречивая политика государства. С одной стороны, местная власть, которая вводит программы 70 на 30, там где 30% капитального ремонта платят жители в ОСМД, а 70% капитального ремонта делается за счет местного бюджета. Это, кстати, как говорил тот человек, что государство не сделает капитального ремонта, полностью не сделает, но можно отправиться на эту программу и получить по крайней мере частично капитальный ремонт.

Но с другой стороны государство может делать медвежью услугу этим домам. Потому что и субвенция на соцеконом, о которой я говорил в начале (это та, которую депутаты-мажоритарщики распределяют на свои округа) - иногда они не площадку ставят, а иногда они там делают какую-то термомодернизацию дома, какие окна поставить в дом или еще что-то .

Так все же, они кому-то дом ремонтируют, но все остальные думают, что может и до них очередь дойдет и не создают ОСМД.

Да. Но я вам приведу цифры. В этом году только на 17 домов выделены средства в рамках этой субвенции. То есть, это очевидно, что это там, где люди выпросили у депутата эти средства - и получили. Но это только 17 домов.

А на программу софинансирования не хватило на 85. То есть, выделили на 100, но на 80 домов не хватило. И это не последовательная государственная политика. Нужно выделять средства на такие вот программы софинансирования для того, чтобы стимулировать людей управлять своим домом, а не просто сидеть и ждать, что государство придет и что-то сделает.